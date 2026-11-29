Hlavním strůjcem hladkého vítězství Vegas 6:2 nad Montrealem byl autor hattricku, švédský útočník William Karlsson. Tři asistence posbíral centr Jack Eichel.
Do statistik se zapsal i český forvard vítězných Golden Knights Tomáš Hertl (15:39, 1+0, -1, 2 střely). Den poté, co shodou okolností proti bývalému klubu ze San Jose odehrál jubilejní 900. start kariéry a jednou asistencí mírnil prohru 1:4, se pro změnu zapsal mezi střelce.
Svou 11. trefu sezony, kterou na čele tabulky českých střelců vyrovnal zraněné krajany Pastrňáka z Bostonu s Nečasem z Colorada, oslavil v 48. minutě. Ze svého stanoviště před bránou využil přesilovou hru a zvyšoval skóre na průběžných 4:2. Po něm se ještě dvakrát trefil Karlsson, jenž dosáhl na čtvrtý hattrick kariéry. Brankář Montrealu Jakub Dobeš pochytal 14 z 19 střel domácích.
Tomáš Hertl v přesilovce překonal Jakuba Dobeše a s 11. góly v sezoně vyrovnal na čele tabulky českých střelců NHL své aktuálně zraněné krajany Pastrňáka s Nečasem. https://t.co/B0CPlKuGkc— Martin Korbas (@MKidnesNHL) November 29, 2026
Výsledky NHL
02:05 Höglander (F. Forsberg, Hague)
03:13 Wilsby (Josi, Kerfoot)
J. Gibson (Tarasov) – Seider (A), Chiarot, Faulk, Albert Johansson, Anton Johansson, Englund – Raymond (A), Copp, DeBrincat (A) – Arvidsson, Finnie, Kasper – Compher, K. Dach, Brandsegg-Nygård – Appleton, Rasmussen, Kolesar.
Annunen (Saros) – Wilsby, Josi (C), Perbix, Skjei, Struble, Hague – Bourque, R. O'Reilly (A), Stamkos – Höglander, S. Wright, F. Forsberg – Marchessault, Kerfoot, Pinčuk – Edström, Drury (A), Colton.
Rozhodčí: G. Rank, P. MacDougall – K. Flemington, T. Baker
27:47 Verhaeghe (Bennett)
16:21 Goncalves (Guentzel)
33:28 S. O'Reilly (Point, McDonagh)
Schmid (Markström) – Ekblad (A), Forsling, S. Jones, Mikkola, Kulikov, Balinskis – Reinhart, Barkov (C), Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Bennett, B. Tkachuk – Marchand, Lundell, Luostarinen – Vilmanis, Eller, Imama.
Vasilevskij (Hildeby) – Carlson, D'Astous, Lilleberg, McDonagh (A), Crozier, Moser – Kučerov (A), S. O'Reilly, Point – Goncalves, Cirelli, Guentzel – Gourde, Girgensons, Michejev – Sabourin, Mercuri, Viel.
Rozhodčí: Luxmore, Hebert – Murray, McNamara
00:20 Aho (Svečnikov, W. Carrier)
09:14 Deslauriers (Nikišin, Gostisbehere)
Kočetkov (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Hall, Stankoven, Blake – Martinook, Staal (C), Jarvis – Robinson, Jankowski, Deslauriers.
Ersson (Ullmark) – Sanderson (A), Zub, Chabot (C), Spence, Kleven, Matinpalo – Zetterlund, Stützle, Cozens – Burakovsky, Pinto, Batherson – Amadio, Greig, Giroux (A) – Cousins, Halliday, Hodgson.
Rozhodčí: McIsaac, L'Ecuyer – Suchánek, Hughes
Wedgewood (Blackwood) – Malinski, Toews, C. Makar, Kulak, Burns, Reilly – T. Hughes, Nelson, Lehkonen – N. Roy, Kadri, Landeskog – Beckman, Svečkov, Schwartz – L. O'Connor, Kelly, T. Makar.
Nedeljkovic (Askarov) – Cagnoni, Nurse, S. Dickinson, Allan, Kesselring, Orlov – W. Smith, Celebrini, I. Stenberg – Toffoli, Wennberg, Misa – Graf, Dellandrea, Marchment – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.
Daccord (Kokko) – Larsson, Dunn, Montour, R. Evans, Mahura, R. Lindgren – Eberle, Catton, Stephenson – Samoskevich, Beniers, Kakko – Matthew Wood, Gaudreau, McMann – Melanson, Meyers, Winterton.
Levi (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Walman – Draisaitl, McDavid, Podkolzin – K. Kapanen, Nugent-Hopkins, C. Dach – Joseph, J. Dickinson, Formenton – Frederic, Michaels, M. Jones.
