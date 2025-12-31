Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Kämpf byl u dvou gólů Vancouveru, Vladař s Rittichem slavili výhry

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:22aktualizováno  7:57
Hubenou bilanci jediného gólů si v úterním programu hokejové NHL centr Vancouveru David Kämpf rozšířil hned dvěma zápisy (1+1). Hvězdou duelu byl ale nakonec jiný Čech, hostující gólman Dan Vladař. K vítězství Philadelphie 6:3 přispěl 32 zákroky. Dařilo se rovněž Davidu Rittichovi, který s Islanders zvítězil 3:2 po nájezdech na ledě Chicaga.
David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti...

David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti Philadelphia Flyers. | foto: Ethan Cairns/The Canadian PressAP

Filip Hronek z Vancouver Canucks stíhá Jamieho Drysdalea z Philadelphia Flyers.
Gólman Dan Vladař a Noah Cates z Philadelphia Flyers po výhře nad Vancouver...
Brankář David Rittich a Casey Cizikas z NY Islanders slaví výhru nad Chicago...
Brankář David Rittich z NY Islanders likviduje nájezd Ryana Donata z Chicago...
6 fotografií

Po vynechaném duelu proti Seattlu se David Kämpf (14:22, 1+1, +1, 1 střela) vrátil do sestavy Vancouveru a ve svém osmnáctém startu sezony NHL dokázal podruhé bodovat. K dosavadní jediné brance přidal bilanci gólu a asistence proti Philadelphii s krajanem Danem Vladařem v bráně.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 38z. - 50b. (19+31)

2. Pastrňák (BOS), 35z. - 41b. (15+26)

3. Hertl (VGK), 37z. - 29b. (15+14)

4. Zacha (BOS), 39z. - 26b. (10+16)

5. Hronek (VAN), 39z. - 22b. (2+20)

6. Faksa (DAL), 38z. - 15b. (1+14)

30letý zkušený centr, jenž v zápase vyhrál 9 ze 17 buly, se poprvé radoval už ve 4. minutě poté, co před brankovištěm pohotově pálil po přihrávce Drewa O’Connora od zadního mantinelu. V dalším průběhu ale hostující Flyers třemi góly otočili vývoj. Canucks odpověděli až na startu třetí třetiny, kdy si Kämpf s O’Connorem prohodili role střelce a asistenta. Drama se ovšem nekonalo, když Philadelphia dokázala zatížit konto Canucks dalšími třemi góly.

Ofenzivu hostů táhli především útočníci Bobby Brink, Noah Cates a Travis Konecny (všichni 1+1). První hvězdou byl ale zvolen gólman Vladař, jenž v zápase pochytal 32 z 35 střel domácích. Kromě zmiňovaného Kämpfa jej prověřil také obránce Filip Hronek (24:43, -2, 2 střely).

Při zdravotních potížích týmové jedničky Ilji Sorokina nastoupil David Rittich už do pátého zápasu Islanders za sebou. Čtyřikrát v dané sérii dokázal newyorský tým bodovat, naposledy zvítězil 3:2 po nájezdech na ledě Chicaga.

David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti Philadelphia Flyers.
Filip Hronek z Vancouver Canucks stíhá Jamieho Drysdalea z Philadelphia Flyers.
Gólman Dan Vladař a Noah Cates z Philadelphia Flyers po výhře nad Vancouver Canucks.
Brankář David Rittich a Casey Cizikas z NY Islanders slaví výhru nad Chicago Blackhawks.
6 fotografií

Rittich během 65 minut hry pochytal 17 z 19 střel a v rozhodujícím rozstřelu zůstal bezchybný. Nepřišli si na něj Nick Lardis, Teuvo Teräväinen a Ryan Donato. Jediným úspěšným exekutorem tak byl hostující Bo Horvat, jenž jednou pálil i v řádné hrací době.

Do ní hosté vstoupili dvěma góly v otevírací třetině. Blackhawks, kterým dále chybí zranění elitní útočníci Frank Nazar a Connor Bedard, ztrátu smazali v prostředním dějství. Naději vykřesal v 36. minutě Teräväinen a vyrovnání zařídil pouhé tři sekundy před druhým odchodem do kabin Nick Lardis.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
31. 12. 2025 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : New York Islanders New York Islanders 2:3N (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
35:31 Teräväinen (Levšunov, O. Moore)
39:58 Lardis (O. Moore, Greene)
Góly:
02:56 Ritchie (Holmström, Šabanov)
12:08 Horvat (Barzal, M. Schaefer)
Horvat
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy – Bertuzzi, Greene, Burakovsky – Teräväinen, O. Moore, Lardis – J. Dickinson, Donato, Michejev – N. Foligno, C. Dach, Slaggert.
Sestavy:
Rittich (Högberg) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, Warren, Mayfield – Heineman, Horvat, Barzal – Lee, Pageau, Drouin – Šabanov, Ritchie, Holmström – Duclair, Cizikas, Gatcomb.

