Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nečas jistil výhru Colorada, Hronek s Hertlem sbírali asistence

Martin Korbáš
Aktualizujeme   17:40aktualizováno  17. listopadu 6:17
Nedělní program NHL otevřela výhra Pittsburghu 4:0 nad Nashvillem v rámci akce Global Series 2025 ve švédském Stockholmu. V zámoří se pokračovalo čtyřmi duely, ve kterých bodovali i Češi. Martin Nečas v závěru gólem jistil výhru Colorada 4:1 nad Islanders, obránce Filip Hronek dvěma přihrávkami podpořil triumf Vancouveru 6:2 nad celkem Tampa Bay a bod za asistenci vyprodukoval Tomáš Hertl z Vegas.
Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu, který vstřelil Parker Wotherspoon.

Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu, který vstřelil Parker Wotherspoon. | foto: AP

Nashvillský Filip Forsberg (vlevo) a Bryan Rust z Pittsburghu
Fedor Švečkov z Nashvillu a Blake Lizotte z Pittsburghu
Spencer Stastney z Nashvillu chytá puk před Kevinem Montgomerym z Pittsburghu.
Útočník Ryan O’Reilly z Nashvillu blokuje výhled brankáři Sergeji Murašovovi z...
5 fotografií

Po pátečním obratu Nashvillu, který vyrovnal v 59. minutě na 1:1 a v následném prodloužení trefou Stevena Stamkose otočil výsledek na svou stranu, neponechal v evropské odvetě Pittsburgh nic na náhodě. V první třetině Penguins předvedli divákům v Avicii aréně dominantní výkon. Za záda Juuse Sarose dostali tři puky a soupeři povolili jen dva pokusy.

Skóre otevřel už ve 3. minutě střelou od modré čáry bek Parker Wotherspoon. V 9. minutě se stejně jako v pátek díky odrazu puku od soupeře prosadil Jevgenij Malkin a převahu Penguins potvrdil i kapitán Sidney Crosby, jenž v 11. minutě pohotově pálil z levého kruhu.

Nashvillský Filip Forsberg (vlevo) a Bryan Rust z Pittsburghu
Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu, který vstřelil Parker Wotherspoon.
Fedor Švečkov z Nashvillu a Blake Lizotte z Pittsburghu
Spencer Stastney z Nashvillu chytá puk před Kevinem Montgomerym z Pittsburghu.
5 fotografií

Ve druhém dějství měl Nashville k dispozici řadu přesilových her včetně zkrácené převahy 5 na 3. Kontaktního gólu se ale nedočkal. Stejně tomu bylo i ve třetí třetině a po nastřelené tyčce aktivního Wotherspoona si poslední slovo zápasu nakonec vzal v 58. minutě střelou do prázdné klece Blake Lizotte. Gólman vítězů Sergej Murašov se tak už ve svém druhém startu začínající kariéry v NHL dočkal nuly, potřeboval na ni 22 zákroků.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky:

NHL
16. 11. 2025 15:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Nashville Predators Nashville Predators 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)
Góly:
02:19 Wotherspoon (E. Karlsson, Koppanen)
08:08 Malkin (Hayes, Mantha)
10:13 Crosby
57:12 Lizotte
Góly:
Sestavy:
Murašov (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Shea, Letang (A), Graves, Clifton – Dewar, Crosby (C), Rust – Hayes, Malkin (A), Mantha – Novak, Kindel, Tomasino – Koppanen, Lizotte, Heinen.
Sestavy:
Saros (Annunen) – Perbix, Skjei, Blankenburg, Hague, J. Barron, Stastney, Wilsby – Evangelista, O'Reilly (A), F. Forsberg (A) – Marchessault, Haula, Stamkos (A) – Matthew Wood, Svečkov, Bunting – Wiesblatt, McCarron.

Rozhodčí: Hanson, L'Ecuyer – Gibbons, Baker

NHL
17. 11. 2025 0:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 3:2P (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
04:49 Eriksson Ek (Zuccarello, M. Johansson)
29:05 Trenin (Jurov, M. Foligno)
64:50 Kaprizov (Zuccarello, Boldy)
Góly:
15:14 Dorofejev (Marner, Hertl)
46:35 R. Smith (Theodore, Barbašev)
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Spurgeon (C), J. Middleton, Faber, Brodin, Buium, Daemon Hunt – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Hinostroza, Jurov, Öhgren – Trenin, B. Jones, M. Foligno (A).
Sestavy:
Lindbom (Schmid) – Theodore (A), McNabb (A), Whitecloud, Hanifin, Korczak, Hutton – Bowman, Eichel (A), Barbašev – Marner, Hertl, Dorofejev – R. Smith, Howden, Saad – Kolesar, Sissons, Reinhardt.

