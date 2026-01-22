Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Kämpf s Hronkem ukončili sérii proher, Dostál zářil na ledě Colorada

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:16aktualizováno  7:54
Po jedenácti porážkách se hokejisté Vancouveru v NHL konečně radovali. Výhru 4:3 nad Washingtonem zařídil rozdílovou trefou obránce Filip Hronek a dvěma asistencemi se prezentoval centr David Kämpf. Hvězdou zápasu byl Lukáš Dostál, jenž 40 zákroky pomohl Anaheimu k cennému vítězství 2:1 po nájezdech z ledu vedoucího Colorada. Další triumf slavil Karel Vejmelka, jehož Utah otočil zápas proti Philadelphii na 5:4 po prodloužení.
Lukáš Dostál chytá nájezd Martina Nečase.

Lukáš Dostál chytá nájezd Martina Nečase. | foto: AP

Alexander Ovečkin se natahuje po kotouči, vpravo ho sleduje Filip Hronek.
Gólman Pittsburghu Stuart Skinner zasahuje proti Adamu Klapkovi.
Martin Nečas cloní před brankářem Lukášem Dostálem.
Lukáš Dostál se roztahuje proti nájezdu Brocka Nelsona.
8 fotografií

Suverénně poslední tým soutěže z Vancouveru se po dlouhých jedenácti porážkách v řadě dočkal plného bodového zisku. Po výsledku 4:3 ve středu kanadský celek přemohl Washington, který přitom už v 10. minutě odskočil do trháku 0:2.

Češi v NHL:

1. Pastrňák (BOS), 45z. - 60b. (20+40)

2. Nečas (COL), 48z. - 60b. (22+38)

3. Hertl (VGK), 48z. - 43b. (20+23)

4. Zacha (BOS), 49z. - 35b. (14+21)

5. Hronek (VAN), 50z. - 29b. (4+25)

Přesilovkové góly Dylana Stroma a Justina Sourdifa však ještě v prvním dějství vymazali Brock Boeser a Evander Kane. V prostřední dvacetiminutovce na ně navázali Drew O’Connor, u jehož akce si připsal druhou asistenci v zápase český centr David Kämpf (15:04, 0+2, +1, 1 střela), a obránce Filip Hronek (23:10, 1+0, +/-: 0, 1 střela).

Své čtvrté branky sezony dosáhl v 32. minutě poté, co po přihrávce Jakea DeBruska proměnil přečíslení 2 na 1.

Washington na čtyřgólovou sérii domácích dokázal zareagovat již jen snížením Dylana Stroma z 57. minuty.

Český reprezentační gólman Lukáš Dostál se v zámoří dostává zpátky do parádní formy. V dresu Anaheimu vychytal výhru už ve čtvrtém startu za sebou. Svým posledním výkonem navíc učinil z volby hvězdy zápasu formalitu poté, co proti vedoucímu Coloradu na jeho ledě zazářil vysokým počtem 40 zákroků.

25letý rodák z Brna byl blízko úspěchu už v řádné hrací době. Ducks i díky asistenci kapitána Radka Gudase (14:01, 0+1, +1, 1 střela) vedli od 22. minuty. Domácí favorit dokázal srovnat na 1:1 až v 57. minutě, kdy Dostála obral o čisté konto Artturi Lehkonen. Více toho ovšem ani hvězdy Nathan MacKinnon a Martin Nečas (27:03, -1, 1 střela) proti jedničce Anaheimu nedokázaly.

