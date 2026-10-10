Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Brankář Dostál slavil s Anaheimem výhru na ledě Winnipegu

Martin Korbáš
  6:51aktualizováno  7:45
Spoluhráči z Anaheimu oslavují brankáře Lukáše Dostála po výhře ve Winnipegu.

Spoluhráči z Anaheimu oslavují brankáře Lukáše Dostála po výhře ve Winnipegu. | foto: AP

Hráči Anaheimu slaví vítězství ve Winnipegu.
Kyle Connor z Winnipegu prostřeluje anaheimského brankáře Lukáše Dostála.
Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby musí překračovat columbuského brankáře Cama...
Washingtonský brankář Logan Thompson se dočkal od Eeliho Tolvanena z Rangers...
8 fotografií
Ve čtyřech pátečních zápasech hokejové NHL vynikl z Čechů výkon brankáře Lukáše Dostála, který 15 zákroky pomohl Anaheimu k triumfu 5:1 na ledě Winnipegu. Venkovní výhru si ve stejný den odvezl i Seattle z Detroitu a naopak domácí fanoušky potěšili Washington Capitals výsledkem 3:1 nad Rangers a Columbus po skóre 3:2 po nájezdech proti Pittsburghu.

Po předchozím nevydařeném startu proti Edmontonu, kdy pětkrát inkasoval ve druhé třetině a přepustil do brány parťáka Ville Hussa, se česká jednička Anaheimu Lukáš Dostál vrátil na vítěznou vlnu z úvodu sezony. Ve svém čtvrtém startu v pátek uhájil třetí výhru, když 15 zákroky podpořil triumf Ducks 5:1 na ledě Winnipegu.

Češi v NHL

1. Pastrňák (BOS), 5z. - 6b. (2+4)

2. Hertl (VGK), 5z. - 5b. (3+2)

3. Hronek (VAN), 5z. - 5b. (0+5)

4. Nečas (COL), 4z. - 4b. (2+2)

5. Kulich (BUF), 4z. - 2b. (1+1)

Po dvou bodech si za vítěze připsali útočníci Mikael Granlund, Tim Washe, nováček Judd Caulfield (všichni tři 1+1) a Jeff Malott s Beckettem Senneckem (oba 0+2).

Dostála obral o čisté konto jediný střelec Jets. Kanonýr Kyle Connor, hrající svůj jubilejní 700. start v soutěži, svou šestou trefou sezony vyrovnal na čele střelecké tabulky NHL beka Edmontonu Evana Boucharda.

Přestože měl Detroit v domácím prostředí střeleckou převahu 40:25, za výsledek 3:6 si odvezli oba body hosté ze Seattlu. Za tým Kraken řádila v ofenzivě netradičně čtvrtá formace.

Dvakrát se střelecky prosadil útočník Frederick Gaudreau, jeho parťák Ben Meyers bral dokonce tři zápisy (1+2).

Washington si poradil 3:1 s Rangers, kteří v zápase kromě bodového zisku přišli hlavně o zraněnou brankářskou jedničku Igora Šesťorkina. Ruský gólman, jenž se v úvodu sezony blýskl jako první muž v masce gólem v bohaté historii New Yorku, odstoupil v 29. minutě po zranění pravé nohy.

Ledovou plochu opouštěl za stavu 1:1, střídající Dylan Garand pak inkasoval od Boone Jennera a do prázdné klece skóre pro domácí Capitals v čase 59:59 uzavřel Tom Wilson. Jediný český účastník duelu, člen čtvrté formace Rangers Jaroslav Chmelař (9:38, -1), tak mířil do kabin zklamaný.

Columbus v řádné hrací době neudržel proti Pittsburghu vedení 2:0. Trefy Damona Seversona a Mathieu Oliviera postupně vymazali Bryan Rust a Jevgenij Malkin.

O vítězi však nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel, ve kterém měli opět navrch domácí Blue Jackets. Postaral se o to jediný úspěšný exekutor, útočník Kent Johnson.

