Washington šesti góly přejel Rangers, Hertl asistoval za Vegas

Martin Korbáš
Aktualizujeme   23:30
Silvestrovský program hokejové NHL otevřela výhra Washingtonu 6:3 nad Rangers. V dalším předehrávaném duelu nastoupilo Vegas proti Nashvillu a jednou asistencí se za domácí připomněl český centr Tomáš Hertl.
Anthony Beauvillier (72) z Washington Capitals oslavuje se spoluhráči svůj gól. | foto: Nick WassAP

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
31. 12. 2025 21:00
zápas probíhá
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Nashville Predators Nashville Predators 2:4 (2:3, 0:1, -:-)
Góly:
05:35 Stone (Dorofejev, Hanifin)
09:06 Hutton (Hertl, Holtz)
Góly:
11:20 Perbix (Evangelista)
15:17 Stamkos (F. Forsberg, Evangelista)
16:21 C. Smith (R. Schaefer)
31:52 Bunting (Blankenburg, Stamkos)
Sestavy:
Schmid (Hart) – McNabb, Korczak, Hanifin, Hutton, Lauzon, Whitecloud – Barbašev, Marner, Stone – Dorofejev, Hertl, Holtz – R. Smith, Howden, Bowman – Saad, Sissons, Kolesar.
Sestavy:
Annunen (Saros) – Josi, Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg – F. Forsberg, O'Reilly, Stamkos – Bunting, Haula, Evangelista – Jost, Svečkov, Matthew Wood – McCarron, R. Schaefer, C. Smith.
NHL
31. 12. 2025 18:30
Washington Capitals Washington Capitals : New York Rangers New York Rangers 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
Góly:
12:27 Beauvillier (R. Leonard, M. Roy)
27:33 Wilson (McMichael, Sandin)
31:12 Sourdif (Ovečkin)
53:34 Protas (Sandin, Dowd)
56:37 Wilson (McMichael)
59:11 Sourdif (Wilson, Protas)
Góly:
19:20 Trocheck (Panarin, Fox)
35:17 Fox (Zibanejad, Panarin)
58:16 Schneider (Perreault)
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, McIlrath, Sandin – Ovečkin (C), Sourdif, Protas – Wilson (A), D. Strome, McMichael – Beauvillier, Dowd, R. Leonard – Frank, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad, Panarin (A) – Cuylle, Trocheck (A), Perreault – T. Raddysh, Laba, Sheary – Rempe, Carrick, Brodzinski.

Rozhodčí: St. Laurent, MacPhee – Suchánek, Kelly

Počet diváků: 18347

NHL
31. 12. 2025 22:00
zápas probíhá
San Jose Sharks San Jose Sharks : Minnesota Wild Minnesota Wild 2:1 (0:1, 2:0, -:-)
Góly:
21:14 Černyšov (Celebrini, Eklund)
36:47 J. Skinner (Orlov, Černyšov)
Góly:
10:35 Tarasenko (Hartman, Hinostroza)
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Orlov, Klingberg, Ferraro, Muchamadullin, S. Dickinson, Iorio – Eklund, Celebrini, Černyšov – Graf, Wennberg, Toffoli – J. Skinner, Dellandrea, Regenda – Goodrow (C), Ostapchuk, Reaves.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov, Jurov, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Hinostroza, Hartman, Tarasenko – M. Foligno, Sturm, Trenin.

Rozhodčí: McIsaac, Schrader – Flemington, Gawryletz

NHL
31. 12. 2025 22:00
zápas probíhá
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 1:2 (0:1, 1:1, -:-)
Góly:
35:17 Harkins (R. Johnston)
Góly:
13:30 Moser (D. Raddysh, Hagel)
39:14 Point (Crozier, Kučerov)
Sestavy:
Dostál (Mrázek) – Helleson, LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Granlund, Leo Carlsson, C. Gauthier – Sennecke, McTavish (A), Kreider – Terry, Poehling, Nesterenko – Killorn (A), Harkins, R. Johnston.
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Carlile, Crozier – Kučerov (A), Point, Goncalves – Hagel, Cirelli (A), Guentzel (A) – Girgensons, Gourde, Holmberg – James, Paul, Bjorkstrand.

