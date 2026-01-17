Premium

Jiříček vystřídal v sestavě Špačka, Minnesota uspěla na ledě Buffala

Martin Korbáš
Aktualizujeme   21:31aktualizováno  21:57
Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Minnesoty 5:4 po prodloužení na ledě Buffala. Vítěznou branku vstřelil v 62. minutě těsně po vypršení přesilové hry Mats Zuccarello.
Minnesota zabrala a po třech porážkách se znova radovala z výhry. Stalo se tak po výsledku 5:4 z prodloužení proti Buffalu. V sestavě vítězů ve třetím obranném páru při absenci zraněných beků Brodina a Bogosiana tentokrát naskakoval David Jiříček (9:12, +/-: 0), jenž nahradil debutanta Davida Špačka.

Ten se premiéry ve slavné soutěži dočkal v předchozí partii proti Winnipegu (prohra 2:6) a utkání se Sabres sledoval jako nehrající náhradník.

Rozhodující branku Wild vstřelili ve druhé minutě prodloužení těsně po vypršení přesilovky Mats Zuccarello poté, co trestal chybné střídání domácích. Svou třetí asistenci v zápase si u dané akce připsal Kirill Kaprizov.

Výsledky

NHL
18. 1. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
17. 1. 2026 21:00
zápas probíhá
Calgary Flames Calgary Flames : New York Islanders New York Islanders 1:0 (1:0, -:-, -:-)
Góly:
11:51 Šarangovič (Andersson, Bahl)
Góly:
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Klapka, Kadri (A), Zary – Farabee, Frost, Huberdeau – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Gridin, Kirkland, Lomberg.
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Duclair, Barzal, Anders Lee (C) – Holmström, Pageau, Drouin – Heineman, Ritchie, Šabanov – Gatcomb, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: Rehman, Beach – Alphonso, Toomey

NHL
17. 1. 2026 19:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : New York Rangers New York Rangers 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)
Góly:
06:22 Konecny (Zegras, Sanheim)
36:48 Sanheim (Konecny)
48:01 Zegras (Barkey, Tippett)
Góly:
07:05 Panarin (Trocheck, Lafrenière)
07:26 Zibanejad (J. Miller, Schneider)
08:25 Othmann (Cuylle)
25:38 Zibanejad (Panarin, Trocheck)
28:25 Zibanejad (J. Miller, Morrow)
34:31 Panarin (Lafrenière)
Sestavy:
Kolosov (9. Ersson) – York, Sanheim (A), Drysdale, Seeler, Juulsen, Andrae – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Tippett, Couturier (C), Grebjonkin – Barkey, Cates, Mičkov – Hathaway, Abols, Grundström.
Sestavy:
S. Martin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Morrow, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck (A), Panarin – J. Miller (C), Zibanejad (A), Perreault – Othmann, Laba, Cuylle – Brodzinski, Carrick, T. Raddysh.

Rozhodčí: B. Halkidis, D. O ́Rourke – J. Murray, L. Suchánek

Počet diváků: 19669

NHL
18. 1. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas, Minťukov, I. Moore – C. Gauthier, McTavish, R. Strome – Killorn, Granlund, Sennecke – Harkins, Poehling, Colangelo – R. Johnston, Washe.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Malott, Laferriere, Kempe – Foegele, Byfield, Armia – Fiala, Turcotte, Kuzmenko – Andre Lee, Helenius, Ward.

