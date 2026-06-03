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Hertl byl hrdinou Vegas v úvodním finále, na ledě Caroliny rozhodl v 57. minutě

Martin Korbáš
  6:58aktualizováno  7:48
V letošní finálové sérii play off hokejové NHL nastupuje jediný český zástupce. A právě útočník Tomáš Hertl se stal klíčovou postavou úvodního finále Stanley Cupu mezi Carolinou a Vegas. Zkušený centr v 57. minutě rozsoudil stav 4:4 a trefil hostujícímu týmu Golden Knights vedení 1:0 na zápasy.
Tomáš Hertl zařídil Vegas úspěšný vstup do finále play off.

Tomáš Hertl zařídil Vegas úspěšný vstup do finále play off. | foto: AP

Hokejisté Vegas si gratulují k úspěšně zvládnutému vstupu do finále play off.
Fanoušci Caroliny mávají ručníky během úvodního finále play off proti Vegas.
Tomáš Hertl (Vegas) plachtí vzduchem po kontaktu s gólmanem Frederikem...
Gólová radost útočníka Tomáše Hertla z Vegas proti Carolině.
8 fotografií

Hokejisté Caroliny ve svém čtrnáctém startu v letošním play off NHL narazili teprve na druhého přemožitele. Po dvou hladkých postupech 4:0 na zápasy s Ottawou a Philadelphií nezvládli jen otevírací partii ve finále Východní konference s Montrealem, který ovšem následně přejeli 4:1 na zápasy.

Pouze s jednou prohrou naposledy prošel do finále Stanley Cupu Edmonton v roce 1983, přičemž na čtyři vítězné zápasy se v zámoří všechny série hrají až od roku 1987. Druhý nezdar Hurricanes přišel až v úvodním finále Stanley Cupu a měl český podpis. O vítězství Vegas 5:4 rozhodl v čase 56:36 centr Hertl (15:10, 1+0, +1, 2 střely), jenž uspěl zakončením z mezikruží po chytrém pasu Coltona Sissonse.

Vegas, které v závěru základní části nakopla trenérská změna a příchod zkušeného Johna Tortorelly, si tak vylepšili letošní bilanci v play off na patnáct výher z dosavadních devatenácti startů (4:2 na zápasy proti Utahu a Anaheimu, 4:0 na zápasy proti Coloradu).

Tomáš Hertl zařídil Vegas úspěšný vstup do finále play off.
Hokejisté Vegas si gratulují k úspěšně zvládnutému vstupu do finále play off.
Fanoušci Caroliny mávají ručníky během úvodního finále play off proti Vegas.
Tomáš Hertl (Vegas) plachtí vzduchem po kontaktu s gólmanem Frederikem Andersenem (Carolina).
8 fotografií

Ovšem zpátky k úvodnímu finále, do kterého lépe vstoupila domácí Carolina. Postaral se o to dánský útočník Nikolaj Ehlers, jenž poprvé ujel obraně Vegas už po 25 vteřinách od zahajovacího buly. Po dalším samostatném úniku pak podruhé slavil ve 13. minutě, kdy si kličkou otevřel prostor mezi betony Cartera Harta.

Netrvalo to ovšem dlouho a Vegas vrátil do hry kontaktním gólem bek Shea Theodore. Ve druhé dvacetiminutovce naopak předvedli raketový nástup hosté, když po třiceti vteřinách hry srovnal na 2:2 ranou z levého kruhu Ivan Barbašov. Obrat dokonali Golden Knights v 25. minutě, kdy po pasu od zadního mantinelu v podání lídra bodování play off Mitche Marnera zakončoval v blízkosti brány William Karlsson. Podruhé do kabin se však nakonec odcházelo za stavu 3:3 poté, co v 33. minutě přesně pálil kapitán Hurricanes Jordan Staal.

V na play off nezvyklých brankových hodech se pokračovalo i ve třetím dějství. Jako první udeřili v 42. minutě Vegas, když skvělý pas obránce Theodorea usměrnil za záda Frederika Andersena kanonýr Brett Howden. Zlepšil se tak na 11 branek ve vyřazovací části a osamostatnil se od spoluhráče Pavla Dorofejeva na vedoucí pozici ligových střelců.

V 52. minutě se radovali pro změnu domácí. Srovnání na 4:4 zařídil prudkou ranou z levého kruhu bek Shayne Gostisbehere, ke kterému se šťastně odrazil puk po prohraném buly Caroliny v útočném pásmu.

Rozhodující chvíli ale nabídla až 57. minuta a její ústřední postavou byl výše zmiňovaný Hertl. Svůj životní gól, kterým zařídil Golden Knigths vedení ve finálové sérii, vstřelil z protiútoku po neproměněné velké šanci domácího Setha Jarvise. V letošním play off si tak 32letý rodák z Prahy vylepšil bilanci na 10 bodů (4+6).

Výsledek

NHL
3. 6. 2026 2:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 4:5 (2:1, 1:2, 1:2)
Góly:
00:25 Ehlers (Chatfield)
12:08 Ehlers (Chatfield)
32:42 Staal (K. Miller, Martinook)
51:19 Gostisbehere
Góly:
13:28 Theodore (McNabb, C. Smith)
20:30 Barbašov (Eichel)
24:35 W. Karlsson (Marner, Howden)
41:21 Howden (Theodore, McNabb)
56:36 Hertl (Sissons, Theodore)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Jaccob Slavin, Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – Svečnikov, Sebastian Aho, Jarvis – Hall, Stankoven, Blake – Ehlers, Staal, Martinook – W. Carrier, Jankowski, Robinson.
Sestavy:
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Korczak, Coghlan – Dorofejev, Eichel, Barbašov – Marner, W. Karlsson, Howden – Stone, Sissons, Hertl – Kolesar, Dowd, C. Smith.

Rozhodčí: Wes McCauley, Chris Rooney – Devin Berg, Matt MacPherson

Stav série: 0:1

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Carolina vs. VegasHokej - - 5. 6. 2026:Carolina vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
5. 6. 02:00
  • 2.02
  • 3.92
  • 3.06
Program a výsledky
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Výsledky

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