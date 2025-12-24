Premium

Hertl skóroval za Vegas, Pastrňák jen mírnil další debakl Bostonu

Martin Korbáš
7:27aktualizováno  7:58
Poslední hrací den před vánoční přestávkou nabídla hokejová NHL třináct duelů. Ve formě hrající centr Tomáš Hertl gólem podpořil triumf Vegas 7:2 nad San Jose. Naopak David Pastrňák asistencí jen mírnil další vysokou prohru Bostonu, který naposledy nestačil 2:6 Montrealu. Gólman David Rittich Islanders vychytal výhru 2:1 nad New Jersey a Vítek Vaněček statečně čelil silnému Coloradu, které Utah udolalo hubeným výsledkem 1:0.
Braeden Bowman (42) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.

Braeden Bowman (42) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas Golden Knights.

Tomáš Hertl překonává Yaroslava Askarova, kterého svým gólem vyhnal z branky.
Zklamaní hráči Bostonu míří do kabiny po drtivé porážce s Montrealem 2:6.
Ivan Demidov se raduje z gólu proti Bostonu.
Vítek Vaněček vyráží pokus kapitána Colorada Gabriela Landeskoga.
Po třech bodech (1+2) proti Edmontonu se centr Tomáš Hertl (17:52, 1+0, -1, 3 střely) prosadil i v posledním startu Vegas před vánoční přestávkou. Triumf 7:2 nad svým bývalým klubem San Jose podpořil jednou brankou. Golden Knights předvedli drtivý nástup, když v zahajovací třetině zatížili konto soupeře pěti góly.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 36z. - 47b. (16+31)

2. Pastrňák (BOS), 33z. - 40b. (14+26)

3. Hertl (VGK), 35z. - 28b. (15+13)

4. Zacha (BOS), 37z. - 26b. (10+16)

5. Hronek (VAN), 36z. - 20b. (2+18)

Český útočník se podepsal pod v pořadí čtvrtou brankovou akci. Běžela 15. minuta, kdy Pavel Dorofejev za bránou odzbrojil rozehrávajícího soupeře. Následně okamžitě vybídl Hertla, jenž z prostoru mezi kruhy v zakončení nezaváhal.

Hned sedm hráčů domácích na čele s Mitchem Marnerem (2+0) si ze zápasu odneslo dvoubodovou bilanci. V dresu Sharks výsledek alespoň mírnil jednou trefou hvězdný mladík Macklin Celebrini. 19letý Kanaďan, jenž s 55 body platí za čtvrtého hráče ligové produktivity, zaznamenal shodně svou 19. branku sezony.

Výsledky

NHL
24. 12. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Florida Panthers Florida Panthers 2:5 (1:0, 1:0, 0:5)
Góly:
04:11 Robinson (Sebastian Aho, Nyström)
21:58 Svečnikov (Staal)
Góly:
43:53 Mikkola (Luostarinen, Reinhart)
46:17 Kunin (Gregor, Ekblad)
47:00 Lundell (Reinhart, Luostarinen)
49:57 Bennett (Greer, Ekblad)
55:21 S. Jones (Reinhart, Marchand)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Chatfield, Nikišin, Nyström – Ehlers, Sebastian Aho (A), Blake – Svečnikov, Staal (C), Stankoven – Hall, Jankowski, Robinson – W. Carrier, Kotkaniemi, Nadeau.
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, S. Jones, Balinskis, Petry – Luostarinen, Lundell, Reinhart (A) – Verhaeghe, Bennett, Marchand (A) – J. Boqvist, Rodrigues, Greer – Kunin, Studnicka, Gregor.

