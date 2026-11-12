Dlouhán v útoku Calgary Adam Klapka (16:07, 1+0, +/-: 0, 4 střely) si ve středeční domácí partii proti Rangers vytvořil nové sezonní maximum v čase stráveném na ledě. Trenéři mu proti New Yorku dali přes šestnáct minut a 26letý rodák z Prahy se jim odvděčil vydařeným výkonem.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 18z. - 24b. (8+16)
2. Nečas (COL), 19z. - 24b. (10+14)
3. Hertl (VGK), 20z. - 15b. (9+6)
4. Zacha (BOS), 17z. - 14b. (5+9)
5. Hronek (VAN), 20z. - 13b. (1+12)
Svou sezonní bilanci si vylepšil na 4+3, když v 48. minutě zakončením z bezprostřední blízkosti brankáře Joonase Korpisala využil přesilovou hru a dostal Flames do kontaktu - 1:2.
Nic dalšího ovšem ofenziva Calgary nevyprodukovala a naopak ještě jednou udeřilo na opačné straně. Na dvě trefy Miky Zibanejada ze druhé třetiny v samém závěru navázal pojistkou do prázdné klece Tye Kartye. Z výhry se tak mohl radovat i český mladík ve čtvrté formaci Rangers Jaroslav Chmelař (10:12, +/-: 0). Klapka byl zámořskými novináři zvolen druhou hvězdou duelu.
Díky čtrnácté výhře z dosavadních dvaceti startů se hokejisté Edmontonu zlepšili na průběžných 31 bodů a z pozice lídrů Západní konference přeskočili na čele celé NHL vedoucí tým Východu z Caroliny (30 bodů). Stalo se tak po domácí výhře Oilers 3:2 po prodloužení nad Philadelphií.
Vítěznou branku vstřelil už po 47 vteřinách hry v nastavení ofenzivní bek Evan Bouchard. V řádné hrací době se oba tábory rozešly za smírného stavu 2:2, k čemuž přispělo i 21 zákroků brankáře Flyers Dana Vladaře. Dvakrát jej ve druhé třetině překonal Zach Hyman, jednou mu asistoval i lídr produktivity soutěže Connor McDavid.
Za Philadelphii, která po jednom odehraném duelu opět zařadila beka Davida Jiříčka mezi nehrající náhradníky, skóre postupně dorovnali Tyson Foerster a Travis Sanheim.
Tampa Bay osmi góly deklasovala domácí Buffalo. Triumf Lightning 8:3 podpořili zejména autor čistého hattricku a jedné asistence ze třetí třetiny duelu Nikita Kučerov a pětibodový bek John Carlson (1+4).
Macklin Celebrini se ve svých 20 letech stal pátým nejmladším hráčem v historii NHL s pokořenou metou 200 bodů. Dříve to stihli jen Crosby, Gretzky, Carson a Lemieux.— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 12, 2026
Čtyřikrát asistoval útočník Jake Guentzel, Brandon Hagel bral bilanci 2+1. Český útočník Sabres Jiří Kulich se tentokrát do sestavy nedostal a výprask svých spoluhráčů sledoval jen jako nehrající náhradník.
Centr Tomáš Hertl (18:06, 0+1, +1, 1 střela) jednou asistoval u vítězství Vegas 5:3 s Utahem, jehož bránu hájil již potřetí z posledních čtyř zápasů Sebastian Cossa na místo českého reprezentanta Karla Vejmelky.
Ten tak v posledních dnech ztrácí pozici jasné jedničky obdobně jako další Čech Lukáš Dostál v Anaheimu, který dokonce dostal šanci jen jednou z posledních sedmi duelů Ducks.
Výsledky NHL
08:08 Gauthier (Granlund)
52:11 Granlund (Sennecke, Helleson)
08:29 Struble (S. Wright)
36:02 Höglander (Struble)
48:05 S. Wright (Höglander, Josi)
56:04 Stamkos (Bourque, Josi)
Brossoit (Dostál) – Helleson, LaCombe (A), Warren, Minťukov, Luneau, Mitchell – Caulfield, Carlsson, Killorn (A) – Sennecke, Granlund (C), Gauthier – Terry, Washe, Nesterenko – Colangelo, McQueen, Malott.
Annunen (Saros) – Wilsby, Josi (C), Perbix, Skjei, Struble, Hunt – Bourque, O'Reilly (A), Stamkos – Höglander, S. Wright, F. Forsberg – Pinčuk, Kerfoot, R. Schaefer – Edström, Drury (A), Colton.