Rozhodčí: Brandon Schrader, Corey Syvret – Trent Knorr, Ryan Daisy

NHL
18. 1. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – Letang, Kulak, St. Ivany, Wotherspoon, Clifton, Shea – Rust, Crosby, Rakell – Malkin, Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Fabbro, Werenski, Severson, Provorov, Gudbranson, Zamula – Marčenko, Fantilli, C. Sillinger – K. Johnson, Monahan, Jenner – Olivier, Coyle, Voronkov – Pyyhtiä, Gaunce, Aston-Reese.
NHL
17. 1. 2026 18:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:5P (1:2, 3:2, 0:0 - 0:1)
Góly:
10:03 McLeod (Quinn, Zucker)
30:07 Krebs (Samuelsson)
31:34 Quinn (Dahlin, Zucker)
36:05 Tuch (T. Thompson, McLeod)
Góly:
09:19 M. Foligno (Tarasenko, B. Jones)
19:49 Hartman (Q. Hughes, Kaprizov)
21:08 Tarasenko (Spurgeon, Jurov)
37:04 Q. Hughes (Kaprizov, Zuccarello)
61:47 Zuccarello (Kaprizov, Gustavsson)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Power, Metsa, Benson – T. Thompson (A), Tuch, Zucker – McLeod, Quinn, Krebs – Östlund, Doan, Greenway – Kozak, Malenstyn, Kesselring.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Jiříček – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – Hartman, Tarasenko, M. Foligno (A) – Sturm, Trenin, B. Jones – Pitlick, Hinostroza, Haight.

Rozhodčí: Samuels-Thomas, Sutherland – Oliver, Murray

Počet diváků: 19070

NHL
18. 1. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Florida Panthers Florida Panthers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Frank, D. Strome, Ovečkin – R. Leonard, McMichael, Protas – Beauvillier, Dowd, Duhaime – Leason, Lapierre, Mirošničenko.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad, Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart, Lundell, Luostarinen – Greer, Bennett, Verhaeghe – Samoskevich, Rodrigues, Vilmanis – Kunin, Schwindt, J. Boqvist.
NHL
17. 1. 2026 23:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Seattle Kraken Seattle Kraken 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov, Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller, Schmaltz, Crouse – Peterka, Hayton, But – Carcone, McBain, Guenther – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers, Eberle – Schwartz, Stephenson, Tolvanen – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Gaudreau, Melanson.
NHL
18. 1. 2026 2:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Boston Bruins Boston Bruins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
18. 1. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
18. 1. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
18. 1. 2026 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey, Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele, Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry, Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Hildeby (Woll) – Carlo, Rielly, Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Domi, Matthews, Knies – Järnkrok, Tavares, Maccelli – N. Robertson, N. Roy, Cowan – Lorentz, Laughton, McMann.
NHL
18. 1. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Hradec po nájezdech ovládl derby, Kometa vyhrála. Třinec padl na Hané, slaví i Kladno

Královehradecký Perret překonává pardubického gólmana Willa.

Základní část hokejové extraligy vstoupila do poslední čtvrtiny. Páteční program 40. kola odstartoval duel Mladé Boleslavi s Kladnem. Rytíři díky pěti gólům v poslední třetině vyhráli 5:1. Ve...

Skvělý Pastrňák šestkrát asistoval, Zacha slavil premiérový hattrick

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Sobotní program hokejové NHL otevřela kanonáda Bostonu proti Rangers. Drtivý výsledek 10:2 pro Bruins režíroval svým novým osobním rekordem díky neuvěřitelným šesti asistencím David Pastrňák. Pozadu...

Jiříček vystřídal v sestavě Špačka a Minnesota uspěla na ledě Buffala

Aktualizujeme
Minnesotší hokejisté se radují z gólu v utkání proti Buffalu.

Sobotní bohatý program hokejové NHL otevřela výhra Minnesoty 5:4 po prodloužení z ledu Buffala. Vítěznou branku vstřelil v 62. minutě těsně po vypršení přesilové hry Mats Zuccarello.

17. ledna 2026  21:31,  aktualizováno  21:57

Boleslav poslala strádajícího Mosese do Hradce, místo něj získala posilu z Finska

Mladoboleslavský Moses se snaží vyzrát na gólmana Brízgalu.

V Mladé Boleslavi po příchodu útočníka Radka Koblížka skončil americký hokejista ve Moses a v rámci extraligy se přesunul do Hradce Králové. V Mountfieldu se šestatřicetiletý křídelník dohodl...

17. ledna 2026  18:46

Trump přinesl smůlu, mistr prožil ostudu. Dostali jsme nakládačku, smutnil trenér

Hokejisté Caroliny se radují z dalšího gólu do sítě Panthers.

Jako by byli hlavami ještě v Bílém domě. Právě tam totiž zamířili hokejisté Floridy předtím, než se utkali s Carolinou. A zatímco u prezidenta Donalda Trumpa rozdávali úsměvy, o den později klopili...

