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Carolina nedala Seattlu šanci, obhájci trofeje ve Finsku dominovali

Martin Korbáš
Aktualizujeme   21:51aktualizováno  22:00
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Jordan Eberle (7) a Vince Dunn (29) oslavují trefu Seattle Kraken. | foto: James Carey LauderReuters

Také druhý zápas hokejové NHL ve finských Helsinkách patřil Carolině. Obhájci Stanley Cupu na úvodní výhru 4:1 navázali pro změnu výsledkem 5:1. Po dvou gólech tentokrát zapsali Mark Jankowski a Andrej Svečnikov.

Hokejisté Caroliny divákům ve Finsku jasně ukázali, že v loňské sezoně Stanley Cup nevyhráli náhodou. Průběžný lídr Východní konference i celé soutěže ve dvou duelech nedal Seattlu šanci na body. Sobotní odvetu gólově otevřel využitou přesilovkou ze 12. minuty Jackson Blake.

Před prvním odchodem do kabin skóroval i Mark Jankowski, jenž navíc neřekl své poslední slovo. Poté, co se ve druhém dějství dvakrát prosadil kanonýr Andrej Svečnikov, se v 52. minutě podruhé radoval i člen čtvrté formace Hurricanes.

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Tři asistence za vítěze vyprodukoval Dán Nikolaj Ehlers. Brankář Pjotr Kočetkov čelil pouze 14 pokusům, o čisté konto jej obral jediný střelec týmu Kraken Matty Beniers.

Výsledky NHL

NHL
14. 11. 2026 21:30
zápas probíhá
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 4:1 (3:0, -:-, -:-)
Góly:
1:48 Bertuzzi (O. Moore, Bedard)
9:07 Frondell (Teräväinen)
19:55 Bedard (Kane, Rinzel)
34:44 Nazar (Teräväinen, Rinzel)
Góly:
36:05 Scheifele (Morrissey, Connor)
Sestavy:
Knight (Commesso) – Vlasic, Cole, Del Mastro, Levšunov, Kaiser, Rinzel – Kancerov, Bedard (C), Bertuzzi – Mangiapane, Frondell, Kane – O. Moore, Nazar, Donato – C. Smith, Greene, Teräväinen.
Sestavy:
Skinner (21. Daws) – Morrissey, Ferraro, Samberg, Pionk, H. Fleury, Bauer – Connor, Scheifele, Vilardi – Perfetti, Yager, Mercer – Iafallo, Lowry (C), Björck – Koepke, M. Barron, Niederreiter.

Rozhodčí: Dwyer, Hiff – McNamara, Faucher

NHL
14. 11. 2026 19:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Seattle Kraken Seattle Kraken 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Góly:
11:12 Blake (Aho, Ehlers)
17:30 Jankowski (Kotkaniemi, S. Walker)
22:03 Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere)
30:05 Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers)
51:06 Jankowski (Hall, Jarvis)
Góly:
26:06 Beniers (Eberle, McMann)
Sestavy:
Kočetkov (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Ehlers, Stankoven, Blake – Jarvis (C), Staal, Martinook – Hall, Jankowski, Kotkaniemi.
Sestavy:
Daccord (31. Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Evans, Montour (A), R. Lindgren, C. Fleury – McMann, Beniers (A), Eberle (C) – Kakko, Catton, Samoskevich – Gaudreau, Stephenson, Firkus – Matthew Wood, Meyers, Winterton.

Rozhodčí: Brenk, St-Laurent – Tobias, Gawryletz

Počet diváků: 12813

NHL
15. 11. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
15. 11. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
15. 11. 2026 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Calgary Flames Calgary Flames 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
15. 11. 2026 1:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
15. 11. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
15. 11. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : New Jersey Devils New Jersey Devils 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
15. 11. 2026 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Florida Panthers Florida Panthers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
15. 11. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: Hebert, Blandina – Fournier, Brisebois

NHL
15. 11. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Ottawa Senators Ottawa Senators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Murašov (Šilovs) – Stastney, E. Karlsson, Girard, Korczak, Carlile, Letang – Rakell, Crosby, Malkin – Novak, Kindel, Činachov – N. Robertson, Lapierre, Brazeau – Dewar, Lizotte, McGroarty.
Sestavy:
Ullmark (J. Johansson) – Sanderson, Zub, Chabot, Spence, Kleven, Yakemchuk – Zetterlund, Stützle, Cozens – Tomasino, Pinto, Batherson – Amadio, Greig, Giroux – Blais, Halliday, Hodgson.

Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Garrett Rank – Kyle Flemington, Dylan Blujus

NHL
15. 11. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
15. 11. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
15. 11. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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Chicago vs. WinnipegHokej - - 14. 11. 2026:Chicago vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
Živě4:2
  • 1.21
  • 5.80
  • 15.00
St. Louis vs. FloridaHokej - - 15. 11. 2026:St. Louis vs. Florida //www.idnes.cz/sport
15. 11. 01:00
  • 2.43
  • 4.01
  • 2.61
Columbus vs. PhiladelphiaHokej - - 15. 11. 2026:Columbus vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
15. 11. 01:00
  • 2.23
  • 4.02
  • 2.88
Washington vs. New JerseyHokej - - 15. 11. 2026:Washington vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
15. 11. 01:00
  • 2.79
  • 4.12
  • 2.26
Pittsburgh vs. OttawaHokej - - 15. 11. 2026:Pittsburgh vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
15. 11. 01:00
  • 2.85
  • 4.10
  • 2.22
Tampa vs. DetroitHokej - - 15. 11. 2026:Tampa vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
15. 11. 01:00
  • 1.83
  • 4.25
  • 3.82
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