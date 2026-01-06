Premium

Klapka byl jediným střelcem Calgary, Vejmelka slavil na ledě Rangers

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:07aktualizováno  7:57
Hokejový útočník Adam Klapka platil za jediného střelce Calgary v zápase NHL proti Seattlu, který si díky čtyřem trefám ze závěrečné třetiny odvezl výhru 5:1. Gólman Karel Vejmelka uspěl s Utahem 3:2 po prodloužení v domácím prostředí Rangers. Naopak opět se nevedlo Anaheimu. Petra Mrázka po pěti inkasovaných gólech střídal Lukáš Dostál, domácí Washington nakonec nad Ducks zvítězil 7:4.
Adam Klapka sleduje dění na ledě.

Adam Klapka sleduje dění na ledě. | foto: Reuters

Lukáš Dostál chytá puk na hruď.
Brankář Petr Mrázek před začátkem utkání.
Brankář Petr Mrázek se nadechuje po zákrocích v první třetině.
Brankář Seattlu Philipp Grubauer pouští za svá záda střelu Adama Klapky.
9 fotografií

Hokejisté Seattlu potvrdili formu z posledních dní výhrou 5:1 z ledu Calgary a naplno tak bodovali již posedmé z osmi startů. O všem rozhodla čtyřgólová třetí třetina v podání týmu Kraken, kdy se prosadili Shane Wright, Vince Dunn, Frederick Gaudreau a Matty Beniers.

Navázali tak na vyrovnání na průběžných 1:1 ze druhého dějství od Jacoba Melansona. Domácí Flames z vysokého počtu 42 střel dokázali brankáře Philippa Grubauera překonat jen jednou, když se už v 7. minutě prosadil český dlouhán Adam Klapka (9:56, 1+0, -1, 3 střely). Své čtvrté trefy sezony docílil pohotovou dorážkou po předchozí střele Ryana Lomberga. Za svůj výkon byl Klapka zvolen třetí hvězdou večera.

Gólman Karel Vejmelka se dále drží na čele brankářské statistiky NHL v počtu výher. Po pondělním úspěchu Utahu 3:2 po prodloužení z ledu newyorské Madison Square Garden slavil v sezoně už osmnácté vítězství, stejně jako Scott Wedgewood z Colorada.

Výhry českých gólmanů v NHL:

2. Vejmelka (UTA) - 18

9. Vladař (PHI) - 15

19. Dostál (ANA) - 13

20. Dobeš (MTL) - 13

29. Rittich (NYI) - 11

Podepsal se pod něj 22 zákroky proti 24 střelám Rangers. Překonat jej dokázali jen dva střelci, ve druhém dějství za domácí využili přesilovky Alexis Lafreniere a Vincent Trocheck. Utah držel ve hře gól Dylana Guenthera a do prodloužení utkání poslal v 47. minutě Michael Carcone.

Rozhodující akci zápasu pak nabídla 62. minuta, kdy přesně pálil hostující bek Sean Durzi. Obrat skóre dokončil proti střídajícímu Jonathanu Quickovi, jenž ve 13. minutě nahrazoval zraněného kolegu Igora Šesťorkina.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
6. 1. 2026 3:30
Calgary Flames Calgary Flames : Seattle Kraken Seattle Kraken 1:5 (1:0, 0:1, 0:4)
Góly:
06:33 Klapka (Lomberg, Weegar)
Góly:
22:17 Melanson (Winterton)
41:57 S. Wright (Meyers)
45:12 Dunn (Kakko, Larsson)
57:25 Gaudreau (Stephenson)
57:39 Beniers (McCann)
Sestavy:
Wolf (Say) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar (A), Hanley, Pachal – Zary, Kadri (A), Farabee – Coronato, Backlund (C), Coleman – Huberdeau, Frost, Šarangovič – Lomberg, Kirkland, Klapka.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Meyers, Melanson.

Rozhodčí: Chmielewski, Sutherland – Gawryletz, Mills

Počet diváků: 16510

NHL
6. 1. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Utah Mammoth Utah Mammoth 2:3P (0:0, 2:1, 0:1 - 0:1)
Góly:
28:29 Lafrenière (Zibanejad, Panarin)
36:36 Trocheck (Panarin, Zibanejad)
Góly:
32:38 Guenther (Cole)
46:15 Carcone (Marino)
61:06 Durzi (Schmaltz, Crouse)
Sestavy:
Šesťorkin (13. Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, Vaakanainen – Cuylle, Zibanejad (A), Panarin – Lafrenière, Trocheck (A), Perreault – T. Raddysh, Dowling, Brodzinski – Rempe, Carrick, Blidh.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, Hayton, Peterka – Carcone, McBain, But – Kerfoot, Stenlund, B. Tanev.

