Po dvou porážkách 3:4 po prodloužení s Torontem a dokonce 3:7 s Nashvillem lídři NHL z Colorada zabrali, když v domácí partii proti Washingtonu uhráli výsledek 5:2.
Češi v NHL:
1. Nečas (COL), 47z. - 60b. (22+38)
2. Pastrňák (BOS), 44z. - 59b. (20+39)
3. Hertl (VGK), 48z. - 43b. (20+23)
4. Zacha (BOS), 48z. - 35b. (14+21)
5. Hronek (VAN), 49z. - 28b. (3+25)
Třemi body se blýskl hvězdný útočník Avalanche Nathan MacKinnon, jehož bilance 2+1 dostala zpátky do vedení v produktivitě.
S 85 body (38+47) dorovnal Connora McDavida z Edmontonu (85 bodů, 30+55), ve prospěch MacKinnona hraje menší počet odehraných zápasů a více vstřelených branek, když s 38 góly rovněž kraluje celé soutěži. Navíc také pokořil kariérní bilanci 1 100. bodů, což dosud v klubové historii dokázal jen Joe Sakic.
V den zápasu Colorada NHL vydala nový díl seriálu NHL My World tentokrát s českým útočníkem Martinem Nečasem. Epizody nabízí osobní pohledy na hráče mimo led a v předešlých dílech se věnovaly například i Juraji Slafkovskému. https://t.co/3k8zpd3933— Martin Korbas (@MKidnesNHL) January 20, 2026
Statistiky si vylepšovali také Victor Olofsson (1+1) a český reprezentant Martin Nečas (23:42, 0+2, +2, 2 střely), jenž asistoval u obou tref MacKinnona. Domácí přestříleli soupeře jasným rozdílem 44:24. Brankář Capitals Charlie Lindgren se tak s 39 zákroky rozhodně nenudil.
Po zranění českého brankáře Dana Vladaře narostla série proher Philadelphie až na šest duelů. Konec černé šňůře však přinesl pondělní duel ve Vegas, z jejichž ledu si Flyers odvezli překvapivou výhru 2:1.
Oba góly vítězů zařídil forvard Travis Konecny, přičemž rozdílovou branku vstřelil v 48. minutě při hře v oslabení. Gólman hostů Samuel Ersson zastavil 24 z 25 střel, o nulu jej připravil jediný střelec Golden Knights Tomáš Hertl (21:58, 1+0, -2, 2 střely).
Své 20. branky sezony dosáhl těsně před druhým odchodem do kabin, když v přesilové hře z předbrankového prostoru tečoval do sítě prudký pas Jacka Eichela.
Na nedávnou devítidílnou sérii proher hokejisté Anaheimu dali zapomenout už čtvrtým vítězstvím v řadě, z nichž tři vychytal český reprezentant Lukáš Dostál. Naposledy kryl 19 z 22 střel Rangers u domácího triumfu 5:3.
Dvakrát za Ducks v den svých 22. narozenin pálil útočník Cutter Gauthier. V obraně k výsledku spolehlivým defenzivním výkonem přispěl kapitán Radko Gudas (17:41, +1, 1 střela).
Ke dnu soutěže přikovaní hokejisté Vancouveru v pondělí podlehli 3:4 Islanders a padli tak už pojedenácté v řadě. Výsledek v sestavě kanadského celku pomohli alespoň zkorigovat asistencemi čeští zástupci, obránce Filip Hronek (28:01, 0+1, +1, 1 střela) a útočník David Kämpf (14:54, 0+1, +/-: 0, 5 střel).
V dresu New Yorku dvakrát přesně pálil forvard Anthony Duclair, hodně vidět byl i bek Tony DeAngelo (1+1) a dvě asistence brali Mathew Barzal a 18letý supertalent v obraně Matthew Schaefer.
Výsledky
02:49 Sasson (L. Karlsson, Höglander)
14:48 E. Kane (Elias Pettersson, Kämpf)
58:09 O'Connor (Hronek)
10:11 Duclair (DeAngelo, M. Schaefer)
34:34 Duclair (Ritchie, Barzal)
35:58 Pulock (M. Schaefer, Pageau)
50:15 DeAngelo (Anders Lee, Barzal)
Lankinen (Patera) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Willander, Elias Pettersson – Elias Pettersson, Boeser (A), E. Kane – DeBrusk, Kämpf, O'Connor – Öhgren, Garland, Höglander – L. Karlsson, Sasson, Räty.
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, A. Boqvist, Mayfield – Anders Lee (C), Barzal, Duclair – Drouin, Pageau, Holmström – Cyplakov, Ritchie, Heineman – MacLean, Cizikas, Gatcomb.
Rozhodčí: Lepkowski, Lee – Gawryletz, Mills
Počet diváků: 18503
40:43 Luostarinen (Ekblad)
20:50 W. Smith (Liljegren, Wennberg)
22:41 Desharnais (Černyšov, Misa)
26:12 Ferraro (Černyšov, Misa)
57:21 Goodrow
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Björnfot – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Greer, Bennett, Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Schwindt, Vilmanis.
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Eklund – Černyšov, Misa, Regenda – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.
Rozhodčí: W. McCauley, B. Halkidis – J. Marquis, J. Murray
Počet diváků: 19191
33:21 J. Dickinson (Donato, Vlasic)
58:40 Bedard (Michejev, Vlasic)
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – C. Dach, Greene, Bedard – Michejev, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Lardis, O. Moore, Donato – Slaggert, N. Foligno (C), Lafferty.
