Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Hertl byl mezi střelci Vegas, Rangers se konečně dočkali domácí výhry

Martin Korbáš
  7:16aktualizováno  8:04
Hokejový útočník Tomáš Hertl se v pondělních zápasech NHL gólově prosadil v souboji s obhájci Stanley Cupu. Vegas nakonec Floridě těsně podlehlo 2:3. Černou sérii z domácího prostředí naopak přerušili Rangers. Po šesti nezdarech v Madison Square Garden přestříleli 6:3 Nashville.
Obránce Golden Knights Brayden McNabb přeskakuje spoluhráče Tomáše Hertla.

Obránce Golden Knights Brayden McNabb přeskakuje spoluhráče Tomáše Hertla. | foto: AP

Kent Johnson z Columbusu si zblízka vysvětluje situaci s edmontonským Leonem...
Boone Jenner (v popředí) slaví branku proti Edmontonu.
Igor Šesťorkin zasahuje proti Nashvillu.
Edmontonský útočník Trent Frederic a Mathieu Olivier z Columbusu v pěstním...
5 fotografií

Florida vedla na ledě Vegas o dva góly poté, co v první třetině skóroval Jesper Boqvist a ve druhé veterán Brad Marchand. 37letý borec dokázal skórovat už v pátém startu za sebou a s 998. kariérními body míří za výrazným milníkem.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 16z. - 19b. (9+10)

2. Pastrňák (BOS), 17z. - 19b. (8+11)

3. Zacha (BOS), 17z. - 14b. (4+10)

4. Hertl (VGK), 15z. - 12b. (6+6)

5. Hronek (VAN), 17z. - 9b. (0+9)

Domácí dostal do kontaktu až v 42. minutě Tomáš Hertl (20:42, 1+0, +1, 5 střel), jenž před bránou pohotově skočil po dorážce střely obránce Shea Theodorea.

Krátce na to se ale opět radovali hosté. Panthers zásluhou Sama Reinharta využili přesilovou hru. Hokejisté Golden Knights v závěru dokázali již jen snížit, když se v 50. minutě posledním střelcem duelu stal Ivan Barbašev.

Nejlepší tým úvodu ročníku NHL ve venkovních zápasech se na sedmý pokus konečně dočkal výhry i před vlastními fanoušky. Hokejisté Rangers v Madison Square Garden v pondělním duelu s Nashvillem výhrou 6:3 vyrovnali svůj střelecký součet z předešlých šesti domácích startů, kdy nasázeli jen šest gólů.

Ofenzivu Blueshirts táhli zejména dvougólový Artěmij Panarin a Alexis Lafreniere (1+2). Všechny tři branky Predators v zápase nasázel útočník Matthew Wood. Nashville v následujících dnech čeká přesun do švédského Stockholmu, kde se ve dvou zápasech v rámci NHL Gobal Series utká s Pittsburghem.

Obránce Golden Knights Brayden McNabb přeskakuje spoluhráče Tomáše Hertla.
Kent Johnson z Columbusu si zblízka vysvětluje situaci s edmontonským Leonem Draisaitlem.
Boone Jenner (v popředí) slaví branku proti Edmontonu.
Igor Šesťorkin zasahuje proti Nashvillu.
5 fotografií

V sestavě New Yorku již nefiguroval útočník Jaroslav Chmelař, jenž se po dvou premiérových startech v soutěži vrátil do farmářského týmu Hartfordu.

Po třech porážkách za sebou, z nichž poslední byla navíc potupným debaklem 1:9 od Colorada, hokejisté Edmontonu zabrali. Návrat na vítěznou vlnu se pro finalisty posledních dvou Stanley Cupů ovšem nerodil lehce. Columbus na domácím ledě Oilers udolali až v prodloužení po výsledku 5:4.

