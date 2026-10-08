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Edmonton vyhnal Dostála z brány, Colorado přišlo o neporazitelnost

Martin Korbáš
  6:45aktualizováno  7:43
Lukáš Dostál (1) v bráně Anaheim Ducks

Lukáš Dostál (1) v bráně Anaheim Ducks | foto: Gary A. VasquezReuters

Stuart Skinner (74) v bráně Winnipeg Jets zasahuje proti Colorado Avalanche,...
Nathan MacKinnon (29) z Colorado Avalanche u puku v zápase s Winnipeg Jets,...
Leo Carlsson v dresu Anaheim Ducks
Connor McDavid (97) v dresu Edmonton Oilers
14 fotografií
Ve středečním programu přišla NHL o poslední dva neporažené celky nové sezony. Anaheim nestačil 2:5 na Edmonton, který pěti góly ve druhé třetině vyhnal brankáře Lukáše Dostála na střídačku. O nulu v kolonce proher přišlo rovněž hokejové Colorado, když s Martinem Nečasem v sestavě padlo těsně 2:3 ve Winnipegu. V dalším duelu si Washington poradil 5:3 s Pittsburghem.

Anaheim do zápasu s Edmontonem vstoupil skvěle, když v první třetině využil dvě přesilové hry. V obou případech se radoval mladý střelec Beckett Sennecke. V prostředním dějství si však oba celky role prohodily.

Už po 11 vteřinách dané fáze hosty nastartoval ofenzivní bek Evan Bouchard, jenž se později navíc trefil i podruhé. Kromě něj se za režie Leona Draisaitla, který posbíral celkově čtyři asistence, prosadili i Kasperi Kapanen, Vasilij Podkolzin a kapitán Oilers Connor McDavid (1+2).

Brankář Ducks Lukáš Dostál, jenž do sezony vstoupil vychytanými výhrami 4:3 nad Vegas a 3:2 po prodloužení s Floridou, zastavil 12 z úvodních 17 pokusů soupeře a na startu třetí třetiny jej v bráně zastoupil parťák Ville Husso. Daná změna však domácí nenakopla a na skóre se již nic nezměnilo.

McDavid díky skvělým výkonům z úvodu sezony kraluje tabulce produktivity s 12 body (3+9) ze čtyř startů. Druhý je jeho spoluhráč, ofenzivní bek Evan Bouchard, s 11 zápisy (6+5). Průběžných šest gólů jej staví do čela tabulky střelců před Connora z Winnipegu a Schmaltze z Utahu s pěti zásahy.

Stejně jako Anaheim první prohru sezony ve středu neodvrátili ani hokejisté Colorada poté, co se před svými fanoušky z těsného skóre 3:2 radovali hráči Winnipegu. Hlavním hrdinou byl střelec Kyle Connor, jenž se dvakrát prosadil.

Stuart Skinner (74) v bráně Winnipeg Jets zasahuje proti Colorado Avalanche, tečuje Zachary L’Heureux (68).
Nathan MacKinnon (29) z Colorado Avalanche u puku v zápase s Winnipeg Jets, brání ho Dylan Samberg (54).
Leo Carlsson v dresu Anaheim Ducks
Connor McDavid (97) v dresu Edmonton Oilers
14 fotografií

Rozdílovou akci doručil v čase 59:00, na což Avalanche neměli dostatek prostoru reagovat. Jedinou kaňkou pro Jets v zápase bylo odstoupení klíčového beka Joshe Morrisseyho. Český útočník hostů Martin Nečas (20:33, -2, 3 střely) se tentokrát neprosadil a na ledě byl u dvou obdržených gólů.

V souboji veteránů, kteří proti sobě v NHL nastupují bez přerušení již 22. sezonu v řadě, se nad Sidneym Crosbym (19:07, -4, 2 střely) z Pittsburghu radoval domácí Alex Ovečkin (14:05, +1, 2 střely) s Washingtonem. Tým z hlavního města USA zvítězil 5:3. V ofenzivě byl platný hlavně silák Tom Wilson (1+2), dva body bral centr Pierre-Luc Dubois (1+1).

Historie NHL pamatuje jen jedno další ofenzivní duo, které se mezi mantinely nejlepší hokejové ligy světa nepřetržitě střetávalo déle, než Crosby s Ovečkinem. Hvězdy minulosti, Mark Messier a Ron Francis, proti sobě nastupovaly dokonce v 23 sezonách.

Výsledky NHL:

NHL
8. 10. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 2:5 (2:0, 0:5, 0:0)
Góly:
04:11 Sennecke (Granlund, Carlsson)
15:28 Sennecke (Carlsson, LaCombe)
Góly:
20:11 Bouchard (Draisaitl)
26:30 K. Kapanen (McDavid, Bouchard)
34:12 Bouchard (Draisaitl, McDavid)
36:49 Podkolzin (Draisaitl)
39:08 McDavid (Draisaitl, Ekholm)
Sestavy:
Dostál (41. Husso) – Luneau, LaCombe (A), Mitchell, Minťukov, Warren, Hinds – Gauthier, Carlsson, Greer – Sennecke, Granlund (C), Killorn (A) – Klepov, Poehling, Nesterenko – Caulfield, Washe, Malott.
Sestavy:
Levi (Jarry) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Walman – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, Dickinson, Frederic – Howard, Samanski, Formenton – Joseph, Michaels, M. Jones.

Rozhodčí: Chmielewski, Hanson – Gibbons, Tobias

Počet diváků: 17174

NHL
8. 10. 2026 1:30
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Góly:
24:01 Connor (Pionk, Samberg)
38:16 Perfetti (Samberg, Scheifele)
59:00 Connor (Scheifele)
Góly:
22:51 Schwartz (Svečkov, Burns)
52:35 Svečkov (Schwartz, Kulak)
Sestavy:
Skinner (Stevenson) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, St. Ivany, Ferraro – Perfetti, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Björck, Rosén – Iafallo, Lowry (C), M. Barron – Lambert, Naměstnikov, Koepke.
Sestavy:
Blackwood (Wedgewood) – Makar (A), Toews, Malinski, Kulak, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Kadri, Nelson, Landeskog (C) – T. Hughes, Svečkov, Schwartz – L'Heureux, N. Roy, Kelly.

Rozhodčí: Furman South, Graham Skilliter – Trent Knorr, Jesse Marquis

Počet diváků: 14006

NHL
8. 10. 2026 1:30
Washington Capitals Washington Capitals : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)
Góly:
00:23 Beauvillier (D. Strome)
11:51 T. Wilson (Dubois)
24:42 Dubois (T. Wilson)
33:14 Tuch (T. Wilson)
43:55 Leonard (Kyrou, C. Hutson)
Góly:
01:19 Rust (Kindel, Girard)
34:05 Novak
38:01 N. Robertson (Korczak, Lizotte)
Sestavy:
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, Liljegren, Fehérváry, Desharnais, C. Hutson, McIlrath – Ovečkin (C), D. Strome (A), Beauvillier – Tuch, Dubois, T. Wilson (A) – A. Protas, I. Protas, Kyrou – Jenner, Sourdif, Leonard.
Sestavy:
Šilovs (Murašov) – Carlile, E. Karlsson, Girard, Korczak, van Riemsdyk, Letang (A) – Lapierre, Crosby (C), Rakell – Činachov, Novak, Malkin (A) – Koivunen, Kindel, Rust – Dewar, Lizotte, N. Robertson.

Rozhodčí: Rank, Sutherland – Suchánek, McNamara

Počet diváků: 18347

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