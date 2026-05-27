Hertl slaví postup do finále Stanley Cupu, Nečas byl u jediné trefy Colorada

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:56
Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě završili suverénní jízdu ve finále Západní konference play off NHL výhrou 2:1, celkově tak porazili Colorado hladce 4:0 na zápasy. Postupový gól vstřelil v 55. minutě Cole Smith. U jediné branky vítěze základní části asistoval i Martin Nečas, sezona pro něj ovšem končí.
Tomáš Hertl (čelem) se raduje se svými spoluhráči z Vegas z postupu do finále...

Tomáš Hertl (čelem) se raduje se svými spoluhráči z Vegas z postupu do finále play off NHL. | foto: AP

Výsledek

NHL
27. 5. 2026 3:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Góly:
04:42 Stone (McNabb, Theodore)
54:15 C. Smith (Coghlan, Dowd)
Góly:
57:57 Landeskog (Nečas, Kadri)
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Korczak, Coghlan – Dorofejev, Eichel, Barbašov – Marner, W. Karlsson, Howden – Stone, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar, D. Toews, Malinski, Kulak, Burns, Manson – Landeskog, MacKinnon, Lehkonen – Nečas, Nelson, Kadri – Ničuškin, N. Roy, Colton – L. O'Connor, Drury, Kelly.

Rozhodčí: Gord Dwyer, Kelly Sutherland – Matt MacPherson, Bevan Mills

Stav série: 4:0

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Sekyra od Crosbyho? Možná si ji nechám vytetovat! Pavlát si duel s Kanadou užil

Kanadský útočník Dawson Mercer před českým brankářem Dominikem Pavlátem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tentokrát nečelil papírově slabšímu soupeři. Po Slovinsku, Itálii a Norsku se postavil do branky proti Kanadě, nabitému mužstvu s několika hvězdami NHL. „Od Crosbyho budu mít modřinu, možná si ji...

27. května 2026  6:03

Kempný po Kanadě: Tohle je cesta. Norsko jsme si vyříkali, už nám nechybělo srdce

Michal Kempný bojuje u mantinelu s Ryanem O'Reillyem z Kanady.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Z prohry pochopitelně nadšený nebyl, ale jedno výrazné pozitivum při hodnocení přeci jen vylovil. „Fanoušci viděli úplně jiné mužstvo než proti Norsku,“ těšilo Michala Kempného po porážce 2:3 s...

27. května 2026

PŘEHLEDNĚ: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Finy, Kanada jde na USA. Co další dvojice?

Zklamaní čeští hokejisté po prohraném duel s Kanadou na závěr skupinové fáze...

Dvanáct dní skupinových bojů je pryč. Teď míří mistrovství světa do závěrečné fáze. Do play off, které ve čtvrtek startuje čtvrtfinálovými boji pro osm nejlepších. A hned nabízí hodně atraktivní...

26. května 2026  23:33

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

26. května 2026  23:29

Švýcarsko je stále stoprocentní, Američané proklouzli do play off. Vyhrálo i Lotyšsko

Hokejisté Švýcarska slaví gól proti Finsku.

Hokejisté Švýcarska jsou na domácím mistrovství světa po sedmi zápasech nadále stoprocentní. V úterý večer přetlačili v souboji dvou týmů, které ještě neztratily ani bod, výběr Finska 3:2 a ovládli...

26. května 2026  16:09,  aktualizováno  23:21

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

26. května 2026  23:17

Pavouk MS v hokeji 2026: program čtvrtfinále, Česko čeká Finsko

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Na programu je čtvrtfinále. Čeští hokejisté do něj postoupili ze třetího místa skupiny B a čeká je souboj s...

26. května 2026  23:01,  aktualizováno  23:11

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

26. května 2026  23:09

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

26. května 2026  23:08

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

26. května 2026  23:07

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Kanadě ve skupině na MS

Michal Kempný bojuje u mantinelu s Ryanem O'Reillyem z Kanady.

Oznámkujte české hokejisty za výkon v závěrečném skupinovém vystoupení na MS 2026 proti Kanadě. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

26. května 2026  22:41