Po dvou třetinách navíc svítil na ukazateli skóre v aréně Rogers Place stav 1:3. Kanadský celek však ve třetí třetině dvěma zásahy probudil kapitán Connor McDavid a po dalším gólů hostů klíčovou vyrovnávací trefu zajistil v čase 59:02 při hře v oslabení bek Jake Walman. Stejný hráč navíc asistoval i u obratu z prodloužení, které už po 56. vteřinách hry ukončil Jack Roslovic. Český útočník David Tomášek vše sledoval opět jen jako nehrající náhradník.

Prodloužení rozhodovalo i o vítězi souboje New Jersey s Islanders. V řádné hrací době se díky vyrovnávací trefě slovenského obránce Šimona Nemece z času 59:55 domácí Devils s Ostrovany rozešli za stavu 2:2.

V 62. minutě ale hostům definitivně vrátil vedení Mathew Barzal. Český útočník New Jersey Ondřej Palát (14:46, +/-: 0, 2 střely) tak odcházel do kabin v roli poraženého.

Výsledky

NHL
11. 11. 2025 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Islanders New York Islanders 2:3P (1:0, 0:1, 1:1 - 0:1)
Góly:
02:12 Meier (Bratt, L. Hughes)
59:55 Nemec (Bratt, Meier)
Góly:
26:55 Horvat (Palmieri)
57:07 Palmieri (Schaefer, Horvat)
61:15 Barzal (Drouin, Pulock)
Sestavy:
Markström (Allen) – Siegenthaler, Nemec, Dillon, L. Hughes, Cholowski, White – Noesen, J. Hughes (A), Bratt – Meier, Hischier (C), Mercer – Palát (A), Glass, Gricjuk – Cotter, Glendening, MacEwen.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Romanov – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Cyplakov, Ritchie, Cizikas.

Rozhodčí: Brenk, Kea – Brisebois, Kelly

Počet diváků: 16514

NHL
11. 11. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : Nashville Predators Nashville Predators 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)
Góly:
10:39 Zibanejad (Fox, Gavrikov)
18:07 Gavrikov (Trocheck, Fox)
21:23 Lafrenière (Perreault, Trocheck)
27:51 Panarin (Lafrenière, Vaakanainen)
39:50 Cuylle (Laba, Lafrenière)
53:30 Panarin
Góly:
16:16 Matthew Wood (Bunting, Skjei)
52:48 Matthew Wood (Evangelista, Haula)
59:15 Matthew Wood (F. Forsberg, O'Reilly)
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, Vaakanainen – J. Miller (C), Zibanejad, Perreault – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – T. Raddysh, Laba, Cuylle – Sheary, Carrick, Edström.
Sestavy:
Saros (41. Annunen) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, Wilsby, Stastney – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Svečkov, Stamkos (A) – Matthew Wood, Haula, Bunting – Wiesblatt, McCarron, Jost.

Rozhodčí: Schrader B., South F. – Murray CJ, Tobias J.

Počet diváků: 18006

NHL
11. 11. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Florida Panthers Florida Panthers 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Góly:
41:25 Hertl (Theodore)
49:04 Barbašev (McNabb, Marner)
Góly:
14:47 J. Boqvist (Sebrango, Petry)
30:56 Marchand (Forsling, Sebrango)
44:54 Reinhart (S. Jones, Marchand)
Sestavy:
Lindbom (Schmid) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Korczak, Lauzon, Whitecloud – Barbašev, Eichel (A), Marner – Saad, Hertl (A), Dorofejev – R. Smith, Howden, Kolesar – Reinhardt, Sissons, Holtz.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Sebrango, Petry – Luostarinen, Lundell, Marchand (A) – Verhaeghe, Rodrigues, Reinhart (A) – J. Boqvist, Bennett, Samoskevich – Greer, Schwindt, Kunin.

