Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Klapka byl u dvou gólů v síti Ritticha, Jiříček nahradil v sestavě Špačka

Martin Korbáš
Aktualizujeme   21:31aktualizováno  18. ledna 0:04
Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Minnesoty 5:4 po prodloužení na ledě Buffala. Rangers ukončili sérii porážek triumfem 6:3 nad Philadelphií a Calgary i díky produktivitě Adama Klapky (1+1) porazilo 4:2 Islanders s Davidem Rittichem v bráně.
Minnesotší hokejisté se radují z gólu v utkání proti Buffalu.

Minnesotší hokejisté se radují z gólu v utkání proti Buffalu. | foto: AP

Hokejisté Buffala se radují z gólu Alexe Tucha.
Útočník Kirill Kaprizov z Minnesoty v šanci před brankářem Ukkou-Pekkou...
Newyorský obránce Vladislav Gavrikov a Noah Cates z Philadelphie
Útočník Mika Zibanejad z New Yorku Rangers slaví vstřelený gól.
5 fotografií

Dlouhán v útoku Calgary Adam Klapka (11:38, 1+1, +2, 1 střela) se díky dvěma sobotním bodům u výhry 4:2 nad Islanders zlepšil v sezoně na průběžných 11 zápisů (5+6).

25letý rodák z Prahy nejprve v 24. minutě tečí na brankovišti zvyšoval na 2:0 a v 30. minutě se pro změnu asistencí podílel na třetí trefě domácích Flames v podání Justina Kirklanda. Brankář New Yorku David Rittich celkově inkasoval čtyřikrát z 19 střel. Jeho spoluhráči se prosadili až v závěru, kdy alespoň mírnili prohru Jean-Gabriel Pageau a Anders Lee.

Minnesota zabrala a po třech porážkách se znova radovala z výhry. Stalo se tak po výsledku 5:4 z prodloužení proti Buffalu. V sestavě vítězů ve třetím obranném páru při absenci zraněných beků Brodina a Bogosiana tentokrát naskakoval David Jiříček (9:12, +/-: 0), jenž nahradil debutanta Davida Špačka.

Ten se premiéry ve slavné soutěži dočkal v předchozí partii proti Winnipegu (prohra 2:6) a utkání se Sabres sledoval jako nehrající náhradník.

Rozhodující branku Wild vstřelili ve druhé minutě prodloužení těsně po vypršení přesilovky Mats Zuccarello poté, co trestal chybné střídání domácích. Svou třetí asistenci v zápase si u dané akce připsal Kirill Kaprizov.

Výsledky

NHL
18. 1. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
17. 1. 2026 21:00
Calgary Flames Calgary Flames : New York Islanders New York Islanders 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)
Góly:
11:51 Šarangovič (Andersson, Bahl)
23:04 Klapka (Bahl, Frost)
29:50 Kirkland (Lomberg, Klapka)
31:49 Kuzněcov (Kadri, Zary)
Góly:
32:21 Pageau (M. Schaefer, Holmström)
57:04 Anders Lee (Ritchie, M. Schaefer)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Andersson, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Klapka, Kadri (A), Zary – Farabee, Frost, Huberdeau – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Gridin, Kirkland, Lomberg.
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Duclair, Barzal, Anders Lee (C) – Holmström, Pageau, Drouin – Heineman, Ritchie, Šabanov – Gatcomb, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: Rehman, Beach – Alphonso, Toomey

Počet diváků: 17358

NHL
17. 1. 2026 19:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : New York Rangers New York Rangers 3:6 (1:3, 1:3, 1:0)
Góly:
06:22 Konecny (Zegras, Sanheim)
36:48 Sanheim (Konecny)
48:01 Zegras (Barkey, Tippett)
Góly:
07:05 Panarin (Trocheck, Lafrenière)
07:26 Zibanejad (J. Miller, Schneider)
08:25 Othmann (Cuylle)
25:38 Zibanejad (Panarin, Trocheck)
28:25 Zibanejad (J. Miller, Morrow)
34:31 Panarin (Lafrenière)
Sestavy:
Kolosov (9. Ersson) – York, Sanheim (A), Drysdale, Seeler, Juulsen, Andrae – Konecny (A), Dvorak, Zegras – Tippett, Couturier (C), Grebjonkin – Barkey, Cates, Mičkov – Hathaway, Abols, Grundström.
Sestavy:
S. Martin (Quick) – Schneider, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Morrow, Vaakanainen – Lafrenière, Trocheck (A), Panarin – J. Miller (C), Zibanejad (A), Perreault – Othmann, Laba, Cuylle – Brodzinski, Carrick, T. Raddysh.

