Úterní výhra Vegas 3:2 na ledě Pittsburghu je pro tým z města hazardu teprve druhým úspěchem z posledních sedmi startů. Vybočit ze série nevýrazných výsledků Golden Knights pomohl hlavně výkon českého centra Tomáše Hertla (15:11, 2+0, +1, 3 střely). Pražský rodák, jenž za pár dní oslaví své 33. narozeniny, byl již tradičně silný na vhazování (vyhrál 10 z 16 buly) a navrch přidal gólovou produkci z přesilových her.
Češi v NHL
1. Pastrňák (BOS), 16z. - 20b. (8+12)
2. Nečas (COL), 16z. - 18b. (7+11)
3. Hronek (VAN), 17z. - 12b. (1+11)
4. Hertl (VGK), 17z. - 11b. (7+4)
5. Zacha (BOS), 15z. - 10b. (3+7)
Poprvé slavil v 17. minutě, když z předbrankového prostoru bekhendem pohotově poslal pod horní tyč brankáře Arturse Šilovse vyraženou střelu Mitche Marnera. Hubené skóre pak vydrželo až do úvodu třetí třetiny, kdy se domácím trefami z 42. a 50. minuty podařilo vývoj otočit. Podepsali se pod to Tommy Novak a Rickard Rakell.
Vegas však mají ve svém kádru jednoho z nejproduktivnějších nováčků letošní sezony forvarda Trevora Connellyho, jenž v 52. minutě svou 6. trefou zařídil smírný stav 2:2. Klíčový moment přinesla 59. minuta, kdy za podražení Marka Stonea putoval na trestnou lavici domácí Tommy Novak. Faulovaný kapitán Golden Knights pak v početní výhodě vymyslel parádní přihrávku před bránu na nabízejícího se Hertla a obrat v čase 59:25 byl dokonán.
Po čtyřech vynechaných zápasech vinou zranění v dolní části těla se do sestavy Dallasu vrátil zkušený centr Radek Faksa (13:38, 0+1, +1) a svou druhou asistencí sezony pomohl Starks k divoké výhře 6:5 v přestřelce nad domácím Washingtonem. Hlavním tahounem ofenzivy Stars byl útočník Jason Robertson, jenž nasázel třetí nejrychlejší čistý hattrick (v rozmezí 5 minut a 20 vteřin) v týmové historii a navrch přidal ještě asistenci.
Své 6., 7. a 8. trefy sezony Robertson dosáhl v úvodu druhé dvacetiminutovky. Brankáře Capitals Logana Thompsona vyhnal na střídačku zásahy z 21., 24. a 26. minuty. Osobní statistiky si dále výrazně vylepšoval i centr Roope Hintz (1+2).
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky NHL
00:28 Olivier (Coyle)
07:37 Provorov (Garland, Ničuškin)
24:19 Christiansen (Olivier)
27:20 Sillinger (Werenski, Olivier)
32:03 Coyle (Johnson, Werenski)
32:42 Ničuškin (Monahan, Mateychuk)
51:21 Coyle (Sillinger, Severson)
10:57 C. Makar (MacKinnon, Malinski)
36:35 Kadri (MacKinnon, C. Makar)
Talbot (Greaves) – Werenski (A), Severson, Provorov, Mateychuk, Christiansen, Gudbranson – Knies, Fantilli, Johnson – Ničuškin, Del Bel Belluz, Garland – Sillinger (A), Coyle, Olivier – Voronkov, Monahan (A), Lomberg – Fabbro.
Wedgewood (28. Blackwood) – Toews, C. Makar (A), Malinski, Burns, Kulak, Juulsen – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Landeskog (C), Kadri, N. Roy – Schwartz, Nelson, T. Hughes – Kelly, Svečkov, L. O'Connor.
Rozhodčí: Blandina, Luxmore – Oliver, Marquis
Počet diváků: 14959
06:04 Öhgren (Rossi, Cotter)
28:17 L. Karlsson (D. O'Connor)
45:30 DeBrusk (Pettersson I, Boeser)
49:34 DeBrusk (Oleksiak, Pettersson I)
04:04 Granlund (Sennecke, LaCombe)
17:07 Gauthier (Sennecke, LaCombe)
22:58 Carlsson (Minťukov, Granlund)
38:24 Gauthier (Sennecke, Granlund)
44:11 Gauthier (Sennecke, Luneau)
Lankinen (Meriläinen) – Pettersson II, Hronek, Brisebois, Oleksiak, Mancini, Buium – DeBrusk, Pettersson I, Boeser – Öhgren, Rossi, L. Karlsson – D. O'Connor, Quillan, Lekkerimäki – Cotter, Sasson, Gallagher.