Rozhodčí: B. Blandina, Ch. Rooney – S. Oliver, S. Barton

Počet diváků: 17503

NHL
6. 1. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 7:4 (2:1, 3:2, 2:1)
Góly:
15:56 Sourdif (McMichael, M. Roy)
18:58 Sourdif (McMichael)
25:54 R. Leonard (Sourdif, McMichael)
27:30 Sourdif (R. Leonard, McMichael)
28:52 Ovečkin (Fehérváry, Carlson)
58:46 Carlson (Dowd, Fehérváry)
59:18 Ovečkin (Sourdif)
Góly:
06:33 Kreider (Zellweger)
32:56 Killorn (R. Johnston)
34:12 Trouba (Terry)
49:22 Sennecke (C. Gauthier, LaCombe)
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Sandin, McIlrath – T. van Riemsdyk, Beauvillier, D. Strome – Ovečkin (C), McMichael, Sourdif – R. Leonard, Duhaime, Dowd (A) – Frank, Milano, Lapierre.
Sestavy:
Mrázek (41. Dostál) – LaCombe, Trouba, Minťukov, I. Moore, Zellweger, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Nesterenko, Granlund, R. Strome (A) – R. Johnston, Poehling, Killorn.

Rozhodčí: O ́Rourke, Markovic – Cormier, MacPHrson

Počet diváků: 17560

NHL
6. 1. 2026 4:30
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Góly:
35:34 Foegele (Dumoulin, Malott)
37:52 Fiala (Kuzmenko, Turcotte)
49:20 Kuzmenko (Dumoulin)
58:21 Kempe (Laferriere, Byfield)
Góly:
45:55 Spurgeon (Brodin, Sturm)
55:21 Hartman (Spurgeon, Faber)
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Kopitar (C), Laferriere – Armia, Byfield, Foegele – Kuzmenko, Turcotte, Fiala – Perry, Helenius, Malott.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Kiersted, J. Middleton – Zuccarello, Jurov, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Hinostroza, Hartman, Tarasenko – Trenin, Sturm, M. Foligno (A).

Rozhodčí: Chris Schlenker, Kyle Rehman – Ryan Gibbons, Caleb Apperson

Počet diváků: 16874

NHL
6. 1. 2026 1:30
Ottawa Senators Ottawa Senators : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)
Góly:
27:33 Giroux (Zetterlund, Spence)
34:10 Cozens (Sanderson, Stützle)
46:55 B. Tkachuk (Stützle, Batherson)
Góly:
07:06 Copp
13:51 Larkin (J. van Riemsdyk, DeBrincat)
19:43 J. van Riemsdyk (Bernard-Docker, A. Johansson)
35:42 Raymond (Compher, J. van Riemsdyk)
52:53 Rasmussen (Edvinsson)
Sestavy:
Meriläinen (21. Shepard) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot (A), Spence, Kleven – Giroux (A), Stützle, Zetterlund – Batherson, Cozens, B. Tkachuk (C) – Amadio, Pinto, Greig – Perron, Halliday, Cousins.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – J. Leonard, Larkin (C), Kasper – P. Kane, Copp, DeBrincat – Raymond (A), Compher, J. van Riemsdyk – Appleton, Rasmussen, Finnie.

Rozhodčí: Garrett Rank, Gord Dwyer – Devin Berg, David Brisebois

Počet diváků: 16981

Výsledky

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajovali bronzové medaile. Po finálové porážce se Švédskem tentokrát skončili druzí....

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Klapka byl jediným střelcem Calgary, Vejmelka slavil na ledě Rangers

Aktualizujeme
Adam Klapka sleduje dění na ledě.

Hokejový útočník Adam Klapka platil za jediného střelce Calgary v zápase NHL proti Seattlu, který si díky čtyřem trefám ze závěrečné třetiny odvezl výhru 5:1. Gólman Karel Vejmelka uspěl s Utahem 3:2...

6. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  7:42

Nevídaný úspěch Čihaře. Česko má poprvé nejužitečnějšího hráče MS dvacítek

Český útočník Vojtěch Čihař po skvělé individuální akci slaví vstřelený gól.

Útočník stříbrného týmu Vojtěch Čihař byl jako první Čech v historii vyhlášen nejužitečnějším hráčem mistrovství světa hokejistů do 20 let. Do All Star týmu turnaje se vedle něho dostal i obránce...

6. ledna 2026  7:08

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

5. ledna 2026,  aktualizováno  6. 1. 5:24

Gólové hody, skalpy favoritů, rozpaky i smolné finále. Jak junioři došli za stříbrem

JE TO TAM! Čeští hokejisté slaví postup do finále na světovém šampionátu do...

Na turnaj jeli sebevědomí, což kvalitou na ledě potvrdili. Čeští hokejisté získali na juniorském mistrovství světa díky stříbru čtvrtý cenný kov v řadě. Předváděli poctivé týmové výkony, v play off...

6. ledna 2026  5:07

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajovali bronzové medaile. Po finálové porážce se Švédskem tentokrát skončili druzí....

6. ledna 2026  4:55

Útěcha pro kanadské juniory, v utkání o bronz přehráli Finy. Zářila druhá formace

Kanadští hokejisté slaví branku v utkání o bronz proti Finsku na MS hokejistů...

Bronz na mistrovství světa hráčů do 20 let v USA vybojovali hokejisté Kanady. V utkání o třetí místo porazili Finsko 6:3 a získali první medaili od titulu zkraje roku 2023. Na dalších dvou...

6. ledna 2026  1:11,  aktualizováno  2:11

Voráček o juniorech: Věří si a hrajou tak, jak mluví. A že nejsou v NHL? Neřešil bych

Premium
Čeští junioři slaví postup do finále hokejového šampionátu.

Třetí rok po sobě čeští junioři narazili v play off mistrovství světa hokejistů do 20 let na Kanadu. Třikrát nad ní uspěli. Tentokrát v semifinále 6:4, díky čemuž budou v noci na úterý hrát se...

5. ledna 2026

Po americké křivdě český sen. Bratři Chlánové se jako soupeři dojímali z gólů

Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Do továrny na sny to měl blíž z amerického Cedaru, kde před životní křivdou hrál, pro svůj hollywoodský příběh se však hokejový talent Robert Chlán musel vrátit do Česka. A není tuctový: svůj první...

5. ledna 2026  18:56

O zlato se suverény MS, Češi opět nejsou favority. Bude to ještě větší, ví Oršulák

Český brankář Michal Oršulák se rychle přesouvá proti letícímu kotouči.

V Minnesotě se chystají na neobvyklé finále. Souboj dvou letitých čekatelů na zlato. Týmů, co se v posledním rozhodujícím zápase juniorského hokejového šampionátu ještě nikdy neutkaly. Česká dvacítka...

5. ledna 2026  16:01

V Kanadě mluví o hororu, přišla i poklona Čechům: Mají nejlepší tým v tomto století

Zklamaní kanadští junioři po porážce v semifinále hokejového MS s Českem.

Další extrémně bolavá porážka. Pro hokejovou velmoc jen těžko představitelná a únosná. „Jako bychom se ocitli v hororu,“ kroutilo se hlavou ve studiu televizní stanice TSN po nezdaru v semifinále...

5. ledna 2026

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pokorný končí v Kometě. Cítím vyčerpání, říká. Nahradí ho asistent Horáček

Trenér Komety Kamil Pokorný se raduje ze zisku extraligového titulu.

Hokejisté Komety se v pondělí ráno rozloučili se svým hlavním trenérem. Kamil Pokorný, jenž dovedl Brno v uplynulé sezoně až k extraligovému titulu, rezignoval. „Cítím na sobě vyčerpání a po...

5. ledna 2026  9:53,  aktualizováno  12:09

Švédsko - Česko v TV: kdy a kde sledovat finále MS v hokeji do 20 let?

Český brankář Michal Oršulák a obránce Jakub Fibigr slaví postup do finále MS...

Čeští hokejoví junioři jdou do boje o zlaté medaile. Na mistrovství světa do 20 let si o ně zahrají proti Švédsku. Kdy a kde sledovat finále šampionátu živě i další informace najdete v našem přehledu.

5. ledna 2026  10:35

