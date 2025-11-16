Po pátečním obratu Nashvillu, který vyrovnal v 59. minutě na 1:1 a v následném prodloužení trefou Stevena Stamkose otočil výsledek na svou stranu, neponechal v evropské odvetě Pittsburgh nic na náhodě. V první třetině Penguins předvedli divákům v Avicii aréně dominantní výkon. Za záda Juuse Sarose dostali tři puky a soupeři povolili jen dva pokusy.
Skóre otevřel už ve 3. minutě střelou od modré čáry bek Parker Wotherspoon. V 9. minutě se stejně jako v pátek díky odrazu puku od soupeře prosadil Jevgenij Malkin a převahu Penguins potvrdil i kapitán Sidney Crosby, jenž v 11. minutě pohotově pálil z levého kruhu.
Ve druhém dějství měl Nashville k dispozici řadu přesilových her včetně zkrácené převahy 5 na 3. Kontaktního gólu se ale nedočkal. Stejně tomu bylo i ve třetí třetině a po nastřelené tyčce aktivního Wotherspoona si poslední slovo zápasu nakonec vzal v 58. minutě střelou do prázdné klece Blake Lizotte. Gólman vítězů Sergej Murašov se tak už ve svém druhém startu začínající kariéry v NHL dočkal nuly, potřeboval na ni 22 zákroků.
Výsledky:
02:19 Wotherspoon (E. Karlsson, Koppanen)
08:08 Malkin (Hayes, Mantha)
10:13 Crosby
57:12 Lizotte
Murašov (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Graves, Clifton – Dewar, Crosby (C), Rust – Hayes, Malkin (A), Mantha – Novak, Kindel, Tomasino – Koppanen, Lizotte, Heinen.
Saros (Annunen) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, J. Barron, Stastney, Wilsby – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron.
Rozhodčí: Hanson, L'Ecuyer – Gibbons, Baker
04:49 Eriksson Ek (Zuccarello, M. Johansson)
29:05 Trenin (Jurov, M. Foligno)
64:50 Kaprizov (Zuccarello, Boldy)
15:14 Dorofejev (Marner, Hertl)
46:35 R. Smith (Theodore, Barbašev)
Gustavsson (Wallstedt) – Spurgeon (C), J. Middleton, Faber, Brodin, Buium, Daemon Hunt – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Hinostroza, Jurov, Öhgren – Trenin, B. Jones, M. Foligno (A).
Lindbom (Schmid) – Theodore (A), McNabb (A), Whitecloud, Hanifin, Korczak, Hutton – Bowman, Eichel (A), Barbašev – Marner, Hertl, Dorofejev – R. Smith, Howden, Saad – Kolesar, Sissons, Reinhardt.
Rozhodčí: Beach, Brenk – Tobias, Kelly
Počet diváků: 17439
24:32 Colton (C. Makar, Nelson)
25:51 Olofsson (Malinski)
59:25 Nečas
59:44 Nelson (Burns, Kelly)
02:05 Heineman (DeAngelo, Palmieri)
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Brindley, Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Landeskog (C) – Kelly, Bardakov, T. Makar.
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Romanov – Holmström, Barzal, Drouin – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Duclair, Pageau, Lee (C) – Šabanov, Ritchie, Cizikas.
Rozhodčí: Charron, Lee – Blujus, Toomey
Počet diváků: 18109
19:26 Kučerov (D. Raddysh, Point)
24:35 Guentzel (Černák, Hagel)
29:26 DeBrusk (Elias Pettersson, Q. Hughes)
44:11 Sherwood (Boeser, Q. Hughes)
44:54 L. Karlsson (MacEachern)
45:51 O'Connor (Q. Hughes, Hronek)
53:56 MacEachern (Hronek, Q. Hughes)
56:57 M. Pettersson (Elias Pettersson, T. Myers)
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Crozier, Lilleberg – Kučerov (A), Point (A), Goncalves – Guentzel, Katchouk, Hagel – Girgensons, Gourde, Bjorkstrand – Douglas, Finley, Sabourin.
Lankinen (Patera) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers (A), M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson – Garland, Elias Pettersson, E. Kane – Sherwood, Sasson, Boeser (A) – DeBrusk, Räty, O'Connor – L. Karlsson, Reichel, MacEachern.
Rozhodčí: McIsaac, MacDougall – Daisy, MacPherson
31:59 Zibanejad (Cuylle, Panarin)
29:30 DeBrincat (Raymond, P. Kane)
56:13 Raymond (Larkin, Seider)
Quick (Šesťorkin) – Fox, Gavrikov, Schneider, Soucy, M. Robertson, Morrow – J. Miller (C), Zibanejad (A), Cuylle – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – Sheary, Laba, Brodzinski – T. Raddysh, Carrick, Edström.
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – DeBrincat, Larkin (C), Raymond (A) – Finnie, Compher, P. Kane – Kasper, Danielson, Appleton – Rasmussen, Copp, J. van Riemsdyk.
Rozhodčí: Sutherland, Kea – Jackson, Brisebois
Počet diváků: 18006