Anaheim do zápasu s Edmontonem vstoupil skvěle, když v první třetině využil dvě přesilové hry. V obou případech se radoval mladý střelec Beckett Sennecke. V prostředním dějství si však oba celky role prohodily.
Už po 11 vteřinách dané fáze hosty nastartoval ofenzivní bek Evan Bouchard, jenž se později navíc trefil i podruhé. Kromě něj se za režie Leona Draisaitla, který posbíral celkově čtyři asistence, prosadili i Kasperi Kapanen, Vasilij Podkolzin a kapitán Oilers Connor McDavid (1+2).
Brankář Ducks Lukáš Dostál, jenž do sezony vstoupil vychytanými výhrami 4:3 nad Vegas a 3:2 po prodloužení s Floridou, zastavil 12 z úvodních 17 pokusů soupeře a na startu třetí třetiny jej v bráně zastoupil parťák Ville Husso. Daná změna však domácí nenakopla a na skóre se již nic nezměnilo.
McDavid díky skvělým výkonům z úvodu sezony kraluje tabulce produktivity s 12 body (3+9) ze čtyř startů. Druhý je jeho spoluhráč, ofenzivní bek Evan Bouchard, s 11 zápisy (6+5). Průběžných šest gólů jej staví do čela tabulky střelců před Connora z Winnipegu a Schmaltze z Utahu s pěti zásahy.
Stejně jako Anaheim první prohru sezony ve středu neodvrátili ani hokejisté Colorada poté, co se před svými fanoušky z těsného skóre 3:2 radovali hráči Winnipegu. Hlavním hrdinou byl střelec Kyle Connor, jenž se dvakrát prosadil.
Rozdílovou akci doručil v čase 59:00, na což Avalanche neměli dostatek prostoru reagovat. Jedinou kaňkou pro Jets v zápase bylo odstoupení klíčového beka Joshe Morrisseyho. Český útočník hostů Martin Nečas (20:33, -2, 3 střely) se tentokrát neprosadil a na ledě byl u dvou obdržených gólů.
V souboji veteránů, kteří proti sobě v NHL nastupují bez přerušení již 22. sezonu v řadě, se nad Sidneym Crosbym (19:07, -4, 2 střely) z Pittsburghu radoval domácí Alex Ovečkin (14:05, +1, 2 střely) s Washingtonem. Tým z hlavního města USA zvítězil 5:3. V ofenzivě byl platný hlavně silák Tom Wilson (1+2), dva body bral centr Pierre-Luc Dubois (1+1).
Ovi & Sid https://t.co/Ll6lGqT8at— NHL (@NHL) October 8, 2026
Historie NHL pamatuje jen jedno další ofenzivní duo, které se mezi mantinely nejlepší hokejové ligy světa nepřetržitě střetávalo déle, než Crosby s Ovečkinem. Hvězdy minulosti, Mark Messier a Ron Francis, proti sobě nastupovaly dokonce v 23 sezonách.
Výsledky NHL:
04:11 Sennecke (Granlund, Carlsson)
15:28 Sennecke (Carlsson, LaCombe)
20:11 Bouchard (Draisaitl)
26:30 K. Kapanen (McDavid, Bouchard)
34:12 Bouchard (Draisaitl, McDavid)
36:49 Podkolzin (Draisaitl)
39:08 McDavid (Draisaitl, Ekholm)
Dostál (41. Husso) – Luneau, LaCombe (A), Mitchell, Minťukov, Warren, Hinds – Gauthier, Carlsson, Greer – Sennecke, Granlund (C), Killorn (A) – Klepov, Poehling, Nesterenko – Caulfield, Washe, Malott.
Levi (Jarry) – Bouchard (A), Ekholm, Murphy, Shea, Emberson, Walman – Draisaitl (A), McDavid (C), Podkolzin – K. Kapanen, Dickinson, Frederic – Howard, Samanski, Formenton – Joseph, Michaels, M. Jones.
Rozhodčí: Chmielewski, Hanson – Gibbons, Tobias
Počet diváků: 17174
24:01 Connor (Pionk, Samberg)
38:16 Perfetti (Samberg, Scheifele)
59:00 Connor (Scheifele)
22:51 Schwartz (Svečkov, Burns)
52:35 Svečkov (Schwartz, Kulak)
Skinner (Stevenson) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, St. Ivany, Ferraro – Perfetti, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Björck, Rosén – Iafallo, Lowry (C), M. Barron – Lambert, Naměstnikov, Koepke.
Blackwood (Wedgewood) – Makar (A), Toews, Malinski, Kulak, Burns, Manson – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Kadri, Nelson, Landeskog (C) – T. Hughes, Svečkov, Schwartz – L'Heureux, N. Roy, Kelly.
Rozhodčí: Furman South, Graham Skilliter – Trent Knorr, Jesse Marquis
Počet diváků: 14006
00:23 Beauvillier (D. Strome)
11:51 T. Wilson (Dubois)
24:42 Dubois (T. Wilson)
33:14 Tuch (T. Wilson)
43:55 Leonard (Kyrou, C. Hutson)
01:19 Rust (Kindel, Girard)
34:05 Novak
38:01 N. Robertson (Korczak, Lizotte)
L. Thompson (C. Lindgren) – Chychrun, Liljegren, Fehérváry, Desharnais, C. Hutson, McIlrath – Ovečkin (C), D. Strome (A), Beauvillier – Tuch, Dubois, T. Wilson (A) – A. Protas, I. Protas, Kyrou – Jenner, Sourdif, Leonard.
Šilovs (Murašov) – Carlile, E. Karlsson, Girard, Korczak, van Riemsdyk, Letang (A) – Lapierre, Crosby (C), Rakell – Činachov, Novak, Malkin (A) – Koivunen, Kindel, Rust – Dewar, Lizotte, N. Robertson.
Rozhodčí: Rank, Sutherland – Suchánek, McNamara
Počet diváků: 18347