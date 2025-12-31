Po vynechaném duelu proti Seattlu se David Kämpf (14:22, 1+1, +1, 1 střela) vrátil do sestavy Vancouveru a ve svém osmnáctém startu sezony NHL dokázal podruhé bodovat. K dosavadní jediné brance přidal bilanci gólu a asistence proti Philadelphii s krajanem Danem Vladařem v bráně.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 38z. - 50b. (19+31)
2. Pastrňák (BOS), 35z. - 41b. (15+26)
3. Hertl (VGK), 37z. - 29b. (15+14)
4. Zacha (BOS), 39z. - 26b. (10+16)
5. Hronek (VAN), 39z. - 22b. (2+20)
6. Faksa (DAL), 38z. - 15b. (1+14)
30letý zkušený centr, jenž v zápase vyhrál 9 ze 17 buly, se poprvé radoval už ve 4. minutě poté, co před brankovištěm pohotově pálil po přihrávce Drewa O’Connora od zadního mantinelu. V dalším průběhu ale hostující Flyers třemi góly otočili vývoj. Canucks odpověděli až na startu třetí třetiny, kdy si Kämpf s O’Connorem prohodili role střelce a asistenta. Drama se ovšem nekonalo, když Philadelphia dokázala zatížit konto Canucks dalšími třemi góly.
Ofenzivu hostů táhli především útočníci Bobby Brink, Noah Cates a Travis Konecny (všichni 1+1). První hvězdou byl ale zvolen gólman Vladař, jenž v zápase pochytal 32 z 35 střel domácích. Kromě zmiňovaného Kämpfa jej prověřil také obránce Filip Hronek (24:43, -2, 2 střely).
Při zdravotních potížích týmové jedničky Ilji Sorokina nastoupil David Rittich už do pátého zápasu Islanders za sebou. Čtyřikrát v dané sérii dokázal newyorský tým bodovat, naposledy zvítězil 3:2 po nájezdech na ledě Chicaga.
Rittich během 65 minut hry pochytal 17 z 19 střel a v rozhodujícím rozstřelu zůstal bezchybný. Nepřišli si na něj Nick Lardis, Teuvo Teräväinen a Ryan Donato. Jediným úspěšným exekutorem tak byl hostující Bo Horvat, jenž jednou pálil i v řádné hrací době.
Do ní hosté vstoupili dvěma góly v otevírací třetině. Blackhawks, kterým dále chybí zranění elitní útočníci Frank Nazar a Connor Bedard, ztrátu smazali v prostředním dějství. Naději vykřesal v 36. minutě Teräväinen a vyrovnání zařídil pouhé tři sekundy před druhým odchodem do kabin Nick Lardis.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
35:31 Teräväinen (Levšunov, O. Moore)
39:58 Lardis (O. Moore, Greene)
02:56 Ritchie (Holmström, Šabanov)
12:08 Horvat (Barzal, M. Schaefer)
Horvat
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy – Bertuzzi, Greene, Burakovsky – Teräväinen, O. Moore, Lardis – J. Dickinson, Donato, Michejev – N. Foligno, C. Dach, Slaggert.
Rittich (Högberg) – M. Schaefer, Pulock, Pelech, DeAngelo, Warren, Mayfield – Heineman, Horvat, Barzal – Lee, Pageau, Drouin – Šabanov, Ritchie, Holmström – Duclair, Cizikas, Gatcomb.
Rozhodčí: Brian Pochmara, Wes McCauley – Ben O’Quinn, Mark Shewchyk
03:46 Crosby (Rakell, Rust)
16:07 Brazeau (Kulak)
17:12 Mantha (Rust, E. Karlsson)
35:08 Novak (Wotherspoon, E. Karlsson)
38:08 Mantha (Brazeau, Novak)
38:25 Jankowski (Nyström, Reilly)
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Kulak, St. Ivany, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Brazeau, Novak, Mantha – Koivunen, Kindel, McGroarty – Acciari, Lizotte, Dewar.
Andersen (Bussi) – Chatfield, K. Miller, S. Walker, Nikišin, Nyström, Reilly – Stankoven, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Kotkaniemi, Ehlers – Martinook (A), Staal (C), W. Carrier – Robinson, Jankowski, Hall.
Rozhodčí: C. Syvret, B. Blandina – B. Grillo, R. Daisy
Počet diváků: 16011
03:45 Kämpf (O'Connor, M. Pettersson)
41:08 O'Connor (Kämpf)
58:16 Willander
12:02 Cates (Mičkov, Brink)
23:40 Grundström (Grebjonkin, Sanheim)
36:20 Konecny (Drysdale, Zegras)
41:34 Brink (Mičkov, Cates)
57:19 Tippett (Abols, Ristolainen)
59:23 Dvorak (Zegras, Konecny)
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers, P. Joseph, Willander – E. Kane, Elias Pettersson (A), Boeser (A) – Öhgren, Rossi, Garland – O'Connor, Kämpf, Sherwood – DeBrusk, Sasson, L. Karlsson.
Vladař (Ersson) – York, Sanheim (A), Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grundström, Abols, Grebjonkin.
Rozhodčí: Hanson, Dwyer – Knorr, Toomey
Počet diváků: 18853
14:21 McMann (N. Robertson)
34:24 N. Roy (McMann, N. Robertson)
46:35 Järnkrok (Lorentz)
57:01 Knies (Tavares, N. Roy)
Woll (Hildeby) – P. Myers, Rielly (A), Ekman-Larsson, McCabe, Benoit, Stecher – Domi, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – McMann, Laughton, Maccelli – Järnkrok, Quillan, Lorentz.
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, Pesce, L. Hughes, Dillon, White – Mercer, Meier, Hischier (C) – Palát (A), J. Hughes (A), Bratt – Glass, Gricjuk, C. Brown – Cotter, Glendening, Noesen.
Rozhodčí: Hiff, L’Ecuyer – Alphonso, Marquis
Počet diváků: 18923
50:18 Marchand (Bennett, S. Jones)
55:01 Reinhart (Luostarinen, Lundell)
55:33 Caufield (L. Hutson, Dobson)
58:38 Suzuki (Děmidov, Caufield)
63:24 Suzuki (L. Hutson, Dobson)
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Marchand (A), Bennett, Verhaeghe – Greer, Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Studnicka, Kunin.
Montembeault (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), Engström, L. Hutson, A. Carrier, A. Xhekaj – Texier, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, Danault, Z. Bolduc – Gallagher (A), Veleno, Blais.
Rozhodčí: Beach, Nicholson – Kovachik, Baker
Počet diváků: 19646