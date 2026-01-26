Čeští reprezentační gólmani mají v NHL před blížícím se olympijským turnajem Miláně parádní formu. Karel Vejmelka z Utahu nepoznal porážku v osmi posledních startech a s 25 výhrami kraluje soutěži.
Výhry českých gólmanů v NHL:
1. Vejmelka (UTA) - 25
9. Dostál (ANA) - 19
16. Vladař (PHI) - 16
22. Dobeš (MTL) - 15
35. Rittich (NYI) - 11
Skvělou sérii si vypracoval také Lukáš Dostál. Jednička Anaheimu v neděli slavila už šestou vychytanou výhru v řadě poté, co Ducks i díky jeho 32 zákrokům uspěli 4:3 po prodloužení na ledě Calgary.
Flames v řádné hrací době i zásluhou asistence dlouhána Adama Klapky (12:08, 0+1, +1) průběžně vedli 2:0 a 3:2. V 54. minutě si ale vynutil prodloužení Chris Kreider a umožnil tak nováčkovi Beckettu Senneckeovi slavit premiérový hattrick začínající kariéry. V 63. minutě se totiž prosadil potřetí v zápase a rozhodl tak o vítězství hostů. Svým výkonem k tomu přispěl i kapitán Radko Gudas (22:13, +/-: 0, 2 střely).
Připravujeme podrobnosti.
Výsledky
46:29 DeBrusk (Elias Pettersson, E. Kane)
54:00 Blueger (Öhgren, Hronek)
25:24 Malkin (Novak, Činachov)
28:41 Kindel (Shea, Mantha)
37:22 Kindel (Brazeau, Kulak)
Lankinen (Tolopilo) – Elias Pettersson, Hronek (A), Buium, T. Myers (A), M. Pettersson, P. Joseph – E. Kane, Elias Pettersson, DeBrusk – O'Connor, Chytil, Boeser (A) – Öhgren, Blueger, Garland – Höglander, Sasson, L. Karlsson.
S. Skinner (Šilovs) – Wotherspoon, E. Karlsson, Kulak, Letang (A), Shea, St. Ivany – Rakell, Crosby (C), Rust – Činachov, Novak, Malkin (A) – Mantha, Kindel, Brazeau – Dewar, Lizotte, Acciari.
Rozhodčí: Rank, Sandlak – Mills, Gawryletz
Počet diváků: 18955
39:30 Bertuzzi (Michejev, Kaiser)
35:33 Björnfot (Schwindt)
45:20 Samoskevich (Forsling)
47:24 Verhaeghe (Rodrigues, Forsling)
58:11 Reinhart (Rodrigues, Ekblad)
59:38 Björnfot (Verhaeghe, Lundell)
Knight (A. Söderblom) – Crevier, Vlasic, Levšunov, Kaiser, Murphy (A), Grzelcyk – Burakovsky, Bedard, O. Moore – Lardis, Nazar, Greene – Michejev, J. Dickinson (A), Bertuzzi – Slaggert, N. Foligno (C), Donato.
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling, Balinskis, Mikkola, Petry, Björnfot – Reinhart (A), Rodrigues, Verhaeghe – Marchand, Lundell, Luostarinen – M. Tkachuk (A), Bennett, Greer – Samoskevich, Schwindt, Vilmanis.
Rozhodčí: Rooney, L'Ecuyer – Oliver, Murray
Počet diváků: 19313
06:17 Huberdeau (Backlund, Coronato)
07:56 Brzustewicz (Klapka, Farabee)
44:50 Coronato (Gridin, Kadri)
23:22 Sennecke (Killorn, Granlund)
32:41 Sennecke (Granlund, Killorn)
53:08 Kreider (Poehling, C. Gauthier)
62:54 Sennecke (LaCombe)
Wolf (D. Cooley) – Whitecloud, Bahl, Weegar (A), Kuzněcov, Brzustewicz, Hanley – Coronato, Backlund (C), Šarangovič – Pospíšil, Kadri (A), Zary – Gridin, Frost, Huberdeau – Klapka, Kirkland, Farabee.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Helleson, Minťukov, Gudas (C), Zellweger – R. Strome (A), Harkins, Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn – C. Gauthier, Poehling, Viel – I. Moore, Washe, R. Johnston.
Rozhodčí: Dan O'Rourke, Brandon Blandina – Matt MacPherson, Jeremy Faucher
Počet diváků: 16444
27:37 R. Evans
47:04 Beniers (Eberle)
47:22 Catton (Stephenson, Tolvanen)
58:48 Eberle
08:11 Hamilton (J. Hughes, C. Brown)
48:14 J. Hughes (Hamilton, C. Brown)
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, Oleksiak, R. Evans, R. Lindgren – Eberle (C), Beniers (A), McCann – Tolvanen, Stephenson, Catton – Kakko, S. Wright, Schwartz – Melanson, Gaudreau, Winterton.
Markström (Allen) – Pesce, Siegenthaler, Hamilton, Dillon, Kovacevic, Nemec – Bratt, J. Hughes (A), Meier – Mercer, Hischier (C), Palát (A) – C. Brown, Cotter, Dadonov – Hämeenaho, Glass, Gricjuk.
Rozhodčí: South, Chmielewski – Murray, Knorr
Počet diváků: 17151
09:25 Zetterlund (Halliday)
25:51 Cozens (Greig, B. Tkachuk)
26:07 Spence (Kleven, B. Tkachuk)
37:50 Halliday (Stützle, Giroux)
41:22 Cozens (B. Tkachuk)
42:05 Halliday (Kleven)
43:56 Jensen (Chabot, Pinto)
55:05 Andersson (Hertl)
Sögaard (Ullmark) – Zub, Sanderson, Spence, Chabot (A), Jensen, Kleven – Giroux (A), Stützle, Batherson – Greig, Cozens, B. Tkachuk (C) – Zetterlund, Pinto, Amadio – Cousins, Eller, Halliday.
Hill (Schmid) – Theodore, Lauzon, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Stone (C), Eichel (A), Barbašov – Dorofejev, Marner (A), R. Smith – Kolesar, Hertl, Bowman – Röndbjerg, Laczynski, Reinhardt.
Rozhodčí: Schlenker, McIsaac – Toomey, Daisy
Počet diváků: 17025
58:58 Domi (McMann, Cowan)
06:19 Nelson (C. Makar)
07:31 Nelson (Lehkonen, Ničuškin)
38:53 Drury (Kelly, Kiviranta)
57:41 Nelson (MacKinnon)
Woll (Stolarz) – Carlo, Rielly (A), McCabe, Ekman-Larsson, Stecher, Benoit – Knies, Tavares (A), Maccelli – Domi, Matthews (C), McMann – N. Robertson, N. Roy, Cowan – Järnkrok, Laughton, Lorentz.
Blackwood (Miner) – C. Makar (A), Malinski, Burns, Manson, Girard, Ahcan – Nečas, MacKinnon (A), Olofsson – Ničuškin, Nelson (A), Lehkonen – Brindley, Drury, T. Makar – Kiviranta, Kelly, Bardakov.
Rozhodčí: Markovic, Furlatt – Alphonso, Shewchyk
Počet diváků: 18348