Edmonton nedal šanci St. Louis, lídr bodování McDavid dvakrát asistoval

Martin Korbáš
7:18aktualizováno  7:45
Uplynulý týden v hokejové NHL uzavřely tři nedělní zápasy. Edmonton přejel 5:0 St. Louis i díky dvěma bodům lídra produktivity soutěže Connora McDavida. V souboji předních celků Dallas podlehl 1:4 Tampa Bay a až prodloužení rozsoudilo souboj Detroitu s Ottawou 4:3.

Dallaský Oskar Beck (vlevo) a Pontus Holmberg z Tampy | foto: Reuters

Po venkovním triumfu 6:0 nad Vancouverem hokejisté Edmontonu uhájili čisté konto i v domácí partii proti St. Louis. Na bezchybný výkon Tristana Jarryho navazoval v neděli u výhry 5:0 pro změnu 27 zákroky Connor Ingram.

V ofenzivě se za Oilers, kterým v obou partiích chyběl kvůli rodinným důvodům hvězdný forvard Leon Draisaitl, blýskli hlavně Zach Hyman (2+1) a Vasilij Podkolzin (1+1). Kapitán Connor McDavid zapsal dvě asistence a upevnil si vedení v tabulce ligové produktivity s 85 body (30+55) před Nathanem MacKinnonem z Colorada (82 bodů, 36+46).

Významného jubilea dosáhl domácí forvard Ryan Nugent-Hopkins, jenž odehrál svůj 1 000. zápas NHL. Jako první v historii všechny starty posbíral jen v dresu Edmontonu. Navázal tak na Kevina Lowea, který v minulosti rovněž překonal bájnou hranici, angažmá v Edmontonu si však proložil čtyřmi sezonami u New York Rangers (celkově 1 254 startů v NHL z toho 1 037 za Oilers).

Připravujeme podrobnosti.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
18. 1. 2026 20:00
Dallas Stars Dallas Stars : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Góly:
04:00 Bäck (Lundkvist, Bourque)
Góly:
08:04 James (Guentzel, D'Astous)
31:04 Hagel (Kučerov, D. Raddysh)
38:50 Guentzel (James, Bjorkstrand)
57:59 Holmberg (Gourde, Moser)
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Lindell (A), Heiskanen (A), Harley, Ljubuškin, Capobianco, Lundkvist – Steel, W. Johnston, Rantanen – J. Robertson, Hintz, Duchene – Bäck, Hryckowian, Bourque – Benn (C), Faksa, Blackwell.
Sestavy:
Vasilevskij (Halverson) – Moser, D. Raddysh, D'Astous, Černák, Carlile, Crozier – Guentzel (A), Paul, Kučerov (A) – Hagel, Cirelli (A), Goncalves – Girgensons, Gourde, Holmberg – Bjorkstrand, Finley, James.

Rozhodčí: Hanson, Schlenker – Smith, O'Quinn

Počet diváků: 18532

NHL
19. 1. 2026 2:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : St. Louis Blues St. Louis Blues 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Góly:
05:55 Nugent-Hopkins (Bouchard, Walman)
11:52 Mangiapane (Lazar)
18:43 Hyman (Ekholm, Podkolzin)
30:52 Hyman (McDavid, Ekholm)
41:19 Podkolzin (McDavid, Hyman)
Góly:
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse (A), Emberson, Walman, Stastney – Podkolzin, McDavid (C), Hyman – Frederic, Nugent-Hopkins (A), K. Kapanen – Howard, Roslovic, Savoie – Mangiapane, Lazar, Janmark.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Broberg, Parayko (A), Tucker, Faulk (A), C. Fowler, Mailloux – Neighbours, B. Schenn (C), Snuggerud – Holloway, Dvorský, Kyrou – Stenberg, Bjugstad, Bučněvič – Toropčenko, Sundqvist, N. Walker.

Rozhodčí: Rehman, Beach – Alphonso, Toomey

Počet diváků: 18347

NHL
18. 1. 2026 23:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Ottawa Senators Ottawa Senators 4:3P (1:2, 2:1, 0:0 - 1:0)
Góly:
07:16 Sandin-Pellikka (P. Kane, Copp)
26:06 Raymond (Kasper, Chiarot)
36:53 J. van Riemsdyk (Larkin, DeBrincat)
60:36 DeBrincat (Copp)
Góly:
04:26 Batherson (Zetterlund, Chabot)
05:05 Cozens (B. Tkachuk, Batherson)
39:05 Pinto (Giroux, Perron)
Sestavy:
Gibson (Talbot) – Edvinsson, Seider (A), Chiarot, Sandin-Pellikka, A. Johansson, Bernard-Docker – J. van Riemsdyk, Larkin (C), Raymond (A) – DeBrincat, Copp, P. Kane – Kasper, Compher, Finnie – E. Söderblom, Rasmussen, Appleton.
Sestavy:
Reimer (Meriläinen) – Sanderson, Zub, Chabot (A), Jensen, Kleven, Spence – Batherson, Stützle, Zetterlund – B. Tkachuk (C), Cozens, Greig – Amadio, Pinto, Giroux (A) – Cousins, Eller, Perron.

Rozhodčí: Nicholson, Samuels-Thomas – Fournier, Oliver

Počet diváků: 19515

Edmonton nedal šanci St. Louis, lídr bodování McDavid dvakrát asistoval

