Po nedávné pětizápasové sérii proher si hokejisté Vegas před olympijskou přestávkou spravili náladu výhrami 5:2 nad Vancouverem a o den později 4:1 nad Los Angeles. Vidět byli hlavně útočníci Mark Stone (1+2) a Jack Eichel s Pavlem Dorofejevem (oba 1+1). Všechny branky padly už v zahajovací třetině duelu.
Do v pořadí třetí gólové akce Golden Knights, kterou v přesilovce ze 14. minuty zakončil Dorofejev, se asistencí zapojil i český centr Tomáš Hertl (13:36, 0+1, +/-: 0, 1 střela). Gólman domácích Adin Hill ve svém jubilejním 100. vítězství kariéry zastavil 32 z 33 střel Kings, o čisté konto jej připravil jediný střelec Trevor Moore z 16. minuty.
V sestavě LA ještě nefigurovala čerstvá posila z Rangers Artěmij Panarin. Autor 57 bodů z 52 startů letošní sezony byl poslední týden bez tréninku a za nový klub nastoupí až po ZOH v Miláně.
Gólman Dan Vladař byl klíčovou postavou Philadelphie u remízy 1:1 z řádné hrací doby proti Ottawě. Český reprezentant pochytal celkově 25 z 27 střel soupeře a za svůj výkon byl zvolen druhou hvězdou. Radost mu však neudělal vítězný gól hostujícího Tima Stützleho už po 47 vteřinách hry nastavení.
Kanadský celek byl blíže vítězství už v řádné hrací době po trefě Nicka Cousinse z 30. minuty. V ofenzivě málo aktivní Flyers dokázali vyrovnat až v samém závěru, když se v čase 58:46 z pouhé 14. střely domácích v zápase skóroval obránce Jamie Drysdale.
Rozjetá Tampa Bay v derby smetla 6:1 trápící se obhájce Stanley Cupu z Floridy. Gólman domácích Andrej Vasilevskij pochytal 33 střel a zapsal výhru už v šestnáctém ze svých posledních sedmnácti startů. Celkově se v sezoně radoval po 27. a vyrovnal na čele brankářské statistiky NHL českou jedničku Utahu Karla Vejmelku.
O ofenzivu Lightning se postaralo šest různých střelců, kromě pěti útočníků se radoval i slovenský reprezentační obránce Erik Černák. Ve třetí třetině rivalita mezi oběma soupeři vygradovala do šarvátek a pěstních soubojů. Mimo jiné se do sebe stejně jako na turnaji NHL 4 Nations Face-Off 2025 pustili hvězdní útočníci Brandon Hagel a Matthew Tkachuk.
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
01:46 Zucker (McLeod, Byram)
41:55 T. Thompson (Quinn, Dahlin)
09:18 Hayes (Solovjov, McGroarty)
18:47 Hayes (Mantha, Wotherspoon)
27:44 Kindel
55:33 Novak (Činachov, Malkin)
59:46 Kindel (Dewar)
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Kesselring, Bryson – Tuch, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – K. Helenius, Östlund, Doan – Malenstyn, Kozak, I. Rosén.
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Shea, Kulak, Clifton, Solovjov – Rust (A), Crosby (C), McGroarty – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Hayes, Hayes, Dewar.
Rozhodčí: J. Brenk, M. Sullivan – A. Smith, J. Tobias
Počet diváků: 19070
02:08 Hagel (Hedman)
13:08 Girgensons (Holmberg, Gourde)
21:14 Guentzel (D. Raddysh, Kučerov)
37:50 Černák (McDonagh, James)
46:09 Holmberg (Goncalves, Bjorkstrand)
55:41 Bjorkstrand
49:50 Samoskevich (J. Boqvist, Lundell)
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, McDonagh (A), Černák, Hedman (C), Carlile – Hagel, Guentzel, Kučerov (A) – Bjorkstrand, James, Goncalves – Girgensons, Gourde, Holmberg – Douglas, Finley, Sabourin.