Rozhodčí: Brian Pochmara, Wes McCauley – Ben O’Quinn, Mark Shewchyk

NHL
31. 12. 2025 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)
Góly:
03:46 Crosby (Rakell, Rust)
16:07 Brazeau (Kulak)
17:12 Mantha (Rust, E. Karlsson)
35:08 Novak (Wotherspoon, E. Karlsson)
38:08 Mantha (Brazeau, Novak)
Góly:
38:25 Jankowski (Nyström, Reilly)
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Kulak, St. Ivany, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Novak, Mantha – Koivunen, Kindel, McGroarty – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, K. Miller, S. Walker, Nikišin, Nyström, Reilly – Stankoven, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Kotkaniemi, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.

Rozhodčí: C. Syvret, B. Blandina – B. Grillo, R. Daisy

Počet diváků: 16011

NHL
31. 12. 2025 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 3:6 (1:1, 0:2, 2:3)
Góly:
03:45 Kämpf (O'Connor, M. Pettersson)
41:08 O'Connor (Kämpf)
58:16 Willander
Góly:
12:02 Cates (Mičkov, Brink)
23:40 Grundström (Grebjonkin, Sanheim)
36:20 Konecny (Drysdale, Zegras)
41:34 Brink (Mičkov, Cates)
57:19 Tippett (Abols, Ristolainen)
59:23 Dvorak (Zegras, Konecny)
Sestavy:
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers, P. Joseph, Willander – E. Kane, Elias Pettersson (A), Boeser (A) – Öhgren, Rossi, Garland – O'Connor, Kämpf, Sherwood – DeBrusk, Sasson, L. Karlsson.
Sestavy:
Vladař (Ersson) – York, Sanheim (A), Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grundström, Abols, Grebjonkin.

Rozhodčí: Hanson, Dwyer – Knorr, Toomey

Počet diváků: 18853

NHL
31. 12. 2025 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : New Jersey Devils New Jersey Devils 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Góly:
14:21 McMann (N. Robertson)
34:24 N. Roy (McMann, N. Robertson)
46:35 Järnkrok (Lorentz)
57:01 Knies (Tavares, N. Roy)
Góly:
Sestavy:
Woll (Hildeby) – P. Myers, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Benoit, Stecher – Domi, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – McMann, Laughton, Maccelli – Järnkrok, Quillan, Lorentz.
Sestavy:
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, Pesce, L. Hughes, Dillon, White – Mercer, Meier, Hischier (C) – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Glass, Gricjuk, C. Brown – Cotter, Glendening, Noesen.

Rozhodčí: Hiff, L’Ecuyer – Alphonso, Marquis

Počet diváků: 18923

NHL
31. 12. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:3P (0:0, 0:0, 2:2 - 0:1)
Góly:
50:18 Marchand (Bennett, S. Jones)
55:01 Reinhart (Luostarinen, Lundell)
Góly:
55:33 Caufield (L. Hutson, Dobson)
58:38 Suzuki (Děmidov, Caufield)
63:24 Suzuki (L. Hutson, Dobson)
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Marchand (A), Bennett, Verhaeghe – Greer, Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Studnicka, Kunin.
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), Engström, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj – Texier, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, Danault, Z. Bolduc – Gallagher (A), Veleno, Blais.

Rozhodčí: Beach, Nicholson – Kovachik, Baker

Počet diváků: 19646

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Collegiate Selects vs. DavosHokej - - 31. 12. 2025:Collegiate Selects vs. Davos //www.idnes.cz/sport
31. 12. 12:10
  • 2.57
  • 4.60
  • 2.20
Washington vs. NY RangersHokej - - 31. 12. 2025:Washington vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
31. 12. 18:30
  • 2.09
  • 4.05
  • 3.15
Švýcarsko vs. SlovenskoHokej - - 31. 12. 2025:Švýcarsko vs. Slovensko //www.idnes.cz/sport
31. 12. 19:00
  • 2.41
  • 4.27
  • 2.43
Vegas vs. NashvilleHokej - - 31. 12. 2025:Vegas vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
31. 12. 21:00
  • 1.85
  • 3.81
  • 3.90
Česko vs. LotyšskoHokej - - 31. 12. 2025:Česko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
31. 12. 21:30
  • 1.14
  • 8.87
  • 11.90
San Jose vs. MinnesotaHokej - - 31. 12. 2025:San Jose vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
31. 12. 22:00
  • 3.28
  • 4.10
  • 1.95
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

Kämpf byl u dvou gólů Vancouveru, Vladař s Rittichem slavili výhry

Aktualizujeme
David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti...

