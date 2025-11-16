Premium

Švédskou odvetu NHL ovládl Pittsburgh, prosadili se Crosby i Malkin

Martin Korbáš
Aktualizujeme   17:40aktualizováno  17:47
Hokejisté Pittsburghu ovládli odvetu proti Nashvillu v rámci akce NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu. Po páteční prohře 1:2 po prodloužení Penguins v odvetě porazili Predators jasně 4:0 díky vydařené třígólové první třetině.

Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby | foto: NHL/ via Getty Images

Po pátečním obratu Nashvillu, který vyrovnal v 59. minutě na 1:1 a v následném prodloužení trefou Stevena Stamkose otočil výsledek na svou stranu, neponechal v evropské odvetě Pittsburgh nic na náhodě. V první třetině Penguins předvedli divákům v Avicii aréně dominantní výkon. Za záda Juuse Sarose dostali tři puky a soupeři povolili jen dva pokusy.

Skóre otevřel už ve 3. minutě střelou od modré čáry bek Parker Wotherspoon. V 9. minutě se stejně jako v pátek díky odrazu puku od soupeře prosadil Jevgenij Malkin a převahu Penguins potvrdil i kapitán Sidney Crosby, jenž v 11. minutě pohotově uklidil do sítě odražený puk.

Ve druhém dějství měl Nashville k dispozici řadu přesilových her včetně zkrácené převahy 5 na 3. Kontaktního gólu se ale nedočkal. Poslední slovo zápasu si nakonec vzal v 58. minutě střelou do prázdné klece Blake Lizotte. Gólman vítězů Sergej Murašov se tak už ve svém druhém startu začínající kariéry v NHL dočkal nuly, potřeboval na ni 22 zákroků.

V nočních hodinách nedělní program NHL v zámoří pokračuje dalšími čtyřmi zápasy. V akci bude i Martin Nečas z Colorada.

Výsledky

NHL
16. 11. 2025 15:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Nashville Predators Nashville Predators 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly:
02:19 Wotherspoon (E. Karlsson, Koppanen)
08:08 Malkin (Hayes, Mantha)
10:13 Crosby (Letang, Rust)
57:12 Lizotte
Góly:
Sestavy:
Murašov (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Graves, Clifton – Dewar, Crosby (C), Rust – Hayes, Malkin (A), Mantha – Novak, Kindel, Tomasino – Koppanen, Lizotte, Heinen.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, J. Barron, Stastney, Wilsby – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron.

Rozhodčí: Hanson, L'Ecuyer – Gibbons, Baker

NHL
17. 11. 2025 0:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
17. 11. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : New York Islanders New York Islanders 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
16. 11. 2025 23:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
J. Johansson (Vasilevskij) – Crozier, Moser, Černák, D'Astous, D. Raddysh, Lilleberg – Kučerov, Point, Guentzel – Pelletier, Gourde, Goncalves – Bjorkstrand, Finley, Girgensons – Sabourin, Douglas, Katchouk.
Sestavy:
Lankinen (Patera) – Hronek, Elias Pettersson, T. Myers, M. Pettersson, Willander, P. Joseph – Garland, Elias Pettersson, E. Kane – Sherwood, Reichel, Boeser – DeBrusk, Räty, O'Connor – L. Karlsson, Sasson, MacEachern.
NHL
17. 11. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Vstoupit do diskuse
Výsledky

