Druhý start v nové sezoně hokejové NHL a druhá vychytaná výhra. Brankář Lukáš Dostál naposledy slavil po výhře Anaheimu 3:2 po prodloužení proti silné Floridě. Obránce Filip Hronek zapsal jednu asistenci, jeho Vancouver však těsně 2:3 nestačil na Vegas s Tomášem Hertlem. Z dalšího českého souboje pak vyšel proti brankáři Utahu Karlu Vejmelkovi vítězně útočník domácích Rangers Jaroslav Chmelař.

Po výhře 4:3 na ledě Vegas uspěl Anaheim i při premiéře před domácím publikem, když si poradil 3:2 po prodloužení s favorizovanou Floridou. Oba duely za Ducks odchytala česká jednička Lukáš Dostál. Naposledy zastavil 29 z 31 střel Panthers, kteří v řádné hrací době dvakrát vymazali náskok soupeře.

Na trefy Cuttera Gauthiera odpovídali Carter Verhaeghe a uzdravený Brad Marchant, jenž se na marodce vystřídal s kapitánem Aleksanderem Barkovem.

Rozhodující akci pak nabídla pátá minuta nastavení, v níž Mikael Granlund potrestal vyloučení hostujícího Gustava Forslinga. Třetí asistenci večera si zapsal královsky placený centr Anaheimu Leo Carlsson. Český obránce Floridy Radko Gudas (15:47, +1) tak v prvním startu proti svým bývalým spoluhráčům odcházel do kabin zklamaný.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky NHL

Seattle Kraken Seattle Kraken : Calgary Flames Calgary Flames 6:1 (3:0, 2:0, 1:1) Góly:

02:22 Catton

04:40 Samoskevich (Montour, R. Evans)

07:40 McMann (Stephenson)

31:58 Wright (Catton, Dunn)

39:34 Samoskevich (Beniers, McCann)

55:04 Eberle (Stephenson, Montour) Góly:

54:25 Frost (Gridin, Farabee) Sestavy:

Daccord (Grubauer) – Larsson, Dunn, Montour (A), R. Evans, Ottavainen, R. Lindgren – Kakko, Beniers (A), McCann – Eberle (C), Stephenson, McMann – Wright, Catton, Winterton – Douglas, Gaudreau, Samoskevich. Sestavy:

Wolf (D. Cooley) – Nemec, Kuzněcov, Whitecloud (A), Bahl, Parekh, Middleton (A) – Coronato, Frost, Gridin – Farabee, Backlund (C), Honzek – Šarangovič, R. Strome, Zary – Klapka, Pospíšil, Cyplakov. Rozhodčí: Tom Chmielewski, Jordan Samuels Thomas – Trent Knorr, Dan Kelly Počet diváků: 17151

Vancouver Canucks Vancouver Canucks : Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights 2:3 (1:0, 1:3, 0:0) Góly:

18:52 Cotter (Hronek, Elias Pettersson)

37:54 Lekkerimäki (L. Karlsson, L. Schenn) Góly:

29:00 Marner (McNabb)

34:30 Olofsson (Stone, Eichel)

38:28 Gatcomb (Bowman, Dowd) Sestavy:

Lankinen (Meriläinen) – Hronek, Buium, Willander, Oleksiak, L. Schenn, Elias Pettersson – L. Karlsson, Elias Pettersson, Rossi – Boeser, Cotter, Öhgren – Gallagher, Räty, D. O'Connor – Lekkerimäki, Sasson, Bains. Sestavy:

Hill (Hart) – McNabb, Theodore, Wotherspoon, Andersson, Lauzon, Hanifin – Barbašov, Eichel, Stone – Howden, W. Karlsson, Marner – Connelly, Hertl, Olofsson – Bowman, Dowd, Gatcomb.

Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Florida Panthers Florida Panthers 3:2P (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0) Góly:

16:18 Gauthier (LaCombe, Carlsson)

20:47 Gauthier (Sennecke, Carlsson)

64:14 Granlund (Carlsson, Gauthier) Góly:

17:09 Verhaeghe (Bennett, M. Tkachuk)

58:10 Marchand (Eller) Sestavy:

Dostál (Husso) – Luneau, LaCombe (A), Mitchell, Minťukov, Warren, Hinds – Gauthier, Carlsson, Greer – Killorn (A), Granlund (C), Sennecke – Colangelo, Poehling, Nesterenko – Caulfield, Washe, Malott. Sestavy:

Markström (Schmid) – Forsling, S. Jones, Balinskis, Mikkola, Kulikov, Gudas (A) – Marchand, Reinhart (A), B. Tkachuk – M. Tkachuk (A), Bennett, Verhaeghe – Vilmanis, Lundell, Luostarinen – Hathaway, Eller, Imama. Rozhodčí: Markovic, Schlenker – Hughes, Toomey Počet diváků: 17174