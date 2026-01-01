Hokejisté Bostonu triumfem 6:2 na ledě Edmontonu ukončili svou černou sérii šesti porážek. 34 zákroky se pod výsledek podepsal gólman Bruins Jeremy Swayman a v ofenzivě hosty táhl tříbodový David Pastrňák (20:03, 2+1, +1, 6 střel).
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 39z. - 51b. (19+32)
2. Pastrňák (BOS), 36z. - 44b. (17+27)
3. Hertl (VGK), 38z. - 30b. (15+15)
4. Zacha (BOS), 40z. - 26b. (10+16)
5. Hronek (VAN), 39z. - 22b. (2+20)
6. Faksa (DAL), 39z. - 15b. (1+14)
Poprvé se prosadil už v 8. minutě, když během přesilové hry nástřelem zpoza brány chytře odrazil puk do sítě od brankáře Connora Ingrama. Náskok Bostonu v 19. minutě navýšil Casey Mittelstadt, poslední slovo první třetiny ale patřilo Oilers. Za asistence hvězdného dua Connor McDavid - Leon Draisaitl se v čase 19:19 prosadil Zach Hyman.
Prostřední třetinu pak gólově opět ovládli hosté. Rozdíl ve skóre navyšovali Hampus Lindholm a za perfektní asistence Pastrňáka také do zcela odkryté brány zakončující Jonathan Aspirot. Výčet střelců závěrečné hrací části otevřel Elias Lindholm. Za Edmonton korigoval Jack Roslovic a konečnou podobu skóre určil v 55. minutě aktivní Pastrňák, jenž pálil z první z pravého kruhu. Výhru hostů slavil také centr Pavel Zacha (14:46, +1, 1 střela).
Washington za výhrou 6:3 nad Rangers dovedli hlavně dva dvougóloví útočníci. Statistiky si v otevíracím zápase silvestrovského programu NHL nejvíce vylepšili Justin Sourdif (2+0) a bouřlivák Tom Wilson (2+1), jenž tak oslavil svou čerstvou nominaci za Kanadu na olympijské hry v Miláně. V dresu New Yorku alespoň mírnil výsledek navrátilec z marodky obránce Adam Fox (1+1).
Výsledky
05:35 Stone (Dorofejev, Hanifin)
09:06 Hutton (Hertl, Holtz)
11:20 Perbix (Evangelista)
15:17 Stamkos (F. Forsberg, Evangelista)
16:21 R. Schaefer (Skjei)
31:52 Bunting (Blankenburg, Stamkos)
Schmid (Hart) – McNabb (A), Korczak, Hanifin, Hutton, Lauzon, Whitecloud – Barbašev, Marner, Stone (C) – Dorofejev, Hertl (A), Holtz – R. Smith, Howden, Bowman – Saad, Sissons, Kolesar.
Annunen (Saros) – Josi (C), Perbix, Skjei, Wilsby, Hague, Blankenburg – F. Forsberg (A), O'Reilly (A), Stamkos – Bunting, Haula, Evangelista – Jost, Svečkov, Matthew Wood – McCarron, R. Schaefer, C. Smith.
Rozhodčí: Rehman, South – Murchison, Oliver
12:27 Beauvillier (R. Leonard, M. Roy)
27:33 Wilson (McMichael, Sandin)
31:12 Sourdif (Ovečkin)
53:34 Protas (Sandin, Dowd)
56:37 Wilson (McMichael)
59:11 Sourdif (Wilson, Protas)
19:20 Trocheck (Panarin, Fox)
35:17 Fox (Zibanejad, Panarin)
58:16 Schneider (Perreault)
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, McIlrath, Sandin – Ovečkin (C), Sourdif, Protas – Wilson (A), D. Strome, McMichael – Beauvillier, Dowd, R. Leonard – Frank, Lapierre, Duhaime.
Quick (Šesťorkin) – Fox (A), Gavrikov, Borgen, Soucy, Schneider, M. Robertson – Lafrenière, Zibanejad, Panarin (A) – Cuylle, Trocheck (A), Perreault – T. Raddysh, Laba, Sheary – Rempe, Carrick, Brodzinski.
Rozhodčí: St. Laurent, MacPhee – Suchánek, Kelly
Počet diváků: 18347
21:14 Černyšov (Celebrini, Eklund)
36:47 J. Skinner (Orlov)
44:16 Celebrini (Černyšov)
Celebrini
10:35 Tarasenko (Hartman, Hinostroza)
46:40 M. Foligno (Bogosian, J. Middleton)
48:47 Zuccarello
Askarov (Nedeljkovic) – Orlov, Klingberg, Ferraro, Muchamadullin, S. Dickinson, Iorio – Eklund, Celebrini, Černyšov – Graf, Wennberg, Toffoli – J. Skinner, Dellandrea, Regenda – Goodrow (C), Ostapchuk, Reaves.
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian – Kaprizov, Jurov, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek, Boldy – Hinostroza, Hartman, Tarasenko – M. Foligno, Sturm, Trenin.
Rozhodčí: McIsaac, Schrader – Flemington, Gawryletz
Počet diváků: 17435
35:17 Harkins (R. Johnston)
43:57 Sennecke
53:02 McTavish (Minťukov)
13:30 Moser (D. Raddysh, Hagel)
39:14 Point (Crozier, Kučerov)
48:00 Kučerov (Hagel, D'Astous)
62:47 D. Raddysh (Hagel, Vasilevskij)
Dostál (Mrázek) – Helleson, LaCombe (A), Trouba, Zellweger, I. Moore, Minťukov – Granlund, Leo Carlsson, C. Gauthier – Sennecke, McTavish (A), Kreider – Terry, Poehling, Nesterenko – Killorn (A), Harkins, R. Johnston.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Carlile, Crozier – Kučerov (A), Point, Goncalves – Hagel, Cirelli (A), Guentzel (A) – Girgensons, Gourde, Holmberg – James, Paul, Bjorkstrand.
