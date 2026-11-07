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Kulich se vrátil do sestavy Buffala, Dostál po třech gólech střídal

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:48
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Anaheimský brankář Lukáš Dostál zastavuje akci Joela Farabeeho z Calgary. | foto: Reuters

Hokejový brankář Lukáš Dostál neprožívá vydařené období. Do brány Anaheimu se dostal po čtyřech zápasech v roli náhradníka a během první třetiny na ledě Calgary třikrát inkasoval. Střídající Ville Husso ovšem ve zbytku duelu uhájil nulu a Ducks s jeho příchodem otočili vývoj na výhru 5:3. Po zásahu pukem v obličeji a vynechaných pěti startech se do sestavy Buffala vrátil Jiří Kulich a pomohl k vítězství 5:2 nad Columbusem.

Po čtyřech zápasech, kdy dostali přednost Ville Husso (prohra 6:7 s Buffalem) a následně z farmy povolaný Laurent Brossoit (výhry 6:3 s Ottawou, 5:4 s Vancouverem a 5:4 s Edmontonem), se vrátil mezi tři tyče Anaheimu Lukáš Dostál.

Česká jednička týmu se však v akci dlouho neohřála a putovala na střídačku. Během první třetiny duelu na ledě Calgary totiž Dostál z 11 střel třikrát inkasoval a za stavu 1:3 jej po první přestávce nahradil Husso. Finský brankář však ve zbytku zápasu pochytal všech 10 dalších ran Flames a pomohl tak k obratu Ducks na vítězných 5:3.

Ve druhé třetině hosty dostal do kontaktu bek Tristan Luneau a v závěrečném dějství obrat zařídili Leo Carlsson a Cutter Gauthier. Do prázdné klece vše pojišťoval Nikita Nestěrenko. Český útočník Calgary Adam Klapka (12:26, -1, 1 střela) tak odcházel do kabin v roli poraženého.

Anaheim si v zápase připsal hned několik zajímavých zápisů. Ducks jsou prvním celkem od Pittsburghu Penguins s Jaromírem Jágrem v sestavě ze sezony 1991/92 s minimem pěti vstřelených gólů v sedmi navazujících startech. Do klubové historie pro změnu promluvil bek Jackson LaCombe (0+1), jenž bodoval už podeváté za sebou a stanovil tak nový týmový rekord mezi zadáky. Překonal své předchůdce Scotta Niedermayera (2006/07) a Olega Tverdovského (1999/00) s osmidílnou sérií.

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Výsledky NHL

NHL
7. 11. 2026 2:00
Minnesota Wild Minnesota Wild : San Jose Sharks San Jose Sharks 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Góly:
07:55 Kaprizov (Q. Hughes, Boldy)
34:15 Šabanov (Kaprizov, Q. Hughes)
46:54 Q. Hughes (Kaprizov, Brodin)
53:58 Bogosian (Eriksson Ek, Kaprizov)
Góly:
32:11 Celebrini (Orlov, W. Smith)
Sestavy:
Wallstedt (Pickard) – Brodin (A), Q. Hughes, Bogosian, Määttä, Špaček, Kiersted – Boldy, Eriksson Ek (A), Kaprizov (A) – Trenin, Jurov, Šabanov – Brink, McCarron, Coleman – Pitlick, Hartman, Sturm.
Sestavy:
Askarov (Nedeljkovic) – Kesselring, Nurse (A), Trouba, S. Dickinson, Pohlkamp, Orlov – W. Smith, Celebrini (C), Toffoli (A) – Sherwood, Misa, Marchment – Graf, Gaudette, I. Stenberg – Dellandrea, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Jean Hebert – Caleb Apperson, Kilian McNamara

Počet diváků: 19009

NHL
7. 11. 2026 2:00
Calgary Flames Calgary Flames : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:5 (3:1, 0:1, 0:3)
Góly:
02:23 Strömgren (Parekh, Kuzněcov)
16:29 Hanley (Frost, Nemec)
19:03 Farabee (Parekh, Frost)
Góly:
02:50 Malott
32:02 Luneau (LaCombe, Carlsson)
40:55 Carlsson (Sennecke, Granlund)
58:26 Gauthier (Granlund, Sennecke)
59:47 Nesterenko
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Hanley, Nemec, Middleton, Whitecloud (A), Kuzněcov, Parekh – Farabee, Backlund (C), Coronato – Gridin, Pospíšil, R. Strome (A) – Šarangovič, Frost, Sunijev – Strömgren, Castagna, Klapka.
Sestavy:
Dostál (21. Husso) – LaCombe (A), Helleson, Mitchell, Luneau, Minťukov, Warren – Killorn, Carlsson (A), Caulfield – Gauthier, Granlund (C), Sennecke – Myatovic, Washe, Colangelo – Malott, McQueen, Nesterenko.

Rozhodčí: Skilliter, Schrader – Hughes, Brisebois

Počet diváků: 17455

NHL
7. 11. 2026 1:00
Buffalo Sabres Buffalo Sabres : Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)
Góly:
06:50 Quinn (Power, Timmins)
18:10 Norris (Power)
24:30 Dahlin (Krebs, Power)
29:46 Norris (Benson, T. Thompson)
30:53 Doan (Östlund, Quinn)
Góly:
16:00 Johnson (Monahan, Mateychuk)
58:21 Werenski (Knies, Johnson)
Sestavy:
Luukkonen (Ellis) – Dahlin, Samuelsson (A), Power, Zellweger, Timmins, Metsa – T. Thompson (A), Krebs, Benson – Quinn, Östlund, Doan – Zucker, Norris, Kulich – Carrick, Kozak, Malenstyn.
Sestavy:
Greaves (Talbot) – Severson (A), Werenski (A), Mateychuk, Provorov, Fabbro, Christiansen – Johnson, Fantilli, Knies – Garland, Monahan, Ničuškin – Olivier, Coyle (A), Sillinger – Voronkov, Lorentz.

Rozhodčí: G. Rank, M. Markovic – J. Tobias, B. Grillo

Počet diváků: 19070

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Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - Euro Hockey Tour - 7. 11. 2026:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
7. 11. 13:30
  • 1.75
  • 4.41
  • 3.81
Finsko vs. ČeskoHokej - Euro Hockey Tour - 7. 11. 2026:Finsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:30
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  • 4.13
  • 3.38
Washington vs. FloridaHokej - - 7. 11. 2026:Washington vs. Florida //www.idnes.cz/sport
7. 11. 18:30
  • 2.34
  • 4.17
  • 2.65
Japonsko vs. DánskoHokej - Skupina B - 7. 11. 2026:Japonsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
7. 11. 19:00
  • 1.50
  • 4.29
  • 5.60
Německo vs. RakouskoHokej - Skupina A - 7. 11. 2026:Německo vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
7. 11. 19:00
  • 1.30
  • 5.42
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Nashville vs. St. LouisHokej - - 7. 11. 2026:Nashville vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
7. 11. 19:30
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