Hertl trefil Vegas výhru, Bostonu naopak dva góly Pastrňáka nestačily

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:21aktualizováno  7:56
Den po nominaci české reprezentace na únorové olympijské hry v Miláně byli tuzemští hráči v NHL hodně vidět. Centr Tomáš Hertl (1+1) rozhodl o výhře Vegas 4:3 po prodloužení nad Winnipegem a David Pastrňák hned dvakrát pálil za Boston. S Pavlem Zachou (0+1) ovšem jen mírnili prohru 4:7 se Seattlem. V přímém brankářském souboji se poměřili Dan Vladař s Lukášem Dostálem, výhru slavil prvně jmenovaný po úspěchu Philadelphie 5:2.
Tomáš Hertl slaví se spoluhráči z Vegas branku. | foto: AP

Souboj Winnipegu s Vegas proti sobě postavil dva trápící se celky. Po výsledku 3:4 po prodloužení odjížděli spokojenější hostující hráči Golden Knights. Sérii pěti proher pouhých 13 vteřin před vypršením nastaveného času za početní převahy ukončil Tomáš Hertl (15:48, 1+1, +/-: 0, 5 střel) díky důrazu na brankovišti Connora Hellebuycka.

Český reprezentant se prosadil i u remízy 3:3 z řádné hrací doby, když asistoval u v pořadí druhé branky Vegas od Bretta Howdena z 49. minuty a za svůj výkon byl nakonec zvolen třetí hvězdou. Winnipeg se v samém závěru trefou Kylea Connora dostal do trháku 3:2, hosty však záhy na to v 56. minutě zachránil Reilly Smith.

Úterní nezdar byl pro Jets již dokonce desátou prohrou v řadě. Loňský vítěz Prezident Trophy pro nejlepší tým základní části NHL je tak nečekaně s pouhými 35 body přikovaný až k poslední příčce soutěže za dalšími kanadskými celky Vancouverem (37 bodů) a Calgary (40 bodů).

Výsledky

NHL
7. 1. 2026 1:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Góly:
10:22 Zegras (Dvorak, Konecny)
14:23 Zegras (York, Couturier)
21:15 York (Grebjonkin, Cates)
34:38 Sanheim (Cates)
58:45 Grebjonkin
Góly:
04:15 C. Gauthier (LaCombe, Terry)
41:25 Killorn (Terry, LaCombe)
Sestavy:
Vladař (Ersson) – York, Sanheim (A), Andrae, Drysdale, Seeler, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Grebjonkin, Cates, Brink – Grundström, Abols, Hathaway.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Zellweger, Trouba, LaCombe, Gudas (C), I. Moore, Minťukov, Helleson – Kreider, Leo Carlsson, Terry – C. Gauthier, McTavish (A), Sennecke – Harkins, Granlund, Killorn (A) – R. Johnston, Poehling.

Rozhodčí: L ́Ecuyer, Markovic – Barton, Faucher

Počet diváků: 19415

NHL
7. 1. 2026 4:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Boston Bruins Boston Bruins 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)
Góly:
08:50 Eberle (Beniers, Dunn)
22:48 Catton (McCann, R. Evans)
38:16 Meyers (Kartye)
39:59 McCann (Dunn, Beniers)
50:20 Kakko (Gaudreau, Stephenson)
54:20 Catton (Gaudreau, Kakko)
59:48 Kakko
Góly:
12:47 Pastrňák (Zadorov)
26:28 Pastrňák (McAvoy, E. Lindholm)
54:50 Lohrei (Zacha, Mittelstadt)
57:38 Arvidsson (Mittelstadt, Steeves)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Lindgren, C. Fleury, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers, Eberle – Tolvanen, Stephenson, Gaudreau – Catton, S. Wright, McCann – Kartye, Meyers, Melanson.
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – Aspirot, McAvoy, Zadorov, Jokiharju, Lohrei, Peeke – Steeves, E. Lindholm, M. Geekie – Chusnutdinov, Minten, Pastrňák – Mittelstadt, Zacha, Arvidsson – Jeannot, Kuraly, Kastelic.

