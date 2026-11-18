Útočník Jiří Kulich (14:55, 1+0, +/-: 0, 1 střela) se v zápase Buffala na ledě Philadelphie dostal jen k jedné střele, ta ovšem stála za to. Běžela 45. minuta utkání, když českého střelce v útočném pásmu na pravém kruhu krásně našel lídr Sabres Tage Thompson a 22letý rodák z Kadaně pohotovou ranou pod horní tyč vyrovnal průběžné skóre na 3:3. V sezoně se tak Kulich zlepšil z 13 startů na bilanci 2+2.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 21z. - 26b. (9+17)
2. Nečas (COL), 21z. - 24b. (10+14)
3. Hertl (VGK), 23z. - 17b. (9+8)
4. Zacha (BOS), 20z. - 15b. (5+10)
5. Hronek (VAN), 23z. - 14b. (1+13)
Radost na hostující lavičce však neměla dlouhého trvání, když neuběhla ani minuta hry a udeřilo na opačné straně. Flyers si vzali vedení zpět trefou na 4:3 od Christiana Dvoraka, jenž z levého kruhu našel mezírku v postoji Alexe Lyona.
Dvorak byl s gólem a asistencí zvolen třetí hvězdou zápasu. Kromě něj za domácí brali dva zápisy i Matvej Mičkov (0+2) a bek Jamie Drysdale (1+1). Český obránce Philadelphie David Jiříček do zápasu nezasáhl.
Česko-slovenské body pomohly Calgary k výhře 5:2 na ledě San Jose. Kanadský celek se mohl opřít o gól a asistenci v podání Martina Pospíšila, trefu beka Šimona Nemece a do statistik se díky asistenci zapsal i český dlouhán Adam Klapka (11:34, 0+1, +/-: 0).
Chicago rozneslo 6:3 tápající Toronto, které tak padlo už posedmé v řadě. Radost ovšem fanouškům Blackhawks kalilo zranění Connora Bedarda, který takto odstoupil po vhazování. https://t.co/rndDN69SN9— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 18, 2026
Své první dva góly kariéry v NHL za Flames slavil 21letý forvard Jonathan Castagna.
Hokejisté Bostonu na ledě domácí TD Garden nedokázali najít recept na brankáře Darcy Kuempera. Ten pochytal všech 29 střel Bruins a čistým kontem dal základ k výhře Los Angeles 3:0. V ofenzivě se za Kings prosadili bek Erik Gustafsson (1+1) a útočníci Andre Lee s Matsem Zuccarellem (oba 1+0).
Nejproduktivnější Čech v soutěži David Pastrňák (19:16, -1, 4 střely) se ze čtyř střeleckých pokusů tentokrát neprosadil, stejně jako jeho parťák Pavel Zacha (18:35, -2).
Skvělé představení viděli fanoušci v St. Louis, když domácí Blues porazili Anaheim v divoké přestřelce 8:6. Statistiky si vylepšovali hlavně bek Logan Mailloux a elitní centr domácích Robert Thomas (oba 1+2). Jednou skóroval i slovenský útočník Dalibor Dvorský.
V drese Ducks třikrát asistoval obránce Jackson LaCombe a dalším hattrickem se blýskl kanonýr Cutter Gauthier, čímž vytvořil nový rekord NHL. Z třígólového zápasu se totiž radoval v listopadu už počtvrté. 22leté křídlo se tak s 21 trefami vyrovnalo na čele soutěže s Leonem Draisaitlem z Edmontonu.
Hattrickem se ve stejný den blýskl i 19letý obránce Islanders Matthew Schaefer. Mezi teenagery z řad beků je tak nejlepší v historii NHL v počtu vícególových zápasů. https://t.co/aF27MATZDw— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 18, 2026
Hned 19 z průběžných 21 zásahů Gauthiera přitom přišlo v jeho posledních deseti startech. Na stejná gólová čísla se během deseti navazujících duelů v historii dostali jen Mario Lemieux (dvakrát v sezonách 1988/89, 1992/93), Wayne Gretzky (1981/82) a Alexandr Mogilnyj (1992/93).