Brossoit (Dostál) – LaCombe, Helleson, Minťukov, Warren, Mitchell, Luneau – Killorn, Carlsson, Caulfield – Gauthier, Granlund, Sennecke – Klepov, Washe, Colangelo – Malott, McQueen, Nesterenko.
Rozhodčí: Graedy Hamilton, Jean Hebert – Bevan Mills, Trent Knorr
12:32 Perbix (F. Forsberg)
23:29 Josi (F. Forsberg)
45:40 Edström (Josi, Colton)
59:19 Colton (Skjei, Drury)
30:28 Blake (Gostisbehere, Stankoven)
Saros (Annunen) – Josi (C), Wilsby, Skjei, Perbix, Hunt, Struble – Stamkos (A), O'Reilly, Bourque – F. Forsberg (A), Wright, Höglander – R. Schaefer, Kerfoot, Pinčuk – Colton, Drury, Edström.
Kočetkov (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Välimäki – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Ehlers, Stankoven, Blake – Martinook (A), Jankowski, Jarvis – Robinson, Kotkaniemi, Deslauriers.
Rozhodčí: Charron, Sullivan – Shewchyk, Kelly
Počet diváků: 17159
41:09 Novak (Korczak, Stastney)
49:58 Rakell (Novak, Korczak)
16:36 Hertl (Marner, Eichel)
51:19 Connelly (Lauzon)
59:25 Hertl (Stone, Eichel)
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Stastney, Korczak, Girard, Letang (A), Carlile – Rakell, Crosby (C), Novak – Činachov, Kindel, Kuzmenko – Brazeau, Lapierre, Koivunen – N. Robertson, Lizotte, Dewar.
Hill (Hart) – Theodore, McNabb, Andersson, Lauzon, Coghlan, Hanifin – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Marner, W. Karlsson (A), Howden – Bowman, Hertl, Connelly – Gatcomb, Dowd, Lavoie.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Liam Maaskant – Ben O'Quinn, Jonny Murray
Počet diváků: 15740
03:05 Beck (F. Xhekaj, A. Xhekaj)
18:18 J. Anderson (Guhle, A. Carrier)
24:00 Caufield (Dobson, Slafkovský)
40:46 Caufield (L. Hutson, Slafkovský)
57:21 Bauer (Koepke, DeMelo)
58:03 M. Barron (Bauer, DeMelo)
59:00 Connor (Scheifele)
59:28 Connor (Scheifele)
63:30 Samberg (Lowry, Vilardi)
J. Fowler (Dobeš) – L. Hutson, Dobson, Guhle, A. Carrier, A. Xhekaj, Engström – Caufield, Newhook, Slafkovský – Kreider, J. Evans, J. Anderson – Bolduc, Danault, Texier – F. Xhekaj, O. Kapanen, Beck.
Skinner (Stevenson) – Pionk, Samberg, H. Fleury, Ferraro, DeMelo, Salomonsson – Connor, Scheifele, Vilardi – Perfetti, Lowry, Mercer – Iafallo, M. Barron, Björck – Bauer, Koepke, Niederreiter.
07:54 Point (Kučerov, D'Astous)
13:01 Point (Kučerov, Černák)
28:41 Cirelli (Goncalves, Moser)
59:59 McDonagh
30:23 Raymond (Compher)
45:29 Compher (Copp, Faulk)
Vasilevskij (Hildeby) – Moser, Crozier, McDonagh (A), Černák, Hedman (C), Carlson, D'Astous – Guentzel, Point, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli, Goncalves – Michejev, James, Holmberg – Viel, C. Geekie.
J. Gibson (21. Tarasov) – Chiarot, Seider (A), Wallinder, Faulk, Englund, Anton Johansson – DeBrincat (A), Finnie, Arvidsson – Brandsegg-Nygård, Copp, Raymond (A) – Rasmussen, Compher, J. Leonard – Mazur, Dries, Kolesar.
Rozhodčí: Hanson, Syvret – Gawryletz, MacPherson
Počet diváků: 19092
34:24 Foerster (Drysdale, Mičkov)
41:48 Barkey (Martone, Zegras)
04:06 Boldy (Q. Hughes, Brodin)
04:37 McCarron (Coleman, Brink)
20:42 Eriksson Ek (Boldy)
58:36 Jurov (Kaprizov, Määttä)
Vladař (Woll) – Sanheim (A), Drysdale, York, Bonk, Seeler, Benoit – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Foerster, Barkey, Tippett – Martone, Cates, Mičkov – Knuble, Couturier (C), Acciari.