Rozhodčí: B. Halkidis, D. O ́Rourke – J. Murray, L. Suchánek

Počet diváků: 19669

NHL
18. 1. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas, Minťukov, I. Moore – C. Gauthier, McTavish, R. Strome – Killorn, Granlund, Sennecke – Harkins, Poehling, Colangelo – R. Johnston, Washe.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty, Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Malott, Laferriere, Kempe – Foegele, Byfield, Armia – Fiala, Turcotte, Kuzmenko – Andre Lee, Helenius, Ward.

Rozhodčí: Brandon Schrader, Corey Syvret – Trent Knorr, Ryan Daisy

NHL
18. 1. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – Letang, Kulak, St. Ivany, Wotherspoon, Clifton, Shea – Rust, Crosby, Rakell – Malkin, Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.
Sestavy:
Merzļikins (Greaves) – Fabbro, Werenski, Severson, Provorov, Gudbranson, Zamula – Marčenko, Fantilli, C. Sillinger – K. Johnson, Monahan, Jenner – Olivier, Coyle, Voronkov – Pyyhtiä, Gaunce, Aston-Reese.
NHL
17. 1. 2026 18:30
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:5P (1:2, 3:2, 0:0 - 0:1)
Góly:
10:03 McLeod (Quinn, Zucker)
30:07 Krebs (Samuelsson)
31:34 Quinn (Dahlin, Zucker)
36:05 Tuch (T. Thompson, McLeod)
Góly:
09:19 M. Foligno (Tarasenko, B. Jones)
19:49 Hartman (Q. Hughes, Kaprizov)
21:08 Tarasenko (Spurgeon, Jurov)
37:04 Q. Hughes (Kaprizov, Zuccarello)
61:47 Zuccarello (Kaprizov, Gustavsson)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Power, Metsa, Benson – T. Thompson (A), Tuch, Zucker – McLeod, Quinn, Krebs – Östlund, Doan, Greenway – Kozak, Malenstyn, Kesselring.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Jiříček – Kaprizov (A), Jurov, Zuccarello – Hartman, Tarasenko, M. Foligno (A) – Sturm, Trenin, B. Jones – Pitlick, Hinostroza, Haight.

Rozhodčí: Samuels-Thomas, Sutherland – Oliver, Murray

Počet diváků: 19070

NHL
18. 1. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Florida Panthers Florida Panthers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Frank, D. Strome, Ovečkin – R. Leonard, McMichael, Protas – Beauvillier, Dowd, Duhaime – Leason, Lapierre, Mirošničenko.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad, Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Sebrango – Reinhart, Lundell, Luostarinen – Greer, Bennett, Verhaeghe – Samoskevich, Rodrigues, Vilmanis – Kunin, Schwindt, J. Boqvist.
NHL
17. 1. 2026 23:00
zápas probíhá
Utah Mammoth Utah Mammoth : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:1 (1:1, -:-, -:-)
Góly:
02:47 Stenlund (Crouse, Cole)
20:28 Schmidt (Guenther, Carcone)
24:31 Schmaltz (Crouse, Schmidt)
Góly:
01:09 Eberle (Kakko, Beniers)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, But – Carcone, McBain, Guenther – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz (A), Stephenson, Tolvanen – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Gaudreau, Meyers.

