Po dvou navazujících triumfech ve Stanley Cupu se letos i vinou zranění klíčových hráčů Floridě nepodařilo postoupit do play off. S ročníkem se však i tak hokejisté Panthers rozloučili stylově, když před svými fanoušky roznesli Detroit vysoko 8:1.
Mezi zraněné se nově zařadil i centr Tomáš Nosek. Florida tak nastoupila s řadou hráčů z farmy, mezi které patřili i čeští mladí obránci Marek Alscher (20:33, 0+2, +1, 2 střely) a Mikuláš Hovorka (19:08, 0+1, +2, 3 střely).
Prvně jmenovaný 22letý rodák ze Slaného se ve svém čtvrtém startu v nejlepší hokejové lize světa zlepšil na skvělých 0+3. Pro 24letého pražského rodáka Hovorku šlo rovněž o čtvrtý start v NHL, radovat se však mohl z premiérového bodu.
V ofenzivě domácí Panthers táhli hlavně autoři dvou branek Luke Kunin (2+1) a Mike Benning (2+0). Dvakrát asistoval Matthew Tkachuk. Gólmana Tarasova připravil o čisté konto jediný střelec Red Wings obránce Justin Faulk.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
37:33 Theodore (R. Smith, Dowd)
41:23 Marner (McNabb, Eichel)
52:01 R. Smith (Andersson, Eichel)
56:36 R. Smith (Korczak, Hertl)
22:26 S. Wright (Nyman, Oleksiak)
Hart (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Andersson, Lauzon, Korczak – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Howden, Marner, Dorofejev – R. Smith, Hertl, Sissons – C. Smith, Dowd, Kolesar.
Kokko (Östman) – Dunn, Larsson (A), Mahura, Montour, R. Evans, Oleksiak – McMann, Beniers (A), Eberle (C) – Catton, Stephenson, Tolvanen – Kakko, S. Wright, Nyman – Meyers, Gaudreau, Winterton.
Rozhodčí: Pochmara, Hanson – Mahon, Tobias
Počet diváků: 18090
06:04 Batherson (Giroux, Spence)
38:32 Foegele (Thomson, Zetterlund)
59:55 Cozens (Pinto, Giroux)
48:11 Nylander (Quillan, Cowan)
Reimer (Ullmark) – Zub (A), Thomson, Spence, Gilbert, Crotty, Matinpalo – Giroux (A), Halliday, Batherson – Greig, Cozens, MacDermid – Hodgson, Pinto (A), Cousins – Zetterlund, Eller, Foegele.
Hildeby (Woll) – Stecher, Rielly (A), McCabe, Benoit, Villeneuve, Ekman-Larsson – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – N. Robertson, Domi, Knies – Lorentz, Haymes, Maccelli – Tverberg, Quillan, Pezzetta.
Rozhodčí: McIsaac, Furlatt – Fournier, MacPherson
Počet diváků: 15919
31:15 Bjorkstrand (Sabourin, Chaffee)
40:51 Perry (Girgensons, Lilleberg)
04:02 Kartye (Zibanejad, Gavrikov)
21:29 Kartye (J. Miller, Sheary)
24:49 Perreault (Cuylle, Kartye)
32:46 Zibanejad (Lafrenière, J. Miller)
Halverson (Vasilevskij) – D. Raddysh, D'Astous, Černák, Lilleberg, Crozier, Carlile, Santini – Kučerov (A), Paul, Hagel (A) – Bjorkstrand, Gourde (A), Goncalves – Perry, Girgensons, Pelletier – Chaffee, Sabourin.
Garand (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Schneider, Fortescue – Lafrenière, Zibanejad, Perreault – Sheary, J. Miller (C), Kartye – Chmelař, Trocheck (A), Cuylle – T. Raddysh, Laba, Sýkora.
Rozhodčí: Liam Maaskant, Kendrick Nicholson – CJ Murray, Tyson Baker
Počet diváků: 19092
39:30 Rinzel (Donato, Burakovsky)
43:51 Crevier (Bedard)
48:32 Greene (Del Mastro, Burakovsky)
50:32 Crevier (Bertuzzi)
54:44 Lardis (Bedard, Kaiser)
08:09 Ferraro (Sherwood)
25:17 Misa (Orlov, Sherwood)
Knight (A. Söderblom) – Rinzel, Kaiser, Crevier, Vlasic, Del Mastro, Korchinski – Lardis, Bedard (A), Nazar – Bertuzzi (A), Frondell, Michejev – Burakovsky, Greene, Donato – Slaggert, Lafferty, Teräväinen.
Askarov (Nedeljkovic) – Desharnais, Orlov, Muchamadullin, Ferraro (A), Cagnoni, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Černyšov – Sherwood, Wennberg (A), W. Eklund – Toffoli (A), Misa, Graf – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: Pierre Lambert, Carter Sandlak – Ben O'Quinn, David Brisebois
Počet diváků: 20397
04:57 Hinostroza (Skoog)
25:37 Kunin (M. Tkachuk, Alscher)
28:56 Greer (Gregor, Jansson)
29:39 Mike Benning (Skoog, Luostarinen)
32:41 Mike Benning (Sebrango, Samoskevich)
48:56 Schwindt (Alscher, Hovorka)
49:37 Reinhardt (Kunin, M. Tkachuk)
58:12 Kunin (Reinhardt)
36:12 Faulk (DeBrincat, Chiarot)
Tarasov (Bobrovskij) – Mike Benning, Sebrango, Jansson, Björnfot, Hovorka, Alscher – M. Tkachuk (A), Kunin, Reinhardt – Greer (A), J. Boqvist, Foote – Hinostroza, Luostarinen (A), Skoog – Gregor, Schwindt, Samoskevich.
J. Gibson (32. Talbot) – Seider (A), Edvinsson, Faulk, Chiarot, Hamonic, A. Johansson, Sandin-Pellikka – P. Kane, Copp, DeBrincat – Perron, Compher, Mazur – Brandsegg-Nygård, Kasper, J. van Riemsdyk – Raymond (A), Finnie.
Rozhodčí: Hebert, Rank – Kelly, Murray
Počet diváků: 19403
12:48 Norris (Benson, Power)
23:32 Benson (Kozak)
31:09 Tuch (Pearson, Power)
02:19 Bourque (Lindell, Ljubuškin)
24:24 Lindell (Benn, Hryckowian)
36:00 Hryckowian
W. Johnston
Ellis (Luukkonen) – Power, Byram, L. Schenn, Stanley, Metsa, Timmins – Doan, Norris, Benson – Quinn, Tuch (A), Krebs – Malenstyn, Kozak, Greenway – Kesselring, Dunne, Pearson.
Oettinger (DeSmith) – Lundkvist, Harley, Ljubuškin, Lindell, T. Myers, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Steel – Bourque, Duchene (A), J. Robertson – Bunting, Hryckowian, Benn (C) – Erne, Faksa, Bäck.
Rozhodčí: Ch. Rooney, W. McCauley – S. Barton, K. Flemington
Počet diváků: 19070