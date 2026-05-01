Dostál vychytal Anaheimu postup, McDavid s Draisaitlem v play off končí

Martin Korbáš
  7:20aktualizováno  7:56
V pátek nabídlo play off hokejové NHL dva postupové triumfy se shodným skóre 5:2. Anaheim s Lukášem Dostálem v bráně takto poslal na dovolenou Edmonton hvězdného forvarda Connora McDavida a postup do druhého kola slavili i v Minnesotě, která přešla přes Dallas.
Lukáš Dostál vyráží střelu Zacha Hymana.

Lukáš Dostál vyráží střelu Zacha Hymana. | foto: AP

Cutter Gauthier slaví branku, v popředí smutní Connor McDavid.
Hokejisté Minnesoty slaví postup do druhého kola play off NHL.
Za zachmuřelým Mikko Rantanenem se radují hokejisté Minnesoty.
Jack Roslovic zakončuje únik proti Lukáši Dostálovi.
Poté, co v pátém duelu série mezi Anaheimem a Edmontonem po třech inkasovaných gólech už v 11. minutě střídal, v dalším pokračování se český brankář Lukáš Dostál do brány Ducks vrátil a vše si vynahradil 25 zákroky, které vedly k postupové výhře 5:2.

V sérii se tak tým z Kalifornie nad finalisty posledních dvou Stanley Cupů radoval 4:2 na zápasy. Čekání hvězdného Connora McDavida (v zápase zůstal bez bodu a zapsal -3 do tabulky +/-) a Leona Draisaitla (0+1, -1) na stříbrný pohár se tak opět prodlužuje.

Anaheim se v rozhodující partii mohl opřít o produktivitu forvardů Leo Carlssona, Chrise Kreidera a Troye Terryho (všichni 1+2), pozadu nezůstal ani Cutter Gauthier (1+1). Kapitán Radko Gudas, jehož na konci základní části trápilo zranění kotníku, po odehrání úvodní partie figuroval dále jen mezi nehrajícími náhradníky.

Ve druhém kole se Ducks poměří s vítězem série mezi Vegas a Utahem, přičemž Golden Knights průběžně vedou 3:2 na zápasy.

Hvězdný obránce Quinn Hughes, jenž Minnesotu posílil v sezoně přestupem z Vancouveru, ukázal v sérii proti Dallasu své kvality. V rozhodující šesté partii zapsal u výhry Wild 5:2 tři body (2+1) a stal se tak klíčovým faktorem u postupu 4:2 na zápasy.

Oba celky nastupovaly do třetí třetiny za stavu 2:2, který Hughes rozsekl svou druhou brankou večera v 51. minutě. Následně na něj dvěma zásahy do prázdné klece Stars navázal ještě forvard Matt Boldy. Sezona tak končí i pro českého centra Dallasu Radka Faksu (7:08, -1).

Minnesota slaví postup v play off po dlouhých 11 letech a ve druhém kole se poměří s vítězem základní části z Colorada.

Výsledky

NHL
1. 5. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Góly:
09:56 Poehling (Carlson, C. Gauthier)
13:43 Kreider (Leo Carlsson, Terry)
16:50 C. Gauthier (LaCombe, McTavish)
39:13 Terry (Leo Carlsson, Kreider)
57:25 Leo Carlsson (Terry, Kreider)
Góly:
15:14 Murphy (Samanski, C. Dach)
41:13 Podkolzin (K. Kapanen, Draisaitl)
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Carlson, Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson, C. Gauthier – Sennecke, Granlund, Killorn – McTavish, Poehling, Kreider – I. Moore, Washe, Viel.
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse (A), Emberson, Walman – K. Kapanen, McDavid (C), Draisaitl (A) – Hyman, Nugent-Hopkins, Podkolzin – Roslovic, J. Dickinson, Savoie – Lazar, Samanski, C. Dach.

Rozhodčí: McCauley, Blandina – Gibbons, Suchánek

Počet diváků: 16820

Stav série: 4:2

NHL
1. 5. 2026 1:30
Minnesota Wild Minnesota Wild : Dallas Stars Dallas Stars 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
Góly:
06:23 Q. Hughes (M. Foligno, Sturm)
37:02 Tarasenko (Trenin, Q. Hughes)
50:38 Q. Hughes (Faber, Zuccarello)
58:29 Boldy
59:45 Boldy
Góly:
27:01 W. Johnston (Rantanen, Duchene)
36:08 Bourque (Bunting, Ljubuškin)
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Spurgeon, J. Middleton, Petry, Bogosian – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Trenin, McCarron, Tarasenko – Sturm, N. Foligno, M. Foligno.
Sestavy:
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Harley, Lundkvist, Lindell, Petrovic, Bichsel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Rantanen, Duchene, Steel – Benn, Hryckowian, Bunting – Blackwell, Faksa, Bäck – Ljubuškin.