Rozhodčí: Charron, St-Laurent – Fournier, Cormier

Počet diváků: 18318

NHL
24. 12. 2025 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Seattle Kraken Seattle Kraken 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
Góly:
36:13 Fiala
48:45 Kuzmenko (B. Clarke, Doughty)
Góly:
21:10 Eberle (Beniers, Stephenson)
27:26 Gaudreau (Tolvanen, Mahura)
36:02 Meyers (Oleksiak)
Sestavy:
Copley (A. Forsberg) – Doughty (A), M. Anderson, B. Clarke, Edmundson, Ceci, Dumoulin – Kempe (A), Kopitar (C), Foegele – Laferriere, Byfield, Fiala – Kuzmenko, Turcotte, T. Moore – Perry, Helenius, Armia.
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), R. Lindgren, Oleksiak, R. Evans, Mahura, C. Fleury – Eberle (C), Beniers (A), Kakko – Gaudreau, Stephenson, Tolvanen – Winterton, S. Wright, Catton – Melanson, Meyers, Kartye.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Graham Skilliter – Brandon Gawryletz, Trent Knorr

Počet diváků: 18143

NHL
24. 12. 2025 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Nashville Predators Nashville Predators 2:3P (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly:
07:00 Faber (Q. Hughes, Sturm)
20:52 Eriksson Ek (M. Johansson, Kaprizov)
Góly:
14:28 O'Reilly (Evangelista, Stamkos)
17:07 Josi (O'Reilly, F. Forsberg)
60:53 Stamkos (Haula, Blankenburg)
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Bogosian, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, Trenin – Hinostroza, Sturm, M. Foligno (A).
Sestavy:
Saros (Annunen) – Perbix, Josi (C), Wilsby, Skjei, Blankenburg, Hague – Stamkos (A), O'Reilly (A), F. Forsberg – Evangelista, Haula, Bunting – Matthew Wood, Svečkov, Jost – C. Smith, McCarron, R. Schaefer.

Rozhodčí: Ch. Lee, S. Hiff – CJ Murray, B. O ́Quinn

Počet diváků: 19033

NHL
24. 12. 2025 0:30
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Dallas Stars Dallas Stars 4:3P (1:0, 0:2, 2:1 - 1:0)
Góly:
09:23 J. van Riemsdyk (Rasmussen, Edvinsson)
43:02 Finnie (Raymond, Seider)
55:57 Larkin (J. van Riemsdyk, Raymond)
60:34 Larkin (Seider, Raymond)
Góly:
30:47 Hintz (Rantanen, J. Robertson)
39:16 Benn (Duchene, Hryckowian)
51:18 W. Johnston (Heiskanen, Rantanen)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, J. Leonard – Rasmussen, Compher, J. van Riemsdyk – Kasper, Danielson, Appleton.
Sestavy:
DeSmith (Oettinger) – Heiskanen (A), Lindell (A), Lundkvist, Harley, Petrovic, Ljubuškin – Bourque, Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Duchene – Benn (C), Steel, Hryckowian – Erne, Faksa, Bäck.

Rozhodčí: Pochmara, MacDougall – Flemington, Baker

Počet diváků: 19515

NHL
24. 12. 2025 3:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Calgary Flames Calgary Flames 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
Góly:
06:48 Nugent-Hopkins (Bouchard, McDavid)
19:43 Draisaitl (Hyman, McDavid)
21:59 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
31:56 Hyman (McDavid)
45:38 Draisaitl (Hyman, McDavid)
Góly:
15:58 Weegar (Backlund)
Sestavy:
Ingram (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Regula, Nurse (A), Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Roslovic, Draisaitl, Podkolzin – Savoie, Henrique, Mangiapane – Janmark, Frederic, M. Jones.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Andersson (A), Bahl, Weegar, Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Coronato, Frost, Huberdeau – Farabee, Kadri, Šarangovič – Coleman (A), Backlund (C), Zary – Klapka, Beecher, Lomberg.