17. ledna 2026  13:14

Galvas, Sikora a další junioři ze stříbrného MS dostali pozvánku na kemp před ZOH

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík se rozhodl pozvat na kemp před olympijskými hrami v Miláně i čtyři stříbrné medailisty z nedávného mistrovství světa juniorů. V Karlových Varech, kde se v...

17. ledna 2026  11:36

Nečas mírnil sedmigólový příděl Colorada, debakl schytala i Florida

Martin Nečas z Colorada vede puk, zezadu ho sleduje Filip Forsberg z Nashvillu.

Páteční zápasy hokejové NHL nabídly dva nečekané debakly. Lídři soutěže z Colorada, za které jednou skóroval i Martin Nečas, překvapivě propadli 3:7 s Nashvillem a ještě hůře dopadli obhájci Stanley...

17. ledna 2026  7:11,  aktualizováno  8:35

Spokojený Varaďa: Hlad po vítězství chyběl, teď ale kluci měli hlavy v zápase

Hokejisté Vítkovic se radují z vítězství.

Věděli, že musí zabrat. A v úvodní třetině utkání 42. kola extraligy bylo znát, že hokejisty Vítkovic série pěti porážek v řadě svazuje. Přesto dokázali poslední Litvínov porazit 4:1. „Tým přestál...

17. ledna 2026  8:29

První gól prý nebyl jeho, druhý dal v cizí helmě. Talent Galvas proti Třinci řádil

Tomáš Galvas zakládá útočnou akci Liberce.

Nedávno zazářil na hokejovém mistrovství světa dvacítek, odkud si s českým národním týmem přivezl stříbro a dostal se do All-Star týmu turnaje. Skvělou produktivitu si talentovaný liberecký obránce...

16. ledna 2026  22:09

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Pavol Skalický z Mladé Boleslavi (druhý zprava) přijímá gratulaci ke gólu od...

V pátečních zápasech 42. kola hokejové extraligy prohrály tři nejlepší týmy tabulky. Pardubice podlehly 2:4 na ledě Mladé Boleslavi, Plzeň nestačila v Budějovicích 1:5 a Třinec padl 3:5 v Liberci....

16. ledna 2026  20:10,  aktualizováno  21:18

Pocta slovenskému obrovi, Boston vyřadil Chárovo číslo. Je to jeho éra, hlásil parťák

Zdeno Chára zdraví fanoušky při vyřazení jeho čísla v Bostonu.

Když se chytal pronést slavnostní projev, celá hala v Bostonu spustila hlasitý potlesk. Jen to potvrdilo, jak oblíbeným hokejistou Zdeno Chára byl. Před utkáním NHL proti Seattlu (4:2) se dočkal...

16. ledna 2026  18:02

Špaček se konečně dočkal. Při debutu v NHL obstál, udrží se v klubu díky marodce?

David Špaček sleduje vhazování.

Na debut v NHL čekal dlouho. Nyní se opakované přizvání do prvního týmu konečně přetavilo v premiérový start v nejlepší hokejové lize světa. David Špaček porážce Minnesoty s Winnipegem 2:6 sice...

16. ledna 2026  16:17

Šampioni v Bílém domě. Trump děkoval Floridě a rýpl si do Kanady: Zase jsme lepší

Matthew Tkachuk předává americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zlatou hokejku.

Nešetřil gratulacemi, připojil i několik díků. „Předvedli jste nám všem historicky nejdominantnější cestu napříč play off,“ ocenil americký prezident Donald Trump úspěšné mužstvo Floridy. Šampiony...

16. ledna 2026  13:32

Kladno, to je ten hit! Za rozkvětem stojí i Plekancova angličtina. Co „68“?

Kladenský trenér Tomáš Plekanec

Když hokejoví Rytíři naposledy vypráskali Vítkovice osmi góly, jejich kotel zvesela prozpěvoval hit od Yo Yo Bandu. „Kladno, to je to město, Kladno, to je ten hit!“ neslo se stadionem. Probuzení...

16. ledna 2026  12:30

