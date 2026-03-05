Premium

Hronek v NHL zazářil třemi body, Hertl řídil vítězný obrat Vegas

Martin Korbáš
  6:38aktualizováno  7:28
Hokejový obránce Filip Hronek v NHL vyprodukoval tři body za gól a dvě nahrávky, jeho Vancouver však přesto nestačil 4:6 na Carolinu. Naopak vítězství ve středečním programu režíroval centr Vegas Tomáš Hertl. V 57. minutě na ledě Detroitu asistoval u vyrovnávací trefy na 3:3 a ve třetí minutě nastavení využitou přesilovkou dovršil obrat.
Útočník Vegas Tomáš Hertl (vpravo) se raduje ze svého gólu v prodloužení proti Detroitu. | foto: AP

S průběžným ziskem 35 bodů (6+29) z 61 startů se Filip Hronek pohybuje v polovině třetí desítky tabulky produktivity beků v NHL. Suverénně nejlepší český zadák v soutěži ve středu odehrál (26:43, 1+2, +2, 2 střely) jeden ze svých nejlepších startů letošního ročníku, ani jeho tři body však trápícímu se Vancouveru na výhru nestačily.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 55z. - 72b.(22+50)

2. Nečas (COL), 57z. - 72b.(27+45)

3. Hertl (VGK), 62z. - 53b.(24+29)

4. Zacha (BOS), 57z. - 39b.(15+24)

5. Hronek (VAN), 61z. - 35b.(6+29)

Poslední tým soutěže na domácím ledě podlehl favorizované Carolině 4:6 poté, co se v hostujícím dresu blýskl hattrickem Dán Nikolaj Ehlers. Hronek v 18. minutě tvrdě pálil z pravého kruhu a v další fázi zápasu asistoval při dotahování ztráty ve skóre ze 40. a 47. minuty.

Sedmé prohře Canucks za sebou nakonec nezabránil ani český centr David Kämpf (13:53, +/-: 0). V sestavě kanadského celku již nefiguroval vytáhlý bek Tyler Myers, jenž byl před zápasem vyměněn jako posila pro play off do Dallasu.

Parádní výkon ve stejný den podal také český centr Tomáš Hertl (16:33, 1+1, -1, 2 střely), jenž byl zvolen první hvězdou zápasu. Detroit na domácím ledě po úvodní třetině vedl nad Vegas 3:1.

Skóre následně vydrželo až do finální desetiminutovky řádné hrací doby. Až v 52. minutě vykřesal pro Golden Knights naději snížením Ivan Barbašev a klíčové vyrovnání na 3:3 obstaral v čase 56:36 Mitch Marner. Zpoza brány mu asistoval Hertl, oba hostující útočníci navíc neřekli své poslední slovo.

V nastavení se provinil faulem domácí zadák Simon Edvinsson a v přesilové hře si Marner s Hertlem prohodili role. Kanadský forvard tentokrát asistoval a Hertl svou 24. trefou sezony utkání rozhodl. V prostoru před bránou se po otočce prosadil prudkou ranou na vyrážečku Cama Talbota.

Na souboj českých brankářů v duelu Anaheimu s Islanders nedošlo. Za Ducks totiž tentokrát nenastoupil odpočívající Lukáš Dostál. Při zdravotních patáliích Petra Mrázka role dvojky připadla Finovi Ville Hussovi, který proti New Yorku rozhodně nezklamal. Statistici mu napočítali vysoký počet 42 zákroků, kterými výrazně pomohl Anaheimu k triumfu 5:1.

Naopak hostující David Rittich odcházel do kabin zklamaný, zastavil 21 z 25 střel. Dvakrát jej překonal Cutter Gauthier, jenž se radoval z 30. a 31. trefy sezony. Jubilejní 20. branku zaznamenal nováček Beckett Sennecke. V obranných řadách Ducks operoval kapitán týmu Radko Gudas (19:56, +1, 2 střely).

Výsledky

NHL
5. 3. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 4:3N (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)s.n.2:0
Góly:
07:55 Meier (Hischier, Mercer)
26:06 Gricjuk (Bratt, Hischier)
57:39 C. Brown (Gricjuk, L. Hughes)
Cotter
Góly:
05:26 Maccelli (Joshua, Benoit)
23:20 Nylander (Cowan, Matthews)
53:50 Knies (Tavares)
Sestavy:
Markström (Allen) – Kovacevic, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Gricjuk – Hämeenaho, Glass, Bratt – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Sestavy:
Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Benoit, P. Myers, Stecher – Nylander, Matthews (C), Maccelli – Domi, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – Järnkrok, Lorentz, Joshua.

Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, B. Pochmara – S. Barton, B. Grillo

Počet diváků: 16186

NHL
5. 3. 2026 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : St. Louis Blues St. Louis Blues 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly:
00:31 Schwartz (Larsson, Dunn)
53:34 Dunn (Eberle, McCann)
Góly:
06:50 Mailloux (B. Schenn, R. Thomas)
27:40 Holloway (C. Fowler, B. Schenn)
41:33 R. Thomas (B. Schenn, Broberg)
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Larsson (A), Dunn, Montour, Oleksiak, R. Lindgren, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Schwartz – Kakko, S. Wright, Catton – Melanson, Gaudreau, Meyers.
Sestavy:
Hofer (Binnington) – Faulk (A), Broberg, Mailloux, C. Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), B. Schenn (C) – Kyrou, Bučněvič, Neighbours – Suter, Dvorský, Holloway – Sundqvist, Finley, Toropčenko.

Rozhodčí: Jake Brenk, Graedy Hamilton – CJ Murray, Kiel Murchison

Počet diváků: 17151

NHL
5. 3. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : New York Islanders New York Islanders 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)
Góly:
12:56 C. Gauthier (Sennecke, Kreider)
16:05 C. Gauthier (Leo Carlsson, Kreider)
18:40 Sennecke (McTavish, I. Moore)
42:11 Poehling (R. Strome)
55:49 Vatrano (Trouba)
Góly:
04:58 Anders Lee (DeAngelo, Drouin)
Sestavy:
Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson (A), C. Gauthier – Killorn (A), McTavish, Sennecke – Vatrano, Poehling, R. Strome – R. Johnston, Washe, Viel.
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Mayfield, Pelech, DeAngelo, Soucy, A. Boqvist – Palát, Horvat (A), Barzal – Anders Lee (C), Pageau, Holmström – Drouin, Ritchie, Heineman – MacLean, Cizikas, Gatcomb.

Rozhodčí: Lambert, Chmielewski – Knorr, Berg

Počet diváků: 14196

NHL
5. 3. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)
Góly:
16:31 Rossi (Elias Pettersson, DeBrusk)
17:15 Hronek (O'Connor, L. Karlsson)
39:17 Boeser (Rossi, Hronek)
46:45 Höglander (Elias Pettersson, Hronek)
Góly:
01:17 Svečnikov (Jarvis, Gostisbehere)
22:30 S. Walker (Hall, Blake)
24:19 Ehlers (Staal, Chatfield)
31:53 Sebastian Aho (Jarvis, K. Miller)
32:51 Ehlers (S. Walker)
59:46 Ehlers (Sebastian Aho, Svečnikov)
Sestavy:
Lankinen (32. Tolopilo) – Elias Pettersson, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Buium, Mancini – Höglander, Elias Pettersson (A), Garland – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – O'Connor, Kämpf, DeBrusk – Sasson, Blueger, L. Karlsson.
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Kotkaniemi, Robinson.

Rozhodčí: Beach, Skilliter – Gibbons, Mahon

Počet diváků: 18004

NHL
5. 3. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:4P (3:1, 0:0, 0:2 - 0:1)
Góly:
05:58 Finnie (Seider, Edvinsson)
15:15 Edvinsson
16:14 DeBrincat (Raymond, Sandin-Pellikka)
Góly:
01:50 R. Smith (Marner, Dorofejev)
51:37 Barbašov (Andersson, Hanifin)
56:37 Marner (Hertl, Theodore)
62:11 Hertl (Marner, Andersson)
Sestavy:
Talbot (Cossa) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – P. Kane, Larkin (C), Rasmussen – Raymond (A), Copp, DeBrincat – Appleton, Kasper, Finnie – Shine, Compher, J. van Riemsdyk.
Sestavy:
Hill (Schmid) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Lauzon, Korczak, Hanifin – Bowman, Eichel (A), Barbašov – Dorofejev, Marner (A), R. Smith – Kolesar, Hertl, Saad – Smith, Sissons, Reinhardt.

Rozhodčí: Dwyer, Furlatt – O'Quinn, Murray

Počet diváků: 19515

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Výsledky

5. března 2026  7:56

Hronek v NHL zazářil třemi body, Hertl řídil vítězný obrat Vegas

Čtvrtfinále? Sparta by se musela stěhovat z O₂ areny, přednost má krasobruslení

Pražská O2 arena před začátkem semifinálové série mezi Spartou a brněnskou...

Blíží se další návrat? Hokejová Sparta teď řeší starosti hlavně se závěrem základní části extraligy, do kterého vstupuje už jen s teoretickou šancí na přímý postup do čtvrtfinále. S největší...

4. března 2026  13:03

Hokejová Slavia mění majitele, většinu si koupil podnikatel Kucharzyk

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem...

Novým majitelem hokejové Slavie Praha je Jozef Kucharzyk ze společnosti Easyflyers, která se loni stala hlavním partnerem klubu. Kucharzyk získal prostřednictvím své firmy JK Sport Investment...

4. března 2026  11:23