Lukáš Dostál chytá nájezd Martina Nečase.
Alexander Ovečkin se natahuje po kotouči, vpravo ho sleduje Filip Hronek.
Gólman Pittsburghu Stuart Skinner zasahuje proti Adamu Klapkovi.
Martin Nečas cloní před brankářem Lukášem Dostálem.
8 fotografií

Vítěze nakonec určoval až penaltový rozstřel, ve kterém za hosty proti Scottu Wedgewoodovi skórovali Mikael Granlund a Cutter Gauthier. Dostál si naopak poradil s Brockem Nelsonoem a pokusem krajana Nečase.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
22. 1. 2026 3:30
Seattle Kraken Seattle Kraken : New York Islanders New York Islanders 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly:
10:40 Beniers (Dunn, McCann)
33:37 Dunn (Winterton, Meyers)
36:26 Kakko (Schwartz)
56:32 McCann (Montour, Grubauer)
Góly:
02:38 Duclair (Ritchie, Barzal)
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn, Larsson, Oleksiak, Montour, R. Evans, R. Lindgren – McCann, Beniers, Eberle – Schwartz, S. Wright, Kakko – Catton, Stephenson, Tolvanen – Winterton, Meyers, Gaudreau.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock, M. Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, A. Boqvist – Duclair, Barzal, Anders Lee – Holmström, Pageau, Drouin – Heineman, Ritchie, MacLean – Šabanov, Cizikas, Cyplakov.

Rozhodčí: Justin Kea, Kyle Rehman – Bevan Mills, Michel Cormier

NHL
22. 1. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:4P (0:2, 2:2, 2:0 - 1:0)
Góly:
25:35 Peterka
26:11 Crouse (Schmaltz, Keller)
52:47 Guenther (Schmaltz, Sergačov)
59:25 Keller
62:01 Keller (Guenther)
Góly:
00:30 York (Sanheim, Konecny)
04:36 Dvorak (Konecny, Juulsen)
20:58 Brink (Zegras, Drysdale)
30:28 Dvorak (Zegras, Drysdale)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Sergačov (A), Durzi, Schmidt, Marino, Cole, DeSimone – Keller (C), Schmaltz, Crouse (A) – Peterka, Hayton, But – Carcone, McBain, Guenther – B. Tanev, Stenlund, O'Brien.
Sestavy:
Ersson (Kolosov) – Sanheim (A), York, Andrae, Drysdale, Seeler, Juulsen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Barkey, Couturier (C), Tippett – Mičkov, Cates, Brink – Grebjonkin, Pederson, Hathaway.

Rozhodčí: Markovic, South – Knorr, Mahon

NHL
22. 1. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Washington Capitals Washington Capitals 4:3 (2:2, 2:0, 0:1)
Góly:
13:32 Boeser (Kämpf)
18:22 E. Kane (DeBrusk)
28:58 O'Connor (Kämpf, Boeser)
31:43 Hronek (DeBrusk, Willander)
Góly:
08:24 D. Strome (Wilson, Carlson)
09:43 Sourdif (D. Strome, Ovečkin)
56:37 D. Strome (Sourdif, Carlson)
Sestavy:
Lankinen (Patera) – Elias Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), M. Pettersson, Willander – E. Kane, Elias Pettersson, DeBrusk – O'Connor, Kämpf, Boeser (A) – Öhgren, Blugers, Garland – Höglander, Sasson, L. Karlsson.
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Carlson (A), Chychrun, M. Roy, Fehérváry, T. van Riemsdyk, Sandin – Frank, Dowd, Ovečkin (C) – Wilson (A), Sourdif, Protas – R. Leonard, D. Strome, McMichael – Beauvillier, Lapierre, Duhaime.

Rozhodčí: Luxmore, Brace – Apperson, Shewchyk

Počet diváků: 18556

NHL
22. 1. 2026 3:30
Calgary Flames Calgary Flames : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Góly:
39:57 Šarangovič (Whitecloud, Bahl)
Góly:
07:49 Malkin (Shea, St. Ivany)
32:32 Činachov (Novak, Malkin)
40:50 Rust (Crosby, Rakell)
49:19 Novak (St. Ivany)
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Weegar (A), Kuzněcov, Whitecloud, Bahl, Brzustewicz, Hanley – Gridin, Kadri (A), Zary – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Farabee, Frost, Pospíšil – Klapka, Kirkland, Lomberg.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – St. Ivany (A), Kulak, Shea, Wotherspoon, Graves, Clifton – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Brazeau, Kindel, Mantha – Acciari, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Schrader – Toomey, McNamara

Počet diváků: 17997

NHL
22. 1. 2026 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 1:2N (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
56:21 Lehkonen (Nelson, Burns)
Góly:
21:27 Viel (C. Gauthier, Gudas)
Granlund
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, Ahcan, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Ničuškin, Nelson (A), Colton – Brindley, Drury, Olofsson – T. Makar, Kelly, Bardakov.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Helleson, Minťukov, Gudas (C), Zellweger – R. Strome (A), Harkins, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn – C. Gauthier, Poehling, Viel – I. Moore, Washe, R. Johnston.

