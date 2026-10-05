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Dostál vychytal výhru proti Floridě, Hronek asistoval za Vancouver

Martin Korbáš
Aktualizujeme   6:53aktualizováno  7:11
Lukáš Dostál odstrkuje z brankoviště Sama Bennetta.

Lukáš Dostál odstrkuje z brankoviště Sama Bennetta. | foto: AP

Radko Gudas a Jeff Malott nahání puk.
Jaroslav Chmelař svádí souboj u mantinelu s Nickem Schmaltzem.
Karel Vejmelka zasahuje proti střele Alexise Lafreni&#232;ra.
Tomáš Hertl si u mantinelu hlídá puk před Paulem Cotterem.
6 fotografií
Druhý start v nové sezoně hokejové NHL a druhá vychytaná výhra. Brankář Lukáš Dostál naposledy slavil po výhře Anaheimu 3:2 po prodloužení proti silné Floridě. Obránce Filip Hronek zapsal jednu asistenci, jeho Vancouver však těsně 2:3 nestačil na Vegas s Tomášem Hertlem. Z dalšího českého souboje pak vyšel proti brankáři Utahu Karlu Vejmelkovi vítězně útočník domácích Rangers Jaroslav Chmelař.

Po výhře 4:3 na ledě Vegas uspěl Anaheim i při premiéře před domácím publikem, když si poradil 3:2 po prodloužení s favorizovanou Floridou. Oba duely za Ducks odchytala česká jednička Lukáš Dostál. Naposledy zastavil 29 z 31 střel Panthers, kteří v řádné hrací době dvakrát vymazali náskok soupeře.

Na trefy Cuttera Gauthiera odpovídali Carter Verhaeghe a uzdravený Brad Marchant, jenž se na marodce vystřídal s kapitánem Aleksanderem Barkovem.

Rozhodující akci pak nabídla pátá minuta nastavení, v níž Mikael Granlund potrestal vyloučení hostujícího Gustava Forslinga. Třetí asistenci večera si zapsal královsky placený centr Anaheimu Leo Carlsson. Český obránce Floridy Radko Gudas (15:47, +1) tak v prvním startu proti svým bývalým spoluhráčům odcházel do kabin zklamaný.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

NHL
5. 10. 2026 2:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Calgary Flames Calgary Flames 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Góly:
02:22 Catton
04:40 Samoskevich (Montour, R. Evans)
07:40 McMann (Stephenson)
31:58 Wright (Catton, Dunn)
39:34 Samoskevich (Beniers, McCann)
55:04 Eberle (Stephenson, Montour)
Góly:
54:25 Frost (Gridin, Farabee)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour (A), R. Evans, Ottavainen, R. Lindgren – Kakko, Beniers (A), McCann – Eberle (C), Stephenson, McMann – Wright, Catton, Winterton – Douglas, Gaudreau, Samoskevich.
Sestavy:
Wolf (D. Cooley) – Nemec, Kuzněcov, Whitecloud (A), Bahl, Parekh, Middleton (A) – Coronato, Frost, Gridin – Farabee, Backlund (C), Honzek – Šarangovič, R. Strome, Zary – Klapka, Pospíšil, Cyplakov.

Rozhodčí: Tom Chmielewski, Jordan Samuels Thomas – Trent Knorr, Dan Kelly

Počet diváků: 17151

NHL
5. 10. 2026 3:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
Góly:
18:52 Cotter (Hronek, Elias Pettersson)
37:54 Lekkerimäki (L. Karlsson, L. Schenn)
Góly:
29:00 Marner (McNabb)
34:30 Olofsson (Stone, Eichel)
38:28 Gatcomb (Bowman, Dowd)
Sestavy:
Lankinen (Meriläinen) – Hronek, Buium, Willander, Oleksiak, L. Schenn, Elias Pettersson – L. Karlsson, Elias Pettersson, Rossi – Boeser, Cotter, Öhgren – Gallagher, Räty, D. O'Connor – Lekkerimäki, Sasson, Bains.
Sestavy:
Hill (Hart) – McNabb, Theodore, Wotherspoon, Andersson, Lauzon, Hanifin – Barbašov, Eichel, Stone – Howden, W. Karlsson, Marner – Connelly, Hertl, Olofsson – Bowman, Dowd, Gatcomb.
NHL
5. 10. 2026 2:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Florida Panthers Florida Panthers 3:2P (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
16:18 Gauthier (LaCombe, Carlsson)
20:47 Gauthier (Sennecke, Carlsson)
64:14 Granlund (Carlsson, Gauthier)
Góly:
17:09 Verhaeghe (Bennett, M. Tkachuk)
58:10 Marchand (Eller)
Sestavy:
Dostál (Husso) – Luneau, LaCombe (A), Mitchell, Minťukov, Warren, Hinds – Gauthier, Carlsson, Greer – Killorn (A), Granlund (C), Sennecke – Colangelo, Poehling, Nesterenko – Caulfield, Washe, Malott.
Sestavy:
Markström (Schmid) – Forsling, S. Jones, Balinskis, Mikkola, Kulikov, Gudas (A) – Marchand, Reinhart (A), B. Tkachuk – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Vilmanis, Lundell, Luostarinen – Hathaway, Eller, Imama.

Rozhodčí: Markovic, Schlenker – Hughes, Toomey

Počet diváků: 17174

NHL
5. 10. 2026 0:00
New York Rangers New York Rangers : Utah Mammoth Utah Mammoth 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Góly:
17:18 Gavrikov (Fox)
43:15 Perreault (Lafrenière, Zibanejad)
52:47 J. Miller (Gavrikov, Kartye)
58:45 Tolvanen (Cuylle, Šesťorkin)
Góly:
34:29 Schmaltz (Keller)
54:57 Peeke (Anders Lee)
Sestavy:
Šesťorkin (Garand) – Fox (A), Gavrikov, Durzi, M. Pettersson, Schneider, Šmits – Lafrenière, Zibanejad (A), Perreault – Dorofejev, J. Miller (C), Kartye – Tolvanen, Laba, Cuylle – Chmelař, Veleno, Bjorkstrand.
Sestavy:
Vejmelka (Cossa) – Weegar, Sergačov (A), Marino, Schmidt, Peeke, Simašev – Trocheck, Schmaltz, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, Anders Lee – Crouse (A), Hayton, McBain – But, Stenlund, Carcone.

Rozhodčí: Beach, Hebert – Apperson, Deschamps

Počet diváků: 17377

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Č. Budějovice vs. KometaHokej - 8. kolo - 5. 10. 2026:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
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