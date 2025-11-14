Páteční program NHL nabízí celkově čtyři zápasy. Jako první bylo dohráno v rámci akce NHL Global Series 2025, kterou hostí švédská Avicii aréna ve Stockholmu. Nashville dlouho nemohl najít recept na lotyšského brankáře Pittsburghu Arturse Šilovse, jenž držel naděje na čisté konto až do 59. minuty.
Predators spasilo pohotové zakončení domácí hvězdy Filipa Forsberga po buly v útočném pásmu. Otevírací trefa Jevgenije Malkina z 34. minuty, kdy těžil z překvapivého odrazu puku před Juusem Sarosem, tak byla vymazána.
V následném prodloužení byli blízko vítězné trefy znova Švédové. Velkou šanci nevyužil obránce Penguins Erik Karlsson a také střelec vyrovnávací trefy Forsberg. Ujala se však následná rána zkušeného Stevena Stamkose a hokejisté Predators mohli slavit. Oba celky ještě před návratem do USA čeká nedělní odveta.
Výsledky
58:50 F. Forsberg
60:44 Stamkos (Skjei)
33:49 Malkin (Dumba)
Saros (Annunen) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, Wilsby, Stastney, J. Barron – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron.
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Dumba, Graves – Rust, Crosby (C), Kindel – Mantha, Malkin (A), Novak – Koppanen, Hayes, Koivunen – Tomasino, McGroarty, Dewar.
Rozhodčí: L’Ecuyer F., Hanson T. – Gibbons R., Baker T
Počet diváků: 12766