Washington šesti góly přejel Rangers, Hertl asistoval za Vegas

Výsledky
05:35 Stone (Dorofejev, Hanifin)
09:06 Hutton (Hertl, Holtz)
11:20 Perbix (Evangelista)
15:17 Stamkos (F. Forsberg, Evangelista)
16:21 C. Smith (R. Schaefer)
31:52 Bunting (Blankenburg, Stamkos)
Schmid (Hart) – McNabb, Korczak, Hanifin, Hutton, Lauzon, Whitecloud – Barbašev, Marner, Stone – Dorofejev, Hertl, Holtz – R. Smith, Howden, Bowman – Saad, Sissons, Kolesar.
Annunen (Saros) – Josi, Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg – F. Forsberg, O'Reilly, Stamkos – Bunting, Haula, Evangelista – Jost, Svečkov, Matthew Wood – McCarron, R. Schaefer, C. Smith.
12:27 Beauvillier (R. Leonard, M. Roy)
27:33 Wilson (McMichael, Sandin)
31:12 Sourdif (Ovečkin)
53:34 Protas (Sandin, Dowd)
56:37 Wilson (McMichael)
59:11 Sourdif (Wilson, Protas)
19:20 Trocheck (Panarin, Fox)
35:17 Fox (Zibanejad, Panarin)
58:16 Schneider (Perreault)
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, McIlrath, Sandin – Ovečkin (C), Sourdif, Protas – Wilson (A), D. Strome, McMichael – Beauvillier, Dowd, R. Leonard – Frank, Lapierre, Duhaime.
Quick (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad, Panarin (A) – Cuylle, Trocheck (A), Perreault – T. Raddysh, Laba, Sheary – Rempe, Carrick, Brodzinski.
Rozhodčí: St. Laurent, MacPhee – Suchánek, Kelly
Počet diváků: 18347
21:14 Černyšov (Celebrini, Eklund)
36:47 J. Skinner (Orlov, Černyšov)
10:35 Tarasenko (Hartman, Hinostroza)
Askarov (Nedeljkovic) – Orlov, Klingberg, Ferraro, Muchamadullin, S. Dickinson, Iorio – Eklund, Celebrini, Černyšov – Graf, Wennberg, Toffoli – J. Skinner, Dellandrea, Regenda – Goodrow (C), Ostapchuk, Reaves.
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov, Jurov, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Hinostroza, Hartman, Tarasenko – M. Foligno, Sturm, Trenin.
Rozhodčí: McIsaac, Schrader – Flemington, Gawryletz
35:17 Harkins (R. Johnston)
13:30 Moser (D. Raddysh, Hagel)
39:14 Point (Crozier, Kučerov)
Dostál (Mrázek) – Helleson, LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Granlund, Leo Carlsson, C. Gauthier – Sennecke, McTavish (A), Kreider – Terry, Poehling, Nesterenko – Killorn (A), Harkins, R. Johnston.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Carlile, Crozier – Kučerov (A), Point, Goncalves – Hagel, Cirelli (A), Guentzel (A) – Girgensons, Gourde, Holmberg – James, Paul, Bjorkstrand.
Rozhodčí: Charron, Samuels-Thomas – Fournier, McNamara