Hubenou bilanci jediného gólů si v úterním programu hokejové NHL centr Vancouveru David Kämpf rozšířil hned dvěma zápisy (1+1). Hvězdou duelu byl ale nakonec jiný Čech, hostující gólman Dan Vladař. K...

31. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  7:57

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

30. prosince 2025  8:50,  aktualizováno  23:42

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

30. prosince 2025  18:21,  aktualizováno  23:34

Spartu v semifinále Spengler Cupu zastavil výběr z amerických univerzit, zářil Fink

Aiden Fink (U.S. Collegiate Selects) překonává sparťanského gólmana Jakuba...

Na finále nedosáhli. Sparťanští hokejisté na Spengler Cupu prohráli s výběrem z amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 3:5 a o celkové prvenství vánočního turnaje ve Švýcarsku si nezahrají.

30. prosince 2025,  aktualizováno  23:10

Plekanec: Čermákovi by fanoušci měli líbat zadek, Kladno nikdo trénovat nechtěl

Nový kouč Kladna Tomáš Plekanec.

Vítězná premiéra! Hokejové Kladno pod novým koučem Tomášem Plekancem pookřálo, zastavilo sérii sedmi porážek v řadě a vzdálilo se extraligovému dnu. Karlovy Vary porazilo 3:1. „Viděl jsem jiné...

30. prosince 2025  22:28

Střílet jsem pořád nezapomněl, ale na góly teď nemyslím, říká Kaut po návratu

Kabina pardubických hokejistů si mezi sebou po každém zápase volí nejlepšího...

Hokejisté Pardubic porazili ve svém posledním utkání letošního roku Litvínov 3:2 a berou páté extraligové vítězství v řadě. Daleko důležitější je ale pro ně návrat klíčového střelce. Po deseti...

30. prosince 2025  21:51

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Otravní i nadšení tátové. Známá jména plní český tým, mají hokejoví synové výhodu?

Premium
Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

Taky při sledování juniorského šampionátu občas narazíte na jméno, které je vám povědomé? V českém hokeji žádný vzácný úkaz, v posledních letech obzvlášť. O potomky se rozšířil klan Musilů či...

30. prosince 2025

Kondelík zmešká několik týdnů, útočníka Pardubic trápí krevní sraženina

Pardubický Jáchym Kondelík překonává Oscara Danska v brance Kladno.

Pardubičtí hokejisté se v nejbližších týdnech budou muset obejít bez reprezentačního útočníka Jáchyma Kondelíka. Šestadvacetiletý mistr světa z loňského šampionátu v Praze se zranil v nedělním...

30. prosince 2025  16:46

Náš zápas ještě přijde! Slováci na MS trápí favority, táhne je nejlepší střelec turnaje

Tomáš Chrenko ze Slovenska slaví gól proti USA.

Tři zápasy, tři body. Taková bilance zřejmě příliš neohromí, nenechte se ale zmást. Slovenští hokejisté totiž na mistrovství světa do 20 let drží krok s velmocemi a vysílají jasný vzkaz: „Musíte s...

30. prosince 2025  16:37

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Záruba hlásil gól dříve, než ho mohli diváci vidět. Za pokažený přenos se ČT omluvila

Češi slaví gól proti Finsku po trefě Matěje Kubiesy.

Český reprezentant Matěj Kubiesa ještě ani neměl puk na hokejce, nemohl střílet, přesto už diváci slyšeli komentátora Roberta Zárubu, jak slaví gól. Pondělní přenos hokejových juniorů na mistrovství...

30. prosince 2025  15:14

Opora českého soupeře nepojede na OH. Trenéra viní ze msty a nenávisti

Slovák Andrej Golian brání v akci francouzskému útočníkovi Timu Bozonovi.

Olympijskou nominaci zveřejnili jako první. A hned vyvolali pozdvižení! Francouzi, jeden ze tří soupeřů národního týmu ve skupinové fázi, překvapivě odletí do Milána bez ofenzivního tahouna Tima...

30. prosince 2025  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.