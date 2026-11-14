Hokejisté Caroliny divákům ve Finsku jasně ukázali, že v loňské sezoně Stanley Cup nevyhráli náhodou. Průběžný lídr Východní konference i celé soutěže ve dvou duelech nedal Seattlu šanci na body. Sobotní odvetu gólově otevřel využitou přesilovkou ze 12. minuty Jackson Blake.
Před prvním odchodem do kabin skóroval i Mark Jankowski, jenž navíc neřekl své poslední slovo. Poté, co se ve druhém dějství dvakrát prosadil kanonýr Andrej Svečnikov, se v 52. minutě podruhé radoval i člen čtvrté formace Hurricanes.
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Tři asistence za vítěze vyprodukoval Dán Nikolaj Ehlers. Brankář Pjotr Kočetkov čelil pouze 14 pokusům, o čisté konto jej obral jediný střelec týmu Kraken Matty Beniers.
Výsledky NHL
1:48 Bertuzzi (O. Moore, Bedard)
9:07 Frondell (Teräväinen)
19:55 Bedard (Kane, Rinzel)
34:44 Nazar (Teräväinen, Rinzel)
36:05 Scheifele (Morrissey, Connor)
Knight (Commesso) – Vlasic, Cole, Del Mastro, Levšunov, Kaiser, Rinzel – Kancerov, Bedard (C), Bertuzzi – Mangiapane, Frondell, Kane – O. Moore, Nazar, Donato – C. Smith, Greene, Teräväinen.
Skinner (21. Daws) – Morrissey, Ferraro, Samberg, Pionk, H. Fleury, Bauer – Connor, Scheifele, Vilardi – Perfetti, Yager, Mercer – Iafallo, Lowry (C), Björck – Koepke, M. Barron, Niederreiter.
Rozhodčí: Dwyer, Hiff – McNamara, Faucher
11:12 Blake (Aho, Ehlers)
17:30 Jankowski (Kotkaniemi, S. Walker)
22:03 Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere)
30:05 Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers)
51:06 Jankowski (Hall, Jarvis)
26:06 Beniers (Eberle, McMann)
Kočetkov (Bussi) – Slavin (A), Chatfield, K. Miller, S. Walker, Gostisbehere, Nikišin – W. Carrier, Aho (A), Svečnikov – Ehlers, Stankoven, Blake – Jarvis (C), Staal, Martinook – Hall, Jankowski, Kotkaniemi.
Daccord (31. Grubauer) – Dunn, Larsson, R. Evans, Montour (A), R. Lindgren, C. Fleury – McMann, Beniers (A), Eberle (C) – Kakko, Catton, Samoskevich – Gaudreau, Stephenson, Firkus – Matthew Wood, Meyers, Winterton.
Rozhodčí: Brenk, St-Laurent – Tobias, Gawryletz
Počet diváků: 12813
Rozhodčí: Hebert, Blandina – Fournier, Brisebois
Murašov (Šilovs) – Stastney, E. Karlsson, Girard, Korczak, Carlile, Letang – Rakell, Crosby, Malkin – Novak, Kindel, Činachov – N. Robertson, Lapierre, Brazeau – Dewar, Lizotte, McGroarty.
Ullmark (J. Johansson) – Sanderson, Zub, Chabot, Spence, Kleven, Yakemchuk – Zetterlund, Stützle, Cozens – Tomasino, Pinto, Batherson – Amadio, Greig, Giroux – Blais, Halliday, Hodgson.
Rozhodčí: Kendrick Nicholson, Garrett Rank – Kyle Flemington, Dylan Blujus