Většinu zápasu za Anaheim odchytal Ville Husso (7 inkasovaných gólů z 24 střel), jehož střídal Lukáš Dostál až v 52. minutě a ze tří střel již neinkasoval. Poslední slovo si domácí vzali ranou do prázdné klece od Pavla Bučněviče.
V repríze finále Stanley Cupu z let 2024 a 2025 se střetly celky Floridy s Edmontonem. Výhru 5:2 urvali rozjetí Oilers, díky čemuž s 37 body kralují Západní konferenci i celé soutěži.
I ve svém 23. startu sezony se dokázal prosadit nezastavitelný Connor McDavid (1+1), čímž posunul svou bilanci na 55 bodů (13+42). Po třech zápisech si odnesli i druhý muž ligové produktivity Leon Draisaitl (1+2), Kasperi Kapanen (1+2) a Vasilij Podkolzin (2+1). Oba góly Panthers, za které nenastoupil obránce Radko Gudas, vstřelil útočník Matthew Tkachuk.
Výsledky NHL
26:39 Drysdale (Mičkov, Cates)
34:30 Tippett (Drysdale, Knuble)
40:29 Sanheim (Dvorak, Barkey)
45:23 Dvorak (Seeler, Mičkov)
00:47 Samuelsson (Dahlin, Doan)
30:59 T. Thompson (Benson, Kozak)
44:31 Kulich (T. Thompson)
Woll (Vladař) – Sanheim (A), Drysdale, York, Bonk, Seeler, Ristolainen – Dvorak, Tippett, Foerster – Zegras, Konecny (A), Martone – Cates, Mičkov, Barkey – Couturier (C), Acciari, Knuble.
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Timmins, Zellweger, Metsa – Benson, Kulich, T. Thompson (A) – Krebs, Norris, Doan – Östlund, McLeod, Quinn – Zucker, Kozak, Malenstyn.
Rozhodčí: Hebert, Samuels-Thomas – Hughes, McNamara
Počet diváků: 18457
02:13 Berggren (J. Barron)
19:07 McMichael (Mailloux, Holloway)
31:41 Thomas (J. Barron, Snuggerud)
33:37 Dvorský (Suter, C. Fowler)
45:36 Neighbours (Thomas)
46:19 Broberg (Berggren, Mailloux)
48:34 Mailloux (Thomas, Neighbours)
59:23 Bučněvič
11:38 Killorn (Washe)
21:02 Gauthier (Granlund, Caulfield)
36:19 Gauthier (Carlsson, LaCombe)
54:59 I. Moore
58:35 Granlund (Gauthier, LaCombe)
59:20 Gauthier (Terry, LaCombe)
Binnington (Hofer) – Broberg (A), Mailloux, J. Barron, Parayko, C. Fowler, Carlo – Neighbours (A), Thomas (C), Snuggerud – Holloway, McTavish, McMichael – Dvorský, Bučněvič, Berggren – Toropčenko, Suter, Kaskimäki.
Husso (52. Dostál) – LaCombe (A), Helleson, Hinds, Luneau, Minťukov, I. Moore, Warren – Gauthier, Carlsson, Caulfield – Malott, Granlund (C), Sennecke – Nesterenko, McQueen, Terry – Killorn (A), Washe, Colangelo.
Rozhodčí: MacDougall, Hiff – Hautamäki, Apperson
Počet diváků: 17007
03:53 Gaudette (Marchment, Misa)
55:22 Marchment (Toffoli, W. Smith)
05:09 Coronato (Farabee, Backlund)
19:22 Pospíšil (Kuzněcov, Parekh)
21:19 Nemec (Klapka, R. Strome)
44:15 Castagna (Sunijev, Cyplakov)
59:00 Castagna (Pospíšil, R. Strome)
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse, Trouba, S. Dickinson, Pohlkamp, Orlov – W. Smith, Celebrini (C), I. Stenberg – Marchment, Wennberg (A), Misa – Graf, Dellandrea, Toffoli – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Wolf (D. Cooley) – Nemec, Hanley, Whitecloud (A), Middleton (A), Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund (C), Farabee – R. Strome, Pospíšil, Gridin – Klapka, Frost, Šarangovič – Sunijev, Castagna, Cyplakov.
