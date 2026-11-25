Už ke čtvrté prohře v řadě v úterý odsoudili hokejisté Vegas tým lídra produktivity NHL Connora McDavida. Ten ve svém 27. startu sezony bodoval za Edmonton po 26., když výsledek 3:5 pomohl korigovat jednou brankou. Soutěži tak kraluje s 59 zápisy (14+45).
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 23z. - 31b. (11+20)
2. Nečas (COL), 23z. - 26b. (10+16)
3. Hertl (VGK), 26z. - 20b. (10+10)
4. Zacha (BOS), 22z. - 17b. (6+11)
5. Hronek (VAN), 26z. - 17b. (1+16)
Hosté o svém úspěchu rozhodli až ve třetí třetině, do které se vstupovalo za smírného stavu 2:2. V 43. minutě udeřila čtvrtá formace Golden Knights zásluhou Nica Dowda. Krátce na to podruhé v zápase slavil produktivní centr Jack Eichel.
Oilers sice následně dostal zpátky do kontaktu Vasilij Podkolzin, na vyrovnání ale domácí nedosáhli a v 58. minutě navíc inkasovali popáté trefou do prázdné klece od Trevora Connellyho. 20letý Američan v zápase zazářil bilancí 2+1, díky čemuž se s 19 zápisy (9+10) dostal do čela produktivity nováčků. Přeskočil 16 bodového Ivara Stenberga ze San Jose a autora 18 bodů Romana Kancerova z Chicaga.
Útočník Vegas Mitch Marner zaznamenal 600. asistenci kariéry. Stihl to už v 762. zápase, což jej dělá 15. nejrychlejším v historii. Z aktivních hráčů na daný milník dříve dosáhli jen Connor McDavid (616 zápasů) a Sidney Crosby (704 zápasů).— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 25, 2026
Výhru v dresu Vegas slavil i český reprezentant Tomáš Hertl (11:11, -2, 1 střela), kterého v dalším duelu na ledě bývalého klubu San Jose čeká jubilejní 900. start kariéry v NHL.
Výsledky NHL
23:03 C. Dach (Bouchard, Joseph)
39:41 McDavid
45:44 Podkolzin (Murphy, Shea)
06:13 Eichel (Marner, Olofsson)
09:07 Connelly
42:08 Dowd (Gatcomb)
45:29 Eichel (Connelly, Theodore)
57:28 Connelly (Marner, W. Karlsson)
Levi (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Shea, Muchamadullin, Walman – Hållander, McDavid (C), K. Kapanen – Joseph, Podkolzin, Draisaitl (A) – C. Dach, J. Dickinson, Formenton – Frederic, Michaels, Nugent-Hopkins (A).
Hart (40.–41. Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Lauzon, Coghlan, Wotherspoon – Howden, Eichel (A), Stone (C) – Connelly, W. Karlsson (A), Marner – Barbašov, Hertl, Olofsson – Gatcomb, Bowman, Dowd.
Rozhodčí: Syvret, Markovic – Apperson, Toomey