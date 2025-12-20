Premium

Kämpf ukončil čekání na bod v NHL, Hronek s Faksou dvakrát asistovali

Martin Korbáš
  7:24aktualizováno  8:32
Dlouhých čtrnáct zápasů NHL čekal na úvodní bod v dresu Vancouveru centr David Kämpf. Dočkal se v pátečním duelu na ledě Islanders, kde otevíral skóre a společně s obráncem Filipem Hronkem (0+2) nakonec slavil výhru 4:1. Mezi střelce se ve stejný den zapsal i nejproduktivnější Čech v soutěži Martin Nečas z Colorada. Dvě asistence bral Radek Faksa z Dallasu, který výsledkem 8:3 potrápil brankářské duo Anaheimu Dostál - Mrázek. Výhru tentokrát nevychytal ani Karel Vejmelka z Utahu.
David Kämpf (vlevo) a Jake DeBrusk z Vancouveru se radují z gólu proti New York Islanders. | foto: Profimedia.cz

Po ukončení smlouvy s Torontem, které s českým reprezentantem přestalo počítat pro první tým, a přesunu do Vancouveru dostával David Kämpf v novém dresu okamžitě velký prostor na ledě. Body však za celek ze spodních příček soutěže nepřicházely. Nulu v osobních statistikách vymazal až v pátečním startu na ledě Islanders, který byl pro něj celkově čtrnáctý za Canucks.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 34z. - 46b. (15+31)

2. Pastrňák (BOS), 30z. - 38b. (13+25)

3. Zacha (BOS), 34z. - 24b. (9+15)

4. Hertl (VGK), 32z. - 23b. (13+10)

5. Hronek (VAN), 34z. - 19b. (2+17)

6. Faksa (DAL), 35z. - 14b. (1+13)

Běžela 9. minuta utkání a třetí formace hostů úspěšně napadala v útočném pásmu. Výsledkem byla přihrávka Jakea Debruska zpoza brány a pohotové zakončení Kämpfa (16:37, 1+0, +1, 1 střela), který překvapil Ilju Sorokina.

Na 30letého rodáka z Chomutova ještě v prvním dějství dvakrát navázal spoluhráč Kiefer Sherwood. Rekordman v počtu hitů z loňské sezony NHL navíc neřekl své poslední slovo, když v samém závěru pojistkou na finálních 4:1 pro Vancouver uzavřel hattrick.

Dvakrát mu asistoval obránce Filip Hronek (24:11, 0+2, +1, 1 střela). Zmiňovaný Kämpf, jenž v zápase vyhrál 13 z 19 buly, byl nakonec zvolen třetí hvězdou duelu po střelci Sherwoodovi a brankáři Thatcheru Demkovi (kryl 22 z 23 střel).

Vedoucí tým soutěže Colorado na domácím ledě porazilo 3:2 Winnipeg. Svým patnáctým gólem sezony se o to zasloužil i průběžně šestý muž tabulky ligové produktivity Martin Nečas (16:57, 1+0, +1, 4 střely).

Jeho chvíle slávy přišla v 16. minutě, kdy jej Nathan MacKinnon přihrávkou vyslal do úniku a Nečas prudkým zakončením nedal Connoru Hellebuyckovi šanci. Hvězdný MacKinnon se tak zlepšil na 59 bodů a opět se osamostatnil od Connora McDavida z Edmontonu na čele bodování.

Avalanche před svými fanoušky vyhráli už podvanácté v řadě. S průběžnými 57 body vyrovnali zápisy celků Boston Bruins (sezona 2022/23) a San Jose Sharks (sezona 2008/09) pro druhý nejvyšší bodový zisk z úvodních 34 startů sezony.

Suverénně si v dosavadním průběhu sezony NHL nepočíná jen vedoucí Colorado, ale také průběžně druhý Dallas. Páteční drtivá výhra 8:3 nad domácím Anaheimem to jasně dokumentuje. Brankář Ducks Lukáš Dostál šel ze hry už v 15. minutě po čtvrtém inkasovaném gólu a lépe si nevedl ani navrátilec z marodky Petr Mrázek, jenž ve zbytku duelu z dalších 18 střel Stars rovněž čtyřikrát inkasoval.

