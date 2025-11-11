Florida vedla na ledě Vegas o dva góly poté, co v první třetině skóroval Jesper Boqvist a ve druhé veterán Brad Marchand. 37letý borec dokázal skórovat už v pátém startu za sebou a s 998. kariérními body míří za výrazným milníkem.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 16z. - 19b. (9+10)
2. Pastrňák (BOS), 17z. - 19b. (8+11)
3. Zacha (BOS), 17z. - 14b. (4+10)
4. Hertl (VGK), 15z. - 12b. (6+6)
5. Hronek (VAN), 17z. - 9b. (0+9)
Domácí dostal do kontaktu až v 42. minutě Tomáš Hertl (20:42, 1+0, +1, 5 střel), jenž před bránou pohotově skočil po dorážce střely obránce Shea Theodorea.
Krátce na to se ale opět radovali hosté. Panthers zásluhou Sama Reinharta využili přesilovou hru. Hokejisté Golden Knights v závěru dokázali již jen snížit, když se v 50. minutě posledním střelcem duelu stal Ivan Barbašev.
Nejlepší tým úvodu ročníku NHL ve venkovních zápasech se na sedmý pokus konečně dočkal výhry i před vlastními fanoušky. Hokejisté Rangers v Madison Square Garden v pondělním duelu s Nashvillem výhrou 6:3 vyrovnali svůj střelecký součet z předešlých šesti domácích startů, kdy nasázeli jen šest gólů.
Ofenzivu Blueshirts táhli zejména dvougólový Artěmij Panarin a Alexis Lafreniere (1+2). Všechny tři branky Predators v zápase nasázel útočník Matthew Wood. Nashville v následujících dnech čeká přesun do švédského Stockholmu, kde se ve dvou zápasech v rámci NHL Gobal Series utká s Pittsburghem.
V sestavě New Yorku již nefiguroval útočník Jaroslav Chmelař, jenž se po dvou premiérových startech v soutěži vrátil do farmářského týmu Hartfordu.
Po třech porážkách za sebou, z nichž poslední byla navíc potupným debaklem 1:9 od Colorada, hokejisté Edmontonu zabrali. Návrat na vítěznou vlnu se pro finalisty posledních dvou Stanley Cupů ovšem nerodil lehce. Columbus na domácím ledě Oilers udolali až v prodloužení po výsledku 5:4.
Po dvou třetinách navíc svítil na ukazateli skóre v aréně Rogers Place stav 1:3. Kanadský celek však ve třetí třetině dvěma zásahy probudil kapitán Connor McDavid a po dalším gólů hostů klíčovou vyrovnávací trefu zajistil v čase 59:02 při hře v oslabení bek Jake Walman. Stejný hráč navíc asistoval i u obratu z prodloužení, které už po 56. vteřinách hry ukončil Jack Roslovic. Český útočník David Tomášek vše sledoval opět jen jako nehrající náhradník.
Prodloužení rozhodovalo i o vítězi souboje New Jersey s Islanders. V řádné hrací době se díky vyrovnávací trefě slovenského obránce Šimona Nemece z času 59:55 domácí Devils s Ostrovany rozešli za stavu 2:2.
V 62. minutě ale hostům definitivně vrátil vedení Mathew Barzal. Český útočník New Jersey Ondřej Palát (14:46, +/-: 0, 2 střely) tak odcházel do kabin v roli poraženého.
Výsledky
02:12 Meier (Bratt, L. Hughes)
59:55 Nemec (Bratt, Meier)
26:55 Horvat (Palmieri)
57:07 Palmieri (Schaefer, Horvat)
61:15 Barzal (Drouin, Pulock)
Markström (Allen) – Siegenthaler, Nemec, Dillon, L. Hughes, Cholowski, White – Noesen, J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Mercer – Palát (A), Glass, Gricjuk – Cotter, Glendening, MacEwen.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Romanov – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Cyplakov, Ritchie, Cizikas.
Rozhodčí: Brenk, Kea – Brisebois, Kelly
Počet diváků: 16514
10:39 Zibanejad (Fox, Gavrikov)
18:07 Gavrikov (Trocheck, Fox)
21:23 Lafrenière (Perreault, Trocheck)
27:51 Panarin (Lafrenière, Vaakanainen)
39:50 Cuylle (Laba, Lafrenière)
53:30 Panarin
16:16 Matthew Wood (Bunting, Skjei)
52:48 Matthew Wood (Evangelista, Haula)
59:15 Matthew Wood (F. Forsberg, O'Reilly)
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, Vaakanainen – J. Miller (C), Zibanejad, Perreault – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – T. Raddysh, Laba, Cuylle – Sheary, Carrick, Edström.
Saros (41. Annunen) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, Wilsby, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Svečkov, Stamkos (A) – Matthew Wood, Haula, Bunting – Wiesblatt, McCarron, Jost.
Rozhodčí: Schrader B., South F. – Murray CJ, Tobias J.
Počet diváků: 18006
41:25 Hertl (Theodore)
49:04 Barbašev (McNabb, Marner)
14:47 J. Boqvist (Sebrango, Petry)
30:56 Marchand (Forsling, Sebrango)
44:54 Reinhart (S. Jones, Marchand)
Lindbom (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Korczak, Lauzon, Whitecloud – Barbašev, Eichel (A), Marner – Saad, Hertl (A), Dorofejev – R. Smith, Howden, Kolesar – Reinhardt, Sissons, Holtz.
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Sebrango, Petry – Luostarinen, Lundell, Marchand (A) – Verhaeghe, Rodrigues, Reinhart (A) – J. Boqvist, Bennett, Samoskevich – Greer, Schwindt, Kunin.
Rozhodčí: Lee, Hiff – Suchánek, Hughes
Počet diváků: 17812
17:28 Walman (Podkolzin, Roslovic)
40:58 McDavid (Ekholm)
53:39 McDavid (Bouchard)
59:02 Walman
60:56 Roslovic (Walman)
11:42 Provorov (Severson, Fantilli)
21:39 Monahan (K. Johnson, Jenner)
38:02 Jenner (Fabbro, Werenski)
44:18 Fantilli (Marčenko)
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Walman, Kulak, Emberson – Mangiapane, McDavid (C), Savoie – Podkolzin, Draisaitl (A), Roslovic – Howard, Henrique, Frederic – Janmark, Philp, Lazar.
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Mateychuk, Severson, Christiansen, Provorov – Voronkov, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan (A), K. Johnson – Činachov, Coyle, Olivier – Aston-Reese, Del Bel Belluz, Lundeström.
Rozhodčí: Chmielewski, Samuel-Thomas – Apperson, Berg
Počet diváků: 18247