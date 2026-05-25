Hertl gólem přiblížil Vegas k finále Stanley Cupu, Nečas jednou asistoval

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:05
Hokejový útočník Tomáš Hertl byl s bilancí rozdílové trefy a asistence zvolen první hvězdou u nedělní výhry Vegas 5:3 nad Coloradem, po které tým z města hazardu vede již 3:0 na zápasy a je krok od finále Stanley Cupu. Za hosty jednou asistoval Martin Nečas.

Tomáš Hertl při gólové oslavě. | foto: AP

Výsledek

NHL
25. 5. 2026 2:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)
Góly:
20:19 Stone (Marner, Hertl)
24:05 W. Karlsson (Marner)
32:46 Kolesar (Coghlan, Korczak)
48:21 Hertl (Stone, Korczak)
59:01 Howden (W. Karlsson, Theodore)
03:21 Landeskog (D. Toews, MacKinnon)
07:03 Kadri (Nečas, Manson)
13:15 Drury (Kelly, D. Toews)
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Korczak, Coghlan – Dorofejev, Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Stone (C), Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith.
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Malinski, Kulak, Burns, Manson – Landeskog (C), MacKinnon (A), Lehkonen – Nečas, Nelson, Kadri – Ničuškin, N. Roy, Colton – L. O'Connor, Drury, Kelly.

Rozhodčí: J. Hebert, G. Rank – S. Cherrey, J. Marquis

Počet diváků: 18212

Stav série: 3:0

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Proč se neostříhá? Nechci dopadnout jako Samson a ztratit sílu, vzkazuje Voženílek

Premium
Daniel Voženílek v utkání Česka proti Slovensku na MS v hokeji 2026 ve...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Nabere rychlost, stlačí brusle k ledu a jede. A sráží všechno, co mu přijde do cesty. Když má kotouč, funguje podobně, jen občas zkusí nějakou kulišárnu nebo naopak najde jednoduché řešení a...

25. května 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

ÚMORNÁ DŘINA. Znavení čeští hokejisté hromadně slaví vítězství nad Itálií,...

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou v rozhodující fázi. Česká reprezentace si už zajistila postup do čtvrtfinále. Na koho by v něm mohla narazit?

24. května 2026  23:24

Slovensko dostalo od Kanady čtyři góly za sedm minut, Dánsko zvítězilo po nájezdech

Slovenský útočník Oliver Okuliar vyjíždí zpoza kanadské branky.

Hokejisté Kanady si na světovém šampionátu upevnili vedoucí pozici ve skupině B. V neděli večer přehráli Slovensko 5:1, ačkoliv po dvou třetinách bylo skóre nerozhodné. Slováci tak stále nemají...

24. května 2026  16:05,  aktualizováno  23:20

Postupová matematika na MS v hokeji 2026: Češi mají jisté čtvrtfinále, co ostatní?

Čeští hokejisté se radují z gólu obránce Marka Alschera (vlevo).

Základní skupiny hokejového mistrovství světa se chýlí ke konci, českému týmu zbývají ve Fribourgu dva zápasy. Na koho může 28. května narazit ve čtvrtfinále, které mu zajistila nečekaná porážka...

24. května 2026  23:18

Finové zůstávají stoprocentní, zdolali Rakousko. Britové jsou jistým sestupujícím

Finští hokejisté se radují z gólu Mikaela Granlunda.

Hokejisté Finska na světovém šampionátu ve skupině A vyhráli také svůj šestý zápas a v posledním zápase skupinové fáze si to v úterý o první místo rozdají v přímém souboji s domácím Švýcarskem....

24. května 2026  16:10,  aktualizováno  22:58

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi mají jisté čtvrtfinále, v pondělí hrají s Norskem

Sledujeme online
Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

24. května 2026  22:48

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

24. května 2026  22:42

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

24. května 2026  22:41

Slovensko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Slovenský útočník Martin Pospíšil v akci s Finem Teuvo Teravainenem. (11. února...

Slovenští hokejisté se na mistrovství světa ve Švýcarsku pokusí ukončit dlouhé čekání na medaili. Ve Fribourgu v základní skupině B odehráli i souboj s českou reprezentací. Program, výsledky,...

24. května 2026  22:41

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

24. května 2026  22:34

Cítili jsme trošku křivdu, ale už je to za námi, hlásí Okuliar před Kanadou

Český útočník Jakub Flek si kryje puk před Oliverem Okuliarem ze Slovenska.

Osm trestných minut v prostřední části a podle slovenských hokejistů i sporný rozhodující gól Romana Červenky. Utkání proti českému týmu (2:3) nedopadlo, jak by si představovali. První porážka na...

24. května 2026  17:44

Vstřelil nejrychlejší hattrick v historii MS. Skvělý lídr i člověk, chválí Josiho parťáci

Roman Josi v utkání Švýcarska proti Maďarsku na MS v hokeji 2026.

Když si brusle nazuje Roman Josi, dějí se obvykle věci. Platilo to i v sobotním utkání skupiny A, v němž švýcarský kapitán nasázel hattrick a výrazně pomohl k demolici Maďarska (9:0). A nejen to....

24. května 2026  16:14

