Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Obránce Hronek má první gól sezony, Blümel s Paterou nakoukli do NHL

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:08aktualizováno  7:34
V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili hned čtyři čeští gólmani. Ze vzájemného souboje vyšel vítězně Lukáš Dostál z Anaheimu nad Karlem Vejmelkou z Utahu. Mladík Jakub Dobeš pomohl Montrealu alespoň k bodu z ledu Columbusu a kanonádě obhájců Stanley Cupu čelil z farmy povolaný Jiří Patera v bráně Vancouveru, za který se po jedenácti asistencích dočkal první trefy sezony bek Filip Hronek. Podobně jako Patera se premiéry pro změnu v dresu Bostonu dočkal i útočník Matěj Blümel.
Jiří Patera, gólman Vancouveru, upřeně hledí na letící kotouč.

Jiří Patera, gólman Vancouveru, upřeně hledí na letící kotouč. | foto: AP

Adam Fantilli, útočník Columbusu, pálí na branku montrealského gólmana Jakuba...
Linus Karlsson (Vancouver) se snaží tečovat puk před gólmanem Sergejem...
Gólman Charlie Lindgren (Washington Capitals) zasahuje proti pokusu Warrena...
Kent Johnson (Columbus) překonává v nájezdech gólmana Jakuba Dobeše (Montreal).
9 fotografií

Těžké zkoušce v pondělí čelil z farmy povolaný gólman Vancouveru Jiří Patera. V pořadí osmý muž s maskou z Česka se startem v letošní sezoně NHL čelil na ledě Floridy vysokému počtu 40 střel. Canucks, kterým chybí zraněná jednička Thatcher Demko, hráli druhý zápas ve dvou dnech a od obhájců Stanley Cupu schytali osmigólový příděl.

26letý Patera, jenž v minulosti nastoupil v součtu k osmi duelům NHL za Vegas, zastavil 33 z 40 puků. Za vítěznou Floridu výsledek 8:5 nejvíce podpořili dvougólový obránce Seth Jones a autor tří asistencí Sam Reinhart. V dresu Canucks k dosavadním jedenácti asistencím svou první trefu sezony přidal český obránce Filiip Hronek (25:10, 1+0, +1, 3 střely).

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
18. 11. 2025 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Utah Mammoth Utah Mammoth 3:2P (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0)
Góly:
15:51 LaCombe (R. Strome, Killorn)
59:54 Terry (Kreider, C. Gauthier)
61:50 Zellweger (Sennecke, Killorn)
Góly:
38:12 Guenther (Schmidt, Marino)
49:18 L. Cooley (Sergačjov, Schmaltz)
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – LaCombe, Helleson, Zellweger, Trouba, I. Moore, Gudas (C) – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Vatrano, R. Strome (A), Killorn – R. Johnston, Harkins, Nesterenko.
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Simašev, Sergačjov (A), Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), L. Cooley, Schmaltz – Carcone, Hayton, Guenther – Crouse (A), McBain, Peterka – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.

Rozhodčí: Schrader, Lee – Murchison, Gawryletz

Počet diváků: 15177

NHL
18. 11. 2025 1:30
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 4:3N (1:0, 2:1, 0:2 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
06:58 Werenski (Olivier, Coyle)
29:47 Fantilli (Marčenko, Voronkov)
33:32 Voronkov (Marčenko, Werenski)
Marčenko
Góly:
24:47 O. Kapanen (Matheson, Děmidov)
48:28 Josh Anderson (J. Roy, L. Hutson)
58:41 L. Hutson (Dobson, Caufield)
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Provorov, Mateychuk, Severson, Christiansen, Fabbro – Voronkov, Fantilli, Marčenko – Činachov, Monahan (A), K. Johnson – C. Sillinger, Coyle, Olivier – Aston-Reese, Lundeström, Miles Wood.
Sestavy:
Dobeš (Montembeault) – Matheson (A), Dobson, Struble, L. Hutson, Xhekaj, A. Carrier – Caufield, Suzuki (C), Z. Bolduc – Slafkovský, O. Kapanen, Děmidov – J. Roy, J. Evans, Josh Anderson – Davidson, Veleno, Gallagher (A).

Rozhodčí: McCauley, Blandina – Jackson, Fournier

Počet diváků: 14811

NHL
18. 11. 2025 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 8:5 (2:2, 3:1, 3:2)
Góly:
15:50 Greer (Verhaeghe, Bennett)
19:52 S. Jones (Reinhart, Bobrovskij)
22:23 Kunin (Gregor, Forsling)
26:10 Rodrigues (Reinhart, J. Boqvist)
27:17 Lundell (Marchand, Ekblad)
44:02 Bennett (Mikkola, Balinskis)
48:19 S. Jones (Reinhart, Verhaeghe)
58:14 Marchand
Góly:
14:50 O'Connor (T. Myers, Q. Hughes)
15:14 DeBrusk (Sherwood, Q. Hughes)
27:55 Elias Pettersson (E. Kane, Q. Hughes)
41:24 Elias Pettersson (Sherwood, Willander)
43:14 Hronek (Sasson, E. Kane)
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Petry, Balinskis – Marchand (A), Lundell, Samoskevich – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – J. Boqvist, Bennett, Greer – Kunin, Schwindt, Gregor.
Sestavy:
Patera (Lankinen) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers (A), M. Pettersson, Willander, P. Joseph – Elias Pettersson, Sherwood, Elias Pettersson – E. Kane, DeBrusk, Sasson – Reichel, Boeser (A), Räty – O'Connor, L. Karlsson, MacEachern.