Ofenzivu Dallasu podpořil také český centr čtvrté formace Radek Faksa (13:52, 0+2, +2, 1 střela). Dvě přihrávky si odnesl i Mikko Rantanen, nejvíce si však vylepšoval osobní bilanci produktivní Jason Robertson (2+1). Do statistik se díky asistenci zapsal i kapitán domácího Anaheimu Radko Gudas (21:01, 0+1, +/-: 0, 2 střely, 5 hitů).

Chudý na góly byl souboj Utahu s New Jersey. Domácí tým Karla Vejmelky vedl od 10. minuty zásluhou Daniila Buta. Devils ovšem v polovině řádné hrací doby srovnali skóre a na startu třetího dějství využitou přesilovkou Stefana Noesena dokonali obrat.

Útočník Ondřej Palát (16:29, +/-: 0, 1 střela) tak odcházel do kabin jako vítěz, brankář Vejmelka pochytal 20 z 22 střel soupeře.

Florida předvedla velký návrat do zápasu. V domácí Amerant Bank Aréně obhájci Stanley Cupu proti silné Carolině prohrávali po první třetině 0:1. Když se navíc v úvodu třetí třetiny dvakrát radoval Sebastian Aho, byl stav již 0:3.

Panthers se ale nevzdali a zásahy Brada Marchanda z 51., Sama Bennetta z 58. a Sama Reinharta z 60. minuty si vynutili prodloužení. V něm branka nepadla a na řadu tak přišly nájezdy, ve kterých ve čtvrté sérii rozhodl domácí Evan Rodrigues. Velký obrat skóre z 0:3 na 4:3SN tak byl dokonán.

Výsledky

NHL
20. 12. 2025 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : New Jersey Devils New Jersey Devils 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly:
09:35 But (Durzi, Hayton)
Góly:
31:21 C. Brown (Hischier, Hamilton)
44:19 Noesen (Hischier, L. Hughes)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačjov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Peterka – Crouse (A), Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – O'Brien, Stenlund, Kerfoot.
Sestavy:
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Pesce, Dillon, White – Bratt (A), Hischier (C), Mercer – Palát (A), Glass, C. Brown – Cotter, Lammikko, Noesen – Parent, Glendening, Crookshank.

Rozhodčí: Beach, Schlenker – Gawryletz, Gawryletz

Počet diváků: 12478

NHL
20. 12. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:3N (0:1, 0:0, 3:2 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
50:16 Marchand (Bennett, Verhaeghe)
57:34 Bennett (Rodrigues, Reinhart)
59:19 Reinhart (Marchand, Rodrigues)
Rodrigues
Góly:
11:53 Staal (Robinson, Gostisbehere)
41:27 Sebastian Aho (Svečnikov, Jarvis)
47:34 Sebastian Aho (Svečnikov, Jarvis)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Marchand (A), Bennett, Verhaeghe – Greer, Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Kunin, Gregor.
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – S. Walker, K. Miller, Chatfield, Gostisbehere, Nikišin, Slavin (A) – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Robinson, Staal (C), W. Carrier – Kotkaniemi, Jankowski, Hall.

Rozhodčí: Kea, Furlatt – Flemington, Marquis

Počet diváků: 19217

NHL
20. 12. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Góly:
09:45 Burns (Manson, Kiviranta)
15:05 Nečas (MacKinnon, Lehkonen)
41:58 Kelly (Manson, Ničuškin)
Góly:
39:22 M. Barron (Iafallo)
43:38 Scheifele (Nyquist)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – Brindley, Colton, Olofsson – Kiviranta, Drury, Kelly.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, H. Fleury, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, Lowry (C), M. Barron – Perfetti, Naměstnikov, Niederreiter – Nyquist, J. Toews, Pearson.

