V předehrávaném sobotním duelu mezi Philadelphií a Anaheimem mohlo dojít na souboj českých gólmanů. Trenéři domácích však zůstali u zvyklosti z úvodu sezony, kdy pravidelně rotují Dana Vladaře s Josephem Wollem. Proti Ducks přišla řada na 28letého Američana, který mohl být po první třetině s hrou svých parťáků nad míru spokojený.
V přesilovkách totiž dokázali dostat hned dva puky za záda Lukáše Dostála. Výhodu 5 na 3 proměnil ve formě hrající Matvej Mičkov a v klasické převaze skóroval nováček Porter Martone. V prostředním dějství však hosté dokázali ztrátu vymazat. Postarali se o to Leo Carlsson a A.J. Greer. Když v 36. minutě při hře v oslabení vrátil Flyers náskok Tyson Foerster, krátce na to za Anaheim kontroval Judd Caulfield - 3:3.
O vítězi tak nakonec rozhodl až úvod třetí třetiny, kdy Woll nedokázal chytit střelu beka Tristana Luneaua a krátce na to v přesilovce udeřil ještě Beckett Sennecke. Právě jeho akce byla rozdílová poté, co poslední slovo v zápase patřilo podruhé slavícímu Mičkovovi. Vyrovnat již ale Dostál, jenž celkově pochytal 28 střel, domácím nedovolil. Podobně jako Vladař utkání jen sledoval obránce David Jiříček, na kterého opakovaně zbyla pozice nehrajícího náhradníka.
Výsledky NHL
13:59 Mičkov (Drysdale, Zegras)
15:02 Martone (Sanheim, Zegras)
35:04 Foerster (Seeler)
48:17 Mičkov (Martone, Cates)
28:38 Carlsson (Gauthier)
33:07 Greer (Washe, Luneau)
36:19 Caulfield (Killorn, Luneau)
42:00 Luneau (Mitchell)
47:10 Sennecke (Carlsson, LaCombe)
Woll (Vladař) – Sanheim, Bonk, Seeler, Drysdale, McDonald, Ristolainen – Zegras, Dvorak, Acciari – Martone, Cates, Mičkov – Bump, Couturier, Foerster – Barkey, Gaucher, Knuble.
Dostál (Husso) – LaCombe, Warren, Helleson, Hinds, Mitchell, Luneau – Gauthier, Carlsson, Caulfield – Malott, Granlund, Sennecke – Nesterenko, McQueen, Killorn – Greer, Colangelo, Washe.
Rozhodčí: Furlatt, Schlenker – Oliver, Hughes
Počet diváků: 19336
Allen (Poirier) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, Dillon – Bratt (A), J. Hughes (A), Gricjuk – Evangelista, Hischier (C), Meier – Boqvist, Rodrigues, Mantha – Brown, Glass, Lombardi.
A. Forsberg (Kuemper) – Clarke, Gustafsson, Doughty (C), Edmundson, Dumoulin, M. Anderson (A) – Kempe, Laferriere, Panarin (A) – Zuccarello, Haula, Andre Lee – Armia, Laughton, T. Moore – Perry, S. Helenius, J. Wright.
Rozhodčí: T. J. Luxmore, C. Syvret – L. Suchánek, J. Marquis
Hofer (Binnington) – J. Barron, Broberg, Parayko, A. Jiříček, Carlo, C. Fowler – Snuggerud, Thomas, Holloway – Berggren, McTavish, McMichael – Bučněvič, Dvorský, Neighbours – O. Stenberg, Suter, Kaskimäki.
Kočetkov (Bussi) – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Välimäki, Gostisbehere – Svečnikov, Aho, W. Carrier – Blake, Stankoven, Ehlers – Jarvis, Kotkaniemi, Martinook – Deslauriers, Brind'Amour, Robinson.