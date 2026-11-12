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NHL zavítala do Finska, Carolina v Helsinkách přejela Seattle

Martin Korbáš
Aktualizujeme   20:46aktualizováno  20:49
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Gólové oslavy hokejistů Caroliny. | foto: AP

Čtvrteční program hokejové NHL otevřel zápas mezi Carolinou a Seattlem, který hostila finská metropole Helsinky. Úvodní ze dvou duelů Global Series Finland 2026 zvládli lépe hokejisté Hurricanes. K výhře 4:1 nakročili dvěma góly už v zahajovací třetině. K velké radosti vyprodaného publika Veikkaus arény se mezi střelce zapsali i dva Finové, Juuso Välimäki a dokonce dvougólový Sebastian Aho.

Carolina se úspěchem 4:1 nad Seattlem vrátila do průběžného vedení v celé NHL, když o bod předčila Edmonton s nezastavitelným Connorem McDavidem.

Obhájci Stanley Cupu soupeře už od úvodu několikrát zamkli v obranném pásmu a do vedení šli ve 12. minutě zásahem Dána Nikolaje Ehlers. Lavička Seattlu se neúspěšně pokoušela o trenérskou výzvu kvůli možnému nedovolenému bránění brankáři Philippu Grubauerovi a z následné nařízené přesilovky zvýšil oblíbenec publika Sebastian Aho.

Finskou radost navíc ve druhé třetině zdvojnásobil bek Juuso Välimäki. Hurricanes celkově tým Kraken, který to po pondělním příletu do Finska zřejmě přehnal se saunováním a utužováním party, přestřílel 30:13. Brankář Brandon Bussi se tak na vychytanou výhru příliš nenadřel.

V noci zámořská soutěž nabídne dalších deset zápasů.

Výsledky NHL

NHL
12. 11. 2026 18:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Góly:
53:15 Gaudreau (Samoskevich)
Góly:
11:44 Ehlers (K. Miller, Stankoven)
12:50 Aho (Blake, Ehlers)
29:34 Välimäki (Stankoven)
51:41 Aho (K. Miller, Svečnikov)
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Larsson, Dunn (A), Montour, R. Evans, Ottavainen, Mahura – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Samoskevich, Stephenson, Nyman – Matthew Wood, Catton, Kakko – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Sestavy:
Bussi (Kočetkov) – Chatfield, Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Välimäki, Gostisbehere – Svečnikov, Aho (A), W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Jankowski, Hall – Martinook (A), Kotkaniemi, Robinson.

Rozhodčí: Francois St-Laurent, Jake Brenk – James Tobias, Brandon Gawryletz

Počet diváků: 12523

NHL
13. 11. 2026 1:00
New Jersey Devils New Jersey Devils : Washington Capitals Washington Capitals 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
13. 11. 2026 1:00
Florida Panthers Florida Panthers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
13. 11. 2026 4:00
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
13. 11. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
13. 11. 2026 2:00
Dallas Stars Dallas Stars : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
13. 11. 2026 3:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : St. Louis Blues St. Louis Blues 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
13. 11. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
13. 11. 2026 2:00
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
13. 11. 2026 1:00
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
13. 11. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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Columbus vs. TampaHokej - - 13. 11. 2026:Columbus vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
13. 11. 01:00
  • 2.53
  • 4.14
  • 2.45
New Jersey vs. WashingtonHokej - - 13. 11. 2026:New Jersey vs. Washington //www.idnes.cz/sport
13. 11. 01:00
  • 2.08
  • 4.17
  • 3.09
Florida vs. DetroitHokej - - 13. 11. 2026:Florida vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
13. 11. 01:00
  • 2.00
  • 4.12
  • 3.31
Ottawa vs. ColoradoHokej - - 13. 11. 2026:Ottawa vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
13. 11. 01:00
  • 2.45
  • 4.07
  • 2.56
Toronto vs. MinnesotaHokej - - 13. 11. 2026:Toronto vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
13. 11. 01:00
  • 3.26
  • 4.31
  • 1.98
Boston vs. MontrealHokej - - 13. 11. 2026:Boston vs. Montreal //www.idnes.cz/sport
13. 11. 01:00
  • 2.31
  • 4.12
  • 2.71
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