Hertl asistoval u výhry Vegas, Vladař byl mezi hvězdami zápasu

Martin Korbáš
  7:18aktualizováno  8:21
Poslední hrací den před olympijskou přestávkou hokejová NHL nabídla sedm zápasů. Z Čechů se bodově prosadil Tomáš Hertl, jenž asistoval u výhry Vegas 4:1 nad Los Angeles. Gólman Dan Vladař byl zvolen druhou hvězdou zápasu i přes prohru Philadelphie 1:2 po prodloužení s Ottawou. Útočník Ondřej Palát slavil s Islanders vítězství 3:1 na ledě svého bývalého zaměstnavatele z New Jersey. Obránce Mikuláš Hovorka debutoval v soutěži za Floridu.
Tim Stützle překonává Dana Vladaře.

Tim Stützle překonává Dana Vladaře. | foto: Reuters

Bo Horvat (uprostřed) přijímá gratulace ke gólu.
Oliver Bjorkstrand a Mikuláš Hovorka se natahují po puku.
Ondřej Palát v dresu NY Islanders.
Ondřej Palát v dresu NY Islanders.
5 fotografií

Po nedávné pětizápasové sérii proher si hokejisté Vegas před olympijskou přestávkou spravili náladu výhrami 5:2 nad Vancouverem a o den později 4:1 nad Los Angeles. Vidět byli hlavně útočníci Mark Stone (1+2) a Jack Eichel s Pavlem Dorofejevem (oba 1+1). Všechny branky padly už v zahajovací třetině duelu.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 52z. - 71b.(22+49)

2. Nečas (COL), 52z. - 62b.(22+40)

3. Hertl (VGK), 57z. - 49b.(22+27)

4. Zacha (BOS), 54z. - 37b.(15+22)

5. Hronek (VAN), 57z. - 32b.(5+27)

Do v pořadí třetí gólové akce Golden Knights, kterou v přesilovce ze 14. minuty zakončil Dorofejev, se asistencí zapojil i český centr Tomáš Hertl (13:36, 0+1, +/-: 0, 1 střela). Gólman domácích Adin Hill ve svém jubilejním 100. vítězství kariéry zastavil 32 z 33 střel Kings, o čisté konto jej připravil jediný střelec Trevor Moore z 16. minuty.

V sestavě LA ještě nefigurovala čerstvá posila z Rangers Artěmij Panarin. Autor 57 bodů z 52 startů letošní sezony byl poslední týden bez tréninku a za nový klub nastoupí až po ZOH v Miláně.

Gólman Dan Vladař byl klíčovou postavou Philadelphie u remízy 1:1 z řádné hrací doby proti Ottawě. Český reprezentant pochytal celkově 25 z 27 střel soupeře a za svůj výkon byl zvolen druhou hvězdou. Radost mu však neudělal vítězný gól hostujícího Tima Stützleho už po 47 vteřinách hry nastavení.

Kanadský celek byl blíže vítězství už v řádné hrací době po trefě Nicka Cousinse z 30. minuty. V ofenzivě málo aktivní Flyers dokázali vyrovnat až v samém závěru, když se v čase 58:46 z pouhé 14. střely domácích v zápase skóroval obránce Jamie Drysdale.

Rozjetá Tampa Bay v derby smetla 6:1 trápící se obhájce Stanley Cupu z Floridy. Gólman domácích Andrej Vasilevskij pochytal 33 střel a zapsal výhru už v šestnáctém ze svých posledních sedmnácti startů. Celkově se v sezoně radoval po 27. a vyrovnal na čele brankářské statistiky NHL českou jedničku Utahu Karla Vejmelku.

O ofenzivu Lightning se postaralo šest různých střelců, kromě pěti útočníků se radoval i slovenský reprezentační obránce Erik Černák. Ve třetí třetině rivalita mezi oběma soupeři vygradovala do šarvátek a pěstních soubojů. Mimo jiné se do sebe stejně jako na turnaji NHL 4 Nations Face-Off 2025 pustili hvězdní útočníci Brandon Hagel a Matthew Tkachuk. Po povolání z farmy zažil divoký debut ve slavné soutěži český obránce Floridy Mikuláš Hovorka (11:27, -3).

Už ve svém šestém startu v novém dresu se hokejový útočník Ondřej Palát (17:44, +2, 2 střely) dočkal konfrontace s bývalými spoluhráči. Po výsledku 3:1 odjížděl s Islanders z ledu New Jersey jako vítěz.

Rozhodl o tom gól hostujícího centra Bo Horvata z 57. minuty, po němž ještě vše do prázdné klece jistil Mathew Barzal. New Yorku tak stačilo na výhru pouhých 13 střeleckých pokusů. Devils, kterým potřetí za sebou chyběl klíčový útočník Jack Hughes, vypálili 24krát. Pozorného Ilju Sorokina však pokořil jen kapitán Nico Hischier.

Výsledky

NHL
6. 2. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Góly:
01:46 Zucker (McLeod, Byram)
41:55 T. Thompson (Quinn, Dahlin)
Góly:
09:18 Hayes (Solovjov, McGroarty)
18:47 Hayes (Mantha, Wotherspoon)
27:44 Kindel
55:33 Novak (Činachov, Malkin)
59:46 Kindel (Dewar)
Sestavy:
Lyon (Ellis) – Dahlin (C), Samuelsson (A), Power, Byram, Kesselring, Bryson – Tuch, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – K. Helenius, Östlund, Doan – Malenstyn, Kozak, I. Rosén.
Sestavy:
Šilovs (S. Skinner) – E. Karlsson, Wotherspoon, Shea, Kulak, Clifton, Solovjov – Rust (A), Crosby (C), McGroarty – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Hayes, Hayes, Dewar.

Rozhodčí: J. Brenk, M. Sullivan – A. Smith, J. Tobias

Počet diváků: 19070

NHL
6. 2. 2026 1:30
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Florida Panthers Florida Panthers 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Góly:
02:08 Hagel (Hedman)
13:08 Girgensons (Holmberg, Gourde)
21:14 Guentzel (D. Raddysh, Kučerov)
37:50 Černák (McDonagh, James)
46:09 Holmberg (Goncalves, Bjorkstrand)
55:41 Bjorkstrand
Góly:
49:50 Samoskevich (J. Boqvist, Lundell)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – Moser, D. Raddysh, McDonagh (A), Černák, Hedman (C), Carlile – Hagel, Guentzel, Kučerov (A) – Bjorkstrand, James, Goncalves – Girgensons, Gourde, Holmberg – Douglas, Finley, Sabourin.
Sestavy:
Tarasov (47. Bobrovskij) – Forsling, Petry, Mikkola, Balinskis, Sebrango, Hovorka – Luostarinen, Lundell, Reinhart – Verhaeghe, Bennett, M. Tkachuk – Vilmanis, Schwindt, Greer – J. Boqvist, Kunin, Samoskevich.

Rozhodčí: Rank, Luxmore – Alphonso, McNamara

Počet diváků: 19092

NHL
6. 2. 2026 1:00
New York Rangers New York Rangers : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly:
Góly:
06:26 Svečnikov
59:06 Staal (Ehlers, Blake)
Sestavy:
Quick (S. Martin) – Schneider, Gavrikov, Borgen, M. Robertson, Iorio, Vaakanainen – Perreault, Zibanejad (A), J. Miller (C) – Lafrenière, Trocheck (A), Cuylle – T. Raddysh, Laba, Brodzinski – Rempe, Carrick, Blidh.
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Kotkaniemi, Jankowski, W. Carrier.

Rozhodčí: Francis Charron, Mitch Dunning – Brandon Grillo, Tyson Baker

Počet diváků: 17288

NHL
6. 2. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Ottawa Senators Ottawa Senators 1:2P (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly:
58:46 Drysdale (Brink, Zegras)
Góly:
29:55 Cousins (Pinto, Amadio)
60:47 Stützle (B. Tkachuk)
Sestavy:
Vladař (Kolosov) – Sanheim, Ristolainen, York, Drysdale, Seeler, Juulsen – Grebjonkin, Dvorak, Konecny – Barkey, Zegras, Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grundström, Couturier, Hathaway.
Sestavy:
Reimer (Shepard) – Sanderson, Zub, Chabot, Jensen, Kleven, Spence – Batherson, Stützle, Giroux – B. Tkachuk, Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – Halliday, Eller, Zetterlund.

Rozhodčí: Pierre Lambert, Francois St. Laurent – Dylan Blujus, Devin Berg

NHL
6. 2. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Nashville Predators Nashville Predators 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Góly:
04:15 Wilson (Dubois, Chychrun)
12:48 Dubois (D. Strome, Carlson)
28:42 Chychrun
53:11 Chychrun (D. Strome, Ovečkin)
Góly:
37:40 Marchessault (Haula, Wilsby)
41:17 McCarron (C. Smith, Wilsby)
Sestavy:
L. Thompson (Stevenson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, T. van Riemsdyk, Sandin – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Wilson (A), Dubois, Protas – Frank, Sourdif, R. Leonard – Dowd, Lapierre, Duhaime.
Sestavy:
Annunen (Saros) – Josi (C), Skjei, Perbix, Hague, J. Barron, Wilsby – Stamkos, O'Reilly (A), Evangelista – Marchessault, Haula, F. Forsberg (A) – Bunting, McCarron, C. Smith – Wiesblatt, Jost, R. Schaefer.

Rozhodčí: Kea, Sutherland – Fournier, Flemington

Počet diváků: 18347

NHL
6. 2. 2026 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 4:1 (4:1, 0:0, 0:0)
Góly:
08:23 Eichel (Stone, Barbašov)
11:49 Stone (Barbašov, Eichel)
13:29 Dorofejev (Stone, Hertl)
13:49 Marner (Dorofejev)
Góly:
15:03 T. Moore (Armia, Kopitar)
Sestavy:
Hill (Schmid) – Lauzon, Theodore (A), Hanifin, Andersson, Hutton, Korczak – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Marner, R. Smith – Holtz, Hertl, Kolesar – Reinhardt, Uchacz, Bowman.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Dumoulin, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Moverare, Ceci – T. Moore, Kopitar (C), Armia – Perry, Laferriere, Kempe (A) – Fiala, Byfield, Kuzmenko – Malott, S. Helenius, Ward.

Rozhodčí: Beach, L ́Ecuyer – Apperson, Kelly

Počet diváků: 18020

NHL
6. 2. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Islanders New York Islanders 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly:
38:26 Hischier (Bratt, Allen)
Góly:
26:30 Cizikas (MacLean, Gatcomb)
56:33 Horvat
59:37 Barzal (Horvat)
Sestavy:
Allen (Markström) – Kovacevic, Siegenthaler, Hamilton, Pesce, Nemec, Dillon – Bratt (A), Hischier (C), Dadonov – C. Brown, Mercer, Meier – Hämeenaho, Glass, Gricjuk – Cyplakov, Bjugstad, Cotter.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Soucy – Barzal, Horvat (C), Palát – Drouin, Ritchie, Heineman – Holmström, Pageau, Anders Lee – Gatcomb, Cizikas, MacLean.

Rozhodčí: McIsaak, South – Murray, Faucher

Výsledky

