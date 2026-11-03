Skvělý zápas odehrál vytáhlý útočník Adam Klapka (11:36, 1+1, +2, 2 střely), jenž byl jmenován třetí hvězdou u vítězství Calgary 2:1 na ledě San Jose. Přednost v hlasování zámořských novinářů dostali jen oba gólmani, domácí Jaroslav Askarov (20 zákroků) a na vítězné straně Dustin Wolf (26 zákroků).
26letý rodák z Prahy ke své tradičně silné disciplíně, což je fyzická hra, tentokrát přidal navrch i produktivitu a celkově se v sezoně zlepšil již na 6 bodů (3+3) z 15 startů. Na bourače ze čtvrté formace, který se nebojí shodit rukavice a odehraje v průměru jen kolem 12 minut za zápas je to parádní bilance.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 16z. - 20b. (8+12)
2. Nečas (COL), 15z. - 18b. (7+11)
3. Hronek (VAN), 16z. - 12b. (1+11)
4. Zacha (BOS), 15z. - 10b. (3+7)
5. Hertl (VGK), 6z. - 9b. (5+4)
Poprvé se Klapka blýskl v 15. minutě, když na útočné modré čáře vystihl rozehrávku soupeře a následnou střelou z mezikruží zaskočil brankáře Askarova. Hubené skóre pak vydrželo až do 50. minuty, kdy český forvard z pravého křídla našel před bránou osamoceného Williama Stromgrena. Ten zvyšoval na dvougólový rozdíl pro Flames.
Hokejisté San Jose ve zbytku duelu dokázali již pouze snížit, když se v 52. minutě prosadil Sam Dickinson. Z farmy povolaný obránce Libor Hájek se ani napotřetí nedočkal startu a duel jen sledoval z pozice nehrajícího náhradníka.
David Pastrňák (21:31, 0+1, +/-: 0, 7 střel) byl hvězdou zápasu Bostonu s Vegas. V řádné hrací době u skóre 2:2 jednou asistoval a v rozhodujícím penaltovém rozstřelu byl jediným úspěšným exekutorem poté, co ve třetí sérii rychlou kličkou vyšachoval brankáře Cartera Harta.
Bruins, kteří v domácí TD Garden slavili výhru už pošesté v řadě, si v úvodu vypracovali dvougólové vedení. Už v 8. minutě slavil produktivní nováček James Hagens a na startu druhého dějství využil za asistence Pastrňáka a Pavla Zachy (21:43, 0+1, -1, 1 střela) přesilovou hru Morgan Geekie.
Pastrňák si kličkou vychutnal Cartera Harta 🚨👏 https://t.co/EdyWOA8DvS— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 3, 2026
V 35. minutě faul soupeře trestali i hosté. Na kontaktní trefě Marka Stonea se přihrávkou podílel i Tomáš Hertl (13:48, 0+1, +/-: 0, 4 střely). Do prodloužení pak duel poslal akcí z 48. minuty Trevor Connelly.
Colorado naplnilo roli favorita výhrou 5:2 na ledě Chicaga. Elitní formaci Avalanche s českým reprezentantem Martinem Nečasem (16:28, +1, 1 střela) tentokrát v produktivitě zastoupili Nazem Kadri s Jadenem Schwartzem (oba 2+0).
Martin Nečas neváhal pomstít parťáka a pustil se do obránce Chicaga Levšunova poté, co tvrdým hitem atakoval Calea Makara. https://t.co/goxMprN1hC— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 3, 2026
Blackhawks, kteří již osmý zápas v řadě postrádali zraněného klíčového beka Bowena Byrama, během duelu navíc přišli i o veterána Patricka Kanea.
Detroit překvapil výhrou 5:3 na ledě Floridy s českým obráncem Radko Gudasem (12:06, +1) v sestavě.
Na úvodní dva góly Red Wings ještě domácí vždy našli odpověď, další dvě trefy hostů z rozmezí 45 vteřin 43. minuty však zasadily rozhodující ránu. V přesilovce se prosadil Justin Faulk a krátce na to slavil norský nováček Michael Brandsegg-Nygard.
Výsledky NHL
00:57 Kaiser (Donato)
07:05 Kancerov (Bedard)
15:23 Kadri (Landeskog, Burns)
15:49 Schwartz (T. Hughes, Toews)
33:38 Kadri (C. Makar, MacKinnon)
39:49 Schwartz (Malinski, T. Hughes)
57:38 Toews
Knight (A. Söderblom) – Cole, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Del Mastro – Donato, Bedard (C), Kancerov – Mangiapane, Frondell, Bertuzzi (A) – Kane (A), Nazar, O. Moore – Teräväinen, Greene, C. Smith.
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Toews, Malinski, Kulak, Burns, Juulsen – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – N. Roy, Nelson, Landeskog (C) – T. Hughes, Kadri, Schwartz – L. O'Connor, Svečkov, Kelly.
Rozhodčí: Mike Sullivan, Jake Brenk – Dan Kelly, Mark Shewchyk
Počet diváků: 17838
14:19 Reinhart (Verhaeghe, Vilmanis)
35:25 Ekblad (Hathaway, Eller)
56:40 Bennett (M. Tkachuk, B. Tkachuk)
05:26 Mazur (Seider)
21:26 DeBrincat (Arvidsson, Faulk)
42:08 Faulk (Copp, Brandsegg-Nygård)
42:53 Brandsegg-Nygård (Raymond, Copp)
59:57 Finnie (Seider)
Markström (Schmid) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Gudas – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Reinhart (A), Vilmanis – Luostarinen, Lundell, Eller – Imama, Schwindt, Hathaway.
Tarasov (J. Gibson) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Englund, Anton Johansson – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Copp, Raymond (A) – Rasmussen, Compher, Leonard – Mazur, Dries, Kolesar.
Rozhodčí: South, Furlatt – Gawryletz, MacPherson
Počet diváků: 18862
51:57 S. Dickinson (Misa, Trouba)
14:36 Klapka (Castagna)
49:14 (Klapka, Castagna)
Askarov (Nedeljkovic) – Nurse, Kesselring, S. Dickinson, Trouba, Allan, Orlov – Toffoli, Celebrini, W. Smith – Marchment, Misa, Sherwood – I. Stenberg, Bystedt, Graf – Goodrow, Ostapchuk, Gaudette.
Wolf (Sergejev) – Bahl, Nemec, Middleton, Whitecloud, Kuzněcov, Parekh – Farabee, Backlund, Coronato – Šarangovič, Frost, Sunijev – Gridin, Pospíšil, R. Strome – Castagna, Klapka.
Rozhodčí: Halkidis, Skilliter – Mahon, Gawrylerz
Počet diváků: 13098
07:23 Hagens (E. Lindholm, Zadorov)
23:23 M. Geekie (Zacha, Pastrňák)
Pastrňák
34:58 Stone (Hertl, Marner)
47:23 Connelly (Hanifin, Marner)
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Aspirot – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Hanifin, Lauzon, Andersson, Coghlan – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Connelly – Bowman, Hertl, Howden – Gatcomb, Dowd, Röndbjerg.
Rozhodčí: MacDougall, McIsaac – Murray, Faucher
Počet diváků: 17850