Rozhodčí: Samuels-Thomas, MacDougall – Daisy, MacPherson

Počet diváků: 19260

NHL
18. 11. 2025 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)
Góly:
19:03 Östlund (I. Rosén, Dahlin)
28:41 Byram (Kozak, Krebs)
29:43 Malenstyn (Dahlin, Samuelsson)
47:55 Östlund (Dunne)
57:37 T. Thompson
Góly:
24:29 Roslovic (Draisaitl, Mangiapane)
Sestavy:
Ellis (Luukkonen) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Timmins, Power, Bryson – Doan, T. Thompson, Tuch (A) – I. Rosén, McLeod, Quinn – Greenway, Kozak, Krebs – Dunne, Östlund, Malenstyn.
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Walman, Kulak, Regula – Savoie, McDavid (C), Hyman – Podkolzin, Draisaitl (A), Roslovic – Mangiapane, Henrique, Frederic – Janmark, Philp, Lazar.

Rozhodčí: Syvret, Nicholson – Flemington, Alphonso

Počet diváků: 16394

NHL
18. 11. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Góly:
03:41 M. Roy (Protas, Wilson)
21:51 Ovečkin (McMichael, Chychrun)
Góly:
33:27 Kopitar (Perry, Fiala)
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – T. van Riemsdyk, Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Carlson (A), Sandin – McMichael, D. Strome, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – Leonard, Lapierre, Beauvillier – Frank, Dowd, Duhaime.
Sestavy:
Kuemper (A. Forsberg) – B. Clarke, Edmundson, Dumoulin, M. Anderson (A), Ceci, Moverare – Kempe, Kopitar (C), Armia – Laferriere, Byfield, Fiala – T. Moore, Danault (A), Foegele – Perry, Turcotte, Malott.

Rozhodčí: P. Lambert, C. Sandlak – B. Grillo, L. Suchánek

Počet diváků: 17649

NHL
18. 11. 2025 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Góly:
59:50 Tufte (Eyssimont, Jokiharju)
Góly:
28:25 Staal (Nyström, W. Carrier)
33:34 Jankowski (Hall, S. Walker)
57:27 Hall (Nyström)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Jokiharju, Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Aspirot, Lohrei – Pastrňák (A), Chusnutdinov, M. Geekie – Blümel, Zacha, Steeves – Kastelic, Minten, Jeannot – Eyssimont, Kuraly, Tufte.
Sestavy:
Kočetkov (Andersen) – S. Walker, Gostisbehere, Nyström, K. Miller, Reilly, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Ehlers – Martinook (A), W. Carrier, Staal (C) – Robinson, Jankowski, Hall.

Rozhodčí: Rank, Sullivan – Brisebois, Marquis.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Rauma vs. StorhamarHokej - Osmifinále - 18. 11. 2025:Rauma vs. Storhamar //www.idnes.cz/sport
18. 11. 17:30
  • 1.21
  • 8.86
  • 7.43
Sparta vs. ZugHokej - Osmifinále - 18. 11. 2025:Sparta vs. Zug //www.idnes.cz/sport
18. 11. 18:00
  • 2.30
  • 4.85
  • 2.29
Kometa Brno vs. LuleaHokej - Osmifinále - 18. 11. 2025:Kometa Brno vs. Lulea //www.idnes.cz/sport
18. 11. 18:00
  • 3.60
  • 5.28
  • 1.63
Frölunda vs. GrenobleHokej - Osmifinále - 18. 11. 2025:Frölunda vs. Grenoble //www.idnes.cz/sport
18. 11. 19:00
  • 1.17
  • 9.45
  • 9.15
Bern vs. BrynäsHokej - Osmifinále - 18. 11. 2025:Bern vs. Brynäs //www.idnes.cz/sport
18. 11. 19:45
  • 2.14
  • 5.42
  • 2.35
Tampa vs. New JerseyHokej - - 19. 11. 2025:Tampa vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
19. 11. 01:00
  • 1.99
  • 4.11
  • 3.18
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Obránce Hronek má první gól sezony, Blümel s Paterou nakoukli do NHL

Aktualizujeme
Jiří Patera, gólman Vancouveru, upřeně hledí na letící kotouč.

V pondělních zápasech hokejové NHL nastoupili hned čtyři čeští gólmani. Ze vzájemného souboje vyšel vítězně Lukáš Dostál z Anaheimu nad Karlem Vejmelkou z Utahu. Mladík Jakub Dobeš pomohl Montrealu...