Rozhodčí: Chris Rooney, Carter Sandlak – Dylan Blujus, Kiel Murchison

Počet diváků: 18109

NHL
22. 1. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 1:2P (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)
Góly:
04:46 Laughton (Järnkrok, Lorentz)
Góly:
19:42 Edvinsson (Raymond, Larkin)
63:08 Larkin (Seider)
Sestavy:
Woll (Hildeby) – Rielly (A), Carlo, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit, Stecher – McMann, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – Lorentz, Laughton, Järnkrok.
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – Kasper, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Finnie, Compher, J. van Riemsdyk – E. Söderblom, Rasmussen, Appleton.

Rozhodčí: McIsaac, Nicholson – Cherrey, Brisebois

Počet diváků: 18955

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Columbus vs. DallasHokej - - 23. 1. 2026:Columbus vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
23. 1. 01:00
  • 2.71
  • 3.91
  • 2.29
Carolina vs. ChicagoHokej - - 23. 1. 2026:Carolina vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
23. 1. 01:00
  • 1.60
  • 4.45
  • 4.75
Montreal vs. BuffaloHokej - - 23. 1. 2026:Montreal vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
23. 1. 01:00
  • 2.22
  • 3.93
  • 2.80
Boston vs. VegasHokej - - 23. 1. 2026:Boston vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
23. 1. 01:00
  • 2.81
  • 3.91
  • 2.23
Winnipeg vs. FloridaHokej - - 23. 1. 2026:Winnipeg vs. Florida //www.idnes.cz/sport
23. 1. 02:00
  • 2.50
  • 3.86
  • 2.50
Nashville vs. OttawaHokej - - 23. 1. 2026:Nashville vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
23. 1. 02:00
  • 2.52
  • 3.91
  • 2.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

Kämpf s Hronkem ukončili sérii proher, Dostál zářil na ledě Colorada

Aktualizujeme
Lukáš Dostál chytá nájezd Martina Nečase.

Po jedenácti porážkách se hokejisté Vancouveru v NHL konečně radovali. Výhru 4:3 nad Washingtonem zařídil rozdílovou trefou obránce Filip Hronek a dvěma asistencemi se prezentoval centr David Kämpf....

22. ledna 2026  7:16,  aktualizováno  7:41

Kaut se dostává do pohody. Góly mě těší, ale důležitější budou až v play off, říká

Pardubický útočník Martin Kaut se raduje ze vstřelené branky.

Vysokou výhrou nad Brnem ve středeční dohrávce 22. kola si hokejisté Pardubic připsali šestou domácí výhru za sebou. Rozhodující krok k ní udělali v průběhu druhé třetiny, kdy otočili stav z 0:1 na...

21. ledna 2026  23:05

Vedoucí Slavia doma zdolala Litoměřice, Vsetín si poradil s Přerovem

Vsetínský gólman Miroslav Svoboda hledí na puk v utkání s Přerovem.

Hokejisté vedoucí Slavie vyhráli ve 42. kole první ligy doma nad čtvrtými Litoměřicemi 6:3 a mají stále v čele náskok osmi bodů před druhou Jihlavou i třetím Kolínem. Dukla doma v derby celků z...

21. ledna 2026  21:25

Velkolepý obrat. Pardubice rozmetaly Kometu, hosté dostali hned sedm gólů

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Byť to tak po první třetině nevypadalo, dohrávka 22. kola hokejové extraligy přinesla jednoznačnou záležitost. Lídr tabulky z Pardubic rozprášil v repríze loňského finále brněnskou Kometu 7:1. Dvěma...

