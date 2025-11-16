Po pátečním obratu Nashvillu, který vyrovnal v 59. minutě na 1:1 a v následném prodloužení trefou Stevena Stamkose otočil výsledek na svou stranu, neponechal v evropské odvetě Pittsburgh nic na náhodě. V první třetině Penguins předvedli divákům v Avicii aréně dominantní výkon. Za záda Juuse Sarose dostali tři puky a soupeři povolili jen dva pokusy.
Skóre otevřel už ve 3. minutě střelou od modré čáry bek Parker Wotherspoon. V 9. minutě se stejně jako v pátek díky odrazu puku od soupeře prosadil Jevgenij Malkin a převahu Penguins potvrdil i kapitán Sidney Crosby, jenž v 11. minutě pohotově uklidil do sítě odražený puk.
Ve druhém dějství měl Nashville k dispozici řadu přesilových her včetně zkrácené převahy 5 na 3. Kontaktního gólu se ale nedočkal. Poslední slovo zápasu si nakonec vzal v 58. minutě střelou do prázdné klece Blake Lizotte. Gólman vítězů Sergej Murašov se tak už ve svém druhém startu začínající kariéry v NHL dočkal nuly, potřeboval na ni 22 zákroků.
V nočních hodinách nedělní program NHL v zámoří pokračuje dalšími čtyřmi zápasy. V akci bude i Martin Nečas z Colorada.
Výsledky
02:19 Wotherspoon (E. Karlsson, Koppanen)
08:08 Malkin (Hayes, Mantha)
10:13 Crosby (Letang, Rust)
57:12 Lizotte
Murašov (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Graves, Clifton – Dewar, Crosby (C), Rust – Hayes, Malkin (A), Mantha – Novak, Kindel, Tomasino – Koppanen, Lizotte, Heinen.
Saros (Annunen) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, J. Barron, Stastney, Wilsby – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron.
Rozhodčí: Hanson, L'Ecuyer – Gibbons, Baker
J. Johansson (Vasilevskij) – Crozier, Moser, Černák, D'Astous, D. Raddysh, Lilleberg – Kučerov, Point, Guentzel – Pelletier, Gourde, Goncalves – Bjorkstrand, Finley, Girgensons – Sabourin, Douglas, Katchouk.
Lankinen (Patera) – Hronek, Elias Pettersson, T. Myers, M. Pettersson, Willander, P. Joseph – Garland, Elias Pettersson, E. Kane – Sherwood, Reichel, Boeser – DeBrusk, Räty, O'Connor – L. Karlsson, Sasson, MacEachern.