Wallstedt (Pickard) – Q. Hughes, Brodin, Määttä, Bogosian, Kiersted, Špaček – Kaprizov (A), Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Jurov, Šabanov – Coleman, McCarron, Brink – Sturm, Hartman, Pitlick.
Rozhodčí: Morgan MacPhee, Kyle Rehman – Libor Suchánek, Julien Fournier
21:49 Fox (Kartye, J. Miller)
49:01 Bjorkstrand (Tolvanen, Cuylle)
57:58 Tolvanen (J. Miller, Fox)
59:02 Suter (Toropčenko, Lindstein)
Garand (Reimer) – Fox (A), Gavrikov, Schneider, Pettersson, Morrow, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Dorofejev – Perreault, J. Miller (C), Kartye – Bjorkstrand, Cuylle, Tolvanen – Rempe, Laba, Chmelař.
Hofer (Binnington) – Carlo, Broberg (A), A. Jiříček, C. Fowler, J. Barron, Lindstein – Snuggerud, Thomas (C), Holloway (A) – Berggren, McTavish, McMichael – Bučněvič, Dvorský, Neighbours – R. Johnston, Suter, Toropčenko.
Rozhodčí: Markovic, Kea – Toomey, Faucher
Počet diváků: 16950
31:00 Kyrou (D. Strome, C. Hutson)
36:58 Jenner (R. Leonard, Fehérváry)
39:30 Chychrun (D. Strome, Kyrou)
52:55 Sourdif (Beauvillier, I. Protas)
58:58 R. Leonard (Kyrou, Chychrun)
08:56 Kiviranta (Faksa, Harley)
20:23 J. Robertson (W. Johnston, Hintz)
23:18 J. Robertson (Hyry, Myers)
25:43 J. Robertson (Harley, Hintz)
34:50 Rantanen (W. Johnston, Benn)
41:23 Hintz (Lindell, J. Robertson)
L. Thompson (26. C. Lindgren) – M. Roy, Chychrun, Liljegren, Fehérváry, St. Ivany, C. Hutson – T. Wilson (A), Dubois, A. Protas – Kyrou, D. Strome (A), Tuch – Beauvillier, Sourdif, Ovečkin (C) – R. Leonard, I. Protas, Jenner.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen (A), Lindell, Lundkvist, Harley, Myers, Bichsel – Rantanen, W. Johnston, Benn (C) – Hyry, Hintz, J. Robertson – Seguin (A), J. Hryckowian, Steel – Perron, Faksa, Kiviranta.
Rozhodčí: J. Samuels-Thomas, P. Lambert – J. Tobias, O. Hautamaeki
Počet diváků: 16956
30:20 Roslovic (Matthews)
49:05 Roslovic (Matthews, Rielly)
19:47 Guenther (Sergačov, Keller)
33:42 Peeke (Keller, Anders Lee)
53:12 Schmaltz (Keller, Sergačov)
Bobrovskij (Stolarz) – McCabe, D. Raddysh, Rielly (A), C. Tanev, Ekman-Larsson, Stecher – Cowan, Matthews (C), Roslovic – Joshua, Paul, Nylander – McKenna, Sissons, Lettieri – Duhaime, Blugers, MacEwen.
Cossa (Vejmelka) – Sergačov (A), Weegar, Schmidt, Peeke, Simašev, DeSimone – Anders Lee, Hayton, Keller (C) – L. Cooley, Trocheck, Crouse (A) – McBain, Schmaltz, Guenther – Carcone, Stenlund, O'Brien.
Rozhodčí: Schlenker, Rank – Grillo, Brisebois
Počet diváků: 18889
27:39 Brown (J. Hughes, L. Hughes)
34:50 J. Hughes (Hamilton, Bratt)
35:34 J. Hughes (Brown, Hischier)
Gricjuk
08:28 Bouchard (Ekholm, Nugent-Hopkins)
38:16 Nugent-Hopkins (Bouchard, K. Kapanen)
41:00 Draisaitl (K. Kapanen, McDavid)
Allen (Hellebuyck) – L. Hughes, Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Chisholm, Kovacevic – Gricjuk, J. Hughes, Bratt – Meier, Hischier, Evangelista – Mantha, Rodrigues, Boqvist – Lombardi, Brown, Glass.
Jarry (Tomkins) – Ekholm, Bouchard, Shea, Murphy, Muchamadullin, Walman – Podkolzin, McDavid, Draisaitl – C. Dach, Nugent-Hopkins, K. Kapanen – Formenton, J. Dickinson, Joseph – M. Jones, Michaels, Hållander.