06:17 Connelly (Andersson)
16:42 Olofsson (Eichel, Theodore)
28:42 W. Karlsson (Barbašov, Andersson)
47:48 Hertl (Marner, Eichel)
48:05 W. Karlsson (Marner, Connelly)
55:33 W. Karlsson (McNabb, Eichel)
13:36 Slafkovský (Larkin, Caufield)
38:53 Suzuki (J. Evans, A. Carrier)
Hill (Hart) – McNabb, Theodore, Wotherspoon, Andersson, Lauzon, Coghlan – Barbašov, Eichel, Bowman – Connelly, W. Karlsson, Marner – Howden, Hertl, Olofsson – Gatcomb, Dowd, Lavoie.
Dobeš (J. Fowler) – A. Xhekaj, A. Carrier, Engström, Dobson, L. Hutson, Reinbacher – Newhook, Suzuki, J. Evans – Caufield, Larkin, Slafkovský – Bolduc, Danault, Texier – F. Xhekaj, O. Kapanen, Beck.
Rozhodčí: Hanson, Kea – Gibbons, Mahon
Woll (Vladař) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Bonk, Seeler – Konecny (A), Dvorak, Foerster – Knuble, Barkey, Zegras – Benoit, Cates, Martone – Acciari, Couturier (C), Bunting.
Sorokin (Varlamov) – M. Schaefer (A), Pelech, DeAngelo, L. Stanley, Kessel, Hutton – V. Eklund, Horvat (C), B. Schenn – Holmström, Barzal, Heineman – Maccelli, Pageau (A), Duclair – Ritchie, Cizikas, Palát.
Rozhodčí: Brenk, Skilliter – Jackson, Hautamäki
Šilovs (Murašov) – Korczak, E. Karlsson, Girard, van Riemsdyk, Letang (A), Carlile – Malkin (A), Brazeau, Crosby (C) – Novak, Kindel, Hayes – McGroarty, Lapierre, Koivunen – Dewar, Lizotte, Calvert.
Bobrovskij (Stolarz) – McCabe, D. Raddysh, Rielly (A), Stecher, Mermis, Ekman-Larsson – Paul, Matthews (C), Marčenko – McKenna, Sissons, Tavares (A) – Cowan, Räty, Nylander – Duhaime, Blugers, Roslovic.
Rozhodčí: Lepkowski, St-Laurent – Apperson, Murray
Korpisalo (Garand) – Fox, Gavrikov, Durzi, Pettersson, Morrow, Schneider – Lafrenière, Zibanejad, T. Raddysh – Kartye, J. Miller, Cuylle – Chmelař, Sasson, Tolvanen – Rempe, Laba, Gawdin.
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Middleton, Nemec, Hanley, Parekh, Kuzněcov – Coronato, Backlund, Farabee – R. Strome, Pospíšil, Gridin – Klapka, Frost, Šarangovič – Sunijev, Castagna, Cyplakov.
11:15 Gricjuk (Hischier, Siegenthaler)
12:11 J. Hughes (L. Hughes, Brown)
Hellebuyck (Allen) – Pesce, L. Hughes (A), Hamilton, Siegenthaler, Chisholm, Silajev – Brown, J. Hughes, Meier – Bratt (A), Hischier (C), Gricjuk – Evangelista, Lombardi, Rodrigues – Noesen, Glass, Boqvist.
Daws (Skinner) – Salomonsson, H. Fleury, Pionk (A), Samberg, Thrun, Ferraro – Vilardi, Scheifele (A), Connor – Mercer, Yager, Perfetti – Björck, Lowry (C), Iafallo – Bauer, M. Barron, Koepke.
Rozhodčí: Kelly Sutherland, Beau Halkidis – Dylan Blujus, Dan Kelly
2:14 Bučněvič (Kaskimäki, Berggren)
0:32 I. Protas (Fehérváry, R. Leonard)
Binnington (Hofer) – Broberg, Mailloux, C. Fowler, Parayko, J. Barron, A. Jiříček – Neighbours, Holloway, Thomas – O. Stenberg, McTavish, McMichael – Kaskimäki, Bučněvič, Berggren – Toropčenko, Suter, Dvorský.
Stevenson (L. Thompson) – Chychrun, M. Roy, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson, Desharnais – A. Protas, Dubois, T. Wilson – R. Leonard, I. Protas, Tuch – Ovečkin, D. Strome, Beauvillier – Jenner, Sourdif, Mirošničenko.
Rozhodčí: Beach, Furlatt – Marquis, Brisebois