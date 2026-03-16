Dostál slavil výhru na ledě Montrealu, Edmontonu se zranil Draisaitl

Martin Korbáš
  4:30aktualizováno  4:51
V nedělních zápasech hokejové NHL se z Čechů radoval gólman Lukáš Dostál, jenž zvítězil s Anaheimem 4:3 na ledě Montrealu. Obavy zažívají fanoušci Edmontonu poté, co vítězný duel 3:1 proti Nashvillu nedohrál kvůli zranění kanonýr Leon Draisaitl.

Lukáš Dostál se raduje z cenného vítězství nad Coloradem.

Česká brankářská konfrontace mezi Jakubem Dobešem a Lukášem Dostálem se tentokrát nekonala. Prvně jmenovaný totiž v neděli plnil roli náhradníka Montrealu, do jehož brány se postavil další talentovaný mladík Jacob Fowler.

Toho v úvodu duelu dvakrát překonal švédský centr Anaheimu Leo Carlsson. V dalším průběhu i díky jubilejní 100. asistenci dosavadní kariéry v NHL od slovenského reprezentanta Juraje Slafkovského dokázali Canadiens vývoj otočit. Navrátilec z marodky Ducks Troy Terry však v 36. minutě svým třetím bodem večera (1+2) srovnal na 3:3.

Souběžně se sirénou ukončující druhou třetinu vybuchla aréna Bell Centre nadšením, gól Alexandrea Texiera však nebyl uznán. Puk překročil brankovou čáru za Dostálem již po vypršení časomíry. Smírné skóre tak nakonec rozsoudil až v 58. minutě pro změnu hostující Cutter Gauthier, jenž pohotově trestal chybu obrany Montrealu. Vítězství slavící Dostál duel zakončil s 27 zákroky proti 30 střelám domácích.

Ducks hráli podruhé bez suspendovaného kapitána Radko Gudase, který dostal pětizápasový distanc za faul na kapitána Toronta Austona Matthewse. Premiéru v novém dresu si odbyla posila z Washingtonu John Carlson.

Ve čtvrté minutě zápasu Edmontonu proti Nashvillu domácí kanonýr Leon Draisaitl otevíral skóre, po první třetině ale kanonýr Oilers kvůli blíže nespecifikovanému zranění dále nepokračoval.

V sestavě nicméně zůstal lídr bodování soutěže Connor McDavid, jenž postupně asistoval u všech tří gólů domácích při výhře 3:1. Po úvodní přesilovkové souhře s Draisaitlem byl u zásahu Matta Savoie z 23. minuty a nechyběl ani u finální pojistky Zacha Hymana do prázdné klece.

Za Predators výsledek ve třetím dějství alespoň zkorigoval Fedor Svečkov a připravil tak domácího gólmana Connora Ingrama o čisté konto.

Výsledky

NHL
16. 3. 2026 1:00
Edmonton Oilers Edmonton Oilers : Nashville Predators Nashville Predators 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Góly:
03:12 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
22:32 Savoie (McDavid, Ekholm)
58:53 Hyman (McDavid)
Góly:
44:52 Svečkov (Hague, J. Barron)
Sestavy:
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Murphy, Walman, Stastney – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – Podkolzin, Draisaitl, K. Kapanen – Samanski, J. Dickinson, Roslovic – Savoie, Frederic, Henrique.
Sestavy:
Annunen (Saros) – Skjei, Josi, Hague, J. Barron, Perbix, Ufko – F. Forsberg, O'Reilly, Marchessault – Stamkos, Haula, Evangelista – R. Schaefer, Matthew Wood, L'Heureux – Jost, Svečkov, Wiesblatt.

Rozhodčí: Chris Schlenker, Cody Beach – Caleb Apperson, Shandor Alphonso

NHL
16. 3. 2026 0:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Anaheim Ducks Anaheim Ducks 3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
Góly:
21:33 Newhook (L. Hutson)
22:33 Caufield (Dobson, Suzuki)
33:06 Suzuki (Slafkovský, Josh Anderson)
Góly:
07:46 Leo Carlsson (Kreider, Terry)
20:27 Leo Carlsson (LaCombe, Terry)
35:39 Terry (Kreider, Leo Carlsson)
57:30 C. Gauthier (Viel, Poehling)
Sestavy:
J. Fowler (Dobeš) – L. Hutson, Guhle, Dobson, Matheson (A), A. Carrier, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – K. Dach, J. Evans, Gallagher – Texier, Danault, Josh Anderson.
Sestavy:
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), I. Moore, Zellweger, Carlson (A), Minťukov – C. Gauthier, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Terry – Killorn (A), Poehling, Viel – Harkins, Washe, Vatrano.

Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, F. Charron – J. Fournier, J. Marquis

Počet diváků: 20962

NHL
16. 3. 2026 1:00
Seattle Kraken Seattle Kraken : Florida Panthers Florida Panthers 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)
Góly:
05:28 Meyers (Winterton, Gaudreau)
11:52 Catton (Kakko, Oleksiak)
18:24 Winterton (Meyers, Montour)
23:20 Kakko (Dunn, Catton)
50:07 McMann (Kakko, Tolvanen)
54:37 Oleksiak (McMann, Eberle)
Góly:
12:07 Hinostroza (Kunin, J. Boqvist)
59:58 Luostarinen (Forsling, Samoskevich)
Sestavy:
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, R. Evans, Oleksiak – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Tolvanen, Stephenson, McCann – Kakko, S. Wright, Catton – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Sestavy:
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling (A), Mike Benning, Mikkola, Kulikov, Sebrango – M. Tkachuk (A), Lundell, Luostarinen – Samoskevich, Rodrigues, Verhaeghe – Greer, Nosek, Reinhardt – Hinostroza, Kunin, J. Boqvist.

Rozhodčí: Rehman, Sandlak – Knorr, Mills

Počet diváků: 17151

NHL
16. 3. 2026 0:30
Minnesota Wild Minnesota Wild : Toronto Maple Leafs Toronto Maple Leafs 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Góly:
44:51 Tarasenko (Zuccarello, Hartman)
45:14 Tarasenko (Hartman, Zuccarello)
Góly:
21:07 Rielly (Maccelli, Tavares)
22:19 Groulx (Stecher, N. Robertson)
28:18 Groulx
59:23 Knies
Sestavy:
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Petry – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – Sturm, McCarron, N. Foligno.
Sestavy:
Stolarz (Woll) – Rielly (A), P. Myers, McCabe, Carlo, Benoit, Stecher – Maccelli, Tavares (A), Nylander (A) – Knies, Domi, Cowan – Joshua, Groulx, N. Robertson – Lorentz, Quillan, Järnkrok.

Rozhodčí: Chmielewski, Lee – Schrader, Mahon

Počet diváků: 17663

NHL
15. 3. 2026 22:00
Ottawa Senators Ottawa Senators : San Jose Sharks San Jose Sharks 7:4 (1:2, 3:1, 3:1)
Góly:
07:33 Batherson
24:29 Foegele (Amadio)
33:40 Zetterlund (Spence)
34:45 Kleven (Zetterlund, Foegele)
53:08 Batherson (Zub, Giroux)
54:50 Cozens (B. Tkachuk)
57:43 B. Tkachuk (Amadio, Zub)
Góly:
04:05 Ferraro (Muchamadullin)
14:43 Toffoli (Ferraro, Muchamadullin)
30:46 Graf (Celebrini, S. Dickinson)
43:28 Misa (Toffoli, Desharnais)
Sestavy:
Ullmark (Reimer) – Chabot, Zub, Kleven, Spence, Gilbert, Matinpalo – Batherson, Stützle, Giroux – B. Tkachuk, Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – Foegele, Eller, Zetterlund.
Sestavy:
Brossoit (Nedeljkovic) – Orlov, Klingberg, Ferraro, Muchamadullin, S. Dickinson, Desharnais – Graf, Celebrini, W. Smith – Gaudette, Sherwood, Eklund – Misa, Toffoli, Goodrow – Ostapchuk, Regenda, Kurashev.

Rozhodčí: South, Nicholson – Grillo, Flemington

Počet diváků: 18764

NHL
15. 3. 2026 20:00
Winnipeg Jets Winnipeg Jets : St. Louis Blues St. Louis Blues 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)
Góly:
02:31 H. Fleury (Lambert, M. Barron)
07:51 Scheifele (Morrissey)
51:53 Connor (M. Barron, H. Fleury)
Góly:
45:17 Dvorský (Berggren, Suter)
59:09 Holloway (Mailloux, Snuggerud)
Sestavy:
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, Koepke.
Sestavy:
Binnington (Hofer) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Holl, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Bučněvič, Neighbours (A) – Berggren, Dvorský, Suter – Sundqvist, Finley, Toropčenko.

Rozhodčí: Syvret, Blandina – Deschamps, Baker

Počet diváků: 14082

Tipsport - partner programu
NY Rangers vs. Los AngelesHokej - - 17. 3. 2026:NY Rangers vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
17. 3. 00:00
  • 2.57
  • 3.91
  • 2.41
New Jersey vs. BostonHokej - - 17. 3. 2026:New Jersey vs. Boston //www.idnes.cz/sport
17. 3. 00:00
  • 2.25
  • 3.93
  • 2.76
Detroit vs. CalgaryHokej - - 17. 3. 2026:Detroit vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
17. 3. 00:00
  • 1.90
  • 4.01
  • 3.52
Dallas vs. UtahHokej - - 17. 3. 2026:Dallas vs. Utah //www.idnes.cz/sport
17. 3. 01:00
  • 2.04
  • 3.94
  • 3.14
Colorado vs. PittsburghHokej - - 17. 3. 2026:Colorado vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
17. 3. 02:30
  • 1.73
  • 4.28
  • 4.00
Columbus vs. CarolinaHokej - - 18. 3. 2026:Columbus vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
18. 3. 00:00
  • 2.68
  • 3.70
  • 2.30
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Dostál slavil výhru na ledě Montrealu, Edmontonu se zranil Draisaitl

