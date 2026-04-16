Obránci Floridy Alscher s Hovorkou asistovali u demolice Detroitu

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:17aktualizováno  6:41
Předposlední hrací den základní části hokejové NHL bodovali tři Češi. Z farmy povolaní mladíci v obraně Floridy Marek Alscher (0+2) a Mikuláš Hovorka (0+1) podpořili triumf 8:1 nad odevzdaným Detroitem. V dalším duelu byl Tomáš Hertl (0+1) u výhry Vegas 4:1 nad Seattlem.

Obránce Floridy Marek Alscher kontroluje puk během utkání proti Ottawě. | foto: Reuters

Po dvou navazujících triumfech ve Stanley Cupu se letos i vinou zranění klíčových hráčů Floridě nepodařilo postoupit do play off. S ročníkem se však i tak hokejisté Panthers rozloučili stylově, když před svými fanoušky roznesli Detroit vysoko 8:1.

Mezi zraněné se nově zařadil i centr Tomáš Nosek. Florida tak nastoupila s řadou hráčů z farmy, mezi které patřili i čeští mladí obránci Marek Alscher (20:33, 0+2, +1, 2 střely) a Mikuláš Hovorka (19:08, 0+1, +2, 3 střely).

Prvně jmenovaný 22letý rodák ze Slaného se ve svém čtvrtém startu v nejlepší hokejové lize světa zlepšil na skvělých 0+3. Pro 24letého pražského rodáka Hovorku šlo rovněž o čtvrtý start v NHL, radovat se však mohl z premiérového bodu.

V ofenzivě domácí Panthers táhli hlavně autoři dvou branek Luke Kunin (2+1) a Mike Benning (2+0). Dvakrát asistoval Matthew Tkachuk. Gólmana Tarasova připravil o čisté konto jediný střelec Red Wings obránce Justin Faulk.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
16. 4. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Seattle Kraken Seattle Kraken 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Góly:
37:33 Theodore (R. Smith, Dowd)
41:23 Marner (McNabb, Eichel)
52:01 R. Smith (Andersson, Eichel)
56:36 R. Smith (Korczak, Hertl)
Góly:
22:26 S. Wright (Nyman, Oleksiak)
Sestavy:
Hart (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Korczak – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Howden, Marner, Dorofejev – R. Smith, Hertl, Sissons – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Sestavy:
Kokko (Östman) – Dunn, Larsson (A), Mahura, Montour, R. Evans, Oleksiak – McMann, Beniers (A), Eberle (C) – Catton, Stephenson, Tolvanen – Kakko, S. Wright, Nyman – Meyers, Gaudreau, Winterton.

Rozhodčí: Pochmara, Hanson – Mahon, Tobias

Počet diváků: 18090

NHL
16. 4. 2026 1:30
Ottawa Senators Ottawa Senators : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly:
06:04 Batherson (Giroux, Spence)
38:32 Foegele (Thomson, Zetterlund)
59:55 Cozens (Pinto, Giroux)
Góly:
48:11 Nylander (Quillan, Cowan)
Sestavy:
Reimer (Ullmark) – Zub (A), Thomson, Spence, Gilbert, Crotty, Matinpalo – Giroux (A), Halliday, Batherson – Greig, Cozens, MacDermid – Hodgson, Pinto (A), Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Sestavy:
Hildeby (Woll) – Stecher, Rielly (A), McCabe, Benoit, Villeneuve, Ekman-Larsson – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – N. Robertson, Domi, Knies – Lorentz, Haymes, Maccelli – Tverberg, Quillan, Pezzetta.

Rozhodčí: McIsaac, Furlatt – Fournier, MacPherson

Počet diváků: 15919

NHL
16. 4. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : New York Rangers New York Rangers 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)
Góly:
31:15 Bjorkstrand (Sabourin, Chaffee)
40:51 Perry (Girgensons, Lilleberg)
Góly:
04:02 Kartye (Zibanejad, Gavrikov)
21:29 Kartye (J. Miller, Sheary)
24:49 Perreault (Cuylle, Kartye)
32:46 Zibanejad (Lafrenière, J. Miller)
Sestavy:
Halverson (Vasilevskij) – D. Raddysh, D'Astous, Černák, Lilleberg, Crozier, Carlile, Santini – Kučerov (A), Paul, Hagel (A) – Bjorkstrand, Gourde (A), Goncalves – Perry, Girgensons, Pelletier – Chaffee, Sabourin.
Sestavy:
Garand (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Schneider, Fortescue – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Trocheck (A), Cuylle – T. Raddysh, Laba, Sýkora.

