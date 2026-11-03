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Dvoubodový Klapka zařídil výhru Calgary, Pastrňák rozhodl nájezdy

Martin Korbáš
  6:49aktualizováno  7:52
Adam Klapka v zápase proti San Jose.

Adam Klapka v zápase proti San Jose. | foto: Reuters

Mason Lohrei vypichuje puk Tomáši Hertlovi.
Adam Klapka slaví branku se spoluhráčem Williamem Stromgrenem.
David Pastrňák poté, co proměnil rozhodující nájezd.
Adam Klapka slaví se spoluhráči z Calgary branku.
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Přestože nastupoval až ve čtvrté formaci Calgary, stal se hokejový útočník Adam Klapka jednou z hvězd pondělního zápasu NHL. Bilancí 1+1 totiž zařídil kanadskému celku výhru 2:1 na ledě San Jose. Dařilo se i Pavlu Zachovi s Davidem Pastrňákem (oba 0+1). Posledně jmenovaný navíc skóroval v penaltovém rozstřelu a rozhodl tak o výhře Bostonu 3:2 nad Vegas, za které bral jednu přihrávku i Tomáš Hertl.

Skvělý zápas odehrál vytáhlý útočník Adam Klapka (11:36, 1+1, +2, 2 střely), jenž byl jmenován třetí hvězdou u vítězství Calgary 2:1 na ledě San Jose. Přednost v hlasování zámořských novinářů dostali jen oba gólmani, domácí Jaroslav Askarov (20 zákroků) a na vítězné straně Dustin Wolf (26 zákroků).

26letý rodák z Prahy ke své tradičně silné disciplíně, což je fyzická hra, tentokrát přidal navrch i produktivitu a celkově se v sezoně zlepšil již na 6 bodů (3+3) z 15 startů. Na bourače ze čtvrté formace, který se nebojí shodit rukavice a odehraje v průměru jen kolem 12 minut za zápas je to parádní bilance.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 16z. - 20b. (8+12)

2. Nečas (COL), 15z. - 18b. (7+11)

3. Hronek (VAN), 16z. - 12b. (1+11)

4. Zacha (BOS), 15z. - 10b. (3+7)

5. Hertl (VGK), 6z. - 9b. (5+4)

Poprvé se Klapka blýskl v 15. minutě, když na útočné modré čáře vystihl rozehrávku soupeře a následnou střelou z mezikruží zaskočil brankáře Askarova. Hubené skóre pak vydrželo až do 50. minuty, kdy český forvard z pravého křídla našel před bránou osamoceného Williama Stromgrena. Ten zvyšoval na dvougólový rozdíl pro Flames.

Hokejisté San Jose ve zbytku duelu dokázali již pouze snížit, když se v 52. minutě prosadil Sam Dickinson. Z farmy povolaný obránce Libor Hájek se ani napotřetí nedočkal startu a duel jen sledoval z pozice nehrajícího náhradníka.

David Pastrňák (21:31, 0+1, +/-: 0, 7 střel) byl hvězdou zápasu Bostonu s Vegas. V řádné hrací době u skóre 2:2 jednou asistoval a v rozhodujícím penaltovém rozstřelu byl jediným úspěšným exekutorem poté, co ve třetí sérii rychlou kličkou vyšachoval brankáře Cartera Harta.

Bruins, kteří v domácí TD Garden slavili výhru už pošesté v řadě, si v úvodu vypracovali dvougólové vedení. Už v 8. minutě slavil produktivní nováček James Hagens a na startu druhého dějství využil za asistence Pastrňáka a Pavla Zachy (21:43, 0+1, -1, 1 střela) přesilovou hru Morgan Geekie.

V 35. minutě faul soupeře trestali i hosté. Na kontaktní trefě Marka Stonea se přihrávkou podílel i Tomáš Hertl (13:48, 0+1, +/-: 0, 4 střely). Do prodloužení pak duel poslal akcí z 48. minuty Trevor Connelly.

Colorado naplnilo roli favorita výhrou 5:2 na ledě Chicaga. Elitní formaci Avalanche s českým reprezentantem Martinem Nečasem (16:28, +1, 1 střela) tentokrát v produktivitě zastoupili Nazem Kadri s Jadenem Schwartzem (oba 2+0).