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Phillips, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry (C), Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke.
Rozhodčí: Trevor Hanson, Jake Brenk – Steve Barton, Dan Kelly
Počet diváků: 19894
11:31 McTavish (Minťukov)
28:29 Viel (Poehling)
38:02 Killorn (Trouba)
41:01 C. Gauthier (Helleson)
59:24 C. Gauthier (LaCombe)
04:00 M. Robertson (Zibanejad, J. Miller)
24:03 Panarin (Trocheck, J. Miller)
47:11 Gavrikov (Panarin, Trocheck)
Dostál (Husso) – LaCombe (A), Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, Helleson – Kreider, McTavish, R. Strome – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Viel, Poehling, C. Gauthier – R. Johnston, Washe, I. Moore.
S. Martin (Quick) – Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Vaakanainen, Morrow – J. Miller (C), Zibanejad (A), Perreault – Panarin (A), Trocheck, Lafrenière – Othmann, Laba, Cuylle – T. Raddysh, Carrick, Brodzinski.
Rozhodčí: Hebert, Maaskant – Daisy, Mahon
Počet diváků: 16214
18:24 Tavares (Knies, Matthews)
46:27 N. Robertson (N. Roy, Cowan)
55:02 Matthews (Domi)
04:45 Tarasenko (Hartman, Kaprizov)
10:29 Hartman (Zuccarello, Kaprizov)
26:53 M. Foligno (Faber, Q. Hughes)
28:24 Tarasenko (Q. Hughes)
39:15 M. Foligno (Faber, Jurov)
57:22 M. Foligno (Tarasenko, Sturm)
Woll (41. Hildeby) – Rielly (A), Carlo, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit, Stecher – McMann, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – Lorentz, Laughton, Järnkrok.
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Jiříček – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – Jurov, Tarasenko, Trenin – Haight, M. Foligno (A), Hinostroza – Sturm, B. Jones, Pitlick.
Rozhodčí: Charron, Blandina – Kovachik, Berg
Počet diváků: 18742
29:44 Kadri (Bahl, Gridin)
27:51 Mercer (Hamilton, Siegenthaler)
61:18 Nemec (J. Hughes, Bratt)
D. Cooley (Wolf) – Whitecloud, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Gridin, Kadri (A), Zary – Farabee, Frost, Huberdeau – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Klapka, Kirkland, Lomberg.
Markström (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Meier – Mercer, Hischier (C), Palát (A) – C. Brown, Cotter, Dadonov – Hämeenaho, Glass, Gricjuk.
Rozhodčí: Hamilton, Rehman – Gibbons, Apperson
Počet diváků: 16435
39:29 Hertl (Eichel, Stone)
03:46 Konecny
47:22 Konecny
Hill (Schmid) – Lauzon, Theodore, Hanifin, Korczak, Hutton, Megna – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – R. Smith, Marner, Dorofejev – Bowman, Hertl (A), Kolesar – Reinhardt, Laczynski, Holtz.
Ersson (Kolosov) – York, Sanheim (A), Drysdale, Andrae, Seeler, Juulsen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Brink – Barkey, Couturier (C), Tippett – Pederson, Grundström, Hathaway.
Rozhodčí: Luxmore, Kea – Blujus, Cormier
Počet diváků: 17867
05:54 Kelly (C. Makar, Barré-Boulet)
27:03 MacKinnon (Nečas, Olofsson)
35:58 Olofsson (Manson, Nelson)
52:32 Lehkonen (MacKinnon)
56:30 MacKinnon (Nečas)
07:27 Chychrun (D. Strome, Frank)
36:15 Frank (Ovečkin, Dowd)
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, Solovjov, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Barré-Boulet, Nelson (A), Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Brindley, Ivan, Bardakov.
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Sourdif, McMichael, Protas – R. Leonard, Dowd (A), Frank – Mirošničenko, Lapierre, Duhaime.
Rozhodčí: Schlenker, Dwyer – Gawryletz, Knorr
Počet diváků: 18136
07:04 Svečnikov (Sebastian Aho, S. Walker)
42:10 Jarvis (Svečnikov, Sebastian Aho)
01:33 Dahlin (Quinn, Zucker)
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal, Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Luukkonen (Lyon) – Dahlin, Samuelsson, Power, Byram, Bryson, Metsa – Tuch, T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Östlund, K. Helenius – Malenstyn, Kozak, Krebs.
Rozhodčí: Lambert, MacPhee – Suchánek, Brisebois
Počet diváků: 18321
16:12 Meyers (Schwartz, Winterton)
33:55 R. Lindgren (Winterton, Meyers)
47:47 Tolvanen (Montour, S. Wright)
05:44 Wotherspoon (Lizotte, Mantha)
07:50 Dewar
34:45 Kulak
42:21 Brazeau (Mantha, Clifton)
56:48 Rakell (Crosby)
59:30 Dewar (Lizotte)
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz, Stephenson, Tolvanen – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Meyers, Gaudreau.
S. Skinner (Šilovs) – Kulak, Letang (A), Shea, Wotherspoon, Graves, Clifton – Rakell, Crosby (C), Rust – Činachov, Novak, Malkin (A) – Mantha, Kindel, Brazeau – Dewar, Lizotte, Acciari.
Rozhodčí: Markovic, Schrader – Murchison, Swewchyk
Počet diváků: 17151