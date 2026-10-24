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Anaheim přestřílel Philadelphii, k výhře přispěl i brankář Dostál

Martin Korbáš
Aktualizujeme   21:53aktualizováno  22:18
Anaheimský útočník A.J. Greer slaví svůj gól s brankářem Lukášem Dostálem.

Anaheimský útočník A.J. Greer slaví svůj gól s brankářem Lukášem Dostálem. | foto: AP

Hokejisté Anaheimu se radují z gólu v utkání proti Philadelphii.
Hokejisté Philadelphie se radují z gólu, který vstřelil Noah Cates (vpravo).
Trevor Zegras z Philadelphie s pukem před Jacksonem LaCombem z Anaheimu
Noel Acciari z Philadelphie si kryje puk před Tristanem Luneauem z Anaheimu
6 fotografií
V úvodním zápase sobotního programu hokejové NHL Anaheim porazil 5:4 domácí Philadelphii a ukončil tak černou sérii pěti porážek. Rozdílový gól Ducks vstřelil v přesilovce z 48. minuty útočník Beckett Sennecke. Brankář Lukáš Dostál za vítěze pochytal 28 střel, v dresu Flyers Dan Vladař tentokrát plnil jen roli náhradníka.

V předehrávaném sobotním duelu mezi Philadelphií a Anaheimem mohlo dojít na souboj českých gólmanů. Trenéři domácích však zůstali u zvyklosti z úvodu sezony, kdy pravidelně rotují Dana Vladaře s Josephem Wollem. Proti Ducks přišla řada na 28letého Američana, který mohl být po první třetině s hrou svých parťáků nad míru spokojený.

V přesilovkách totiž dokázali dostat hned dva puky za záda Lukáše Dostála. Výhodu 5 na 3 proměnil ve formě hrající Matvej Mičkov a v klasické převaze skóroval nováček Porter Martone. V prostředním dějství však hosté dokázali ztrátu vymazat. Postarali se o to Leo Carlsson a A.J. Greer. Když v 36. minutě při hře v oslabení vrátil Flyers náskok Tyson Foerster, krátce na to za Anaheim kontroval Judd Caulfield - 3:3.

O vítězi tak nakonec rozhodl až úvod třetí třetiny, kdy Woll nedokázal chytit střelu beka Tristana Luneaua a krátce na to v přesilovce udeřil ještě Beckett Sennecke. Právě jeho akce byla rozdílová poté, co poslední slovo v zápase patřilo podruhé slavícímu Mičkovovi. Vyrovnat již ale Dostál, jenž celkově pochytal 28 střel, domácím nedovolil. Podobně jako Vladař utkání jen sledoval obránce David Jiříček, na kterého opakovaně zbyla pozice nehrajícího náhradníka.

Výsledky NHL

NHL
24. 10. 2026 19:00
Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 4:5 (2:0, 1:3, 1:2)
Góly:
13:59 Mičkov (Drysdale, Zegras)
15:02 Martone (Sanheim, Zegras)
35:04 Foerster (Seeler)
48:17 Mičkov (Martone, Cates)
Góly:
28:38 Carlsson (Gauthier)
33:07 Greer (Washe, Luneau)
36:19 Caulfield (Killorn, Luneau)
42:00 Luneau (Mitchell)
47:10 Sennecke (Carlsson, LaCombe)
Sestavy:
Woll (Vladař) – Sanheim, Bonk, Seeler, Drysdale, McDonald, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Acciari – Martone, Cates, Mičkov – Bump, Couturier, Foerster – Barkey, Gaucher, Knuble.
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe, Warren, Helleson, Hinds, Mitchell, Luneau – Gauthier, Carlsson, Caulfield – Malott, Granlund, Sennecke – Nesterenko, McQueen, Killorn – Greer, Colangelo, Washe.

Rozhodčí: Furlatt, Schlenker – Oliver, Hughes

Počet diváků: 19336

NHL
24. 10. 2026 21:30
zápas probíhá
New Jersey Devils New Jersey Devils : Los Angeles Kings Los Angeles Kings 0:0 (0:0, -:-, -:-)
Sestavy:
Allen (Poirier) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Dillon – Bratt (A), J. Hughes (A), Gricjuk – Evangelista, Hischier (C), Meier – Boqvist, Rodrigues, Mantha – Brown, Glass, Lombardi.
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – Clarke, Gustafsson, Doughty (C), Edmundson, Dumoulin, M. Anderson (A) – Kempe, Laferriere, Panarin (A) – Zuccarello, Haula, Andre Lee – Armia, Laughton, T. Moore – Perry, S. Helenius, J. Wright.

Rozhodčí: T. J. Luxmore, C. Syvret – L. Suchánek, J. Marquis

NHL
25. 10. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
25. 10. 2026 1:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
25. 10. 2026 1:00
Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins : Nashville Predators Nashville Predators 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
25. 10. 2026 1:00
St. Louis Blues St. Louis Blues : Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Hofer (Binnington) – J. Barron, Broberg, Parayko, A. Jiříček, Carlo, C. Fowler – Snuggerud, Thomas, Holloway – Berggren, McTavish, McMichael – Bučněvič, Dvorský, Neighbours – O. Stenberg, Suter, Kaskimäki.
Sestavy:
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Välimäki, Gostisbehere – Svečnikov, Aho, W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Kotkaniemi, Martinook – Deslauriers, Brind'Amour, Robinson.
NHL
25. 10. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
25. 10. 2026 3:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Minnesota Wild Minnesota Wild 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
25. 10. 2026 1:00
Boston Bruins Boston Bruins : San Jose Sharks San Jose Sharks 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
25. 10. 2026 1:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : New York Rangers New York Rangers 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
25. 10. 2026 2:00
Utah Mammoth Utah Mammoth : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
NHL
25. 10. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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New Jersey vs. Los AngelesHokej - - 24. 10. 2026:New Jersey vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.00
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  • 3.70
Edmonton vs. TorontoHokej - - 25. 10. 2026:Edmonton vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
25. 10. 01:00
  • 1.92
  • 4.45
  • 3.33
St. Louis vs. CarolinaHokej - - 25. 10. 2026:St. Louis vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
25. 10. 01:00
  • 3.09
  • 4.15
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Columbus vs. VegasHokej - - 25. 10. 2026:Columbus vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
25. 10. 01:00
  • 2.81
  • 4.12
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Washington vs. BuffaloHokej - - 25. 10. 2026:Washington vs. Buffalo //www.idnes.cz/sport
25. 10. 01:00
  • 2.38
  • 4.10
  • 2.63
Pittsburgh vs. NashvilleHokej - - 25. 10. 2026:Pittsburgh vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
25. 10. 01:00
  • 2.31
  • 4.18
  • 2.68
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