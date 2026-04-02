Úterní program hokejové NHL si fanoušci budou ještě dlouho pamatovat. S pouhými 50 body nejslabší tým ligy z Vancouveru totiž dokázal šokovat triumfem 8:6 na ledě suverénního ligového lídra Colorada (108 bodů).
Hrdinou zápasu byl autor hattricku a jedné asistence Brock Boeser. Tři body za Canucks vyprodukoval obránce Marcus Pettersson (1+2) a dvakrát slavil vstřelený gól Teddy Blueger. Tradičně nejvytíženějším hráčem kanadského celku byl český reprezentační obránce Filip Hronek (28:47, 0+1, -1).
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 70z. - 95b.(29+66)
2. Nečas (COL), 71z. - 92b.(35+57)
3. Zacha (BOS), 72z. - 60b.(28+32)
4. Hertl (VGK), 75z. - 55b.(24+31)
5. Hronek (VAN), 74z. - 43b.(8+35)
Avalanche hrající bez zraněného ofenzivního obránce Calea Makara se zvedli v úvodu třetí třetiny, kdy sérií tří vstřelených branek stáhli ztrátu z 3:6 na 6:6. Svým třetím bodem večera se pod to podepsal i bek Sam Malinski (2+1).
Závěr řádné hrací doby ovšem opět patřil Vancouveru. V 55. minutě vrátil Canucks vedení Pettersson a v 59. minutě do prázdné klece vše pojistil produktivní Boeser.
Jubilejní 50. trefa sezony nejlepšího střelce NHL Nathana MacKinnona tak zůstala ve stínu porážky, jeho český parťák Martin Nečas (25:06, -1, 4 střely) tentokrát vyšel bodově naprázdno.
Devatenáctiletý supertalent Celebrini čtyřmi body (2+2) vystřílel San Jose výhru 4:3 nad Anaheimem. Navázal tak na tři zápisy (2+1) z předešlé partie proti St. Louis, kdy jako teprve čtvrtý hráč letošní sezony (po Connoru McDavidovi, Nikitě Kučerovovi a Nathanu MacKinnonovi) a šestý teenager historie NHL pokořil stobodovou hranici sezony.
Aktuálně má kanadský reprezentant na kontě již 105 bodů (40+65), což je druhý nejvyšší součet v klubové historii San Jose. Překonaný je tak zápis beka Erika Karlssona (101 bodů z ročníku 2022/23) a lepší zatím zůstává jen výkon Joea Thorntona (114 bodů z ročníku 2006/07).
Hokejový Einstein, nejlepší od Lemieuxe. NHL žasne nad formou ruského „maniaka“
Řádění Celebriniho v úterý nezabránila česká brankářská jednička Ducks Lukáš Dostál, jenž z 21 střel Sharks čtyřikrát inkasoval. Malou útěchou mu byla alespoň zapsaná asistence u úvodní trefy Anaheimu z hole Ryana Poehlinga. Po startu proti Torontu, kdy si s ním protihráči vyřizovali účty za faul na Austona Matthewse, kapitán hostů Radko Gudas kvůli zranění opět v sestavě chyběl.
Rozhodující góly San Jose dokázalo vstřelit až v samém závěru, v čase 58:21 se podruhé trefil Celebrini a rozdílový gól si schoval na 59 minutu a 29 vteřinu Alexander Wennberg.
Nejchudším na góly byl souboj Los Angeles se St. Louis. V řádné hrací době se oba tábory rozešly za stavu 1:1 poté, co využitou přesilovku Adriana Kempeho ze druhé třetiny až v 57. minutě nakonec dokázal vymazat Robert Thomas.
Skvělé výkony během března vynesly Pavlu Zachovi pozici třetí hvězdy NHL za dané období. Výše byli oceněni jen Nikita Kučerov a Erik Karlsson.
V následném prodloužení se však již ve druhé minutě radoval Trevor Moore a Kings tak brali druhý bod, díky kterému se posunuli na poslední postupové místo do play off tabulky Západní konference. Konkurenti San Jose a Nashville (77 bodů) však mají jen o jeden bod méně a bez šancí navíc nejsou ani Winnipeg (76 bodů), Seattle (75) a právě St. Louis (74).
Výsledky
36:59 Kempe (Laferriere, Panarin)
61:56 T. Moore (Kopitar, Doughty)
56:05 R. Thomas (Holloway, Broberg)
A. Forsberg (Kuemper) – Dumoulin, Doughty, Edmundson, B. Clarke, M. Anderson, Ceci – Panarin, Kopitar, Kempe – T. Moore, Byfield, Laferriere – Armia, Laughton, J. Wright – M. Joseph, Turcotte, Ward.
Binnington (Hofer) – Broberg, Mailloux, Lindstein, Parayko, C. Fowler, Holl – Holloway, R. Thomas, Snuggerud – Neighbours, Bučněvič, Kyrou – Stenberg, Dvorský, Berggren – Finley, Toropčenko, Suter.
Rozhodčí: Skilliter, Lambert – Barton, Murray
Počet diváků: 14188
01:22 MacKinnon (D. Toews, Malinski)
16:05 Landeskog (Burns, Ničuškin)
35:43 Malinski (D. Toews)
40:14 Kelly (Drury, Manson)
53:21 Burns (Nelson, Ničuškin)
53:58 Malinski
00:29 Sasson (Hronek, Buium)
05:21 Blueger (Öhgren)
11:38 DeBrusk (Elias Pettersson, Rossi)
25:02 Blueger (Sasson, M. Pettersson)
29:42 Boeser (Willander, Rossi)
35:21 Boeser (D. O'Connor)
54:21 M. Pettersson (Boeser, D. O'Connor)
58:31 Boeser (M. Pettersson)
Blackwood (36. Wedgewood) – Malinski, D. Toews (A), Manson, Kulak, Burns, Blankenburg – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson, Landeskog (C) – L. O'Connor, Kadri, Colton – Kiviranta, Drury, Kelly.
Lankinen (Tolopilo) – Hronek (A), Buium, Willander, M. Pettersson, P. Joseph, Elias Pettersson – Boeser (A), Rossi, D. O'Connor – L. Karlsson, Elias Pettersson (A), Öhgren – DeBrusk, Blueger, Sasson – Höglander, Räty, Douglas.
Rozhodčí: Tom Chmielewski, Justin Kea – Caleb Apperson, Kilian McNamara
Počet diváků: 18103
04:37 W. Smith (Celebrini)
40:27 Celebrini (W. Smith, Graf)
58:21 Celebrini (Orlov, W. Smith)
59:29 Wennberg (Celebrini, S. Dickinson)
17:47 Poehling (Helleson, Dostál)
34:59 Killorn (Helleson, LaCombe)
44:04 Terry
Askarov (Nedeljkovic) – Desharnais, Orlov, Ferraro, Muchamadullin, Leddy, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini (A), Graf – Sherwood, Wennberg, Eklund – Dellandrea, Misa, Toffoli (A) – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow (A).
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, I. Moore, Helleson, Zellweger – Terry, Leo Carlsson, Kreider – Granlund, Washe, Killorn (A) – Sennecke, Poehling, Viel – Vatrano, N. Gaucher, McTavish (A).
Rozhodčí: Luxmore, McIsaac – Mills, Baker
Počet diváků: 16146