Rozhodčí: Liam Maaskant, Kendrick Nicholson – CJ Murray, Tyson Baker

Počet diváků: 19092

NHL
16. 4. 2026 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : San Jose Sharks San Jose Sharks 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Góly:
39:30 Rinzel (Donato, Burakovsky)
43:51 Crevier (Bedard)
48:32 Greene (Del Mastro, Burakovsky)
50:32 Crevier (Bertuzzi)
54:44 Lardis (Bedard, Kaiser)
Góly:
08:09 Ferraro (Sherwood)
25:17 Misa (Orlov, Sherwood)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Rinzel, Kaiser, Crevier, Vlasic, Del Mastro, Korchinski – Lardis, Bedard (A), Nazar – Bertuzzi (A), Frondell, Michejev – Burakovsky, Greene, Donato – Slaggert, Lafferty, Teräväinen.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Desharnais, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Cagnoni, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Černyšov – Sherwood, Wennberg (A), W. Eklund – Toffoli (A), Misa, Graf – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Pierre Lambert, Carter Sandlak – Ben O'Quinn, David Brisebois

Počet diváků: 20397

NHL
16. 4. 2026 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 8:1 (1:0, 4:1, 3:0)
Góly:
04:57 Hinostroza (Skoog)
25:37 Kunin (M. Tkachuk, Alscher)
28:56 Greer (Gregor, Jansson)
29:39 Mike Benning (Skoog, Luostarinen)
32:41 Mike Benning (Sebrango, Samoskevich)
48:56 Schwindt (Alscher, Hovorka)
49:37 Reinhardt (Kunin, M. Tkachuk)
58:12 Kunin (Reinhardt)
Góly:
36:12 Faulk (DeBrincat, Chiarot)
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Mike Benning, Sebrango, Jansson, Björnfot, Hovorka, Alscher – M. Tkachuk (A), Kunin, Reinhardt – Greer (A), J. Boqvist, Foote – Hinostroza, Luostarinen (A), Skoog – Gregor, Schwindt, Samoskevich.
Sestavy:
J. Gibson (32. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Hamonic, A. Johansson, Sandin-Pellikka – P. Kane, Copp, DeBrincat – Perron, Compher, Mazur – Brandsegg-Nygård, Kasper, J. van Riemsdyk – Raymond (A), Finnie.

Rozhodčí: Hebert, Rank – Kelly, Murray

Počet diváků: 19403

NHL
16. 4. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Dallas Stars Dallas Stars 3:4N (1:1, 2:2, 0:0 - 0:0)s.n.2:3
Góly:
12:48 Norris (Benson, Power)
23:32 Benson (Kozak)
31:09 Tuch (Pearson, Power)
Góly:
02:19 Bourque (Lindell, Ljubuškin)
24:24 Lindell (Benn, Hryckowian)
36:00 Hryckowian
W. Johnston
Sestavy:
Ellis (Luukkonen) – Power, Byram, L. Schenn, Stanley, Metsa, Timmins – Doan, Norris, Benson – Quinn, Tuch (A), Krebs – Malenstyn, Kozak, Greenway – Kesselring, Dunne, Pearson.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lundkvist, Harley, Ljubuškin, Lindell, T. Myers, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Duchene (A), J. Robertson – Bunting, Hryckowian, Benn (C) – Erne, Faksa, Bäck.

Rozhodčí: Ch. Rooney, W. McCauley – S. Barton, K. Flemington

Počet diváků: 19070

Výsledky

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Obránci Floridy Alscher s Hovorkou asistovali u demolice Detroitu

Aktualizujeme
Obránce Floridy Marek Alscher kontroluje puk během utkání proti Ottawě.

Předposlední hrací den základní části hokejové NHL bodovali tři Češi. Z farmy povolaní mladíci v obraně Floridy Marek Alscher (0+2) a Mikuláš Hovorka (0+1) podpořili triumf 8:1 nad odevzdaným...