Rozhodčí: Charron, Samuels-Thomas – Fournier, McNamara

NHL
1. 1. 2026 3:30
Calgary Flames Calgary Flames : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 1. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 1. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 1. 2026 3:30
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Boston Bruins Boston Bruins 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 1. 2026 0:30
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
1. 1. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-)
MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

ONLINE: Česko - Lotyšsko 3:2. Sieradzkis využívá přesilovku a dramatizuje zápas

Sledujeme online
Útočník hokejové dvacítky Václav Nestrašil (vlevo) se pustil do lotyšského...

Čeští junioři nastupují k závěrečnému vystoupení ve skupinové fázi hokejového mistrovství světa. Namísto silvestrovských oslav hrají proti Lotyšsku a pokouší se vybojovat co nejlepší nasazení do...

31. prosince 2025,  aktualizováno  23:36

Švýcarští junioři udolali Slováky a patří jim třetí příčka ve skupině

Švýcarský junior Jamiro Reber (vlevo) u puku, následuje ho Tobias Tomík ze...

Slovenští hokejisté si na mistrovství světa hráčů do 20 let připsali v posledním čtvrtém utkání ve skupině A v St. Paulu třetí porážku, když podlehli Švýcarům 2:3. Slováci tedy půjdou do čtvrtfinále...

31. prosince 2025  22:56

Kanada nominovala. Na olympiádu míří junior Celebrini i Marchand, chybí Bedard

Kanaďan Macklin Celebrini se snaží proniknout obranou Francie

V nominaci kanadských hokejistů na olympijské hry je i devatenáctiletý útočník Macklin Celebrini ze San Jose, kterému momentálně patří třetí místo v kanadském bodování NHL. V mužstvu je 19 hráčů,...

31. prosince 2025  19:16

Zadina je hrdina, rozhodl finále Spengler Cupu pro Davos. Gól dal i Stránský

Filip Zadina z Davosu oslavuje svou trefu ve finále Spengler Cupu.

Filip Zadina vstřelil vítězný gól finále Spengler Cupu, ve kterém domácí Davos porazil výběr amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 6:3. K zisku rekordního 17. triumfu švýcarského týmu v...

31. prosince 2025  15:01

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

31. prosince 2025  14:37

Na koho narazí čeští junioři ve čtvrtfinále? Možností je víc, hrozí velký favorit i Slováci

Po utkání s Dánskem si čeští hokejisté vyslechli státní hymnu.

Skupinová fáze juniorského mistrovství světa pomalu míří do finiše. Čeští hokejisté změří ve středu večer síly s Lotyšskem, pak už je čeká čtvrtfinále. Ale kdo v něm? Možných soupeřů je více, hrozí...

31. prosince 2025  12:50

KVÍZ: MS v hokeji do 20 let je v plném proudu. Co o šampionátech víte?

Adam Benák na střídačce slaví gól se svými spoluhráči.

Tradičně na přelomu roku probíhá hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let, na kterém se Čechům v posledních letech velmi daří. Co všechno o historii juniorských šampionátů víte? Otestujte si...

vydáno 31. prosince 2025

Kämpf byl u dvou gólů Vancouveru, Vladař s Rittichem slavili výhry

David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti...

Hubenou bilanci jediného gólů si v úterním programu hokejové NHL centr Vancouveru David Kämpf rozšířil hned dvěma zápisy (1+1). Hvězdou duelu byl ale nakonec jiný Čech, hostující gólman Dan Vladař. K...

31. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  8:31

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

31. prosince 2025  8:14

Spartu v semifinále Spengler Cupu zastavil výběr z amerických univerzit, zářil Fink

Aiden Fink (U.S. Collegiate Selects) překonává sparťanského gólmana Jakuba...

Na finále nedosáhli. Sparťanští hokejisté na Spengler Cupu prohráli s výběrem z amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 3:5 a o celkové prvenství vánočního turnaje ve Švýcarsku si nezahrají.

30. prosince 2025,  aktualizováno  23:10

Plekanec: Čermákovi by fanoušci měli líbat zadek, Kladno nikdo trénovat nechtěl

Nový kouč Kladna Tomáš Plekanec.

Vítězná premiéra! Hokejové Kladno pod novým koučem Tomášem Plekancem pookřálo, zastavilo sérii sedmi porážek v řadě a vzdálilo se extraligovému dnu. Karlovy Vary porazilo 3:1. „Viděl jsem jiné...

30. prosince 2025  22:28