Rozhodčí: Beach, Brenk – Tobias, Kelly

Počet diváků: 17439

NHL
17. 11. 2025 3:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : New York Islanders New York Islanders 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
Góly:
24:32 Colton (C. Makar, Nelson)
25:51 Olofsson (Malinski)
59:25 Nečas
59:44 Nelson (Burns, Kelly)
Góly:
02:05 Heineman (DeAngelo, Palmieri)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), D. Toews, Burns, Manson, Malinski, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Brindley, Nelson, Colton – Olofsson, Drury, Landeskog (C) – Kelly, Bardakov, T. Makar.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – Pulock (A), Schaefer, DeAngelo, Pelech, Mayfield, Romanov – Holmström, Barzal, Drouin – Palmieri, Horvat (A), Heineman – Duclair, Pageau, Lee (C) – Šabanov, Ritchie, Cizikas.

Rozhodčí: Charron, Lee – Blujus, Toomey

Počet diváků: 18109

NHL
16. 11. 2025 23:00
Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 2:6 (1:0, 1:1, 0:5)
Góly:
19:26 Kučerov (D. Raddysh, Point)
24:35 Guentzel (Černák, Hagel)
Góly:
29:26 DeBrusk (Elias Pettersson, Q. Hughes)
44:11 Sherwood (Boeser, Q. Hughes)
44:54 L. Karlsson (MacEachern)
45:51 O'Connor (Q. Hughes, Hronek)
53:56 MacEachern (Hronek, Q. Hughes)
56:57 M. Pettersson (Elias Pettersson, T. Myers)
Sestavy:
J. Johansson (Vasilevskij) – D. Raddysh, Moser, Černák, D'Astous, Crozier, Lilleberg – Kučerov (A), Point (A), Goncalves – Guentzel, Katchouk, Hagel – Girgensons, Gourde, Bjorkstrand – Douglas, Finley, Sabourin.
Sestavy:
Lankinen (Patera) – Hronek, Q. Hughes (C), T. Myers (A), M. Pettersson, Willander, Elias Pettersson – Garland, Elias Pettersson, E. Kane – Sherwood, Sasson, Boeser (A) – DeBrusk, Räty, O'Connor – L. Karlsson, Reichel, MacEachern.

Rozhodčí: McIsaac, MacDougall – Daisy, MacPherson

NHL
17. 11. 2025 1:00
New York Rangers New York Rangers : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly:
31:59 Zibanejad (Cuylle, Panarin)
Góly:
29:30 DeBrincat (Raymond, P. Kane)
56:13 Raymond (Larkin, Seider)
Sestavy:
Quick (Šesťorkin) – Fox, Gavrikov, Schneider, Soucy, M. Robertson, Morrow – J. Miller (C), Zibanejad (A), Cuylle – Lafrenière, Trocheck, Panarin (A) – Sheary, Laba, Brodzinski – T. Raddysh, Carrick, Edström.
Sestavy:
Talbot (Gibson) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Hamonic – DeBrincat, Larkin (C), Raymond (A) – Finnie, Compher, P. Kane – Kasper, Danielson, Appleton – Rasmussen, Copp, J. van Riemsdyk.

Rozhodčí: Sutherland, Kea – Jackson, Brisebois

Počet diváků: 18006

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Slavia vs. Poruba 2011Hokej - 23. kolo - 17. 11. 2025:Slavia vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
17. 11. 15:00
  • 1.95
  • 4.20
  • 3.08
Zlín vs. TáborHokej - 23. kolo - 17. 11. 2025:Zlín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
17. 11. 16:00
  • 2.10
  • 4.20
  • 2.76
Jihlava vs. VsetínHokej - 23. kolo - 17. 11. 2025:Jihlava vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
17. 11. 16:30
  • 2.15
  • 4.09
  • 2.72
Třebíč vs. ChomutovHokej - 23. kolo - 17. 11. 2025:Třebíč vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
17. 11. 17:00
  • 1.92
  • 4.30
  • 3.10
Litoměřice vs. PřerovHokej - 23. kolo - 17. 11. 2025:Litoměřice vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
17. 11. 17:00
  • 1.90
  • 4.30
  • 3.15
Sokolov vs. KolínHokej - 23. kolo - 17. 11. 2025:Sokolov vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
17. 11. 17:00
  • 2.57
  • 4.10
  • 2.25
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Nečas jistil výhru Colorada, Hronek s Hertlem sbírali asistence

Aktualizujeme
Hokejisté Pittsburghu se radují z gólu, který vstřelil Parker Wotherspoon.

Nedělní program NHL otevřela výhra Pittsburghu 4:0 nad Nashvillem v rámci akce Global Series 2025 ve švédském Stockholmu. V zámoří se pokračovalo čtyřmi duely, ve kterých bodovali i Češi. Martin...

16. listopadu 2025  17:40,  aktualizováno  17. 11. 6:17

Za posunutí branky trest. Frodl zaplatí pokutu: Udělal jsem hovadinu a stydím se

Dominik Frodl v brance Karlových Varů zasahuje.

