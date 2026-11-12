Carolina se úspěchem 4:1 nad Seattlem vrátila do průběžného vedení v celé NHL, když o bod předčila Edmonton s nezastavitelným Connorem McDavidem.
Obhájci Stanley Cupu soupeře už od úvodu několikrát zamkli v obranném pásmu a do vedení šli ve 12. minutě zásahem Dána Nikolaje Ehlers. Lavička Seattlu se neúspěšně pokoušela o trenérskou výzvu kvůli možnému nedovolenému bránění brankáři Philippu Grubauerovi a z následné nařízené přesilovky zvýšil oblíbenec publika Sebastian Aho.
Finskou radost navíc ve druhé třetině zdvojnásobil bek Juuso Välimäki. Hurricanes celkově tým Kraken, který to po pondělním příletu do Finska zřejmě přehnal se saunováním a utužováním party, přestřílel 30:13. Brankář Brandon Bussi se tak na vychytanou výhru příliš nenadřel.
V noci zámořská soutěž nabídne dalších deset zápasů.
Výsledky NHL
53:15 Gaudreau (Samoskevich)
11:44 Ehlers (K. Miller, Stankoven)
12:50 Aho (Blake, Ehlers)
29:34 Välimäki (Stankoven)
51:41 Aho (K. Miller, Svečnikov)
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn (A), Montour, R. Evans, Ottavainen, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Samoskevich, Stephenson, Nyman – Matthew Wood, Catton, Kakko – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Välimäki, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Jankowski, Hall – Martinook (A), Kotkaniemi, Robinson.
Rozhodčí: Francois St-Laurent, Jake Brenk – James Tobias, Brandon Gawryletz
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