21. ledna 2026  17:50,  aktualizováno  21:01

Američanům vypadl z olympijské nominace vítěz Stanley Cupu. Nahradí ho mistr světa

Jackson LaCombe (vpravo) z USA a Eeli Tolvanen z Finska.

V nominaci hokejistů Spojených států amerických na únorové olympijské hry v Miláně nahradil zraněného obránce Setha Jonese z Floridy pětadvacetiletý Jackson LaCombe z Anaheimu. Ten dosud...

21. ledna 2026  18:38

Mám psychické problémy, přiznal brankář Ottawy. Lhali o něm, že byl nevěrný

Brankář Ottawy Linus Ullmark inkasuje v utkání proti New York Rangers.

V posledních týdnech prožívá náročné okamžiky. Od vánočních svátků v NHL nechytá, vzal si osobní volno, během kterého odrážel i lživé spekulace o nevěře. Linus Ullmark, brankář hokejové Ottawy,...

21. ledna 2026  17:05

Moták o Kundrátkově nominaci na OH: V obraně to nemusí být ono, ale bude stíhat

Tomáš Kundrátek z Třince (vlevo) ujíždí před olomouckým Kuskem.

Jeho jméno vzbudilo v nominaci největší pochybnosti. Tomáš Kundrátek. Hokejový mistr světa z roku 2024. Teď člen olympijské ekipy reprezentačního trenéra Radima Rulíka, která se za necelý měsíc...

21. ledna 2026  13:50

Sparťany čekají pokuty. Chybí disciplína a zodpovědnost, čílí se trenérský štáb

Kladno, 23. 11. 2025. Rytíři Kladno - Sparta Praha. Sparta slaví výhru s kotlem.

Pohoda uvnitř klubu rozhodně nepanuje. Další zápis do série nezdarů si hokejisté Sparty připsali v extraligovém utkání s Hradcem Králové (1:2N), ačkoliv vedli. A nezvládnutý závěr vyústil v ostrou...

21. ledna 2026  12:35

Unikátní chyba Třince, gól zmařil bizarní ofsajd. Všem se omlouvám, kál se Sikora

Petr Sikora dává gól, pro ofsajd ho však sudí nakonec odvolali.

Ve fotbalové metrice očekávaných gólů by se tato situace blížila maximální hodnotě jedna. Jenže vyloženou šancí třinečtí hokejisté pohrdli. Navíc v prodloužení, kdy mohli utkání rozhodnout a z Plzně...

21. ledna 2026  10:13

Faksa s Pastrňákem bodovali ve vzájemném souboji, Dobeš vychytal výhru

Jakub Dobeš chytá puk do lapačky v utkání s Minnesotou.

V osmi úterních zápasech hokejové NHL bodovali dva Češi. Stalo se tak u výhry Dallasu 6:2 nad Bostonem, kdy si po jedné asistenci připsali Radek Faksa a David Pastrňák. Po menší odmlce Montreal...

21. ledna 2026  7:11,  aktualizováno  8:30

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

Životní dílo anděla spásy. Výhra nad Rusy zpětně těší Haška víc, bronz z Turína nemá

Premium
Dominik Hašek slaví s Martinem Strakou poté, co Kanadě chytil rozhodující...

Famózní zákroky Dominika Haška na olympiádě v Naganu přiváděly trnoucí fanoušky i jeho spoluhráče k povznášejícímu nadšení a nefalšovanému úžasu, zatímco soupeři po nich propadali čirému zoufalství....

21. ledna 2026

Hokejová Liga mistrů bude mít švédské finále. O titul se střetne Lulea s Frölundou

Hokejisté týmu Lulea slaví gól do sítě sparťanského brankáře Jakuba Kováře

Hokejová Liga mistrů bude mít po čtyřech letech od triumfu Rögle opět švédského vítěze. Ve finále se utkají Frölunda a Lulea. Frölundě stačila v odvetě semifinále k postupu i domácí remíza 2:2 s...

20. ledna 2026  22:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.