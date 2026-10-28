Po druhé trefě zápasu od útočníka A.J. Greera vedl v 53. minutě Anaheim nad Vancouverem 5:2 a vše směřovalo k tomu, že se černá série kanadského celku opět natáhne. Canucks ovšem nesložili zbraně a za svou snahu byli nakonec odměněni.
Lukáše Dostála v závěru řádné hrací doby překonali bek Jamie Oleksiak a hlavně dvougólový Jonathan Lekkerimäki, po jehož akcích z 58. a 59. minuty se za stavu 5:5 šlo do prodloužení. U klíčové vyrovnávací akce asistoval i Filip Hronek (27:08, 1+1, +/-: 0, 2 střely), který navíc neřekl poslední slovo.
Během nastavení se totiž na trestné lavici domácích sešli Beckett Sennecke a Alex Killorn. Dvojnásobnou převahu pak Vancouver v čase 64:49 stihl proměnit ve vítěznou akci, když od modré čáry pálil právě český ofenzivní obránce. Radovat se tak mohl i centr Filip Chytil (21:26, +1, 2 střely), naopak po šesti inkasovaných gólech a ztrátě téměř vyhraného zápasu odcházel zklamaný domácí brankář Dostál (27 zákroků proti 33 střelám).
Souboj prvního se druhým týmem tabulky Východní konference skončil těsnou výhrou 2:1 domácí Caroliny nad Bostonem. Obhájci Stanley Cupu dovolili soupeři vyzkoušet pozornost brankáře Pjotra Kočetkova jen v patnácti případech.
Na jeho jistém výkonu nic nezměnila ani rychle inkasovaná branka poté, co hosty poslal do vedení už ve 2. minutě využitou přesilovkou Pavel Zacha (20:53, 1+0, -1, 2 střely).
David Pastrňák (22:39, 0+1, -2, 1 střela) našel před bránou volného Eliase Lindholma, jenž z otočky stříleným pasem hledal u levé tyče Kočetkova číhajícího Zachu. Ten jen usměrnil puk do odkryté části brány. Stav 0:1 ale vydržel jen do 20. minuty, kdy gólem do šatny domácí vrátil do hry Jackson Blake. Obrat Hurricanes dokonali až v 51. minutě, kdy z přečíslení zakončoval finský centr Sebastian Aho.
Kočetkov tak dokázal vychytat výhru i ve svém osmém startu sezony, čímž vyrovnal pět let starý klubový rekord Frederika Andersena.
Připravujeme podrobnosti.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
15:51 Greer (LaCombe, Colangelo)
27:06 Malott (LaCombe, Warren)
35:43 Sennecke (Gauthier, Carlsson)
38:24 Carlsson (Malott, Luneau)
52:22 Greer (Colangelo, LaCombe)
26:35 Öhgren (L. Karlsson, Buium)
51:39 Boeser
52:53 Oleksiak (Boeser, Elias Pettersson)
57:13 Lekkerimäki
58:03 Lekkerimäki (Elias Pettersson, Hronek)
64:49 Hronek (Boeser, Lekkerimäki)
Dostál (Husso) – LaCombe, Warren, Hinds, Luneau, Mitchell, Helleson – Gauthier, Carlsson, Caulfield – Malott, Granlund, Sennecke – Nesterenko, McQueen, Killorn – Greer, Washe, Colangelo.
Meriläinen (Lankinen) – Elias Pettersson, Buium, Hronek, Willander, Oleksiak, Mancini – DeBrusk, Elias Pettersson, Boeser – D. O'Connor, Chytil, Lekkerimäki – Cotter, Sasson, L. Karlsson – Bains, Rossi, Öhgren.
28:37 Bolduc (Matheson, Texier)
42:17 F. Xhekaj (Matheson, K. Dach)
Binnington (Hofer) – Carlo, Broberg (A), Parayko, C. Fowler, A. Jiříček, J. Barron – Snuggerud, Thomas (C), Holloway – Berggren, McTavish, McMichael – Bučněvič, Dvorský, Neighbours (A) – Kaskimäki, Suter, Toropčenko.