Rozhodčí: Beach, Dwyer – Toomey, Apperson

Počet diváků: 18347

NHL
24. 12. 2025 3:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Góly:
38:30 Donato (Grzelcyk, Levšunov)
Góly:
10:17 Konecny (Zegras, Couturier)
31:13 Cates (Konecny, Drysdale)
57:52 Grundström (Couturier, Ristolainen)
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Vlasic, Crevier, Grzelcyk, Levšunov, Kaiser, Murphy (A) – Bertuzzi, Donato, Burakovsky – O. Moore, Greene, Lardis – Teräväinen, J. Dickinson (A), Michejev – C. Dach, Toninato, Lafferty.
Sestavy:
Ersson (Vladař) – York, Sanheim (A), Seeler, Ristolainen, Andrae, Drysdale – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grundström, Abols, Grebjonkin.

Rozhodčí: Chmielewski, Kea – McNamara, Faucher

Počet diváků: 20256

NHL
24. 12. 2025 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 2:3P (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
17:13 Greig (Giroux)
29:27 Stützle (Batherson, Cozens)
Góly:
15:22 Byram (Greenway, Dunne)
26:11 Östlund (Byram, Tuch)
60:31 Byram (McLeod, Samuelsson)
Sestavy:
Ullmark (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Spence, Matinpalo, Jensen – B. Tkachuk (C), Stützle, Zetterlund – Perron, Cozens, Batherson – Amadio, Greig, Giroux (A) – MacDermid, Halliday, Cousins.
Sestavy:
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin (C), Byram, Metsa, Power, Kesselring – Krebs, T. Thompson (A), Doan – Benson, McLeod, Quinn – Östlund, Norris, Tuch (A) – Greenway, Dunne, Malenstyn.

Rozhodčí: Furlatt, Schrader – Barton, Oliver

Počet diváků: 17753

NHL
24. 12. 2025 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 2:6 (2:1, 0:1, 0:4)
Góly:
12:25 Chusnutdinov (Lohrei)
19:42 Steeves (Pastrňák, Arvidsson)
Góly:
11:08 Blais (L. Hutson, Dobson)
21:58 Děmidov
47:04 Z. Bolduc (Suzuki, L. Hutson)
48:43 Caufield (Dobson, Děmidov)
50:09 Suzuki (Slafkovský, Dobson)
52:22 Slafkovský (L. Hutson)
Sestavy:
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Peeke, H. Lindholm (A), Lohrei, Koljačonok – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Kastelic, Minten, Jeannot – Chusnutdinov, Kuraly, Steeves.
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – Dobson, Matheson (A), A. Carrier, L. Hutson, A. Xhekaj, Struble – Z. Bolduc, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Slafkovský – Josh Anderson, Danault, Texier – Gallagher (A), Veleno, Blais.

Rozhodčí: South, Blandina – MacPherson, Kelly

Počet diváků: 17580

NHL
24. 12. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Utah Mammoth Utah Mammoth 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Góly:
27:57 Girard
Góly:
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar (A), Manson, Burns, Girard, Malinski – Landeskog (C), MacKinnon (A), Nečas – Lehkonen, Nelson, Ničuškin – Olofsson, Colton, Brindley – Kelly, Drury, Kiviranta.
Sestavy:
Vaněček (Vejmelka) – Sergačjov, Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller, Schmaltz, Peterka – Crouse, Hayton, Guenther – Carcone, McBain, But – O'Brien, Stenlund, Kerfoot.

Rozhodčí: Corey Syvret, Wes McCauley – Travis Gawryletz, Joe Mahon

NHL
24. 12. 2025 4:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : San Jose Sharks San Jose Sharks 7:2 (5:0, 1:1, 1:1)
Góly:
01:46 Howden (Bowman, R. Smith)
08:41 Marner (Hanifin, Dorofejev)
11:37 Sissons (Kolesar, Saad)
14:57 Hertl (Dorofejev)
18:34 Stone (Barbašev, Korczak)
38:50 R. Smith (Korczak, Bowman)
45:22 Marner (Stone, Barbašev)
Góly:
26:51 Celebrini (Toffoli)
48:04 Graf (Toffoli, Wennberg)
Sestavy:
Hart (Schmid) – McNabb (A), Korczak, Hanifin, Hutton, Lauzon, Whitecloud – Barbašev, Marner, Stone (C) – Dorofejev, Hertl (A), Holtz – R. Smith, Howden, Bowman – Saad, Sissons, Kolesar.
Sestavy:
Askarov (15. Nedeljkovic) – Orlov, Klingberg, Ferraro (A), Muchamadullin, S. Dickinson, Leddy – Graf, Celebrini, Černišev – Eklund, Wennberg (A), Toffoli (A) – J. Skinner, Dellandrea, Cardwell – Goodrow, Gaudette, Reaves.