Blackhawks, kteří již osmý zápas v řadě postrádali zraněného klíčového beka Bowena Byrama, během duelu navíc přišli i o veterána Patricka Kanea.

Detroit překvapil výhrou 5:3 na ledě Floridy s českým obráncem Radko Gudasem (12:06, +1) v sestavě.

Na úvodní dva góly Red Wings ještě domácí vždy našli odpověď, další dvě trefy hostů z rozmezí 45 vteřin 43. minuty však zasadily rozhodující ránu. V přesilovce se prosadil Justin Faulk a krátce na to slavil norský nováček Michael Brandsegg-Nygard.

Výsledky NHL

NHL
3. 11. 2026 2:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Góly:
00:57 Kaiser (Donato)
07:05 Kancerov (Bedard)
Góly:
15:23 Kadri (Landeskog, Burns)
15:49 Schwartz (T. Hughes, Toews)
33:38 Kadri (C. Makar, MacKinnon)
39:49 Schwartz (Malinski, T. Hughes)
57:38 Toews
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Cole, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Rinzel, Del Mastro – Donato, Bedard (C), Kancerov – Mangiapane, Frondell, Bertuzzi (A) – Kane (A), Nazar, O. Moore – Teräväinen, Greene, C. Smith.
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Toews, Malinski, Kulak, Burns, Juulsen – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – N. Roy, Nelson, Landeskog (C) – T. Hughes, Kadri, Schwartz – L. O'Connor, Svečkov, Kelly.

Rozhodčí: Mike Sullivan, Jake Brenk – Dan Kelly, Mark Shewchyk

Počet diváků: 17838

NHL
3. 11. 2026 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Góly:
14:19 Reinhart (Verhaeghe, Vilmanis)
35:25 Ekblad (Hathaway, Eller)
56:40 Bennett (M. Tkachuk, B. Tkachuk)
Góly:
05:26 Mazur (Seider)
21:26 DeBrincat (Arvidsson, Faulk)
42:08 Faulk (Copp, Brandsegg-Nygård)
42:53 Brandsegg-Nygård (Raymond, Copp)
59:57 Finnie (Seider)
Sestavy:
Markström (Schmid) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Kulikov, Gudas – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Verhaeghe, Reinhart (A), Vilmanis – Luostarinen, Lundell, Eller – Imama, Schwindt, Hathaway.
Sestavy:
Tarasov (J. Gibson) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Englund, Anton Johansson – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Copp, Raymond (A) – Rasmussen, Compher, Leonard – Mazur, Dries, Kolesar.

Rozhodčí: South, Furlatt – Gawryletz, MacPherson

Počet diváků: 18862

NHL
3. 11. 2026 3:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Calgary Flames Calgary Flames 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Góly:
51:57 S. Dickinson (Misa, Trouba)
Góly:
14:36 Klapka (Castagna)
49:14 (Klapka, Castagna)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Nurse, Kesselring, S. Dickinson, Trouba, Allan, Orlov – Toffoli, Celebrini, W. Smith – Marchment, Misa, Sherwood – I. Stenberg, Bystedt, Graf – Goodrow, Ostapchuk, Gaudette.
Sestavy:
Wolf (Sergejev) – Bahl, Nemec, Middleton, Whitecloud, Kuzněcov, Parekh – Farabee, Backlund, Coronato – Šarangovič, Frost, Sunijev – Gridin, Pospíšil, R. Strome – Castagna, Klapka.

Rozhodčí: Halkidis, Skilliter – Mahon, Gawrylerz

Počet diváků: 13098

NHL
3. 11. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:2N (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
07:23 Hagens (E. Lindholm, Zadorov)
23:23 M. Geekie (Zacha, Pastrňák)
Pastrňák
Góly:
34:58 Stone (Hertl, Marner)
47:23 Connelly (Hanifin, Marner)
Sestavy:
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Aspirot – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Hanifin, Lauzon, Andersson, Coghlan – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Connelly – Bowman, Hertl, Howden – Gatcomb, Dowd, Röndbjerg.

Rozhodčí: MacDougall, McIsaac – Murray, Faucher

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