Rozhodčí: Lambert, Betker – Suchánek, Mahon
Počet diváků: 13876
20:40 W. Karlsson (Connelly, Lauzon)
50:27 W. Karlsson (Connelly)
52:43 Howden (Eichel, McNabb)
50:59 Lundkvist (Rantanen, Hintz)
58:42 W. Johnston (Hintz, Rantanen)
59:55 Rantanen (J. Robertson, Seguin)
63:36 Heiskanen (Rantanen, J. Robertson)
Hill (Hart) – Theodore, McNabb, Andersson, Lauzon, Coghlan, Wotherspoon – Stone (C), Eichel (A), Howden – Marner, W. Karlsson (A), Connelly – Olofsson, Hertl, Barbašov – Bowman, Dowd, Lavoie.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell, Lundkvist, Harley, Burroughs, Taylor – Rantanen, W. Johnston, J. Robertson – Hyry, Hintz, Benn (C) – Seguin (A), J. Hryckowian, Steel – Blackwell, Faksa, Perron.
Rozhodčí: Furlatt, Charron – Knorr, Gibbons
Počet diváků: 16242
02:11 S. O'Reilly (Viel, Point)
10:36 D'Astous (Carlson, McDonagh)
13:11 Guentzel (Kučerov, Carlson)
31:34 Guentzel (Carlson, Kučerov)
57:19 Cirelli
16:12 Tuch (A. Protas, M. Roy)
44:53 R. Leonard (T. Wilson)
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, D'Astous, Moser, Hedman (C), Černák, McDonagh (A) – Kučerov (A), Point, Guentzel – Goncalves, Cirelli, Viel – Holmberg, Girgensons, Michejev – Sabourin, S. O'Reilly, Gourde.
L. Thompson (C. Lindgren) – M. Roy (A), Chychrun, Liljegren, Fehérváry, St. Ivany, C. Hutson – Tuch, Dubois, A. Protas – T. Wilson (A), D. Strome, R. Leonard – Beauvillier, Jenner, Kyrou – Sourdif, I. Protas, Ovečkin (C).
Rozhodčí: Chris Rooney, Brandon Schrader – Andrew Smith, David Brisebois
Počet diváků: 19092
53:51 M. Tkachuk (Bennett, B. Tkachuk)
56:50 M. Tkachuk (Verhaeghe)
09:57 K. Kapanen (Ekholm, Podkolzin)
16:27 McDavid (Hyman, Bouchard)
28:08 Podkolzin (K. Kapanen, Draisaitl)
34:23 Podkolzin (Draisaitl, McDavid)
59:27 Draisaitl (J. Dickinson, K. Kapanen)
Markström (Schmid) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Kulikov – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Eller, Vilmanis – Imama, Schwindt, Hathaway.
Levi (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Shea, Murphy, Muchamadullin, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Draisaitl (A) – K. Kapanen, C. Dach, Hyman (A) – Hållander, J. Dickinson, Frederic – Formenton, Michaels, Joseph.
Rozhodčí: McIsaac, McCauley – Cherrey, Alphonso
Počet diváků: 18432
29:24 Björck (Lowry)
23:06 Batherson (Halliday, Stützle)
24:04 Boucher (Chabot)
Skinner (Daws) – Morrissey (A), Ferraro, Samberg, Pionk, Bauer, Thrun – Connor, Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Yager, Mercer – Iafallo, Lowry (C), Björck – Koepke, M. Barron, Zhilkin.
Ullmark (Ersson) – Sanderson, Zub, Chabot (C), Spence, Kleven, Matinpalo – Zetterlund, Stützle (A), Cozens – Tomasino, Pinto, Batherson – Amadio, Greig, Giroux (A) – Blais, Halliday, Boucher.