Rozhodčí: Jon McIsaac, Riley Brace – Joe Mahon, Ben O'Quinn
35:54 Doan (McLeod, Norris)
39:32 Zucker (Östlund, Quinn)
40:33 T. Thompson (Krebs, Benson)
18:49 Sabourin (C. Geekie, Guentzel)
19:38 Carlson (Guentzel, D'Astous)
24:33 Hagel (Cirelli, Carlson)
33:02 Gourde (Guentzel, O'Reilly)
41:25 Kučerov (Hagel, Carlson)
44:11 Kučerov (Carlson, Cirelli)
54:13 Kučerov (Carlson, Guentzel)
55:06 Hagel (Kučerov, Cirelli)
Luukkonen (42. Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Zellweger, Timmins, Metsa – T. Thompson (A), Norris, Krebs – Quinn, Östlund, Benson – Doan, McLeod, Zucker – Carrick, Kozak, Malenstyn.
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, Moser, Černák, McDonagh (A), D'Astous, Hedman (C) – Kučerov (A), Cirelli, Hagel – Gourde, O'Reilly, Guentzel – Holmberg, Girgensons, Michejev – Sabourin, C. Geekie, Viel.
Rozhodčí: Beau Halkidis, Frederick L'Ecuyer – Shandor Alphonso, Tommy Hughes
Počet diváků: 19070
24:13 Hyman (Ekholm, C. Dach)
34:03 Hyman (McDavid, Bouchard)
60:47 Bouchard (Draisaitl)
36:49 Foerster (Tippett, Dvorak)
51:42 Sanheim (Ristolainen, Mičkov)
Jarry (Levi) – Ekholm, Bouchard (A), Shea, Murphy, Muchamadullin, Emberson – Podkolzin, McDavid (C), Draisaitl – K. Kapanen, Nugent-Hopkins, Hyman (A) – C. Dach, J. Dickinson, Joseph – Formenton, Michaels, Frederic.
Vladař (Woll) – Sanheim (A), Drysdale, Seeler, Bonk, York, Ristolainen – Foerster, Zegras, Konecny (A) – Bunting, Dvorak, Tippett – Martone, Cates, Mičkov – Barkey, Couturier (C), Acciari.
Rozhodčí: Furtlatt, Schrader – Lapointe, Toomey
Počet diváků: 18347
47:41 Klapka (R. Strome, Šarangovič)
20:59 Zibanejad (Lafrenière, Pettersson)
30:52 Zibanejad (Dorofejev, Lafrenière)
59:53 Kartye (J. Miller)
D. Cooley (Wolf) – Nemec, Hanley, Whitecloud (A), Middleton, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund (C), Farabee – Sunijev, Frost, Šarangovič – R. Strome (A), Pospíšil, Gridin – Klapka, Castagna, Othmann.
Korpisalo (Garand) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Pettersson, Morrow, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, J. Miller (C), Kartye – Bjorkstrand, Laba, Cuylle – Chmelař, Gawdin, Tolvanen.
Rozhodčí: Ch. Schlenker, K. Nicholson – A. Smith, C. Apperson
Počet diváků: 17298
51:32 Celebrini (Kesselring, W. Smith)
55:49 Marchment (Celebrini, S. Dickinson)
08:57 Girard (Malkin, Letang)
43:28 Kindel (Rakell, E. Karlsson)
Kindel
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse, Trouba, S. Dickinson, Pohlkamp, Orlov – W. Smith, Celebrini (C), Misa – Sherwood, Wennberg (A), Marchment – Toffoli, Dellandrea, I. Stenberg – Graf, Ostapchuk, Goodrow (A).
Murašov (Šilovs) – E. Karlsson, Stastney, Korczak, Girard, Letang (A), Carlile – Rakell, Crosby (C), Malkin (A) – Činachov, Kindel, N. Robertson – Brazeau, Novak, Koivunen – Dewar, Lizotte, McGroarty.
Rozhodčí: Rehman, Sandlak – Murray, T. Gawryletz
02:15 Eichel (Marner, Stone)
23:07 Olofsson (Eichel, Marner)
24:51 Barbašov (Olofsson, Theodore)
28:16 Barbašov (Olofsson, Hertl)
50:19 Howden (W. Karlsson, Marner)
08:07 Crouse (McBain, Peeke)
36:39 McBain (Crouse, Peeke)
49:07 Simašev (McBain, Keller)
Hart (Hill) – McNabb, Theodore, Lauzon, Andersson, Wotherspoon, Coghlan – Connelly, Eichel (A), Stone (C) – Howden, W. Karlsson (A), Marner – Barbašov, Hertl, Olofsson – Bowman, Dowd, Gatcomb.
Cossa (Vejmelka) – Sergačov (A), Weegar, Simašev, Peeke, Duda, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, But – McBain, Trocheck, Crouse (A) – Anders Lee, Hayton, Yamamoto – O'Brien, Stenlund, Carcone.
Rozhodčí: South, Rooney – Cherrey, Hautemaeki
Počet diváků: 17186