Výsledky NHL

NHL
10. 10. 2026 1:00
Detroit Red Wings Detroit Red Wings : Seattle Kraken Seattle Kraken 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
Góly:
09:19 Arvidsson (Raymond, Seider)
24:00 Wallinder (DeBrincat, Brandsegg-Nygård)
55:27 Brandsegg-Nygård
Góly:
14:52 Catton (Kakko, Mahura)
24:39 Gaudreau (Winterton, Meyers)
26:59 Samoskevich (McCann)
27:44 Gaudreau (Winterton, Meyers)
34:05 Meyers (Catton, Montour)
51:53 Dunn (Stephenson, Montour)
Sestavy:
Gibson (35. Tarasov) – Albert Johansson, Seider (A), Chiarot, Anton Johansson, Wallinder, Faulk – Arvidsson, Larkin, Raymond (A) – DeBrincat, Finnie, Brandsegg-Nygård – Rasmussen, Copp, Kolesar – Dries, Danielson, Mazur.
Sestavy:
Grubauer (Daccord) – Dunn (A), Larsson, R. Evans, Montour, Mahura, Ottavainen – McCann, Beniers (A), Samoskevich – McMann, Stephenson, Eberle (C) – Kakko, Catton, Wright – Meyers, Gaudreau, Winterton.

Rozhodčí: Markovic, Kea – Alphonso, Flemington

Počet diváků: 17603

NHL
10. 10. 2026 1:00
Washington Capitals Washington Capitals : New York Rangers New York Rangers 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Góly:
26:08 Liljegren (D. Strome, Leonard)
37:38 Jenner
59:59 T. Wilson (Desharnais)
Góly:
10:17 Lafrenière (J. Miller, Dorofejev)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Liljegren, Chychrun, Desharnais, Fehérváry, McIlrath, C. Hutson – T. Wilson (A), Dubois, Tuch – Beauvillier, D. Strome (A), Ovečkin (C) – Kyrou, I. Protas, A. Protas – Leonard, Sourdif, Jenner.
Sestavy:
Šesťorkin (29. Garand) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, M. Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, J. Miller (C), Kartye – Tolvanen, Laba, Cuylle – Chmelař, Beaudoin, Bjorkstrand.

Rozhodčí: Eric Furlatt, Mike Sullivan – Brandon Gawryletz, CJ Murray

Počet diváků: 17992

NHL
10. 10. 2026 1:00
Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:2N (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
10:52 Severson (Werenski, Sillinger)
31:40 Olivier (Severson, Sillinger)
Johnson
Góly:
34:30 Rust (Girard)
43:19 Malkin (E. Karlsson)
Sestavy:
Talbot (Greaves) – Severson, Werenski (A), Mateychuk, Soucy, Gudbranson, Andrae – Johnson, Fantilli, Knies – Voronkov, Monahan, Ničuškin – Olivier (A), Coyle (A), Sillinger – Garland, Heinen, Lomberg.
Sestavy:
Murašov (Šilovs) – E. Karlsson, Carlile, Korczak, Girard, Letang (A), van Riemsdyk – Rust, Crosby (C), Rakell – Malkin (A), Novak, Činachov – Koivunen, Kindel, Lapierre – N. Robertson, Lizotte, Dewar.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Halkidis – Shewchyk, Kelly

Počet diváků: 17057

NHL
10. 10. 2026 2:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Góly:
50:36 Connor (Scheifele, DeMelo)
Góly:
14:41 Caulfield (Malott, Washe)
25:20 Washe (Malott, Caulfield)
44:25 Colangelo (Sennecke)
54:06 Granlund (Warren, LaCombe)
59:19 Nesterenko (Sennecke, Granlund)
Sestavy:
Stevenson (Skinner) – DeMelo, Samberg, Pionk, Ferraro, Bauer, H. Fleury – Perfetti, Scheifele (A), Connor (A) – Vilardi, Björck, M. Barron – Iafallo, Lowry (C), Rosén – Lambert, Naměstnikov, Koepke.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Luneau, LaCombe (A), Mitchell, Minťukov, Hinds, Warren – Gauthier, Carlsson, Greer – Sennecke, Granlund (C), Killorn (A) – Colangelo, Poehling, Nesterenko – Caulfield, Washe, Malott.