Rozhodčí: Charron, Samuels-Thomas – Fournier, McNamara
Počet diváků: 16214
13:30 Backlund (Coronato, Coleman)
23:06 Huberdeau (Weegar, Kuzněcov)
32:03 Andersson (Zary, Kadri)
37:51 Šarangovič (Coronato, Weegar)
49:37 Zary (Lomberg)
28:49 Konecny
Wolf (D. Cooley) – Bahl, Andersson, Kuzněcov, Weegar (A), Hanley, Brzustewicz – Šarangovič, Kadri (A), Farabee – Huberdeau, Frost, Zary – Coleman, Backlund (C), Coronato – Lomberg, Beecher, Klapka.
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), Drysdale, York, Ristolainen, Seeler, Juulsen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grundström, Abols, Grebjonkin.
Rozhodčí: Schlenker, MacDougall – Mills, Berg
Počet diváků: 18739
00:15 Bourque (Heiskanen, J. Robertson)
27:44 Doan (T. Thompson)
37:05 Byram (Östlund, Tuch)
49:21 T. Thompson (Doan, Byram)
51:20 T. Thompson (Östlund, Power)
DeSmith (Oettinger) – Lindell, Heiskanen, Harley, Lundkvist, Ljubuškin, Petrovic – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Bourque – Hryckowian, Duchene, Benn – Bäck, Faksa, Blackwell.
Luukkonen (Ellis) – Samuelsson, Dahlin, Power, Kesselring, Byram, Metsa – Krebs, T. Thompson, Doan – Östlund, Norris, Tuch – Benson, McLeod, Quinn – Greenway, Malenstyn, Dunne.
Rozhodčí: Graham Skilliter, Beau Halkidis – Ben O’Quinn, Mark Shewchyk
01:00 Ničuškin (Lehkonen, Nelson)
03:13 MacKinnon (Manson, D. Toews)
03:26 Ničuškin (Manson, Burns)
04:39 MacKinnon (Nečas, Landeskog)
29:41 Nelson (C. Makar, MacKinnon)
56:04 Ničuškin (Malinski, MacKinnon)
54:32 Dvorský (Kessel)
Blackwood (Wedgewood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Landeskog (C) – Ničuškin, Nelson, Lehkonen – Olofsson, Drury, Colton – Brindley, Kelly, Bardakov.
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Tucker, Kessel, C. Fowler – Bučněvič, R. Thomas (A), Berggren – Snuggerud, B. Schenn (C), Neighbours – Kyrou, Dvorský, Stenberg – Fabbri, Sundqvist, Toropčenko.
Rozhodčí: Chmielewski, Kea – Gawryletz, Apperson
Počet diváků: 18149
19:19 Hyman (McDavid, Draisaitl)
47:22 Roslovic (Nurse, Ingram)
07:28 Pastrňák (McAvoy, Zacha)
18:13 Mittelstadt (Arvidsson, H. Lindholm)
27:05 H. Lindholm (Minten, Arvidsson)
38:19 Aspirot (Pastrňák)
44:20 E. Lindholm (M. Geekie, Steeves)
54:34 Pastrňák (Minten, Chusnutdinov)
Ingram (Pickard) – Bouchard, Ekholm, Regula, Nurse (A), Emberson, Stastney – Hyman, McDavid (C), Nugent-Hopkins (A) – Mangiapane, Draisaitl, Podkolzin – Savoie, Roslovic, Janmark – Frederic, Henrique, M. Jones.
Swayman (Korpisalo) – McAvoy (A), Zadorov, Aspirot, H. Lindholm (A), Peeke, Lohrei – M. Geekie, E. Lindholm, Steeves – Pastrňák (A), Minten, Chusnutdinov – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Kastelic, Kuraly, Eyssimont.
Rozhodčí: Markovic, Hanson – Mahon, Knorr
Počet diváků: 18347
08:22 Larkin (Seider, Raymond)
14:48 Appleton (Compher, Rasmussen)
47:04 Stanley (J. Toews)
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Finnie, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Rasmussen, Compher, Appleton – Kasper, Danielson, J. van Riemsdyk.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, L. Schenn, Stanley – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Iafallo, J. Toews, Perfetti – Pearson, Lowry (C), M. Barron – Nyquist, Naměstnikov, Niederreiter.
Rozhodčí: McCauley, Sandlak – Grillo, Deschamps
Počet diváků: 19515
06:18 Marchment (Marčenko, Mayo)
33:41 Coyle (Jenner, C. Sillinger)
42:49 Hischier (L. Hughes, J. Hughes)
43:44 Gricjuk (Meier, Siegenthaler)
44:45 L. Hughes (C. Brown, Palát)
Greaves (Merzļikins) – Provorov, Fabbro, Mateychuk, Severson, Christiansen, Mayo – Marchment, Fantilli, Marčenko – Voronkov, C. Sillinger, Miles Wood – Jenner (C), Coyle (A), Olivier (A) – Aston-Reese, Gaunce, K. Johnson.
Allen (Markström) – Siegenthaler, Hamilton, L. Hughes, Pesce, Dillon, White – J. Hughes (A), Hischier (C), Bratt – Meier, Mercer, Gricjuk – Palát (A), Glass, C. Brown – Cotter, Glendening, Noesen.
Rozhodčí: Brenk, Lepkowski – Murray, Daisy
Počet diváků: 17163