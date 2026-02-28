Počet inkasovaných gólů Lukáše Dostála nebude těšit, pokaždé však nakonec odcházel do kabin jako vítěz.
Češi v NHL:
1. Pastrňák (BOS), 53z. - 72b.(22+50)
2. Nečas (COL), 54z. - 66b.(25+41)
3. Hertl (VGK), 59z. - 51b.(23+28)
4. Zacha (BOS), 55z. - 37b.(15+22)
5. Hronek (VAN), 58z. - 32b.(5+27)
Po návratu z ZOH v Miláně česká jednička s Anaheimem slavila výhry 6:5 nad Edmontonem a 5:4 po prodloužení nad Winnipegem. S celkovými 23 vychytanými triumfy je tak Dostál průběžně 6. mezi maskovanými muži NHL.
Proti Winnipegu zastavil 29 z 33 střel, jeho soupeř Connor Hellebuyck si poradil s 35 z 40 ran. Ducks byli blízko úspěchu už v řádné hrací době. Jets ovšem vrátil do hry vyrovnáním na 4:4 z 59. minuty kanonýr Kyle Connor.
Hrdinou se nakonec stal domácí forvard Chris Kreider, jenž rozhodl v poslední minutě nastavení. Radovat se tak mohl i kapitán Anaheimu Radko Gudas (16:13, +/-: 0, 2 střely).
Hokejisté Utahu zastavili vítěznou jízdu Minnesoty na šesti zápasech. K výsledku 5:2 výrazně pomohl i brankář Karel Vejmelka, jenž si 21 zákroky proti 23 střelám Wild vysloužil pozici třetí hvězdy duelu. 29letý rodák z Třebíče se tak s průběžnými 28 výhrami vyrovnal na čele ligové statistiky s Andrejem Vasilevským z týmu Tampa Bay.
Domácí se v ofenzivě mohli opřít o dvougólového útočníka Lawsona Crouse, dokonce tři body bral Clayton Keller (1+2). Minnesota nastoupila podruhé ve dvou dnech poté, co ve čtvrtek přehrála lídra soutěže z Colorada. Skvělou formu opět potvrdil americký reprezentant Matt Boldy, jenž po čtyřbodovém zápisu proti Avs (2+2) tentokrát zapsal pro změnu bilanci (1+1).
Po úspěchu 6:4 nad Los Angeles s oslabeným kádrem se do sestavy Vegas vrátili odpočinutí olympionici Jack Eichel, Noah Hanifin, Mark Stone, Mitch Marner a Shea Theodore. K výhře na ledě Washingtonu to však tentokrát nevedlo. Domácí uhráli těsný výsledek 3:2 díky produktivitě centra Pierre-Luca Duboise (2+1).
Capitals všechny své branky vstřelili ve druhém dějství. Golden Knights našli recept na brankáře Logana Thompsona až ve třetí třetině, kdy výsledek alespoň zkorigovali Braeden Bowman a Tomáš Hertl (18:26, 1+0, +1, 3 střely). Své 25. trefy sezony český reprezentant dosáhl v 50. minutě z přesilové hry, když se ve správný čas nabídl spoluhráčům v prostoru mezikruží.
Hertl tak zaokrouhlil svou kariérní bilanci v nejlepší hokejové lize světa na 600 bodů (850 startů, 275 + 325). Danou metu pokořil jako 18. Čech v historii.
Výsledky
33:51 M. Tkachuk (Marchand, Bennett)
59:25 Bennett
17:48 Tuch (McLeod, Byram)
51:38 Malenstyn (Norris, Östlund)
58:43 Krebs (T. Thompson, Tuch)
Tarasov (Bobrovskij) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Balinskis, Sebrango, Petry – Verhaeghe, Rodrigues, Reinhart – Samoskevich, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Marchand – Vilmanis, Kunin, Greer.
Lyon (Ellis) – Samuelsson, Dahlin (C), Byram, Power, Metsa, Kesselring – Krebs, T. Thompson (A), Tuch (A) – Zucker, McLeod, Quinn – Östlund, Norris, Doan – Dunne, Kozak, Malenstyn.
Rozhodčí: Hebert, Skilliter – Baker, Murray
Počet diváků: 19783
39:17 Trouba (Washe)
46:32 Leo Carlsson (LaCombe, Sennecke)
49:59 Minťukov (Sennecke, Helleson)
56:48 Poehling (Killorn, Minťukov)
64:45 Kreider (Sennecke)
01:22 Iafallo (Perfetti, Samberg)
22:25 Vilardi (Connor, Stanley)
41:27 Salomonsson (Lowry, Iafallo)
58:37 Connor (Perfetti, Stanley)
Dostál (Husso) – LaCombe, Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, Helleson, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson (A), C. Gauthier – Killorn (A), McTavish, Sennecke – Viel, Poehling, Harkins – R. Johnston, Washe.
Hellebuyck (Comrie) – Stanley, DeMelo, Samberg, Salomonsson, Heinola, L. Schenn – Connor (A), Scheifele (A), Vilardi – Perfetti, Lowry (C), Iafallo – Nyquist, J. Toews, Naměstnikov – Koepke, M. Barron, Pearson.
Rozhodčí: Schlenker, Markovic – Gawryletz, Marquis
Počet diváků: 16000
13:23 L. Cooley (McBain, Sergačov)
24:26 Keller (Schmaltz)
27:49 Crouse (Keller, Schmaltz)
41:19 Hayton (Sergačov, Keller)
52:48 Crouse (Durzi, McBain)
34:03 Kaprizov (Boldy, Zuccarello)
54:05 Boldy (Tarasenko, M. Johansson)
Vejmelka (Vaněček) – Durzi, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Määttä, Cole – Crouse (A), Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, McBain – Yamamoto, Hayton, Peterka – Carcone, Stenlund, Kerfoot.
Wallstedt (Gustavsson) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), J. Middleton, Bogosian, Daemon Hunt – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, Trenin – Hinostroza, Sturm, M. Foligno (A).
Rozhodčí: M. Dunning, P. Lambert – R. Gibbons, S. Alphonso
Počet diváků: 12478
20:49 Dubois (Protas, Sandin)
23:23 Dubois (Protas)
34:54 Chychrun (Sandin, Dubois)
42:27 Bowman (Korczak, McNabb)
49:15 Hertl (Dorofejev, Marner)
L. Thompson (C. Lindgren) – Fehérváry, Sandin, Chychrun, M. Roy, Chisholm, T. van Riemsdyk – Ovečkin (C), D. Strome, Beauvillier – Protas, Dubois, Wilson (A) – McMichael, Sourdif, R. Leonard – Duhaime, Dowd (A), Frank.
Schmid (Hill) – Lauzon, Theodore, Hanifin, Andersson, McNabb (A), Korczak – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – Dorofejev, Marner, R. Smith – Bowman, Hertl, Kolesar – Saad, Sissons, Holtz.
Rozhodčí: Samuels-Thomas, Furlatt – Suchánek, Deschamps
Počet diváků: 18347