Rozhodčí: Hebert, Markovic – Blujus, Shewchyk

NHL
18. 1. 2026 2:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Boston Bruins Boston Bruins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Grzelcyk, Murphy (A) – Burakovsky, Bedard, Greene – Michejev, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Donato, O. Moore, Lardis – Slaggert, C. Dach, N. Foligno (C).
Sestavy:
Korpisalo (Swayman) – McAvoy (A), Aspirot, Zadorov, Jokiharju, Lohrei, Peeke – E. Lindholm (A), Pastrňák (A), Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – M. Geekie, Minten, Steeves – Kastelic, Kuraly, Jeannot.

Rozhodčí: Sullivan, Dwyer – Barton, Gawryletz

NHL
18. 1. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
18. 1. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
18. 1. 2026 1:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey, Salomonsson, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele, Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry, Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Hildeby (Woll) – Carlo, Rielly, Ekman-Larsson, McCabe, Stecher, Benoit – Domi, Matthews, Knies – Järnkrok, Tavares, Maccelli – N. Robertson, N. Roy, Cowan – Lorentz, Laughton, McMann.
NHL
18. 1. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Meriläinen (Reimer) – Zub, Sanderson, Jensen, Chabot, Spence, Kleven – Batherson, Stützle, Zetterlund – Greig, Cozens, B. Tkachuk – Giroux, Pinto, Amadio – Perron, Eller, Cousins.
Sestavy:
Montembeault (Dobeš) – Dobson, Matheson, A. Carrier, L. Hutson, A. Xhekaj, Guhle – Texier, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, Danault, Z. Bolduc – Gallagher, J. Evans, Blais.
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Utah vs. SeattleHokej - - 17. 1. 2026:Utah vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.12
  • 8.50
  • 20.00
Winnipeg vs. TorontoHokej - - 18. 1. 2026:Winnipeg vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
18. 1. 01:00
  • 2.20
  • 4.00
  • 2.94
Washington vs. FloridaHokej - - 18. 1. 2026:Washington vs. Florida //www.idnes.cz/sport
18. 1. 01:00
  • 2.07
  • 4.08
  • 3.16
Pittsburgh vs. ColumbusHokej - - 18. 1. 2026:Pittsburgh vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
18. 1. 01:00
  • 2.38
  • 4.16
  • 2.60
New Jersey vs. CarolinaHokej - - 18. 1. 2026:New Jersey vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
18. 1. 01:00
  • 2.74
  • 4.04
  • 2.32
Ottawa vs. MontrealHokej - - 18. 1. 2026:Ottawa vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
18. 1. 01:00
  • 2.41
  • 4.18
  • 2.56
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

Skvělý Pastrňák šestkrát asistoval, Zacha slavil premiérový hattrick

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Sobotní program hokejové NHL otevřela kanonáda Bostonu proti Rangers. Drtivý výsledek 10:2 pro Bruins režíroval svým novým osobním rekordem díky neuvěřitelným šesti asistencím David Pastrňák. Pozadu...

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

Klapka byl u dvou gólů v síti Ritticha, Jiříček nahradil v sestavě Špačka

Aktualizujeme
Minnesotší hokejisté se radují z gólu v utkání proti Buffalu.

Bohatý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra Minnesoty 5:4 po prodloužení na ledě Buffala. Rangers ukončili sérii porážek triumfem 6:3 nad Philadelphií a Calgary i díky produktivitě Adama...

17. ledna 2026  21:31,  aktualizováno  18. 1.

Jihlava zvládla nájezdy ve Zlíně, vedoucí Slavia porazila Třebíč. Slaví také Kolín

Jihlavský útočník Tomáš Čachotský překonává v rozhodujícím nájezdu brankáře...

Hokejisté Jihlavy ve 41. kole první ligy zvítězili v repríze posledního finále na ledě Zlína 2:1 po samostatných nájezdech. Na druhém místě tabulky se prohloubila ztráta Dukly na vedoucí Slavii na...

17. ledna 2026  22:01

Boleslav poslala strádajícího Mosese do Hradce, místo něj získala posilu z Finska

Mladoboleslavský Moses se snaží vyzrát na gólmana Brízgalu.

V Mladé Boleslavi po příchodu útočníka Radka Koblížka skončil americký hokejista ve Moses a v rámci extraligy se přesunul do Hradce Králové. V Mountfieldu se šestatřicetiletý křídelník dohodl...

