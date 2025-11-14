Premium

Nashville ve Švédsku přetlačil Pittsburgh, legendárního Forsberga potěšil Forsberg

Martin Korbáš
Aktualizujeme   22:48aktualizováno  15. listopadu 7:17
V prvním ze dvou zápasů NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu dokázal Nashville v samém závěru otočit skóre z 0:1 na 2:1 po prodloužení proti Pittsburghu. V zámořských zápasech přinesla konfrontace Utahu s Islanders český brankářský souboj, po výsledku 2:3 po prodloužení se nakonec nad Karlem Vejmelkou radoval hostující David Rittich.
Filip Forsberg slaví branku v zápasu NHL Global Series ve Stockholmu.

Filip Forsberg slaví branku v zápasu NHL Global Series ve Stockholmu. | foto: AP

Hráči Nashvillu se radují z branky během zápasu NHL Global Series ve Stockholmu.
Legendární Peter Forsberg sleduje zápas NHL Global Series.
Fanoušci přichází na utkání NHL Global Series v Pittsburghu.
Sidney Crosby během utkání NHL Global Series ve Stockholmu.
5 fotografií

Páteční program NHL nabídl celkově čtyři zápasy. Nashville ve švédské Avicii aréně ve Stockholmu dlouho nemohl najít recept na lotyšského brankáře Pittsburghu Arturse Šilovse, jenž držel naděje na čisté konto až do 59. minuty.

Predators spasilo pohotové zakončení domácí hvězdy Filipa Forsberga po buly v útočném pásmu, které v hledišti ocenil i legendání centr Peter Forsberg.

Legendární Peter Forsberg sleduje zápas NHL Global Series.

Otevírací trefa Jevgenije Malkina z 34. minuty, kdy těžil z překvapivého odrazu puku před Juusem Sarosem, tak byla vymazána.

V následném prodloužení byli blízko vítězné trefy znova Švédové. Velkou šanci nevyužil obránce Penguins Erik Karlsson a také střelec vyrovnávací trefy Forsberg. Ujala se však následná rána zkušeného Stevena Stamkose a hokejisté Predators mohli slavit. Oba celky ještě před návratem do USA čeká nedělní odveta.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
15. 11. 2025 1:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 4:3P (2:2, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
04:20 Svečnikov (Sebastian Aho, Jarvis)
05:14 Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers)
46:26 Hall (Gostisbehere, Svečnikov)
64:29 Sebastian Aho (Gostisbehere)
Góly:
02:45 Sasson (MacEachern, L. Karlsson)
09:14 Elias Pettersson
23:13 Garland (Boeser, Elias Pettersson)
Sestavy:
Kočetkov (Bussi) – Gostisbehere, S. Walker, K. Miller, Nyström, Nikišin, Reilly – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Jarvis – Ehlers, Stankoven, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Hall, Kotkaniemi, Robinson.
Sestavy:
Lankinen (Patera) – Elias Pettersson, Hronek, M. Pettersson, T. Myers (A), P. Joseph, Willander – E. Kane, Elias Pettersson (A), Garland – Boeser (A), Reichel, Sherwood – O'Connor, Räty, DeBrusk – MacEachern, Sasson, L. Karlsson.

Rozhodčí: Lambert, Sandlak – Murray, O'Quinn

Počet diváků: 18299

NHL
15. 11. 2025 2:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 5:6N (2:1, 1:2, 2:2 - 0:0)s.n.0:1
Góly:
01:19 Kyrou
09:42 Snuggerud (R. Thomas)
26:54 Faulk (Fowler, Sundqvist)
40:40 Holloway (Kyrou, Fowler)
44:56 R. Thomas (Snuggerud)
Góly:
08:18 Zegras (Dvorak, Sanheim)
27:17 Dvorak (Tippett, Andrae)
38:24 Zegras (Andrae, Tippett)
47:53 Dvorak (Tippett)
50:29 Tippett (Zegras, Juulsen)
Zegras
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Fowler, Kessel, Skinner – Snuggerud, R. Thomas (A), Bučněvič – Kyrou, Dvorský, Holloway – M. Joseph, Suter, B. Schenn (C) – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko.
Sestavy:
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Andrae – Mičkov, Couturier (C), Zegras – Brink, Cates, Foerster – Konecny (A), Dvorak, Tippett – Hathaway, Abols, Deslauriers.

Rozhodčí: McCauley, MacDougall – Smith, Shewchyk

Počet diváků: 17581

NHL
15. 11. 2025 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : New York Islanders New York Islanders 2:3P (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)
Góly:
13:02 Peterka (Crouse, Marino)
18:35 Guenther (Sergačjov, Keller)
Góly:
07:13 Heineman (DeAngelo, Romanov)
53:44 Drouin
62:06 Schaefer (Barzal, Horvat)
Sestavy:
Vejmelka (Vaněček) – Simašev, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Schmaltz, L. Cooley, Keller (C) – Guenther, Hayton, Carcone – Crouse (A), McBain, Peterka – B. Tanev, Stenlund, Yamamoto.
Sestavy:
Rittich (Sorokin) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, A. Boqvist, Romanov – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Cyplakov, Ritchie, Cizikas.

Rozhodčí: Francis Charron, Cody Beach – Travis Gawryletz, Kilian McNamara

Počet diváků: 12478

NHL
14. 11. 2025 20:00
Nashville Predators Nashville Predators : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 2:1P (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly:
58:50 F. Forsberg
60:44 Stamkos (Skjei)
Góly:
33:49 Malkin (Dumba)
Sestavy:
Saros (Annunen) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, Wilsby, Stastney, J. Barron – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron.
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Dumba, Graves – Rust, Crosby (C), Kindel – Mantha, Malkin (A), Novak – Koppanen, Hayes, Koivunen – Tomasino, McGroarty, Dewar.

Rozhodčí: L’Ecuyer F., Hanson T. – Gibbons R., Baker T

Počet diváků: 12766

Výsledky

Nashville ve Švédsku přetlačil Pittsburgh, legendárního Forsberga potěšil Forsberg