Rozhodčí: Lee, Hiff – Suchánek, Hughes

Počet diváků: 17812

NHL
11. 11. 2025 2:30
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:4P (1:1, 0:2, 3:1 - 1:0)
Góly:
17:28 Walman (Podkolzin, Roslovic)
40:58 McDavid (Ekholm)
53:39 McDavid (Bouchard)
59:02 Walman
60:56 Roslovic (Walman)
Góly:
11:42 Provorov (Severson, Fantilli)
21:39 Monahan (K. Johnson, Jenner)
38:02 Jenner (Fabbro, Werenski)
44:18 Fantilli (Marčenko)
Sestavy:
S. Skinner (Pickard) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Walman, Kulak, Emberson – Mangiapane, McDavid (C), Savoie – Podkolzin, Draisaitl (A), Roslovic – Howard, Henrique, Frederic – Janmark, Philp, Lazar.
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Mateychuk, Severson, Christiansen, Provorov – Voronkov, Fantilli, Marčenko – Jenner (C), Monahan (A), K. Johnson – Činachov, Coyle, Olivier – Aston-Reese, Del Bel Belluz, Lundeström.

Rozhodčí: Chmielewski, Samuel-Thomas – Apperson, Berg

Počet diváků: 18247

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Litoměřice vs. VsetínHokej - 21. kolo - 11. 11. 2025:Litoměřice vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
11. 11. 18:00
  • 2.49
  • 4.00
  • 2.35
Brynäs vs. BernHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Brynäs vs. Bern //www.idnes.cz/sport
11. 11. 19:00
  • 1.94
  • 4.38
  • 3.02
Lulea vs. Kometa BrnoHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Lulea vs. Kometa Brno //www.idnes.cz/sport
11. 11. 19:00
  • 1.33
  • 5.89
  • 6.36
Bremerhaven vs. IlvesHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Bremerhaven vs. Ilves //www.idnes.cz/sport
11. 11. 19:30
  • 2.50
  • 4.51
  • 2.20
Curych vs. KuopioHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Curych vs. Kuopio //www.idnes.cz/sport
11. 11. 19:45
  • 1.79
  • 4.56
  • 3.35
Grenoble vs. FrölundaHokej - Osmifinále - 11. 11. 2025:Grenoble vs. Frölunda //www.idnes.cz/sport
11. 11. 20:15
  • 9.01
  • 7.50
  • 1.20
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Přibrždění střelci i bratři v útlumu. Kdo zatím v extralize nenaplňuje očekávání?

Sparťanský obránce Aaron Irving se raduje z gólu proti Třinci.

Svižný program se zastavil, přednost na chvíli dostane reprezentační hokej. Necelá polovina základní části je pryč, extraligové týmy mají prostor na odpočinek i hodnocení. Někde bude pozitivní, jinde...

Sportovní unikát, jaký Amerika nezažila. Tři veteráni spolu válí 20 let, i přes řadu potíží

Premium
Kris Letang, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin před zápasem Pittsburghu proti New...

Máloco bývá pro sportovní kariéru tak typické jako její pomíjivost. Jeden den nadšeně slavíte, a pak... S nemalou pravděpodobností vás potká výměna, zranění nebo vás pohltí okolní tlak. Když profík v...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Hertl byl mezi střelci Vegas, Rangers se konečně dočkali domácí výhry

Obránce Golden Knights Brayden McNabb přeskakuje spoluhráče Tomáše Hertla.

Hokejový útočník Tomáš Hertl se v pondělních zápasech NHL gólově prosadil v souboji s obhájci Stanley Cupu. Vegas nakonec Floridě těsně podlehlo 2:3. Černou sérii z domácího prostředí naopak...

11. listopadu 2025  7:16,  aktualizováno  8:04

Hlavně ať brácha netipuje! Kovář vyhlíží příjezd Sparty, v Zugu potkal i Räikkönena

Premium
Jan Kovář v dresu švýcarského Zugu.

Nikdo z českých hráčů neodehrál v klubu tolik zápasů jako on. Dokonce se mu ani žádný nepřiblížil. Tak silnou osobností švýcarského Zugu je útočník Jan Kovář, jenž v přibližně třicetitisícovém městě...