Rozhodčí: Chris Rooney, Peter MacDougall – Ryan Daisy, Kyle Flemington

Počet diváků: 19273

Stav série: 4:2

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Mistr světa do defenzivy, švédský obr před branku i návrat talentu. Motor uvedl posily

Obránce třineckých Ocelářů Tomáš Kundrátek.

Není to úplně zásadní převrat, ale tým českobudějovického Motoru dozná pro novou sezonu několika změn. Na zveřejněné odchody se začátkem května každoročně navazuje i představení nových posil....

1. května 2026  7:35

Stránský se Zadinou na titul nedosáhli. Švýcarským šampionem je poprvé Fribourg

Hokejisté Fribourgu se radují ve finále proti Davosu.

Šampiony švýcarské hokejové ligy jsou poprvé hráči Fribourgu-Gottéron. V rozhodujícím sedmém finálovém utkání zvítězili na ledě Davosu 3:2 v prodloužení.

30. dubna 2026  23:33

Tvrďák Klapka bořil Finy, mantinel, pak i futra. To se mi ještě nestalo, smál se

Opravování plexiskla v zápase Česka a Finska na Euro Hockey Tour v Českých...

Byla to rána. Tak tvrdá, až to nevydržel mantinel v budějovické aréně. Český útočník Adam Klapka fanouškům ukázal to, čím je vyhlášený i v zámořské NHL. Ostrým hitem přišpendlil na hrazení soupeře a...

30. dubna 2026  22:29

Třetí slovenský titul pro hokejisty Nitry, raduje se i český útočník Bajtek

Ondrej Molnár z Nitry a Henri Kiviaho, brankář Slovanu Bratislava.

Hokejisté Nitry získali potřetí slovenský titul. V rozhodujícím sedmém finálovém utkání porazili Slovan Bratislava 4:3 v prodloužení. V 74. minutě rozhodl osmnáctiletý útočník Tomáš Chrenko.

30. dubna 2026  21:53

Švédové drží v EHT neporazitelnost, na úvod Českých her deklasovali Švýcary

Švédští hokejisté se radují z gólu proti Švýcarsku.

Hokejisté Švédska v úvodním utkání Českých her (Fortuna Hockey Games) na domácí půdě v Jönköpingu deklasovali Švýcarsko 8:1. Vyhráli i sedmý zápas Euro Hockey Tour v sezoně a vedou tabulku o osm bodů...

30. dubna 2026  21:38

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hraje se od čtvrtka 30....

30. dubna 2026  21:02

Česko - Finsko 3:2. Dorážkou rozhodl Filip, zraněný Špaček zápas nedohrál

Momentka ze zápasu Česka proti Finsku na Euro Hockey Tour v Českých...

Čeští hokejisté vstoupili do domácího turnaje v rámci Euro Hockey Tour, během kterého bude řada hráčů bojovat o nominaci na květnové mistrovství světa, výhrou proti Finsku. Prvního soupeře v Českých...

30. dubna 2026  17:50,  aktualizováno  21:01

Dynamo slavilo s fanoušky. Jsem šťastný, že jsme vám vrátili titul, vzkázal Dědek

Oslavy extraligového titulu v Pardubicích.

Stovky hokejových fanoušků přišly ve čtvrtek na Pernštýnské náměstí v Pardubicích oslavit vytoužený titul domácího extraligového celku. Velká část příchozích dorazila v klubových dresech či alespoň...

30. dubna 2026  19:18

Je Augustův štáb pro Spartu ten pravý? Těžko říct, míní experti. Klub ale ulovil eso

Spokojený trenér Patrik Augusta po čtvrtfinálové výhře nad Kanadou.

Za rok touto dobou uplyne Spartě přesně dvacet let od zisku posledního extraligového titulu. Nový kouč Patrik Augusta tak těžko může mít v pražském klubu jinou úlohu, než aby čekání utnul. Na...

30. dubna 2026  17:07

Hradec se nezdráhá posilovat. Pokusí se nastartovat útočníka z Vítkovic

Vítkovický Patrik Zdráhal se raduje ze svého gólu.

Další posilou hokejistů Hradce Králové je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva...

30. dubna 2026  16:35

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

30. dubna 2026  15:20