Rozhodčí: Sandlak, Rehman – Murchison, Mills

Počet diváků: 18092

NHL
24. 12. 2025 1:00
New York Islanders New York Islanders : New Jersey Devils New Jersey Devils 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Góly:
32:10 Holmström
58:45 Pelech (Lee, Holmström)
Góly:
15:35 Pesce (Hischier, Mercer)
Sestavy:
Rittich (Högberg) – Pulock (A), M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Warren, Mayfield – Barzal, Holmström, Lee (C) – Drouin, Heineman, Pageau – Duclair, Ritchie, Šabanov – Cizikas, Gatcomb, MacLean.
Sestavy:
Markström (Allen) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes (A), Pesce, White, Dillon – Hischier (C), Meier, Mercer – Bratt, J. Hughes, Palát (A) – C. Brown, Glass, Gricjuk – Cotter, Glendening, Noesen.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Halkidis – Deschamps, Tobias

NHL
23. 12. 2025 22:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)
Góly:
09:07 Nylander
13:34 Maccelli (Nylander, P. Myers)
27:38 Lorentz
51:35 Domi (Ekman-Larsson, Nylander)
57:57 McMann (Domi)
58:36 Nylander (Tavares, Knies)
Góly:
09:51 Rust (Crosby, Letang)
31:43 McGroarty
41:00 Mantha (Wotherspoon, Brazeau)
Sestavy:
Woll (Hildeby) – P. Myers, Rielly (A), Stecher, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit – Domi, Matthews (C), Knies – Nylander, Maccelli, Tavares (A) – McMann, N. Roy, N. Robertson – Lorentz, Laughton, Joshua – C. Tanev.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Kulak, St. Ivany, Shea – Rust (A), Crosby (C), Rakell – Mantha, Novak, Brazeau – Koivunen, Kindel, McGroarty – Acciari, Hayes, Dewar.

Rozhodčí: Rank, Nicholson – Kovachik, Berg

NHL
24. 12. 2025 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : New York Rangers New York Rangers 3:7 (0:1, 3:1, 0:5)
Góly:
20:23 Carlson (Protas, R. Leonard)
28:40 D. Strome (McMichael, R. Leonard)
32:11 Protas (Milano, Lapierre)
Góly:
14:57 T. Raddysh (Brodzinski, Schneider)
31:14 Cuylle (Zibanejad, Trocheck)
48:10 T. Raddysh (Cuylle, Laba)
49:18 Lafrenière (Panarin, Morrow)
53:43 Trocheck (Brodzinski, Perreault)
57:44 Panarin (Zibanejad, Lafrenière)
58:09 Trocheck (Cuylle, T. Raddysh)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Chisholm, T. van Riemsdyk – Ovečkin (C), Sourdif, McMichael – Protas, D. Strome, R. Leonard – Beauvillier, Dowd (A), Frank – Duhaime, Lapierre, Milano.
Sestavy:
Šesťorkin (Quick) – Gavrikov, Schneider, Soucy, Borgen, M. Robertson, Morrow – Panarin (A), Zibanejad (A), Lafrenière – Perreault, Trocheck (A), Cuylle – Brodzinski, Laba, T. Raddysh – Othmann, Carrick, Rempe.

Rozhodčí: Sutherland, Samuels-Thomas – Blujus, Suchánek

Počet diváků: 18347

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.