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, L. Hutson, Matheson (A), Guhle, A. Carrier, Engström – Slafkovský, O. Kapanen, Caufield (A) – J. Anderson (A), Newhook, Kreider – Texier, Danault, Bolduc – K. Dach, J. Evans, F. Xhekaj.
Rozhodčí: Wes McCauley, Brandon Schrader – Julien Fournier, James Tobias
Počet diváků: 16234
36:40 Kancerov (Bedard, Teräväinen)
47:17 Kaiser (Nazar, Kane)
02:31 S. Helenius (J. Wright, Andre Lee)
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Cole, Kaiser, Levšunov, Korchinski, Rinzel – Kancerov, Bedard (C), Greene – Bertuzzi (A), Frondell, Donato – O. Moore, Nazar, Kane (A) – C. Smith, Greenway, Teräväinen.
A. Forsberg (Kuemper) – Gustafsson, Clarke, M. Anderson (A), Dumoulin, Edmundson, Ceci – Panarin (A), Laferriere, Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Ward – Laughton, Haula, Armia – Andre Lee, S. Helenius, J. Wright.
Rozhodčí: Rooney, Kea – Marquis, Brisebois
Počet diváků: 16437
58:39 L. Cooley (Schmaltz, Sergačov)
35:04 Eriksson Ek (Q. Hughes, Kaprizov)
40:48 Kaprizov (Boldy, Q. Hughes)
51:44 Šabanov
Vejmelka (Cossa) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Peeke, Simašev, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – L. Cooley, Trocheck, Guenther – Anders Lee, Hayton, Yamamoto – McBain, Stenlund, O'Brien.
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Spurgeon (C), Määttä, Brodin, Kiersted, Bogosian – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Coleman, McCarron, Brink – Šabanov, Jurov, Trenin – Sturm, Hartman, Pitlick.
Rozhodčí: Chmielewski, Syvret – Blujus, Gawryletz
Počet diváků: 14111
36:08 J. Hryckowian (Myers, Blackwell)
02:41 Hischier (Kovacevic, Evangelista)
20:38 Hischier (Meier, L. Hughes)
31:45 Boqvist (J. Hughes, Gricjuk)
36:36 L. Hughes (Hamilton, Mantha)
53:15 J. Hughes (Pesce, Bratt)
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Harley, Lundkvist, Bichsel, Myers, Capobianco – Rantanen, W. Johnston, Kiviranta – Seguin (A), Hintz, J. Robertson – D. Hryckowian, Hyry, Benn (C) – Seminoff, J. Hryckowian, Blackwell.
Hellebuyck (Allen) – L. Hughes, Pesce, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Dillon – Bratt (A), J. Hughes (A), Gricjuk – Evangelista, Hischier (C), Meier – Boqvist, Rodrigues, Mantha – Brown, Glass, Lombardi.
Rozhodčí: McIsaac – Schlenker
19:08 Blake (Ehlers)
50:19 Aho (W. Carrier, Svečnikov)
01:31 Zacha (E. Lindholm, Pastrňák)
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Välimäki, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Jankowski, Martinook (A) – Robinson, Kotkaniemi, Deslauriers.
Swayman (DiPietro) – McAvoy (A), H. Lindholm, Borgen, Zadorov, Lohrei, Brunet – Pastrňák (C), Zacha, Peterka – M. Geekie, Minten, Chusnutdinov – Hagens, E. Lindholm, Mittelstadt – Kastelic, Poitras, Jeannot (A).