Rozhodčí: Eric Furlatt, Carter Sandlak – Kiel Murchison, Libor Suchánek

NHL
7. 1. 2026 4:00
San Jose Sharks San Jose Sharks : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Góly:
19:11 Regenda (Wennberg, Toffoli)
24:14 Wennberg (Eklund, Orlov)
55:16 Ostapchuk
57:46 Ferraro (Wennberg)
58:31 Celebrini (Graf, Ferraro)
Góly:
39:15 Werenski (Voronkov, Marčenko)
56:05 Monahan (Provorov)
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Liljegren, Orlov, Iorio, Ferraro, Leddy, S. Dickinson – Černyšov, Celebrini (A), Eklund – Toffoli (A), Wennberg, Graf – Regenda, Dellandrea, J. Skinner – Reaves, Ostapchuk, Goodrow (A).
Sestavy:
Greaves (Merzļikins) – Mateychuk, Werenski (A), Severson, Provorov, Fabbro, Christiansen – Marčenko, Fantilli, Voronkov – Heinen, Monahan (A), C. Sillinger – Olivier, Coyle, Jenner (C) – K. Johnson, Gaunce, Aston-Reese.

Rozhodčí: Kyle Rehman, Corey Syvret – Caleb Apperson, Jonathan Deschamps

Počet diváků: 16258

NHL
7. 1. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)
Góly:
02:01 T. Thompson (Byram, Power)
11:24 McLeod (Tuch, Samuelsson)
29:37 Tuch (Byram, Norris)
46:13 Metsa (Malenstyn, Greenway)
58:36 Doan
Góly:
50:17 DeBrusk (Sherwood, Boeser)
55:16 Elias Pettersson (Boeser, Hronek)
55:55 Öhgren (M. Pettersson, L. Karlsson)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Byram, Power, Bryson, Metsa – Krebs, T. Thompson, Doan – Zucker, Norris, Tuch (A) – Benson, McLeod, Quinn – Greenway, Östlund, Malenstyn.
Sestavy:
Demko (Lankinen) – M. Pettersson, Willander, Buium, Hronek (A), P. Joseph, T. Myers – DeBrusk, Elias Pettersson (A), L. Karlsson – E. Kane, Sasson, Boeser (A) – O'Connor, Kämpf, Sherwood – Öhgren, Räty, Höglander.

Rozhodčí: Sullivan, St-Laurent – Kowachik, Gawryletz

Počet diváků: 17036

NHL
7. 1. 2026 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Nashville Predators Nashville Predators 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)
Góly:
08:53 McDavid (Bouchard, Draisaitl)
35:53 McDavid
36:15 Lazar (Savoie, Janmark)
38:52 K. Kapanen (Draisaitl, Podkolzin)
53:46 Draisaitl (K. Kapanen, Podkolzin)
59:03 McDavid (Nugent-Hopkins, Ekholm)
Góly:
43:48 O'Reilly (Hague, Evangelista)
44:03 Blankenburg (R. Schaefer, Bunting)
Sestavy:
Ingram (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Regula, Nurse, Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – K. Kapanen, Draisaitl (A), Podkolzin – Roslovic, Henrique, Howard – Savoie, Lazar, Janmark.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Perbix, Josi (C), Wilsby, Skjei, Blankenburg, Hague, J. Barron – Stamkos (A), O'Reilly (A), F. Forsberg – Evangelista, Haula, Bunting – C. Smith, McCarron, R. Schaefer – Svečkov, Jost.

Rozhodčí: Sutherland, Skilliter – T. Gawryletz, Mills

Počet diváků: 18347

NHL
7. 1. 2026 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:4P (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)
Góly:
05:16 Perfetti (J. Toews, Morrissey)
32:04 L. Schenn (Vilardi, Lowry)
54:56 Connor (Vilardi)
Góly:
39:09 Stone (Dorofejev, Marner)
48:13 Howden (Hanifin, Hertl)
55:55 R. Smith (Saad, Hutton)
64:47 Hertl (Marner, Eichel)
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – Morrissey (A), DeMelo, Samberg, Pionk, H. Fleury, L. Schenn – Connor, Scheifele (A), Iafallo – Perfetti, J. Toews, Vilardi – M. Barron, Lowry (C), Niederreiter – Naměstnikov, Pearson, Nyquist.
Sestavy:
Hart (Schmid) – Hanifin, Hutton, Lauzon, Korczak, Megna, Whitecloud (A) – Barbašov, Eichel (A), Bowman – Dorofejev, Marner, Stone (C) – Howden, Hertl, Kolesar – Saad, Sissons, R. Smith.