16. dubna 2026  6:17,  aktualizováno  6:41

Chlapík hrál se zraněním: Lidé viděli jinou Spartu. Zákulisní války? Strašně zbytečné

Zklamaní sparťanští hokejisté po prohře v semifinálové sérii extraligy.

Třetí sezona v řadě se stejným koncem. Filip Chlapík musí přijmout další rok bez extraligového titulu. Kapitán sparťanských hokejistů po sedmém duelu (0:1) a vyřazení s Pardubicemi mluvil také o...

15. dubna 2026  22:38

Muž pro klíčové chvíle. Mandát uznal: Těžší sérii jsem nezažil. Třinci máme co vracet

Jan Mandát překonává Jakuba Kováře v sedmém semifinále extraligového play off.

Pár postupových tref už v minulosti obstaral. A teď přidal další. Velmi cennou, nesmírně důležitou. Jan Mandát jediným gólem rozhodl sedmý zápas vypjaté série se Spartou a zajistil Pardubicím účast...

15. dubna 2026  22:09

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

15. dubna 2026  21:40

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

15. dubna 2026  21:08

Nedodržel hodnoty, porušil důvěru. Švýcaři otočili, měsíc před MS vyhodili trenéra

Trenér Švýcarska Patrick Fischer udílí pokyny hráčům v utkání s Kanadou.

Trenér švýcarské hokejové reprezentace Patrick Fischer, který před olympijskými hrami v Pekingu 2022 zfalšoval potvrzení o očkování proti koronaviru, byl odvolaný z funkce. Na domácím mistrovství...

15. dubna 2026  20:52

Kluci jsou zdraví a natěšení, říká Ujčík před baráží. Na Litvínov teprve koukne

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play...

Trenér jihlavské Dukly Viktor Ujčík má za sebou další emotivní jízdu. Poté, co jeho tým v sedmizápasové finálové bitvě Maxa ligy udolal Zlín a obhájil loňské prvenství, se nyní připravuje na...

15. dubna 2026

Vítkovice získaly Pavelku z Hradce, Boleslav posílí kanadský útočník Martel

Hradecký kapitán Tomáš Pavelka oslavuje gól do pardubické branky.

Dvaatřicetiletý obránce Tomáš Pavelka se z Hradce Králové přesunul do mateřských Vítkovic, kde podepsal víceletou smlouvu. Posilu hlásí také Mladá Boleslav, získala kanadského útočníka Jordana...

15. dubna 2026  16:51

Noc stovek a historický český zápis. Nečas trumfl Pastrňáka, ten se řadí k legendám

Čeští hokejisté David Pastrňák a Martin Nečas.

Oba při bodovém sběru napínali. Jako by je očekávání jubilea svazovalo. David Pastrňák na 100. bod v sezoně čekal do posledního utkání, hned v jeho úvodu ale poslal další ze série skvostných...

15. dubna 2026  16:25

Kdysi vyřadil Haška, teď jde Reichel na Duklu zase: Na baráž jsme vše předělali

Nový šéf litvínovského realizačního týmu Robert Reichel sleduje zápas s...

Vybavuje si, jak v porevoluční euforii pomohl Litvínovu zaskočit Jihlavu i s Dominikem Haškem ve čtvrtfinále ligového play off. Teď je to pro legendu Roberta Reichela jiné kafe: stejní soupeři, ale...

15. dubna 2026  15:38

Oremus a Köhler ve Zlíně pokračují. Kapitán Holík je zatím bez smlouvy

Zlínský kouč Peter Oremus na střídačce při šestém finále první ligy proti...

Zatímco se v hráčích mísilo zklamání z porážky v sedmém rozhodujícím finále Maxa ligy s narůstající únavou z extrémně vyčerpávajícího play off, bezprostředně po úterním utkání v Jihlavě už začaly z...

15. dubna 2026  14:26

Jak můžete takhle hrát? tepal trenér v NHL své hráče. Do médií zahlásil: Je jim to jedno

Hokejový trenér Rick Bowness na střídačce Columbusu.

Nebral si servítky. Trenér hokejového Columbusu Rick Bowness se po středečním zápase proti Washingtonu ostře pustil do svých svěřenců, kteří se v aktuální sezoně nedostali do vyřazovacích bojů NHL....

15. dubna 2026  13:14