Když v záběru zápasu šťouchl do branky, aby ji vychýlil ze standardního postavení, rychle si uvědomil, že je zle. Trest ovšem brankáře Karlových Varů nemine. Dominik Frodl dostal od disciplinární...

16. listopadu 2025  23:22

Retro Litvínov smutnil i slavil. Pardubice k otočce nakopla tvrdá slova

Litvínov, 16. 11. 2025, Verva Litvínov - Dynamo Pardubice, hokejová extraliga....

V narozeninovém duchu se nesl zápas hokejového Litvínova proti Pardubicím, jenže místo aby svíčky sfoukli domácí, udělalo to za ně Dynamo. Oslavu osmdesátin chemikům pokazilo čtyřmi góly ve třetí...

16. listopadu 2025  21:18

Kometa porazila Třinec, sparťané zvládli divokou přestřelku. Dynamo muselo otáčet

Třinecký Daňo si posvítil na Andreje Kollára z Brna..

V hokejové extralize se v neděli odpoledne odehrálo pět zápasů 23. kola. Pardubice až ve třetí třetině otočily utkání s Litvínovem a ze severu Čech vezou výhru 4:1. Kladno triumfovalo v Karlových...

16. listopadu 2025  15:15,  aktualizováno  20:05

Brankář Malík podepsal novou smlouvu v Plzni. Na západě Čech se upsal na dva roky

Sparťané Horák a Shore útočí na plzeňskou branku.

Hokejový brankář Nick Malík bude nadále působit v extraligové Plzni. Podle statistik jeden z nejlepších gólmanů soutěže podepsal na západě Čech novou dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém...

16. listopadu 2025  17:11

Nehoda na týmové večeři, do konce roku si nezahraje. Hughes se pořezal o skleničku

Jack Hughes (86) a Ondřej Palát slaví gól New Jersey Devils.

Že se někdo zraní a tým se bez něj musí nějakou dobu obejít, nebývá v hokejovém světě nic netradičního. Ovšem důvod absence hvězdy Jacka Hughese je vskutku nevídaný. Elitní útočník New Jersey se...

16. listopadu 2025  13:36

Génius mezi mantinely slaví 50. Leškův příběh očima spoluhráče Balaštíka

Premium
Petr Leška

Ve Zlíně odehrál devatenáct sezon, jeho dres s číslem 19 visí pod střechou zimního stadionu a je nejproduktivnějším hráčem v historii klubu. A mnozí fanoušci si jsou jistí, že kdyby hrál doteď, pořád...

16. listopadu 2025

Šílený zákrok v juniorce. Hokejista přetáhl soupeře holí po hlavě, čeká na trest

Hokejisté týmu z OHL Brampton Steelheads se radují z gólu.

Byl očividně značně frustrovaný. Sám se totiž ocitl v nepříjemném souboji, kdy ho secvakli dva protihráči. To ho ovšem z následné reakce rozhodně neospravedlňuje. Osmnáctiletý obránce Luke Dragusica...

16. listopadu 2025  11:34

Hattrick plus asistence. Frk zazářil v AHL a pokořil hranici 200 branek

Martin Frk

Český hokejový útočník Martin Frk zařídil v sobotním utkání nižší zámořské soutěže AHL čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci výhru Calgary Wranglers na ledě Hendersonu 6:4 a překonal hranici 200...

16. listopadu 2025  11:06

NHL na slavnostní akci ve Stockholmu ocenila torontskou legendu Sundina

Hokejové legendy přišly ve Stockholmu pogratulovat Matsi Sundinovi při udělení...

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Legendy světového hokeje Nicklas Lidström, Jari Kurri a Mats Sundin mají po akci NHL Global Series 2025 nové pojítko. Po prvních dvou jmenovaných byl letos jako třetí významný hráč historie oceněn...

16. listopadu 2025  9:55

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Americká posila Rytířů: Tady se fandí 24/7, paráda! Extraliga je podobná AHL

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga....

Debut snů díky dvěma gólovým asistencím. Nejlepší hráč zápasu na straně Kladna. Setkání s Tomášem Plekancem a Jaromírem Jágrem. Jako v říši divů si musel po své extraligové premiéře, páteční vítězné...

16. listopadu 2025  9:49

Hertl se trefil při výhře Vegas, Pastrňák a Zacha asistovali u vítězství Bostonu

Tomáš Hertl se raduje ze vstřeleného gólu proti St. Louis.

David Pastrňák dvěma nahrávkami výrazně přispěl k výhře Bostonu 3:2 na ledě Montrealu a s 26 body je nejproduktivnějším Čechem v NHL. Jeho spoluhráč Pavel Zacha asistoval u vítězné branky Viktora...

16. listopadu 2025  7:07,  aktualizováno  9:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.