Rozhodčí: Chmielewski, Beach – Knorr, Toomey

Počet diváků: 13951

NHL
7. 1. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Góly:
19:48 Guentzel (Kučerov, D. Raddysh)
37:22 Girgensons (Gourde, Holmberg)
48:31 Hagel (Crozier, Kučerov)
58:35 Cirelli (Hagel, D. Raddysh)
Góly:
23:22 Kelly (Bardakov, Solovjov)
29:31 Nelson (C. Makar)
Sestavy:
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Crozier, Carlile – Kučerov (A), Point, Goncalves – Guentzel (A), Cirelli (A), Hagel – Holmberg, Gourde, Girgensons – Bjorkstrand, James, Paul.
Sestavy:
Wedgewood (Miner) – C. Makar (A), Girard, Burns, Manson, Malinski, Solovjov – Nečas, MacKinnon (A), Olofsson – Ničuškin, Nelson (A), Lehkonen – Brindley, Drury, Colton – Kelly, Bardakov, T. Makar.

Rozhodčí: Thomas John Luxmore, Pierre Lambert – Ben O'Quinn, Mark Shewchyk

Počet diváků: 19092

NHL
7. 1. 2026 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Dallas Stars Dallas Stars 6:3 (3:1, 2:0, 1:2)
Góly:
07:19 K. Miller (Svečnikov, Sebastian Aho)
13:32 Gostisbehere (Jarvis, Svečnikov)
18:56 Stankoven (K. Miller, Chatfield)
25:17 K. Miller (Svečnikov, Ehlers)
26:59 Jarvis (Svečnikov, Ehlers)
48:18 W. Carrier (Ehlers)
Góly:
11:53 J. Robertson
40:36 Rantanen (J. Robertson)
58:11 W. Johnston (Rantanen, J. Robertson)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Gostisbehere, Chatfield, K. Miller, S. Walker, Nikišin, Nyström – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Ehlers – Hall, Stankoven, Blake – Martinook (A), Staal (C), Jarvis – W. Carrier, Philp, Robinson.
Sestavy:
Oettinger (27. DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Petrovic, Ljubuškin, Lundkvist – J. Robertson, Hintz (A), Bourque – Duchene, W. Johnston, Rantanen – Hryckowian, Steel, Erne – Bäck, Faksa, Blackwell.

Rozhodčí: McIsaac, Samuels-Thomas – Alphonso, Murray

Počet diváků: 18299

NHL
7. 1. 2026 1:30
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Florida Panthers Florida Panthers 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly:
19:36 Cowan (N. Robertson, N. Roy)
20:42 Knies (Stecher, Tavares)
24:01 Matthews (Knies, Maccelli)
59:53 McMann (N. Roy)
Góly:
51:38 Verhaeghe
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Carlo, Rielly (A), Stecher, Ekman-Larsson, P. Myers, Benoit – Domi, Matthews (C), McMann – Knies, Tavares (A), Maccelli – N. Robertson, N. Roy, Cowan – Järnkrok, Laughton, Lorentz.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Sebrango – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – Samoskevich, Rodrigues, Greer – J. Boqvist, Kunin, Gregor.

Rozhodčí: Charron, Dwyer – Smith, Berg

Počet diváků: 18911

NHL
7. 1. 2026 1:30
New York Islanders New York Islanders : New Jersey Devils New Jersey Devils 9:0 (3:0, 2:0, 4:0)
Góly:
01:08 Barzal (Pulock, M. Schaefer)
04:01 Duclair (Pelech)
13:31 Duclair (Cizikas)
23:29 Duclair (Barzal, DeAngelo)
31:12 Holmström (Barzal, Pulock)
41:34 Cizikas
51:28 DeAngelo (Duclair, Šabanov)
58:36 Ritchie (DeAngelo, MacLean)
59:02 Cizikas (Duclair)
Góly:
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, McWard – Heineman, Barzal, Lee (C) – Holmström, Pageau, Drouin – Gatcomb, Ritchie, Šabanov – Duclair, Cizikas, MacLean.
Sestavy:
Markström (Allen) – Hamilton, Siegenthaler, Pesce, L. Hughes, White, Dillon – Bratt, Hischier (C), J. Hughes (A) – Gricjuk, Mercer, Meier – C. Brown, Glass, Palát (A) – Noesen, Glendening, Lammikko.

Rozhodčí: J. Hebert, P. MacDougall – D. Kelly, J. Murray

Počet diváků: 17255