Rozhodčí: McCauley, Brenk – Knorr, Marquis

Počet diváků: 13693

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Přerov vs. SlaviaHokej - 11. kolo - 10. 10. 2026:Přerov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
10. 10. 17:00
  • 2.96
  • 4.20
  • 2.00
Tábor vs. Frýdek-M.Hokej - 11. kolo - 10. 10. 2026:Tábor vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
10. 10. 17:00
  • 1.80
  • 4.30
  • 3.47
Vsetín vs. ChomutovHokej - 11. kolo - 10. 10. 2026:Vsetín vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
10. 10. 17:00
  • 1.55
  • 4.80
  • 4.48
Sokolov vs. TřebíčHokej - 11. kolo - 10. 10. 2026:Sokolov vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
10. 10. 17:00
  • 2.72
  • 4.09
  • 2.15
Litoměřice vs. ZlínHokej - 11. kolo - 10. 10. 2026:Litoměřice vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
10. 10. 17:00
  • 1.75
  • 4.30
  • 3.67
Havířov vs. Pardubice BHokej - 11. kolo - 10. 10. 2026:Havířov vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
10. 10. 17:00
  • 2.49
  • 4.00
  • 2.35
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Au, p..o! Sudí si ve Vítkovicích ulevil po zásahu pukem, slyšela ho celá aréna

Hlavní rozhodčí Filip Vrba.

Zatímco se na ledě kroutil v bolestech, celá hala se rozesmála. Hlavní rozhodčí Filip Vrba schytal během extraligového utkání mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary (0:3) nepříjemnou ránu pukem. Zanadával...

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

Devět zápasů v nové sezoně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých Ocelářů, kteří v pátek v devátém kole porazili Hradec 5:2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i...

Slovan slibuje: Budeme mít rozpočet jako Sparta a Třinec. Ale co s hráči z KHL?

Premium
Generální ředitel Slovanu Bratislava Lukáš Havlíček.

Je absolutně přesvědčený, že pokud česká extraliga přijme hokejový Slovan Bratislava, profitovat z toho budou všichni. Jak? To generální manažer klubu Lukáš Havlíček vysvětluje pro iDNES Premium.

Mladý kluk s košíkem zaujal. Jen tak někdo mě nerozhodí, líčil po debutu 15letý talent

Marek Domkář z Hradce, který měl v utkání s Oceláři premiéru v extralize ve...

Nebál se. Bojoval, snažil se střílet. Ale při své extraligové premiéře se útočník Marek Domkář gólu ani výhry nedočkal. Jeho Hradec Králové v devátém kole extraligy prohrál na ledě Ocelářů Třinec...

10. října 2026

Brankář Dostál slavil s Anaheimem výhru na ledě Winnipegu

Spoluhráči z Anaheimu oslavují brankáře Lukáše Dostála po výhře ve Winnipegu.

Ve čtyřech pátečních zápasech hokejové NHL vynikl z Čechů výkon brankáře Lukáše Dostála, který 15 zákroky pomohl Anaheimu k triumfu 5:1 na ledě Winnipegu. Venkovní výhru si ve stejný den odvezl i...

10. října 2026  6:51,  aktualizováno  7:45

Třinec posunul vlastní rekord, slaví také Pardubice či Liberec. Olomouc opět padla

Radost třineckých hokejistů z gólu proti Hradci Králové.

Devět zápasů v nové sezoně hokejové extraligy, maximální počet bodů. Taková je bilance třineckých Ocelářů, kteří v pátek v devátém kole porazili Hradec 5:2 a natáhli svůj rekordní počin. Hrály se i...

9. října 2026  16:50,  aktualizováno  21:23

Chytá se mi dobře, když kluci hrají takhle, pochvaluje si Kacetl. Rekordní sérii neřeší

Třinecký brankář Ondřej Kacetl sleduje puk letící vedle jeho brány.