Rozhodčí: L'Ecuyer, Markovic – Lapointe, Baker
Počet diváků: 13516
33:17 Nazar (Rinzel)
37:54 Nazar (C. Smith, Cole)
38:51 Bedard (Bertuzzi, Vlasic)
49:07 Bertuzzi (Rinzel, Kane)
51:21 O. Moore (Rinzel, Kaiser)
52:10 Bertuzzi (Frondell)
03:22 Cowan (Matthews, Roslovic)
38:16 Blugers (D. Raddysh)
51:09 Tavares (McKenna)
Knight (Commesso) – Rinzel, Vlasic, Levšunov, Cole, Del Mastro, Kaiser – Bertuzzi (A), Bedard (C), Kancerov – Teräväinen, Frondell, C. Smith – Kane (A), Nazar, O. Moore – Donato, Greene, Mangiapane.
Bobrovskij (Stolarz) – D. Raddysh, McCabe, C. Tanev, Ekman-Larsson, Stecher, Rielly (A) – Roslovic, Matthews (C), Cowan – Nylander, Tavares (A), Tverberg – Joshua, Paul, McKenna – MacEwen, Blugers, Duhaime.
Rozhodčí: Dwyer, Sandlak – Martenet, Toomey
Počet diváků: 19988
15:46 Zuccarello (Gustafsson, Clarke)
36:35 Andre Lee (Laughton)
56:53 Gustafsson (Kuemper)
DiPietro (Swayman) – H. Lindholm, McAvoy (A), Zadorov, Borgen, Lohrei, Clifton – Peterka, Zacha, Pastrňák (C) – Eyssimont, Minten, M. Geekie – Mittelstadt, E. Lindholm, Chusnutdinov – Jeannot (A), Kuraly, Kastelic.
Kuemper (A. Forsberg) – Gustafsson, Clarke, Edmundson, Doughty (C), Dumoulin, M. Anderson (A) – Turcotte, Laferriere, Kempe (A) – Fiala, Byfield, Zuccarello – T. Moore, Armia, Haula – Andre Lee, Laughton, Perry.
Rozhodčí: Kea, South – Jackson, Flemington
Počet diváků: 17850
04:20 Faber (Eriksson Ek, Kaprizov)
08:59 Coleman (Spurgeon, Q. Hughes)
17:56 Šabanov (Spurgeon, Trenin)
18:39 Boldy (Q. Hughes, Eriksson Ek)
20:59 Boldy (Kaprizov, Eriksson Ek)
22:09 M. Foligno (N. Foligno)
39:54 Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov)
21:50 Hague (Stamkos)
27:12 Marchessault (Kerfoot, R. Schaefer)
38:40 F. Forsberg (Hague)
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Spurgeon, Brodin, Faber, Kiersted, Bogosian – Kaprizov, Eriksson Ek, Boldy – Šabanov, Jurov, Trenin – Coleman, McCarron, Brink – M. Foligno, Hartman, N. Foligno.
Annunen (23. Saros) – Josi, Wilsby, Skjei, Perbix, Hague, Struble – Stamkos, R. O'Reilly, Bourque – F. Forsberg, S. Wright, Höglander – R. Schaefer, Kerfoot, Marchessault – Colton, Drury, Edström.
Rozhodčí: Morgan MacPhee, Graham Skilliter – Kiel Murchison, Mark Shewchyk
19:02 Duclair (Barzal, DeAngelo)
21:34 M. Schaefer
47:01 M. Schaefer (Pulock, Duclair)
51:52 DeAngelo (Barzal, Maccelli)
56:08 M. Schaefer (Holmström, Horvat)
41:12 Werenski (Johnson, Del Bel Belluz)
Sorokin (Varlamov) – Pulock, M. Schaefer (A), DeAngelo, Pelech, Kessel, Hutton – Palmieri (A), Horvat (C), Holmström – V. Eklund, B. Schenn, Heineman – Maccelli, Barzal, Palát – Chaffee, Cizikas, Duclair.
Talbot (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Gudbranson (A), Fabbro, Christiansen – Ničuškin, Fantilli, Voronkov – Johnson, Del Bel Belluz, Knies – Olivier, Coyle (A), Sillinger – Lorentz, Williams.
Rozhodčí: C. Beach, K. Nicholson – S. Oliver, M. MacPherson
Počet diváků: 14295