Hronek asistoval u výhry, Slovák Dvorský zapsal premiérový gól v NHL

Martin Korbáš
  6:57aktualizováno  7:44
Ve čtyřech pondělních zápasech hokejové NHL bodoval jediný Čech. Obránce Filip Hronek asistoval u výhry Vancouveru 5:4 po prodloužení z ledu Nashvillu. Útočník David Tomášek se tentokrát nevešel do sestavy Edmontonu, který padl těsně 2:3 v St. Louis. Jedním ze střelců Blues byl slovenský nováček Dalibor Dvorský. Své premiérové trefy se dočkal v pátém startu v soutěži.
Jonathan Marchessault (vpravo) z Nashvillu proti dvojici Jake Debrusk (74) a...

Jonathan Marchessault (vpravo) z Nashvillu proti dvojici Jake Debrusk (74) a Filip Hronek. | foto: AP

Frank Nazar (vpravo) z Chicaga se tlačí do zakončení v utkání proti Seattlu.
Hokejisté Toronta oslavují gól proti Pittsburghu.
Connor Bedard z Chicaga přihrává puk v utkání proti Seattlu.
Auston Matthews z Toronta napřahuje ke střele, brání ho Sidney Crosby z...
6 fotografií

I díky dvěma zásahům útočníka Evandera Kanea, u jehož první akce asistoval i obránce Filip Hronek (25:07, 0+1, +/-: 0, 3 střely), vedl Vancouver na ledě Nashvillu na startu třetí třetiny 4:2. Predators však v závěru přidali a Michael Bunting s Nickem Blankenburgem poslali zápas za stavu 4:4 do prodloužení.

V momentu, kdy už diváci v Bridgestone Aréně vyhlíželi nájezdy, zařídil ještě zisk druhého bodu pro Canucks Brock Boeser. Své druhé branky a celkově třetího bodu v utkání (2+1) dosáhl v čase 54:58 po vybojovaném puku v podání Eliase Petterssona v rohu útočného pásma.

Sedm zápasů dlouhou sérii porážek v pondělí dokázali ukončit hokejisté St. Louis. Na domácím ledě udolali těsně 3:2 Edmonton díky pohotové dorážce na brankovišti z 59. minuty v podání Piuse Sutera.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 13z. - 17b. (9+8)

2. Pastrňák (BOS), 14z. - 17b. (7+10)

3. Zacha (BOS), 14z. - 12b. (2+10)

4. Hertl (VGK), 11z. - 11b. (5+6)

5. Hronek (VAN), 14z. - 7b. (0+7)

Švýcarský centr tak završil obrat Blues z 0:2 poté, co Oilers zásahy z 19. a 23. minuty poslali do trháku Jack Roslovic s Andrewem Mangiapanem. U obou gólů asistoval kapitán kanadského celku Connor McDavid.

Kromě Sutera za domácí uspěli navrátilec z marodky Robert Thomas a slovenský nováček Dalibor Dvorský. Desátý hráč draftu 2023 se své premiérové trefy v NHL dočkal v pátém startu. Za Edmonton tentokrát plnil jen roli zdravého náhradníka český forvard David Tomášek.

Podobně jako St. Louis vítězný obrat ve stejný den předvedli i hráči Toronta. Na domácím ledě ztráceli s Pittsburghem už 0:3. Za Penguins se v úvodu duelu prosadili švédský ofenzivní bek Erik Karlsson a dvakrát útočník Ben Kindel. Talentovaný nováček se tak stal pátým hráčem v historii Pittsburghu, který jako stále 18letý vstřelil v zápase více než jednu branku. Napodobil tak Sidneyho Crosbyho, Jaromíra Jágra, Jordana Staala a Craiga Simpsona.

Frank Nazar (vpravo) z Chicaga se tlačí do zakončení v utkání proti Seattlu.
Hokejisté Toronta oslavují gól proti Pittsburghu.
Connor Bedard z Chicaga přihrává puk v utkání proti Seattlu.
Auston Matthews z Toronta napřahuje ke střele, brání ho Sidney Crosby z Pittsburghu.
6 fotografií

Maple Leafs našli recept na brankáře Tristana Jarryho až v závěrečném dějství. Čtyřgólovou sérii odstartoval elitní centr Auston Matthews. Následně se dvakrát radoval po zdravotních potížích navrátilec v sestavě William Nylander a vítěznou akci večera doručil v čase 53:43 Bobby McMann.