11. listopadu 2025

Kulichova účast na olympiádě v ohrožení. Bude chybět dlouhou dobu, oznámil trenér

JIří Kulich z Buffala kontroluje puk.

Hokejový útočník Jiří Kulich bude kvůli krevní sraženině „dlouhou dobu“ chybět v sestavě Buffala v NHL, oznámil novinářům po pondělním tréninku Sabres trenér Lindy Ruff. Tím pádem je vážně ohrožen i...

10. listopadu 2025  20:13,  aktualizováno  20:23

Obr, co dře do úmoru. Boston vybral Chára intuicí, museli ho brzdit. Teď je v Síni slávy

Legendární slovenský obránce Zdeno Chára v Torontu vstoupil do proslulé Hockey...

Velké pocty se Zdenu Chárovi dostalo necelé čtyři roky po uzavření kariéry. Zaslouženě. Slovenský zadák, který dodnes zůstává nejvyšším hráčem v historii NHL, udělal z nezvyklých a zdánlivě...

10. listopadu 2025

Týmy bez opor, spor o ofsajd a těsná bitva. Měli jsme ale na víc, cítí v Liberci po Spartě

Hromadná strkanice mezi hokejisty Sparty a Liberce.

Netradičně o reprezentační pauze, ale zato s atraktivní a místy až chaotickou podívanou. Fanoušci, kteří v neděli zavítali na extraligové utkání do O₂ areny, rozhodně neprohloupili. Předehrávku...

10. listopadu 2025  8:40

Nečas s Hronkem bodovali ve vzájemném duelu, Dostál má další výhru

Pohledy Quinna Hughese i Martina Nečase směřují za kotoučem.

Nedělní program NHL otevřely dvě venkovní výhry v předehrávaném čase. Chicago dobylo 5:1 Detroit a Los Angeles bylo o gól lepší, než domácí Pittsburgh. Češi se prosadili až v nočních duelech. Martin...

9. listopadu 2025  22:53,  aktualizováno  10. 11. 8:08

Rulíkova sázka na útočníky z Evropy? První akce neklapla, ale rozhodovat bude důvěra

Zadumaný trenér Radim Rulík na české střídačce

A nekonečné debaty mohou začít. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík poodhalil před první mezinárodní akcí, jak uvažuje nad složením kabiny pro únorový turnaj na olympijských hrách v Itálii,...

10. listopadu 2025  7:27

Sparta – Liberec 4:3P. Napínavá předehrávka, v prodloužení rozhodl Shore

Hráči Sparty se radují z vítězného gólu v prodloužení.

Ani v reprezentační přestávce extraliga nespala. V předehrávce 35. kola porazila Sparta hokejisty Liberce těsně 4:3 v prodloužení. V nastaveném čase pohlednou individuální akcí rozhodl kanadský...

9. listopadu 2025  18:20,  aktualizováno  21:26

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025,  aktualizováno  9. 11. 19:16

Triumf bez zaváhání. Švédové si na první akci Euro Hockey Tour poradili i s Finskem

Švédští hokejisté s trofejí pro vítěze Finských her.

Švédští hokejisté zvítězili na Finských hrách v Tampere nad domácí reprezentací 4:2 a ovládli turnaj bez ztráty bodu. Finové skončili třetí se stejným ziskem tří bodů jako druhé Česko a čtvrté...

9. listopadu 2025  19:07

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, jak hráli Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je za námi první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté se od od 6. do 9. listopadu předvedli na Finských hrách. V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy padli...

9. listopadu 2025  15:10,  aktualizováno  18:55

Konkurence pro Willa. Za Pardubice bude chytat bratr někdejší hvězdy NHL

Kanadský brankář Malcolm Subban.

Hokejové Pardubice ohlásily novou posilu, do extraligy přichází kanadský brankář Malcolm Subban, který má za sebou 87 zápasů v NHL. Mladší bratr někdejšího hvězdného obránce P.K. Subbana naposledy...

9. listopadu 2025  17:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.