Poté, co v pátém duelu série mezi Anaheimem a Edmontonem po třech inkasovaných gólech už v 11. minutě střídal, v dalším pokračování se český brankář Lukáš Dostál do brány Ducks vrátil a vše si vynahradil 25 zákroky, které vedly k postupové výhře 5:2.
V sérii se tak tým z Kalifornie nad finalisty posledních dvou Stanley Cupů radoval 4:2 na zápasy. Čekání hvězdného Connora McDavida (v zápase zůstal bez bodu a zapsal -3 do tabulky +/-) a Leona Draisaitla (0+1, -1) na stříbrný pohár se tak opět prodlužuje.
Anaheim se v rozhodující partii mohl opřít o produktivitu forvardů Leo Carlssona, Chrise Kreidera a Troye Terryho (všichni 1+2), pozadu nezůstal ani Cutter Gauthier (1+1). Kapitán Radko Gudas, jehož na konci základní části trápilo zranění kotníku, po odehrání úvodní partie figuroval dále jen mezi nehrajícími náhradníky.
"Byli jsme jen průměrným týmem po celou letošní sezonu. Když nijak nevyčníváte a máte vysoké ambice, končí to zklamáním," hodnotil letošní ročník vítěz bodování ze základní části Connor McDavid. pic.twitter.com/3jJAxYdmAu— Martin Korbas (@MKidnesNHL) May 1, 2026
Ve druhém kole se Ducks poměří s vítězem série mezi Vegas a Utahem, přičemž Golden Knights průběžně vedou 3:2 na zápasy.
Hvězdný obránce Quinn Hughes, jenž Minnesotu posílil v sezoně přestupem z Vancouveru, ukázal v sérii proti Dallasu své kvality. V rozhodující šesté partii zapsal u výhry Wild 5:2 tři body (2+1) a stal se tak klíčovým faktorem u postupu 4:2 na zápasy.
Oba celky nastupovaly do třetí třetiny za stavu 2:2, který Hughes rozsekl svou druhou brankou večera v 51. minutě. Následně na něj dvěma zásahy do prázdné klece Stars navázal ještě forvard Matt Boldy. Sezona tak končí i pro českého centra Dallasu Radka Faksu (7:08, -1).
Minnesota slaví postup v play off po dlouhých 11 letech a ve druhém kole se poměří s vítězem základní části z Colorada.
Výsledky
09:56 Poehling (Carlson, C. Gauthier)
13:43 Kreider (Leo Carlsson, Terry)
16:50 C. Gauthier (LaCombe, McTavish)
39:13 Terry (Leo Carlsson, Kreider)
57:25 Leo Carlsson (Terry, Kreider)
15:14 Murphy (Samanski, C. Dach)
41:13 Podkolzin (K. Kapanen, Draisaitl)
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe, Carlson, Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson, C. Gauthier – Sennecke, Granlund, Killorn – McTavish, Poehling, Kreider – I. Moore, Washe, Viel.
Ingram (Jarry) – Bouchard, Ekholm, Murphy, Nurse (A), Emberson, Walman – K. Kapanen, McDavid (C), Draisaitl (A) – Hyman, Nugent-Hopkins, Podkolzin – Roslovic, J. Dickinson, Savoie – Lazar, Samanski, C. Dach.
Rozhodčí: McCauley, Blandina – Gibbons, Suchánek
Počet diváků: 16820
Stav série: 4:2
06:23 Q. Hughes (M. Foligno, Sturm)
37:02 Tarasenko (Trenin, Q. Hughes)
50:38 Q. Hughes (Faber, Zuccarello)
58:29 Boldy
59:45 Boldy
27:01 W. Johnston (Rantanen, Duchene)
36:08 Bourque (Bunting, Ljubuškin)
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Spurgeon, J. Middleton, Petry, Bogosian – Zuccarello, Hartman, Kaprizov – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Trenin, McCarron, Tarasenko – Sturm, N. Foligno, M. Foligno.
Oettinger (DeSmith) – Heiskanen, Harley, Lundkvist, Lindell, Petrovic, Bichsel – Bourque, W. Johnston, J. Robertson – Rantanen, Duchene, Steel – Benn, Hryckowian, Bunting – Blackwell, Faksa, Bäck – Ljubuškin.
Rozhodčí: Chris Rooney, Peter MacDougall – Ryan Daisy, Kyle Flemington
Počet diváků: 19273
Stav série: 4:2