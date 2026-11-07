Washington vedl nad Floridou už od 3. minuty gólem beka Jacka St. Ivanyho. Brady Tkachuk však po asistencích bratra Matthewa ještě v prvním dějství vývoj otočil.
Prostředí část ale patřila Capitals. V 25. minutě srovnal Alex Tuch a podruhé do vedení tým z hlavního města USA šel v 35. minutě po zakončení do odkryté části brány v podání Alexeje Protase.
Klid do domácích řad navíc vnesl na startu třetí třetiny Pierre-Luc Dubois. Nakonec právě jeho zásah byl tím rozdílovým poté, co si v poslední minutě při hře bez brankáře vzal poslední slovo hostující Sam Bennett. Svou třetí asistenci večera zaznamenal Matthew Tkachuk. Na vyrovnání ovšem Florida, za kterou podruhé za sebou plnil jen roli nehrajícího náhradníka český obránce Radko Gudas, neměla dostatek času.
Výsledky NHL
16:07 Stamkos (Bourque, Josi)
29:02 Colton (Drury, Josi)
58:31 Perbix (Stamkos)
13:07 Snuggerud (Broberg, Thomas)
Saros (Annunen) – Wilsby, Josi (C), Perbix, Skjei, Struble, Hunt – Bourque, O'Reilly (A), Stamkos – Höglander, S. Wright, F. Forsberg – Edström, Drury (A), Colton – Pinčuk, Kerfoot, R. Schaefer.
Hofer (Binnington) – Carlo, Broberg, Parayko (A), J. Barron, A. Jiříček, C. Fowler – Snuggerud, Thomas (C), Holloway (A) – Kaskimäki, McTavish, McMichael – Bučněvič, Dvorský, Neighbours – R. Johnston, Suter, Toropčenko.
Rozhodčí: St-Laurent, Syvret – Suchánek, Murray
02:21 St. Ivany
24:39 Tuch
34:55 A. Protas (Dubois, R. Leonard)
44:42 Dubois (A. Protas)
03:13 B. Tkachuk (M. Tkachuk)
10:00 B. Tkachuk (M. Tkachuk, S. Jones)
59:14 Bennett (M. Tkachuk, Reinhart)
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, M. Roy, Fehérváry, Liljegren, C. Hutson, St. Ivany – A. Protas, Dubois, T. Wilson – Tuch, D. Strome, Kyrou – Ovečkin, Sourdif, Beauvillier – Jenner, I. Protas, R. Leonard.
Schmid (Markström) – Forsling, Ekblad, Mikkola, S. Jones, Balinskis, Kulikov – B. Tkachuk, Bennett, M. Tkachuk – Verhaeghe, Reinhart, Vilmanis – Luostarinen, Eller, Reinhardt – Imama, Schwindt, Hathaway.
Rozhodčí: Brenk, Sandlak – Baker, Toomey
Počet diváků: 18347
Oettinger (DeSmith) – Lundkvist, Harley, Lindell, Bichsel, Myers, Taylor – Hyry, Hintz, J. Robertson – Rantanen, W. Johnston, Benn – Seguin, J. Hryckowian, Steel – Perron, Faksa, Kiviranta.
Nedeljkovic (Askarov) – Kesselring, Nurse, Trouba, S. Dickinson, Pohlkamp, Orlov – W. Smith, Celebrini, Misa – Sherwood, Graf, Marchment – Toffoli, Dellandrea, I. Stenberg – Gaudette, Ostapchuk, Goodrow.