Rozhodčí: Hiff, Lee – Murray, Mills

Počet diváků: 18098

NHL
20. 12. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Dallas Stars Dallas Stars 3:8 (1:4, 0:3, 2:1)
Góly:
03:32 Poehling (Gudas, R. Johnston)
41:01 Sennecke (McTavish, Kreider)
54:22 Granlund (LaCombe, Terry)
Góly:
02:37 Bäck (Faksa)
04:42 Hintz (J. Robertson, Bourque)
12:41 Steel (Benn, Heiskanen)
14:19 Harley (Rantanen)
31:10 J. Robertson (Rantanen, Heiskanen)
35:10 J. Robertson (Hintz)
38:30 Erne (Faksa, Harley)
41:42 Ljubuškin (Hryckowian, Lindell)
Sestavy:
Dostál (15. Mrázek) – LaCombe, Trouba, I. Moore, Helleson, Minťukov, Gudas (C) – C. Gauthier, Leo Carlsson, Killorn – Kreider, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, Granlund, Terry – R. Johnston, Poehling, R. Strome (A).
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Ljubuškin, Petrovic – Duchene, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Benn (C) – Hryckowian, Steel, Bourque – Bäck, Faksa, Erne.

Rozhodčí: Skilliter, Sandlak – Gibbons, Mahon

Počet diváků: 14262

NHL
20. 12. 2025 1:00
New York Islanders New York Islanders : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
Góly:
54:55 Lee (Ritchie, Barzal)
Góly:
08:55 Kämpf (DeBrusk)
10:35 Sherwood (E. Kane, M. Pettersson)
15:47 Sherwood (Hronek, Willander)
58:39 Sherwood (Hronek)
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, A. Boqvist, Mayfield – Drouin, Barzal, Heineman – Duclair, Ritchie, Šabanov – Lee (C), Pageau, Holmström – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Sestavy:
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Elias Pettersson, Willander – Garland, Rossi, Boeser (A) – E. Kane, Sasson, Sherwood – Höglander, Kämpf, DeBrusk – Öhgren, O'Connor, L. Karlsson.

Rozhodčí: Brenk, MacDougall – Blujus, Barton

Počet diváků: 17255

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Výsledky

Nejčtenější

Olomouc předvedla s Dynamem nevídaný obrat, Hradec vyhrál v Třinci. Slaví i Plzeň

Potyčka v zápase mezi Dynamem a Olomoucí.

Středeční program hokejové extraligy nabídl dvě předehrávky a jednu dohrávku. Do čela tabulky mohly poskočit Pardubice, Dynamo si ovšem na vlastním ledě nechalo trestuhodně utéct vedení 3:0 a v...

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Do začátku sobotního zápasu s Kolínem zbývá půl hodina a na tribunách Zimního stadionu Luďka Čajky napočítáte sotva padesátku diváků. A i když během třetího dějství se na světelné kostce nad ledem...

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

Česko - Švédsko 0:5, hokejistům chyběla lehkost, Švýcarské hry zakončili debaklem

Marcus Sörensen (vlevo) bedlivě sleduje akci Jiřího Ticháčka.

Čeští hokejisté v boji o prvenství na Švýcarských hrách nestačili na Švédsko a turnaj zakončili debaklem 0:5. Dvě třetiny se hrál poměrně vyrovnaný hokej, ale na týmu kouče Rulíka byla i přes...

Kämpf ukončil čekání na bod v NHL, Hronek s Faksou dvakrát asistovali

David Kämpf (vlevo) a Jake DeBrusk z Vancouveru se radují z gólu proti New York...

Dlouhých čtrnáct zápasů NHL čekal na úvodní bod v dresu Vancouveru centr David Kämpf. Dočkal se v pátečním duelu na ledě Islanders, kde otevíral skóre a společně s obráncem Filipem Hronkem (0+2)...

20. prosince 2025  7:24,  aktualizováno  8:32

U Faksů chodí Santa, ozve se i Rulík? Návrat do Dallasu byl dárek, říká útočník

Premium
Radek Faksa z Dallas Stars v akci během utkání s Minnesota Wild.

Na rok o Radka Faksu přišli. Chyba! Pojď zpátky, slyšel za pár měsíců od vedení Dallas Stars. „Hraju v jednom z nejlepších týmů NHL s vidinou Stanley Cupu,“ baví českého hokejistu. Centr s elitní...

20. prosince 2025

Sparta padla s posledním Litvínovem. Jágr byl při návratu u porážky, Třinec uspěl

Litvínovští hokejisté se radují z gólu proti Spartě.