Skvělý vstup hokejových Ocelářů Třinec do extraligy pokračuje. Sérii výher bez ztráty bodu protáhli už na devět zápasů... V devátém kole porazili Hradec Králové 5:2, přičemž brankář Ondřej Kacetl k...

9. října 2026

Vypadl ze sestavy, proti Spartě ale válel. Důvod absence? To je mezi námi, říká Král

Hokejisté Komety se radují z branky proti Spartě.

Jistě měl úplně jiná očekávání. Být oporou, trávit na ledě spoustu času, třeba se i poprat o šanci v hokejové reprezentaci. Jenže místo toho obránce Filip Král bojuje v Kometě jen o obyčejné místo v...

9. října 2026  13:40

Skromní vojáci. Manažeři na ně záměrně cílí. Proč je v extralize tolik Lotyšů?

Premium
Felikss Gavars si zahrál za Lotyšsko i na mistrovství světa 2024 v Česku.

Asi jste si na ta jména časem zvykli. Bičevskis, Cibulskis, Bukarts, Freibergs, Tralmaks. Víte, odkud jsou a že se na ně velmi pravděpodobně můžete těšit v květnu na mistrovství světa. Ale proč se...

9. října 2026

Chtěli hlavu trenéra, po schůzce s vedením ultras otočili. Fiala má v Moře stálou pozici

Nespokojení trenéři Olomouce, Petr Fiala (vlevo) a Petr Svoboda, během zápasu s...

Bučení, které se rozléhalo olomouckou plechárnou, jednoduše nešlo ignorovat. A po obrovské ostudě na něj měli příznivci hokejové Olomouce nárok. S Třincem v neděli padla 0:9. „Bojujte za Moru!“...

9. října 2026  11:37

Jeden gól vše změní. Pastrňák exceloval, nadchl Boston a nahání významné milníky

David Pastrňák z Bostonu slaví trefu proti Utahu.

Přesně takový zápas potřeboval. Odrazit se, rozjet se, konečně se v nové sezoně NHL zapsat na listinu střelců. David Pastrňák ukončil čekání na první gól ve velkém stylu, souboj s Utahem (6:1) si...

9. října 2026  10:25

Vstup zdarma a dvě stě piv k tomu. Zubři reagují na bídnou formu, šéf pohrozil

Momentka ze zápasu 8. kola Maxa ligy, Přerov doma podlehl Vsetínu jednoznačně...

Občas to tak bývá. Když sportovní diváci odchází ze stadionu po prohře svého oblíbeného týmu, tu a tam utrousí: „Za tohle by měli vracet vstupné!“ Podobně to mohou vnímat i v hokejovém Přerově....

9. října 2026  10:23

Zastaví rekordní Třinec? Extra motivace, ale vyhrát chceme pokaždé, zní z Hradce

Hráči Hradce slaví drtivý nástup v utkání se Spartou.

Bude to výzva, kterou v posledních kolech zažívá každý extraligový tým, jenž na tohoto soupeře narazí. Hokejisté hradeckého Mountfieldu se v pátek vpodvečer pokusí jako první v této sezoně obrat o...

9. října 2026  9:53

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Nedobytná tvrz. Plzeň je doma stále neporažená, Kanaďan zářil: Měl jsem štěstí

Plzeňský Danny Katic si dělá prostor před brankou Budějovic, brání ho Pavel...

Byl jednoznačným hrdinou extraligového zápasu s Českými Budějovicemi (4:1). Šestadvacetiletý hokejový obránce Carter Robertson ve svém nejpovedenějším duelu v plzeňském dresu zaznamenal dvě branky i...

9. října 2026  8:54

Pastrňák umlčel kritiku čtyřmi zápisy, bodovali i Zacha s Klapkou

David Pastrňák z Bostonu slaví trefu proti Utahu.

Po dvou porážkách a oprávněné kritice hokejisté Bostonu v NHL zabrali. Ve čtvrtek na domácím ledě roznesli 6:1 Utah a kapitán týmu David Pastrňák se na tom podílel hned čtyřmi body za dva góly a...

9. října 2026  6:48,  aktualizováno  8:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.