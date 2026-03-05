S průběžným ziskem 35 bodů (6+29) z 61 startů se Filip Hronek pohybuje v polovině třetí desítky tabulky produktivity beků v NHL. Suverénně nejlepší český zadák v soutěži ve středu odehrál (26:43, 1+2, +2, 2 střely) jeden ze svých nejlepších startů letošního ročníku, ani jeho tři body však trápícímu se Vancouveru na výhru nestačily.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 55z. - 72b.(22+50)
2. Nečas (COL), 57z. - 72b.(27+45)
3. Hertl (VGK), 62z. - 53b.(24+29)
4. Zacha (BOS), 57z. - 39b.(15+24)
5. Hronek (VAN), 61z. - 35b.(6+29)
Poslední tým soutěže na domácím ledě podlehl favorizované Carolině 4:6 poté, co se v hostujícím dresu blýskl hattrickem Dán Nikolaj Ehlers. Hronek v 18. minutě tvrdě pálil z pravého kruhu a v další fázi zápasu asistoval při dotahování ztráty ve skóre ze 40. a 47. minuty.
Sedmé prohře Canucks za sebou nakonec nezabránil ani český centr David Kämpf (13:53, +/-: 0). V sestavě kanadského celku již nefiguroval vytáhlý bek Tyler Myers, jenž byl před zápasem vyměněn jako posila pro play off do Dallasu.
Parádní výkon ve stejný den podal také český centr Tomáš Hertl (16:33, 1+1, -1, 2 střely), jenž byl zvolen první hvězdou zápasu. Detroit na domácím ledě po úvodní třetině vedl nad Vegas 3:1.
Skóre následně vydrželo až do finální desetiminutovky řádné hrací doby. Až v 52. minutě vykřesal pro Golden Knights naději snížením Ivan Barbašev a klíčové vyrovnání na 3:3 obstaral v čase 56:36 Mitch Marner. Zpoza brány mu asistoval Hertl, oba hostující útočníci navíc neřekli své poslední slovo.
V nastavení se provinil faulem domácí zadák Simon Edvinsson a v přesilové hře si Marner s Hertlem prohodili role. Kanadský forvard tentokrát asistoval a Hertl svou 24. trefou sezony utkání rozhodl. V prostoru před bránou se po otočce prosadil prudkou ranou na vyrážečku Cama Talbota.
Na souboj českých brankářů v duelu Anaheimu s Islanders nedošlo. Za Ducks totiž tentokrát nenastoupil odpočívající Lukáš Dostál. Při zdravotních patáliích Petra Mrázka role dvojky připadla Finovi Ville Hussovi, který proti New Yorku rozhodně nezklamal. Statistici mu napočítali vysoký počet 42 zákroků, kterými výrazně pomohl Anaheimu k triumfu 5:1.
Naopak hostující David Rittich odcházel do kabin zklamaný, zastavil 21 z 25 střel. Dvakrát jej překonal Cutter Gauthier, jenž se radoval z 30. a 31. trefy sezony. Jubilejní 20. branku zaznamenal nováček Beckett Sennecke. V obranných řadách Ducks operoval kapitán týmu Radko Gudas (19:56, +1, 2 střely).
Výsledky
07:55 Meier (Hischier, Mercer)
26:06 Gricjuk (Bratt, Hischier)
57:39 C. Brown (Gricjuk, L. Hughes)
Cotter
05:26 Maccelli (Joshua, Benoit)
23:20 Nylander (Cowan, Matthews)
53:50 Knies (Tavares)
Markström (Allen) – Kovacevic, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier (C), Meier – C. Brown, J. Hughes (A), Gricjuk – Hämeenaho, Glass, Bratt – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Stolarz (Woll) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Benoit, P. Myers, Stecher – Nylander, Matthews (C), Maccelli – Domi, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – Järnkrok, Lorentz, Joshua.
Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, B. Pochmara – S. Barton, B. Grillo
Počet diváků: 16186
00:31 Schwartz (Larsson, Dunn)
53:34 Dunn (Eberle, McCann)
06:50 Mailloux (B. Schenn, R. Thomas)
27:40 Holloway (C. Fowler, B. Schenn)
41:33 R. Thomas (B. Schenn, Broberg)
Grubauer (Daccord) – Larsson (A), Dunn, Montour, Oleksiak, R. Lindgren, R. Evans – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Schwartz – Kakko, S. Wright, Catton – Melanson, Gaudreau, Meyers.
Hofer (Binnington) – Faulk (A), Broberg, Mailloux, C. Fowler, Kessel, Tucker – Snuggerud, R. Thomas (A), B. Schenn (C) – Kyrou, Bučněvič, Neighbours – Suter, Dvorský, Holloway – Sundqvist, Finley, Toropčenko.
Rozhodčí: Jake Brenk, Graedy Hamilton – CJ Murray, Kiel Murchison
Počet diváků: 17151
12:56 C. Gauthier (Sennecke, Kreider)
16:05 C. Gauthier (Leo Carlsson, Kreider)
18:40 Sennecke (McTavish, I. Moore)
42:11 Poehling (R. Strome)
55:49 Vatrano (Trouba)
04:58 Anders Lee (DeAngelo, Drouin)
Husso (Dostál) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson (A), C. Gauthier – Killorn (A), McTavish, Sennecke – Vatrano, Poehling, R. Strome – R. Johnston, Washe, Viel.
Rittich (Sorokin) – M. Schaefer, Mayfield, Pelech, DeAngelo, Soucy, A. Boqvist – Palát, Horvat (A), Barzal – Anders Lee (C), Pageau, Holmström – Drouin, Ritchie, Heineman – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Rozhodčí: Lambert, Chmielewski – Knorr, Berg
Počet diváků: 14196
16:31 Rossi (Elias Pettersson, DeBrusk)
17:15 Hronek (O'Connor, L. Karlsson)
39:17 Boeser (Rossi, Hronek)
46:45 Höglander (Elias Pettersson, Hronek)
01:17 Svečnikov (Jarvis, Gostisbehere)
22:30 S. Walker (Hall, Blake)
24:19 Ehlers (Staal, Chatfield)
31:53 Sebastian Aho (Jarvis, K. Miller)
32:51 Ehlers (S. Walker)
59:46 Ehlers (Sebastian Aho, Svečnikov)
Lankinen (32. Tolopilo) – Elias Pettersson, Hronek (A), M. Pettersson, Willander, Buium, Mancini – Höglander, Elias Pettersson (A), Garland – Öhgren, Rossi, Boeser (A) – O'Connor, Kämpf, DeBrusk – Sasson, Blueger, L. Karlsson.
Bussi (Andersen) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal (C), Martinook (A) – W. Carrier, Kotkaniemi, Robinson.
Rozhodčí: Beach, Skilliter – Gibbons, Mahon
Počet diváků: 18004
05:58 Finnie (Seider, Edvinsson)
15:15 Edvinsson
16:14 DeBrincat (Raymond, Sandin-Pellikka)
01:50 R. Smith (Marner, Dorofejev)
51:37 Barbašov (Andersson, Hanifin)
56:37 Marner (Hertl, Theodore)
62:11 Hertl (Marner, Andersson)
Talbot (Cossa) – Seider (A), Edvinsson, Sandin-Pellikka, Chiarot, Bernard-Docker, A. Johansson – P. Kane, Larkin (C), Rasmussen – Raymond (A), Copp, DeBrincat – Appleton, Kasper, Finnie – Shine, Compher, J. van Riemsdyk.
Hill (Schmid) – Theodore, McNabb (A), Andersson, Lauzon, Korczak, Hanifin – Bowman, Eichel (A), Barbašov – Dorofejev, Marner (A), R. Smith – Kolesar, Hertl, Saad – Smith, Sissons, Reinhardt.
Rozhodčí: Dwyer, Furlatt – O'Quinn, Murray
Počet diváků: 19515