Třinečtí hokejisté gólem tři vteřiny před koncem prodloužení porazili ve 31. kole extraligy Plzeň (2:1) a dotáhli se na vedoucí Spartu, která padla na půdě posledního Litvínova 2:3. Před Pražany se...

19. prosince 2025  16:50,  aktualizováno  22:22

Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou

Litvínovský útočník Ondřej Kaše leží na ledě po souboji v utkání se Spartou.

Hokejový Litvínov se v pátečním šlágru extraligy se Spartou bál o bratry Kašovy a žasl nad genialitou staršího z nich, Ondřeje. Jak se před asistencí na vítězný gól na 3:2 zbavil dvou soupeřů, z toho...

19. prosince 2025  21:59

Další Čech v NHL? Špačkovi dávají naději zranění, budoucnost tolik pozitivní není

Český obránce David Špaček v dresu Minnesoty.

Tak že by konečně? David Špaček se o kousek přiblížil příležitosti, která mu stále uniká. Vytouženému prvnímu startu v NHL. Minnesota jej ve čtvrtek povolala z farmy. Okolnosti momentálně českému...

19. prosince 2025  15:30

Skvělé derby a staronový kouč. Do Vsetína se po velké výhře vrací Jenáček

Vsetínský trenér Luboš Jenáček

Ráno odvedl trénink extraligových juniorů Slavie, rozloučil se s hráči, sbalil poslední věci ze svého pražského bytu a po půldenní štrece přes dálnici D1 se stihl ještě stavit na chvilku domů....

19. prosince 2025  12:30

Situace je kritická. Zlínský trenér Oremus po derby sepsul beky

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Děsivé období, které je uvrhlo na dno Maxa ligy, nekončí. Hokejisté RI Okna Zlín prohráli ve Vsetíně čtrnáctý zápas z posledních šestnácti! A způsob, jakým ztratili na Lapači třetí valašské derby...

19. prosince 2025  10:39

Zacha byl jediným střelcem Bostonu, Dobeš vychytal výhru nad Chicagem

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

V deseti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodoval jediný Čech. Útočník Pavel Zacha platil za jediného střelce Bostonu u domácí prohry 1:3 s Edmontonem. S lepší náladou odcházel do kabin brankář...

19. prosince 2025  7:23,  aktualizováno  8:53

Hasič na ledě, Hejduk v hledišti, Růžička na střídačce: Amatéry musím hladit!

Vladimír Růžička, trenér Slovanu Ústí nad Labem.

Zase v ráži, zase na svém nejoblíbenějším místě na světě. Na střídačce Vladimír Růžička trochu kvetl, zděšený ze školáckých přehmatů svého nového týmu amatérů, ale konečně po roce opět koučuje....

18. prosince 2025  17:19

Útok Rytířů posílí Marcel, bývalý juniorský reprezentant se vrací ze zámoří

Švédský brankář Carl Lindbom zastavuje letící puk za clonícím českým útočníkem...

Hokejové Kladno posílí bývalý juniorský reprezentant a stříbrný medailista z mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2023 Marcel Marcel. Útočník s parametry 193 centimetrů a 110 kilogramů se do...

18. prosince 2025  16:24

Krize zažehnána, NHL v pozoru. Florida zase budí respekt, návrat hvězdy se blíží

Hokejisté Floridy slaví vítězství nad Los Angeles.

Dobře vědí, jak vyhrávat. Vůbec nejlépe ze současné NHL. Ale k čemu je zaručený recept na zisk Stanley Cupu, když nepostoupíte do play off? Možná i takové starosti probleskly na Floridě po mizerném...

18. prosince 2025  14:46

Boleslav pokračuje v řešení rozsáhlé marodky. Týmu pomůže mazák Klepiš

Chomutov, 19. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Stadion...

Hokejový útočník Jakub Klepiš bude nově působit v extraligové Mladé Boleslavi. Jedenačtyřicetiletý matador přichází do středočeského celku na výpomoc z prvoligových Litoměřic, zatím na hostování do...

18. prosince 2025  12:44,  aktualizováno  13:49