18. listopadu 2025  7:08,  aktualizováno  7:23

Olomouc - Hradec 1:7, při exhibici hostů se blýskl čtyřmi body Tamáši

Litvínov, 2. 11. 2025. Verva Litvínov - Mountfield Hradec Králové, hokejová...

Exhibiční výhrou si sváteční večer zpestřili hokejisté Hradce Králové. Na ledě Olomouce zvítězili v dohrávce 23. extraligového kola 7:1. Dvě branky a dvě asistence si připsal Alex Tamáši. Dva góly a...

17. listopadu 2025  19:20,  aktualizováno  20:45

Slavia v první hokejové lize naložila Porubě osm gólů, uspěly i Litoměřice

Jiří Průžek a Tomáš Trunda se radují z branky Slavie v Maxa lize.

Slavia v první hokejové lize rozdrtila Porubu 8:0 a po nejvyšším vítězství v sezoně má v čele tabulky stále náskok devíti bodů před Litoměřicemi. Hattrick nastřílel Jiří Průžek. Čisté konto udržel...

17. listopadu 2025  20:38

Čajan září v temném Litvínově. Deptal pardubické hvězdy, zaujal i Rulíka

Pardubický Sedlák v souboji s brankářem Litvínova Čajanem.

V temné přítomnosti hokejového Litvínova je světlou výjimkou. Brankář Pavel Čajan září, i když se kolem něj všichni souží. Jeho Verva na posledním místě extraligy nabrala už patnáctibodovou ztrátu,...

17. listopadu 2025

Baráž? Manažeři se bojí o kapsy, tvrdí Piráti. Najděme shodu, vyzývají Litoměřice

Jan Fišera, předseda hokejových Litoměřic (vlevo) a Jiří Sochor, majitel Pirátů...

Baráž rozděluje hokejovou extraligu a první ligu sportovně i názorově. Jak se k ní staví dva kluby s odlišnými ambicemi? Tedy Piráti Chomutov, kteří touží po návratu mezi elitu, a litoměřický...

17. listopadu 2025  15:35

Věděl to někdo? Proti Kometě se v Lize mistrů sázelo už před zveřejněním sestavy

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému Lulea....

Úterní debakl 1:6 v Lize mistrů, kam Kometa vyrazila s osekanou sestavou a bez hlavního trenéra, má zvláštní dozvuky. Před zápasem s Luleå totiž došlo v sázkovém prostředí k výrazným a...

17. listopadu 2025  13:05

Není ranky, není branky, smál se Kousal. V Plzni slavil první extraligový hattrick

Hráči Sparty se těší z gólu proti Plzni.

Tři rány švihem z kruhu, které zaplavaly okolo ramen gólmana Malíka. Necelých osmnáct minut v první třetině stačilo sparťanskému útočníkovi Pavlu Kousalovi k hattricku na ledě Plzně. Dal základ...

17. listopadu 2025  12:47

Šéf Brna ostře reaguje: Nikdo nám nebude mluvit do sestavy! Ligy mistrů by se vzdal

Libor Zábranský, majitel hokejového klubu Kometa Brno.

V minulém týdnu hokejová Kometa za svůj přístup k úvodnímu osmifinále Ligy mistrů sklidila řadu negativních reakcí. Teď se proti kritice rázně ohradil přímo Libor Zábranský. „Předně bych řekl, že...

17. listopadu 2025  10:05

Pardubický pendler Stránský za hrdinu v áčku i béčku: Dynamo je megalomanské

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

Mezi pardubickým áčkem a béčkem skáče jako jojo, extraligovému mužstvu trhá trn z paty a rezervu zachraňuje v první lize. Zkušený hokejový útočník Jan Stránský, který v neděli rozhodl vítězným gólem...

17. listopadu 2025  8:30

Nečas se v NHL posunul na druhé místo mezi střelci, Hertl a Hronek asistovali

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól proti Anaheim Ducks.

Nedělní program NHL otevřela výhra Pittsburghu 4:0 nad Nashvillem v rámci akce Global Series 2025 ve švédském Stockholmu. V zámoří se pokračovalo čtyřmi duely, ve kterých bodovali i Češi. Martin...

16. listopadu 2025  17:40,  aktualizováno  17. 11. 6:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Za posunutí branky trest. Frodl zaplatí pokutu: Udělal jsem hovadinu a stydím se

Dominik Frodl v brance Karlových Varů zasahuje.

Když v záběru zápasu šťouchl do branky, aby ji vychýlil ze standardního postavení, rychle si uvědomil, že je zle. Trest ovšem brankáře Karlových Varů nemine. Dominik Frodl dostal od disciplinární...

16. listopadu 2025  23:22

Retro Litvínov smutnil i slavil. Pardubice k otočce nakopla tvrdá slova

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

V narozeninovém duchu se nesl zápas hokejového Litvínova proti Pardubicím, jenže místo aby svíčky sfoukli domácí, udělalo to za ně Dynamo. Oslavu osmdesátin chemikům pokazilo čtyřmi góly ve třetí...

16. listopadu 2025  21:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.