Tarasov (47. Bobrovskij) – Forsling, Petry, Mikkola, Balinskis, Sebrango, Hovorka – Luostarinen, Lundell, Reinhart – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk – Vilmanis, Schwindt, Greer – J. Boqvist, Kunin, Samoskevich.
Rozhodčí: Rank, Luxmore – Alphonso, McNamara
Počet diváků: 19092
06:26 Svečnikov
59:06 Staal (Ehlers, Blake)
Quick (S. Martin) – Schneider, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Iorio, Vaakanainen – Perreault, Zibanejad (A), J. Miller (C) – Lafrenière, Trocheck (A), Cuylle – T. Raddysh, Laba, Brodzinski – Rempe, Carrick, Blidh.
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Kotkaniemi, Jankowski, W. Carrier.
Rozhodčí: Francis Charron, Mitch Dunning – Brandon Grillo, Tyson Baker
Počet diváků: 17288
58:46 Drysdale (Brink, Zegras)
29:55 Cousins (Pinto, Amadio)
60:47 Stützle (B. Tkachuk)
Vladař (Kolosov) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Juulsen – Grebjonkin, Dvorak, Konecny – Barkey, Zegras, Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grundström, Couturier, Hathaway.
Reimer (Shepard) – Sanderson, Zub, Chabot, Jensen, Kleven, Spence – Batherson, Stützle, Giroux – B. Tkachuk, Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – Halliday, Eller, Zetterlund.
Rozhodčí: Pierre Lambert, Francois St. Laurent – Dylan Blujus, Devin Berg
04:15 Wilson (Dubois, Chychrun)
12:48 Dubois (D. Strome, Carlson)
28:42 Chychrun
53:11 Chychrun (D. Strome, Ovečkin)
37:40 Marchessault (Haula, Wilsby)
41:17 McCarron (C. Smith, Wilsby)
L. Thompson (Stevenson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Wilson (A), Dubois, Protas – Frank, Sourdif, R. Leonard – Dowd, Lapierre, Duhaime.
Annunen (Saros) – Josi (C), Skjei, Perbix, Hague, J. Barron, Wilsby – Stamkos, O'Reilly (A), Evangelista – Marchessault, Haula, F. Forsberg (A) – Bunting, McCarron, C. Smith – Wiesblatt, Jost, R. Schaefer.
Rozhodčí: Kea, Sutherland – Fournier, Flemington
Počet diváků: 18347
08:23 Eichel (Stone, Barbašov)
11:49 Stone (Barbašov, Eichel)
13:29 Dorofejev (Stone, Hertl)
13:49 Marner (Dorofejev)
15:03 T. Moore (Armia, Kopitar)
Hill (Schmid) – Lauzon, Theodore (A), Hanifin, Andersson, Hutton, Korczak – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Marner, R. Smith – Holtz, Hertl, Kolesar – Reinhardt, Uchacz, Bowman.
A. Forsberg (Kuemper) – Dumoulin, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Moverare, Ceci – T. Moore, Kopitar (C), Armia – Perry, Laferriere, Kempe (A) – Fiala, Byfield, Kuzmenko – Malott, S. Helenius, Ward.
Rozhodčí: Beach, L ́Ecuyer – Apperson, Kelly
Počet diváků: 18020
38:26 Hischier (Bratt, Allen)
26:30 Cizikas (MacLean, Gatcomb)
56:33 Horvat
59:37 Barzal (Horvat)
Allen (Markström) – Kovacevic, Siegenthaler, Hamilton, Pesce, Nemec, Dillon – Bratt (A), Hischier (C), Dadonov – C. Brown, Mercer, Meier – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (C), Palát – Drouin, Ritchie, Heineman – Holmström, Pageau, Anders Lee – Gatcomb, Cizikas, MacLean.
Rozhodčí: McIsaak, South – Murray, Faucher