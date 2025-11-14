Premium

Nashville ve Švédsku přetlačil Pittsburgh, fanoušky potěšil Forsberg

Martin Korbáš
Aktualizujeme   22:48aktualizováno  23:09
V prvním ze dvou zápasů NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu dokázal Nashville otočit skóre proti Pittsburghu. Po šťastné otevírací trefě Jevgenije Malkina z 34. minuty čekali diváci v Avicii aréně na další gól až do samého závěru. Nashville vrátil zpátky do hry v 59. minutě oblíbenec publika Filip Forsberg a následné prodloužení ukončil už po 44 vteřinách Steven Stamkos.

Útočník Nashvillu Filip Forsberg slaví se spoluhráči gól v zápase proti Los Angeles. | foto: AP

Páteční program NHL nabízí celkově čtyři zápasy. Jako první bylo dohráno v rámci akce NHL Global Series 2025, kterou hostí švédská Avicii aréna ve Stockholmu. Nashville dlouho nemohl najít recept na lotyšského brankáře Pittsburghu Arturse Šilovse, jenž držel naděje na čisté konto až do 59. minuty.

Predators spasilo pohotové zakončení domácí hvězdy Filipa Forsberga po buly v útočném pásmu. Otevírací trefa Jevgenije Malkina z 34. minuty, kdy těžil z překvapivého odrazu puku před Juusem Sarosem, tak byla vymazána.

V následném prodloužení byli blízko vítězné trefy znova Švédové. Velkou šanci nevyužil obránce Penguins Erik Karlsson a také střelec vyrovnávací trefy Forsberg. Ujala se však následná rána zkušeného Stevena Stamkose a hokejisté Predators mohli slavit. Oba celky ještě před návratem do USA čeká nedělní odveta.

Nashville Predators Nashville Predators : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:1P (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
58:50 F. Forsberg
60:44 Stamkos (Skjei)
Góly:
33:49 Malkin (Dumba)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, Wilsby, Stastney, J. Barron – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron.
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Dumba, Graves – Rust, Crosby (C), Kindel – Mantha, Malkin (A), Novak – Koppanen, Hayes, Koivunen – Tomasino, McGroarty, Dewar.

Rozhodčí: L’Ecuyer F., Hanson T. – Gibbons R., Baker T

Počet diváků: 12766

Vstoupit do diskuse
Výsledky