17. ledna 2026  18:46

Trump přinesl smůlu, mistr prožil ostudu. Dostali jsme nakládačku, smutnil trenér

Hokejisté Caroliny se radují z dalšího gólu do sítě Panthers.

Jako by byli hlavami ještě v Bílém domě. Právě tam totiž zamířili hokejisté Floridy předtím, než se utkali s Carolinou. A zatímco u prezidenta Donalda Trumpa rozdávali úsměvy, o den později klopili...

17. ledna 2026  13:14

Galvas, Sikora a další junioři ze stříbrného MS dostali pozvánku na kemp před ZOH

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík se rozhodl pozvat na kemp před olympijskými hrami v Miláně i čtyři stříbrné medailisty z nedávného mistrovství světa juniorů. V Karlových Varech, kde se v...

17. ledna 2026  11:36

Nečas mírnil sedmigólový příděl Colorada, debakl schytala i Florida

Martin Nečas z Colorada vede puk, zezadu ho sleduje Filip Forsberg z Nashvillu.

Páteční zápasy hokejové NHL nabídly dva nečekané debakly. Lídři soutěže z Colorada, za které jednou skóroval i Martin Nečas, překvapivě propadli 3:7 s Nashvillem a ještě hůře dopadli obhájci Stanley...

17. ledna 2026  7:11,  aktualizováno  8:35

Spokojený Varaďa: Hlad po vítězství chyběl, teď ale kluci měli hlavy v zápase

Hokejisté Vítkovic se radují z vítězství.

Věděli, že musí zabrat. A v úvodní třetině utkání 42. kola extraligy bylo znát, že hokejisty Vítkovic série pěti porážek v řadě svazuje. Přesto dokázali poslední Litvínov porazit 4:1. „Tým přestál...

17. ledna 2026  8:29

První gól prý nebyl jeho, druhý dal v cizí helmě. Talent Galvas proti Třinci řádil

Tomáš Galvas zakládá útočnou akci Liberce.

Nedávno zazářil na hokejovém mistrovství světa dvacítek, odkud si s českým národním týmem přivezl stříbro a dostal se do All-Star týmu turnaje. Skvělou produktivitu si talentovaný liberecký obránce...

16. ledna 2026  22:09

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Pavol Skalický z Mladé Boleslavi (druhý zprava) přijímá gratulaci ke gólu od...

V pátečních zápasech 42. kola hokejové extraligy prohrály tři nejlepší týmy tabulky. Pardubice podlehly 2:4 na ledě Mladé Boleslavi, Plzeň nestačila v Budějovicích 1:5 a Třinec padl 3:5 v Liberci....

16. ledna 2026  20:10,  aktualizováno  21:18

Pocta slovenskému obrovi, Boston vyřadil Chárovo číslo. Je to jeho éra, hlásil parťák

Zdeno Chára zdraví fanoušky při vyřazení jeho čísla v Bostonu.

Když se chytal pronést slavnostní projev, celá hala v Bostonu spustila hlasitý potlesk. Jen to potvrdilo, jak oblíbeným hokejistou Zdeno Chára byl. Před utkáním NHL proti Seattlu (4:2) se dočkal...

16. ledna 2026  18:02

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Špaček se konečně dočkal. Při debutu v NHL obstál, udrží se v klubu díky marodce?

David Špaček sleduje vhazování.

Na debut v NHL čekal dlouho. Nyní se opakované přizvání do prvního týmu konečně přetavilo v premiérový start v nejlepší hokejové lize světa. David Špaček porážce Minnesoty s Winnipegem 2:6 sice...

16. ledna 2026  16:17

Šampioni v Bílém domě. Trump děkoval Floridě a rýpl si do Kanady: Zase jsme lepší

Matthew Tkachuk předává americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zlatou hokejku.

Nešetřil gratulacemi, připojil i několik díků. „Předvedli jste nám všem historicky nejdominantnější cestu napříč play off,“ ocenil americký prezident Donald Trump úspěšné mužstvo Floridy. Šampiony...

16. ledna 2026  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.