Rozhodčí: Hebert, St. Laurent – Hughes, Suchánek
Počet diváků: 18811
32:27 Lowry
07:27 Verhaeghe (B. Tkachuk, S. Jones)
08:42 Mikkola (S. Jones, M. Tkachuk)
10:18 Verhaeghe (B. Tkachuk, S. Jones)
33:14 Reinhart (B. Tkachuk, M. Tkachuk)
52:10 B. Tkachuk (M. Tkachuk, Mikkola)
Stevenson (Skinner) – Pionk, Samberg, DeMelo, Salomonsson, Bauer, Ferraro – Perfetti, Scheifele (A), Connor (A) – Vilardi, Lowry (C), Rosén – Mercer, Björck, Iafallo – Lambert, M. Barron, Koepke.
Schmid (Black) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Gudas, Kulikov – M. Tkachuk (A), Bennett, B. Tkachuk – Vilmanis, Reinhart (A), Verhaeghe – Eller, Lundell, Luostarinen – Hathaway, Schwindt, Imama.
Rozhodčí: Charron, Hiff – Murray, Deschamps
Počet diváků: 14336
20:50 Zellweger (K. Helenius, Power)
59:05 Benson (T. Thompson, Power)
Askarov (Nedeljkovic) – Trouba (A), Nurse, Kesselring, S. Dickinson, Cagnoni, Orlov – Graf, Celebrini (C), I. Stenberg – W. Smith, Misa, Marchment – Toffoli, Dellandrea, Sherwood – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Ellis (Luukkonen) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Zellweger, Crevier, Metsa – K. Helenius, T. Thompson (A), Benson – Quinn, Östlund, Doan – Zucker, Norris, McLeod – Malenstyn, Kozak, Krebs.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Mike Sullivan – Ryan Gibbons, Kiel Murchison
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39:49 Bowman (Barbašov, Theodore)
48:01 Lavoie
57:59 W. Karlsson (Connelly, Marner)
59:51 Eichel (Stone)
40:36 Pinto (Batherson)
Hill – McNabb, Theodore, Lauzon, Hanifin, Andersson – Barbašov, Eichel, Stone – Howden, W. Karlsson, Marner – Connelly, Hertl, Bowman – Lavoie, Dowd, Gatcomb.
J. Johansson (Ersson) – Sanderson, Zub, Kleven, Spence, Matinpalo, Yakemchuk – Zetterlund, Stützle, Giroux – Foegele, W. Eklund, Batherson – Greig, Pinto, Amadio – Cousins, Halliday, Burakovsky – Cozens.
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55:04 Zegras (Dvorak, Sanheim)
59:49 Drysdale (Foerster, Zegras)
10:58 Fantilli (Johnson, Christiansen)
12:54 Johnson (Werenski, Ničuškin)
13:44 Mateychuk (Olivier, Knies)
62:22 Johnson (Fantilli)
Vladař (Woll) – Sanheim, Bonk, Seeler, Drysdale, York, McDonald – Zegras, Dvorak, Acciari – Martone, Cates, Mičkov – Bump, Couturier (C), Foerster – Bunting, Barkey, Knuble.
Talbot (Greaves) – Werenski (C), Severson, Christiansen, Mateychuk, Fabbro, Gudbranson – Ničuškin, Fantilli, Johnson – Knies, Coyle, Olivier – Monahan, Sillinger, Garland – Voronkov, Del Bel Belluz, Lomberg.
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44:16 O'Reilly (Hunt, F. Forsberg)
03:07 Duclair (Pageau, DeAngelo)
08:07 B. Schenn (Palát)
21:08 Horvat (M. Schaefer, Holmström)
Palmieri
Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Perbix, Skjei, Struble, Hague, Hunt – Bourque, Kerfoot, F. Forsberg (A) – Marchessault, Matthew Wood, Höglander – Edström, Drury, Colton – Stamkos (A), O'Reilly.
Varlamov (Sorokin) – M. Schaefer, L. Stanley, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, Kessel, Mayfield – Palmieri, Horvat (C), Holmström – V. Eklund, B. Schenn (A), Heineman – Duclair, Pageau, Palát – Chaffee, Cizikas.
Rozhodčí: Dwyer, Halkidis – Murray, Smith
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