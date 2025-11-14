Páteční program NHL nabídl celkově čtyři zápasy. Nashville ve švédské Avicii aréně ve Stockholmu dlouho nemohl najít recept na lotyšského brankáře Pittsburghu Arturse Šilovse, jenž držel naděje na čisté konto až do 59. minuty.
Predators spasilo pohotové zakončení domácí hvězdy Filipa Forsberga po buly v útočném pásmu, které v hledišti ocenil i legendání centr Peter Forsberg.
Otevírací trefa Jevgenije Malkina z 34. minuty, kdy těžil z překvapivého odrazu puku před Juusem Sarosem, tak byla vymazána.
V následném prodloužení byli blízko vítězné trefy znova Švédové. Velkou šanci nevyužil obránce Penguins Erik Karlsson a také střelec vyrovnávací trefy Forsberg. Ujala se však následná rána zkušeného Stevena Stamkose a hokejisté Predators mohli slavit. Oba celky ještě před návratem do USA čeká nedělní odveta.
Výsledky
04:20 Svečnikov (Sebastian Aho, Jarvis)
05:14 Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers)
46:26 Hall (Gostisbehere, Svečnikov)
64:29 Sebastian Aho (Gostisbehere)
02:45 Sasson (MacEachern, L. Karlsson)
09:14 Elias Pettersson
23:13 Garland (Boeser, Elias Pettersson)
Kočetkov (Bussi) – Gostisbehere, S. Walker, K. Miller, Nyström, Nikišin, Reilly – Svečnikov, Sebastian Aho (A), Jarvis – Ehlers, Stankoven, Blake – W. Carrier, Staal (C), Martinook (A) – Hall, Kotkaniemi, Robinson.
Lankinen (Patera) – Elias Pettersson, Hronek, M. Pettersson, T. Myers (A), P. Joseph, Willander – E. Kane, Elias Pettersson (A), Garland – Boeser (A), Reichel, Sherwood – O'Connor, Räty, DeBrusk – MacEachern, Sasson, L. Karlsson.
Rozhodčí: Lambert, Sandlak – Murray, O'Quinn
Počet diváků: 18299
01:19 Kyrou
09:42 Snuggerud (R. Thomas)
26:54 Faulk (Fowler, Sundqvist)
40:40 Holloway (Kyrou, Fowler)
44:56 R. Thomas (Snuggerud)
08:18 Zegras (Dvorak, Sanheim)
27:17 Dvorak (Tippett, Andrae)
38:24 Zegras (Andrae, Tippett)
47:53 Dvorak (Tippett)
50:29 Tippett (Zegras, Juulsen)
Zegras
Binnington (Hofer) – Parayko (A), Broberg, Faulk, Fowler, Kessel, Skinner – Snuggerud, R. Thomas (A), Bučněvič – Kyrou, Dvorský, Holloway – M. Joseph, Suter, B. Schenn (C) – N. Walker, Sundqvist, Toropčenko.
Ersson (Vladař) – Sanheim (A), York, Drysdale, Seeler, Juulsen, Andrae – Mičkov, Couturier (C), Zegras – Brink, Cates, Foerster – Konecny (A), Dvorak, Tippett – Hathaway, Abols, Deslauriers.
Rozhodčí: McCauley, MacDougall – Smith, Shewchyk
Počet diváků: 17581
13:02 Peterka (Crouse, Marino)
18:35 Guenther (Sergačjov, Keller)
07:13 Heineman (DeAngelo, Romanov)
53:44 Drouin
62:06 Schaefer (Barzal, Horvat)
Vejmelka (Vaněček) – Simašev, Sergačjov (A), Marino, Schmidt, DeSimone, Cole – Schmaltz, L. Cooley, Keller (C) – Guenther, Hayton, Carcone – Crouse (A), McBain, Peterka – B. Tanev, Stenlund, Yamamoto.
Rittich (Sorokin) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, A. Boqvist, Romanov – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Holmström, Barzal, Drouin – Duclair, Pageau, Lee (C) – Cyplakov, Ritchie, Cizikas.
Rozhodčí: Francis Charron, Cody Beach – Travis Gawryletz, Kilian McNamara
Počet diváků: 12478
58:50 F. Forsberg
60:44 Stamkos (Skjei)
33:49 Malkin (Dumba)
Saros (Annunen) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, Wilsby, Stastney, J. Barron – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron.
Šilovs (Murašov) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Shea, Dumba, Graves – Rust, Crosby (C), Kindel – Mantha, Malkin (A), Novak – Koppanen, Hayes, Koivunen – Tomasino, McGroarty, Dewar.
Rozhodčí: L’Ecuyer F., Hanson T. – Gibbons R., Baker T
Počet diváků: 12766