Výsledky

NHL
4. 11. 2025 2:30
St. Louis Blues St. Louis Blues : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Góly:
36:08 Dvorský (Faulk, R. Thomas)
38:38 R. Thomas (Broberg, Snuggerud)
58:37 Suter (Parayko, B. Schenn)
Góly:
18:38 Roslovic (McDavid, Nugent-Hopkins)
22:27 Mangiapane (Nugent-Hopkins, McDavid)
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko, Fowler, Faulk (A), Tucker, Kessel – Bučněvič, R. Thomas (A), Snuggerud – B. Schenn (C), Suter, Kyrou – Holloway, Dvorský, Sundqvist – Toropčenko, Bjugstad, M. Joseph.
Sestavy:
Pickard (S. Skinner) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Walman, Kulak, Emberson – Nugent-Hopkins (A), McDavid (C), Mangiapane – Podkolzin, Draisaitl, Roslovic – Savoie, Henrique, Frederic – Howard, Philp, Lazar.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Blandina – Flemington, Gawryletz

Počet diváků: 18096

NHL
4. 11. 2025 2:30
Nashville Predators Nashville Predators : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:5P (1:1, 1:2, 2:1 - 0:1)
Góly:
06:47 F. Forsberg (Skjei, Evangelista)
38:45 Haula (F. Forsberg, Evangelista)
51:52 Bunting (Stastney, Svečkov)
56:38 Blankenburg (Matthew Wood, Bunting)
Góly:
14:45 E. Kane (Hronek, Bains)
32:57 DeBrusk (Boeser, Elias Pettersson)
35:05 Boeser (Willander, Elias Pettersson)
43:02 E. Kane (L. Karlsson, M. Pettersson)
64:58 Boeser (Elias Pettersson)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Skjei, Perbix, Hague, Blankenburg, Stastney, J. Barron – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Evangelista – Stamkos (A), Haula, Marchessault – Bunting, Svečkov, Matthew Wood – Jost, McCarron, Wiesblatt.
Sestavy:
Demko (Lankinen) – Q. Hughes (C), T. Myers (A), M. Pettersson, Hronek, Elias Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson, Sherwood – DeBrusk, Reichel, Boeser (A) – O'Connor, Räty, MacEachern – Bains, Sasson, L. Karlsson.

Rozhodčí: Charron, Brenk – Cormier, Baker

Počet diváků: 17159

NHL
4. 11. 2025 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly:
22:57 Oleksiak
27:35 Beniers (Eberle, Tolvanen)
56:04 Eberle (Beniers)
Góly:
51:32 Burakovsky (Bedard)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, Mahura, Oleksiak – Tolvanen, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz, Stephenson, Kakko – Marchment, S. Wright, Nyman – Kartye, Catton, Winterton.
Sestavy:
A. Söderblom (Knight) – Vlasic, Rinzel, Kaiser, Levšunov, Grzelcyk, Murphy (A), Crevier – Greene, Bedard, Burakovsky – Teräväinen, Bertuzzi, Nazar – O. Moore, Donato, Michejev – C. Dach, N. Foligno (C).

Rozhodčí: Samuels-Thomas, Rehman – Toomey, Apperson

Počet diváků: 17151

NHL
4. 11. 2025 1:30
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 4:3 (0:2, 0:1, 4:0)
Góly:
43:31 Matthews (McCabe, Nylander)
44:47 Nylander (Knies, Rielly)
46:55 Nylander (Ekman-Larsson, Matthews)
53:43 McMann (N. Robertson, Rielly)
Góly:
13:08 E. Karlsson (Crosby, Tomasino)
17:59 Kindel (Shea, Koivunen)
31:50 Kindel (Malkin, Rust)
Sestavy:
Stolarz (Primeau) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Benoit, P. Myers, Ekman-Larsson – N. Robertson, Matthews (C), Knies – Nylander, Tavares (A), Cowan – McMann, N. Roy, Joshua – Järnkrok, Domi, Blais.
Sestavy:
Jarry (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Pickering, Brunicke – Hållander, Crosby (C), Rust – Mantha, Malkin (A), Tomasino – Novak, Kindel, Koivunen – Dewar, Lizotte, Acciari.

Rozhodčí: McIsaac, Luxmore – Shewchyk, Brisebois

Počet diváků: 18916

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky

