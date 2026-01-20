Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Nečas v NHL dvakrát asistoval, Hertl byl jediným střelcem Vegas

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:17aktualizováno  8:18
V pondělních zápasech hokejové NHL bodovala čtveřice Čechů. Martin Nečas dvakrát asistoval u triumfu Colorada 5:2 nad Washingtonem, centr Tomáš Hertl naopak platil za jediného střelce Vegas u těsné prohry 1:2 s Philadelphií. Porážku mírnili také Filip Hronek s Davidem Kämpfem (oba 0+1), jejichž Vancouver nestačil 3:4 na Islanders. Brankář Lukáš Dostál s Anaheimem porazil 5:3 Rangers.
Nathan MacKinnon (29) a Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche oslavují.

Nathan MacKinnon (29) a Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche oslavují. | foto: Isaiah J. DowningReuters

Jacob Trouba (65) a Lukáš Dostál (1) slaví výhru Anaheim Ducks.
Jeffrey Viel (druhý zleva), Ryan Poehling (25), Radko Gudas (7) a Olen...
Ondřej Palát (18) z New Jersey Devils v zápase s Calgary Flames, přetlačuje se...
Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights slaví se spoluhráči.
9 fotografií

Po dvou porážkách 3:4 po prodloužení s Torontem a dokonce 3:7 s Nashvillem lídři NHL z Colorada zabrali, když v domácí partii proti Washingtonu uhráli výsledek 5:2.

Češi v NHL:

1. Nečas (COL), 47z. - 60b. (22+38)

2. Pastrňák (BOS), 44z. - 59b. (20+39)

3. Hertl (VGK), 48z. - 43b. (20+23)

4. Zacha (BOS), 48z. - 35b. (14+21)

5. Hronek (VAN), 49z. - 28b. (3+25)

Třemi body se blýskl hvězdný útočník Avalanche Nathan MacKinnon, jehož bilance 2+1 dostala zpátky do vedení v produktivitě.

S 85 body (38+47) dorovnal Connora McDavida z Edmontonu (85 bodů, 30+55), ve prospěch MacKinnona hraje menší počet odehraných zápasů a více vstřelených branek, když s 38 góly rovněž kraluje celé soutěži. Navíc také pokořil kariérní bilanci 1 100. bodů, což dosud v klubové historii dokázal jen Joe Sakic.

Statistiky si vylepšovali také Victor Olofsson (1+1) a český reprezentant Martin Nečas (23:42, 0+2, +2, 2 střely), jenž asistoval u obou tref MacKinnona. Domácí přestříleli soupeře jasným rozdílem 44:24. Brankář Capitals Charlie Lindgren se tak s 39 zákroky rozhodně nenudil.

Po zranění českého brankáře Dana Vladaře narostla série proher Philadelphie až na šest duelů. Konec černé šňůře však přinesl pondělní duel ve Vegas, z jejichž ledu si Flyers odvezli překvapivou výhru 2:1.

Oba góly vítězů zařídil forvard Travis Konecny, přičemž rozdílovou branku vstřelil v 48. minutě při hře v oslabení. Gólman hostů Samuel Ersson zastavil 24 z 25 střel, o nulu jej připravil jediný střelec Golden Knights Tomáš Hertl (21:58, 1+0, -2, 2 střely).

Jacob Trouba (65) a Lukáš Dostál (1) slaví výhru Anaheim Ducks.
Jeffrey Viel (druhý zleva), Ryan Poehling (25), Radko Gudas (7) a Olen Zellweger (51) slaví gól Anaheim Ducks proti New York Rangers.
Ondřej Palát (18) z New Jersey Devils v zápase s Calgary Flames, přetlačuje se s Joelem Hanleym (44).
Tomáš Hertl (48) z Vegas Golden Knights slaví se spoluhráči.
9 fotografií

Své 20. branky sezony dosáhl těsně před druhým odchodem do kabin, když v přesilové hře z předbrankového prostoru tečoval do sítě prudký pas Jacka Eichela.

Na nedávnou devítidílnou sérii proher hokejisté Anaheimu dali zapomenout už čtvrtým vítězstvím v řadě, z nichž tři vychytal český reprezentant Lukáš Dostál. Naposledy kryl 19 z 22 střel Rangers u domácího triumfu 5:3.

Dvakrát za Ducks v den svých 22. narozenin pálil útočník Cutter Gauthier. V obraně k výsledku spolehlivým defenzivním výkonem přispěl kapitán Radko Gudas (17:41, +1, 1 střela).

Ke dnu soutěže přikovaní hokejisté Vancouveru v pondělí podlehli 3:4 Islanders a padli tak už pojedenácté v řadě. Výsledek v sestavě kanadského celku pomohli alespoň zkorigovat asistencemi čeští zástupci, obránce Filip Hronek (28:01, 0+1, +1, 1 střela) a útočník David Kämpf (14:54, 0+1, +/-: 0, 5 střel).

V dresu New Yorku dvakrát přesně pálil forvard Anthony Duclair, hodně vidět byl i bek Tony DeAngelo (1+1) a dvě asistence brali Mathew Barzal a 18letý supertalent v obraně Matthew Schaefer.

Připravujeme podrobnosti.

Výsledky

NHL
20. 1. 2026 4:00
Vancouver Canucks Vancouver Canucks : New York Islanders New York Islanders 3:4 (2:1, 0:2, 1:1)
Góly:
02:49 Sasson (L. Karlsson, Höglander)
14:48 E. Kane (Elias Pettersson, Kämpf)
58:09 O'Connor (Hronek)
Góly:
10:11 Duclair (DeAngelo, M. Schaefer)
34:34 Duclair (Ritchie, Barzal)
35:58 Pulock (M. Schaefer, Pageau)
50:15 DeAngelo (Anders Lee, Barzal)
Sestavy:
Lankinen (Patera) – M. Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), Willander, Elias Pettersson – Elias Pettersson, Boeser (A), E. Kane – DeBrusk, Kämpf, O'Connor – Öhgren, Garland, Höglander – L. Karlsson, Sasson, Räty.
Sestavy:
Sorokin (Rittich) – M. Schaefer, Pulock (A), Pelech, DeAngelo, A. Boqvist, Mayfield – Anders Lee (C), Barzal, Duclair – Drouin, Pageau, Holmström – Cyplakov, Ritchie, Heineman – MacLean, Cizikas, Gatcomb.

Rozhodčí: Lepkowski, Lee – Gawryletz, Mills

Počet diváků: 18503

NHL
20. 1. 2026 0:00
Florida Panthers Florida Panthers : San Jose Sharks San Jose Sharks 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Góly:
40:43 Luostarinen (Ekblad)
Góly:
20:50 W. Smith (Liljegren, Wennberg)
22:41 Desharnais (Černyšov, Misa)
26:12 Ferraro (Černyšov, Misa)
57:21 Goodrow
Sestavy:
Bobrovskij (Tarasov) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Björnfot – Reinhart (A), Lundell, Luostarinen – Greer, Bennett, Verhaeghe – M. Tkachuk (A), Rodrigues, Samoskevich – J. Boqvist, Schwindt, Vilmanis.
Sestavy:
Nedeljkovic (Askarov) – Klingberg, Orlov, Liljegren, Ferraro (A), Desharnais, S. Dickinson – W. Smith, Celebrini, Graf – Toffoli (A), Wennberg (A), Eklund – Černyšov, Misa, Regenda – Reaves, Ostapchuk, Goodrow.

Rozhodčí: W. McCauley, B. Halkidis – J. Marquis, J. Murray

Počet diváků: 19191

NHL
20. 1. 2026 2:30
Chicago Blackhawks Chicago Blackhawks : Winnipeg Jets Winnipeg Jets 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly:
33:21 J. Dickinson (Donato, Vlasic)
58:40 Bedard (Michejev, Vlasic)
Góly:
Sestavy:
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – C. Dach, Greene, Bedard – Michejev, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Lardis, O. Moore, Donato – Slaggert, N. Foligno (C), Lafferty.
Sestavy:
Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Phillips, Samberg, L. Schenn, Stanley – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, J. Toews, Perfetti – Naměstnikov, Lowry (C), Niederreiter – Pearson, M. Barron, Koepke.

Rozhodčí: Trevor Hanson, Jake Brenk – Steve Barton, Dan Kelly

Počet diváků: 19894

NHL
20. 1. 2026 4:00
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : New York Rangers New York Rangers 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)
Góly:
11:31 McTavish (Minťukov)
28:29 Viel (Poehling)
38:02 Killorn (Trouba)
41:01 C. Gauthier (Helleson)
59:24 C. Gauthier (LaCombe)
Góly:
04:00 M. Robertson (Zibanejad, J. Miller)
24:03 Panarin (Trocheck, J. Miller)
47:11 Gavrikov (Panarin, Trocheck)
Sestavy:
Dostál (Husso) – LaCombe (A), Trouba, Zellweger, Gudas (C), Minťukov, Helleson – Kreider, McTavish, R. Strome – Killorn (A), Granlund, Sennecke – Viel, Poehling, C. Gauthier – R. Johnston, Washe, I. Moore.
Sestavy:
S. Martin (Quick) – Gavrikov, Schneider, M. Robertson, Borgen, Vaakanainen, Morrow – J. Miller (C), Zibanejad (A), Perreault – Panarin (A), Trocheck, Lafrenière – Othmann, Laba, Cuylle – T. Raddysh, Carrick, Brodzinski.

Rozhodčí: Hebert, Maaskant – Daisy, Mahon

Počet diváků: 16214

NHL
20. 1. 2026 1:30
Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs : Minnesota Wild Minnesota Wild 3:6 (1:2, 0:3, 2:1)
Góly:
18:24 Tavares (Knies, Matthews)
46:27 N. Robertson (N. Roy, Cowan)
55:02 Matthews (Domi)
Góly:
04:45 Tarasenko (Hartman, Kaprizov)
10:29 Hartman (Zuccarello, Kaprizov)
26:53 M. Foligno (Faber, Q. Hughes)
28:24 Tarasenko (Q. Hughes)
39:15 M. Foligno (Faber, Jurov)
57:22 M. Foligno (Tarasenko, Sturm)
Sestavy:
Woll (41. Hildeby) – Rielly (A), Carlo, McCabe, Ekman-Larsson, Benoit, Stecher – McMann, Matthews (C), Domi – Maccelli, Tavares (A), Knies – Cowan, N. Roy, N. Robertson – Lorentz, Laughton, Järnkrok.
Sestavy:
Gustavsson (Wallstedt) – Q. Hughes, Faber, J. Middleton, Spurgeon (C), Daemon Hunt, Jiříček – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – Jurov, Tarasenko, Trenin – Haight, M. Foligno (A), Hinostroza – Sturm, B. Jones, Pitlick.

Rozhodčí: Charron, Blandina – Kovachik, Berg

Počet diváků: 18742

NHL
20. 1. 2026 3:00
Calgary Flames Calgary Flames : New Jersey Devils New Jersey Devils 1:2P (0:0, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
29:44 Kadri (Bahl, Gridin)
Góly:
27:51 Mercer (Hamilton, Siegenthaler)
61:18 Nemec (J. Hughes, Bratt)
Sestavy:
D. Cooley (Wolf) – Whitecloud, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Gridin, Kadri (A), Zary – Farabee, Frost, Huberdeau – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Klapka, Kirkland, Lomberg.
Sestavy:
Markström (Allen) – Pesce, L. Hughes, Hamilton, Siegenthaler, Nemec, Dillon – Bratt, J. Hughes (A), Meier – Mercer, Hischier (C), Palát (A) – C. Brown, Cotter, Dadonov – Hämeenaho, Glass, Gricjuk.

Rozhodčí: Hamilton, Rehman – Gibbons, Apperson

Počet diváků: 16435

NHL
20. 1. 2026 2:00
Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Philadelphia Flyers Philadelphia Flyers 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Góly:
39:29 Hertl (Eichel, Stone)
Góly:
03:46 Konecny
47:22 Konecny
Sestavy:
Hill (Schmid) – Lauzon, Theodore, Hanifin, Korczak, Hutton, Megna – Barbašov, Eichel (A), Stone (C) – R. Smith, Marner, Dorofejev – Bowman, Hertl (A), Kolesar – Reinhardt, Laczynski, Holtz.
Sestavy:
Ersson (Kolosov) – York, Sanheim (A), Drysdale, Andrae, Seeler, Juulsen – Zegras, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Brink – Barkey, Couturier (C), Tippett – Pederson, Grundström, Hathaway.

Rozhodčí: Luxmore, Kea – Blujus, Cormier

Počet diváků: 17867

NHL
19. 1. 2026 22:00
Colorado Avalanche Colorado Avalanche : Washington Capitals Washington Capitals 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Góly:
05:54 Kelly (C. Makar, Barré-Boulet)
27:03 MacKinnon (Nečas, Olofsson)
35:58 Olofsson (Manson, Nelson)
52:32 Lehkonen (MacKinnon)
56:30 MacKinnon (Nečas)
Góly:
07:27 Chychrun (D. Strome, Frank)
36:15 Frank (Ovečkin, Dowd)
Sestavy:
Wedgewood (Blackwood) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, Solovjov, Girard – Nečas, MacKinnon (A), Lehkonen – Barré-Boulet, Nelson (A), Colton – Olofsson, Drury, Kelly – Brindley, Ivan, Bardakov.
Sestavy:
C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Chychrun, Chisholm, Sandin – Beauvillier, D. Strome, Ovečkin (C) – Sourdif, McMichael, Protas – R. Leonard, Dowd (A), Frank – Mirošničenko, Lapierre, Duhaime.

Rozhodčí: Schlenker, Dwyer – Gawryletz, Knorr

Počet diváků: 18136

NHL
19. 1. 2026 19:30
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Góly:
07:04 Svečnikov (Sebastian Aho, S. Walker)
42:10 Jarvis (Svečnikov, Sebastian Aho)
Góly:
01:33 Dahlin (Quinn, Zucker)
Sestavy:
Bussi (Andersen) – Chatfield, Slavin, S. Walker, K. Miller, Nyström, Nikišin – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal, Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Luukkonen (Lyon) – Dahlin, Samuelsson, Power, Byram, Bryson, Metsa – Tuch, T. Thompson, Benson – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Östlund, K. Helenius – Malenstyn, Kozak, Krebs.

Rozhodčí: Lambert, MacPhee – Suchánek, Brisebois

Počet diváků: 18321

NHL
19. 1. 2026 23:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Góly:
16:12 Meyers (Schwartz, Winterton)
33:55 R. Lindgren (Winterton, Meyers)
47:47 Tolvanen (Montour, S. Wright)
Góly:
05:44 Wotherspoon (Lizotte, Mantha)
07:50 Dewar
34:45 Kulak
42:21 Brazeau (Mantha, Clifton)
56:48 Rakell (Crosby)
59:30 Dewar (Lizotte)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Dunn, Larsson (A), R. Lindgren, Montour, R. Evans, Oleksiak – Kakko, Beniers (A), Eberle (C) – Schwartz, Stephenson, Tolvanen – Catton, S. Wright, McCann – Winterton, Meyers, Gaudreau.
Sestavy:
S. Skinner (Šilovs) – Kulak, Letang (A), Shea, Wotherspoon, Graves, Clifton – Rakell, Crosby (C), Rust – Činachov, Novak, Malkin (A) – Mantha, Kindel, Brazeau – Dewar, Lizotte, Acciari.

Rozhodčí: Markovic, Schrader – Murchison, Swewchyk

Počet diváků: 17151

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Plzeň vs. TřinecHokej - 44. kolo - 20. 1. 2026:Plzeň vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
20. 1. 17:30
  • 2.33
  • 3.90
  • 2.67
Sparta vs. Hradec Kr.Hokej - 37. kolo - 20. 1. 2026:Sparta vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
20. 1. 18:30
  • 1.73
  • 4.39
  • 3.91
Frölunda vs. BrynäsHokej - - 20. 1. 2026:Frölunda vs. Brynäs //www.idnes.cz/sport
20. 1. 19:00
  • 1.72
  • 5.16
  • 3.45
Lulea vs. ZugHokej - - 20. 1. 2026:Lulea vs. Zug //www.idnes.cz/sport
20. 1. 19:00
  • 1.69
  • 5.18
  • 3.57
Columbus vs. OttawaHokej - - 21. 1. 2026:Columbus vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
21. 1. 01:00
  • 2.61
  • 3.93
  • 2.36
Tampa vs. San JoseHokej - - 21. 1. 2026:Tampa vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
21. 1. 01:00
  • 1.57
  • 4.60
  • 4.83
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Být horší se v NHL vyplatí. Velká vada play off se zase blíží, kluby volají po změně

Nathan MacKinnon, Martin Nečas a Artturi Lehkonen (zlkeva) slaví trefu Colorado...

Ještě v úterý večer platilo: celou NHL vedlo Colorado následované hokejisty Dallasu a Minnesoty. Když byste si tabulku vyfiltrovali jen na Centrální divizi, na prvních třech místech by vám vyskočily...

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Pavol Skalický z Mladé Boleslavi (druhý zprava) přijímá gratulaci ke gólu od...

V pátečních zápasech 42. kola hokejové extraligy prohrály tři nejlepší týmy tabulky. Pardubice podlehly 2:4 na ledě Mladé Boleslavi, Plzeň nestačila v Budějovicích 1:5 a Třinec padl 3:5 v Liberci....

Nečas v NHL dvakrát asistoval, Hertl byl jediným střelcem Vegas

Aktualizujeme
Nathan MacKinnon (29) a Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche oslavují.

V pondělních zápasech hokejové NHL bodovala čtveřice Čechů. Martin Nečas dvakrát asistoval u triumfu Colorada 5:2 nad Washingtonem, centr Tomáš Hertl naopak platil za jediného střelce Vegas u těsné...

20. ledna 2026  7:17,  aktualizováno  8:12

POHLED: Chytil versus Rulík? Další příklad, jak reprezentační komunikace vázne

Filip Chytil v retro barvách Vancouver Canucks

S nezvykle ostrou reakcí vystoupil hokejový útočník Filip Chytil vůči Radimu Rulíkovi. Reprezentačního trenéra osočil, že nemluvil pravdu, a dokonce si vymýšlel, když vysvětloval, z jakých důvodů...

20. ledna 2026  7:57

Sparta si pojistila Kanaďany. Pysyk i Shore prodloužili smlouvu o dva roky

Devin Shore ze Sparty.

Obránce Mark Pysyk a útočník Devin Shore budou i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Oba Kanaďané podepsali s Pražany nové smlouvy na dva roky.

19. ledna 2026  22:13

Kometa už budí respekt, Sparta hazarduje i další zápletky. Jaký bude finiš extraligy?

Sparťanští hokejisté smutní po porážce s Kladnem.

Základní část sice skončí až na začátku března, nenechte se ale zmást. Kvůli únorové pauze z důvodu olympijských her totiž týmům v hokejové extralize na boje o lepší pozice už příliš času nezbývá. O...

19. ledna 2026  17:05

Kubalík se uchází o cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů

Dominik Kubalík v dresu švýcarského Zugu.

Dominik Kubalík ze švýcarského Zugu je mezi pěti kandidáty na cenu pro nejužitečnějšího hokejistu Ligy mistrů. Na oficiálním webu soutěže mu mohou dát fanoušci v příštích dvou týdnech hlas, rozhodnou...

19. ledna 2026  14:02

Patera o Chlapíkově bitce: Jako bych se pral s manželkou. Spíš jsem se tomu smál

Filip Chlapík (vlevo) a Jan Bambula (vpravo) si v bitce vyměnili několik...

V posledních dnech ukazuje, že mnoho lepších hráčů v hokejové extralize nespatříte. Spartu táhne na ledě i mimo něj, v Karlových Varech se velkou měrou zasloužil o otočku ve skóre, která nakonec...

19. ledna 2026  12:54

Voják mezi fanoušky. Sparta opět vzdává hold, zaujala silným videem i dresy

Hokejová Sparta věnuje 17. ročník akce Sparta vzdává hold posttraumatickému...

Sparta vzdává hold. Největší dobročinný projekt českého sportu pokračuje i letos. Sedmnáctý ročník se věnuje posttraumatickému syndromu. Domácí zápasy Sparty hrané v pondělí 26. ledna proti Olomouci...

19. ledna 2026  12:13

Hradecký Pour zmrazil Plzeň vítězným gólem, i tak mu fanoušci tleskali

Plzeňský brankář Nick Malík čelí pokusu Jakuba Poura z Hradce Králové.

Vítěznou trefu neslavil, jen u střídačky si poplácal se spoluhráči. Z respektu ke klubu, kde vyrůstal a který ho posunul do extraligy. Ale uvnitř hokejový útočník Jakub Pour, jediný úspěšný exekutor...

19. ledna 2026  12:06

Baráž? Litvínovský kouč Petr raději filozofoval o manželkách

Litvínovský kouč Jakub Petr.

Barážová smyčka čím dál pevněji svírá hokejový Litvínov. Po nedělní porážce 1:4 v Liberci ztrácí na předposlední Mladou Boleslav už propastných 11 bodů a do konce základní části extraligy už Vervě...

19. ledna 2026  9:47

Brízgala přežil kladenský třesk a září: Chceme play off, strašákem je teď Bolka

Kladno, 18.1. 2026, Rytíři Kladno - Olomouc, hokejová extraliga. Adam Brízgala...

V létě přežil v hokejovém Kladně velký třesk, nedávno navíc prodloužil smlouvu, teď se sedmadvacetiletý Adam Brízgala v brance ohání, aby si konečně v extralize zachytal play off. V neděli proti...

19. ledna 2026  9:02

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Edmonton nedal šanci St. Louis, lídr bodování McDavid dvakrát asistoval

Connor Ingram (39) a Darnell Nurse (25) slaví výhru Edmonton Oilers.

Uplynulý týden v hokejové NHL uzavřely tři nedělní zápasy. Edmonton přejel 5:0 St. Louis i díky dvěma bodům lídra produktivity soutěže Connora McDavida. V souboji předních celků Dallas podlehl 1:4...

19. ledna 2026  7:18,  aktualizováno  8:17

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.