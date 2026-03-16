Česká brankářská konfrontace mezi Jakubem Dobešem a Lukášem Dostálem se tentokrát nekonala. Prvně jmenovaný totiž v neděli plnil roli náhradníka Montrealu, do jehož brány se postavil další talentovaný mladík Jacob Fowler.
Toho v úvodu duelu dvakrát překonal švédský centr Anaheimu Leo Carlsson. V dalším průběhu i díky jubilejní 100. asistenci dosavadní kariéry v NHL od slovenského reprezentanta Juraje Slafkovského dokázali Canadiens vývoj otočit. Navrátilec z marodky Ducks Troy Terry však v 36. minutě svým třetím bodem večera (1+2) srovnal na 3:3.
Souběžně se sirénou ukončující druhou třetinu vybuchla aréna Bell Centre nadšením, gól Alexandrea Texiera však nebyl uznán. Puk překročil brankovou čáru za Dostálem již po vypršení časomíry. Smírné skóre tak nakonec rozsoudil až v 58. minutě pro změnu hostující Cutter Gauthier, jenž pohotově trestal chybu obrany Montrealu. Vítězství slavící Dostál duel zakončil s 27 zákroky proti 30 střelám domácích.
Ducks hráli podruhé bez suspendovaného kapitána Radko Gudase, který dostal pětizápasový distanc za faul na kapitána Toronta Austona Matthewse. Premiéru v novém dresu si odbyla posila z Washingtonu John Carlson.
Ve čtvrté minutě zápasu Edmontonu proti Nashvillu domácí kanonýr Leon Draisaitl otevíral skóre, po první třetině ale kanonýr Oilers kvůli blíže nespecifikovanému zranění dále nepokračoval.
V sestavě nicméně zůstal lídr bodování soutěže Connor McDavid, jenž postupně asistoval u všech tří gólů domácích při výhře 3:1. Po úvodní přesilovkové souhře s Draisaitlem byl u zásahu Matta Savoie z 23. minuty a nechyběl ani u finální pojistky Zacha Hymana do prázdné klece.
Za Predators výsledek ve třetím dějství alespoň zkorigoval Fedor Svečkov a připravil tak domácího gólmana Connora Ingrama o čisté konto.
Výsledky
03:12 Draisaitl (McDavid, Bouchard)
22:32 Savoie (McDavid, Ekholm)
58:53 Hyman (McDavid)
44:52 Svečkov (Hague, J. Barron)
Ingram (Jarry) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Murphy, Walman, Stastney – Nugent-Hopkins, McDavid, Hyman – Podkolzin, Draisaitl, K. Kapanen – Samanski, J. Dickinson, Roslovic – Savoie, Frederic, Henrique.
Annunen (Saros) – Skjei, Josi, Hague, J. Barron, Perbix, Ufko – F. Forsberg, O'Reilly, Marchessault – Stamkos, Haula, Evangelista – R. Schaefer, Matthew Wood, L'Heureux – Jost, Svečkov, Wiesblatt.
Rozhodčí: Chris Schlenker, Cody Beach – Caleb Apperson, Shandor Alphonso
21:33 Newhook (L. Hutson)
22:33 Caufield (Dobson, Suzuki)
33:06 Suzuki (Slafkovský, Josh Anderson)
07:46 Leo Carlsson (Kreider, Terry)
20:27 Leo Carlsson (LaCombe, Terry)
35:39 Terry (Kreider, Leo Carlsson)
57:30 C. Gauthier (Viel, Poehling)
J. Fowler (Dobeš) – L. Hutson, Guhle, Dobson, Matheson (A), A. Carrier, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – K. Dach, J. Evans, Gallagher – Texier, Danault, Josh Anderson.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), I. Moore, Zellweger, Carlson (A), Minťukov – C. Gauthier, Leo Carlsson, Kreider – Sennecke, Granlund, Terry – Killorn (A), Poehling, Viel – Harkins, Washe, Vatrano.
Rozhodčí: F. L ́Ecuyer, F. Charron – J. Fournier, J. Marquis
Počet diváků: 20962
05:28 Meyers (Winterton, Gaudreau)
11:52 Catton (Kakko, Oleksiak)
18:24 Winterton (Meyers, Montour)
23:20 Kakko (Dunn, Catton)
50:07 McMann (Kakko, Tolvanen)
54:37 Oleksiak (McMann, Eberle)
12:07 Hinostroza (Kunin, J. Boqvist)
59:58 Luostarinen (Forsling, Samoskevich)
Daccord (Grubauer) – Larsson (A), Dunn, Montour, R. Lindgren, R. Evans, Oleksiak – Eberle (C), Beniers (A), McMann – Tolvanen, Stephenson, McCann – Kakko, S. Wright, Catton – Winterton, Gaudreau, Meyers.
Tarasov (Bobrovskij) – Ekblad (A), Forsling (A), Mike Benning, Mikkola, Kulikov, Sebrango – M. Tkachuk (A), Lundell, Luostarinen – Samoskevich, Rodrigues, Verhaeghe – Greer, Nosek, Reinhardt – Hinostroza, Kunin, J. Boqvist.
Rozhodčí: Rehman, Sandlak – Knorr, Mills
Počet diváků: 17151
44:51 Tarasenko (Zuccarello, Hartman)
45:14 Tarasenko (Hartman, Zuccarello)
21:07 Rielly (Maccelli, Tavares)
22:19 Groulx (Stecher, N. Robertson)
28:18 Groulx
59:23 Knies
Wallstedt (Gustavsson) – Q. Hughes, Faber, Brodin, Spurgeon (C), J. Middleton, Petry – Kaprizov (A), Hartman, Zuccarello – M. Johansson, Eriksson Ek (A), Boldy – Trenin, Jurov, Tarasenko – Sturm, McCarron, N. Foligno.
Stolarz (Woll) – Rielly (A), P. Myers, McCabe, Carlo, Benoit, Stecher – Maccelli, Tavares (A), Nylander (A) – Knies, Domi, Cowan – Joshua, Groulx, N. Robertson – Lorentz, Quillan, Järnkrok.
Rozhodčí: Chmielewski, Lee – Schrader, Mahon
Počet diváků: 17663
07:33 Batherson
24:29 Foegele (Amadio)
33:40 Zetterlund (Spence)
34:45 Kleven (Zetterlund, Foegele)
53:08 Batherson (Zub, Giroux)
54:50 Cozens (B. Tkachuk)
57:43 B. Tkachuk (Amadio, Zub)
04:05 Ferraro (Muchamadullin)
14:43 Toffoli (Ferraro, Muchamadullin)
30:46 Graf (Celebrini, S. Dickinson)
43:28 Misa (Toffoli, Desharnais)
Ullmark (Reimer) – Chabot, Zub, Kleven, Spence, Gilbert, Matinpalo – Batherson, Stützle, Giroux – B. Tkachuk, Cozens, Greig – Cousins, Pinto, Amadio – Foegele, Eller, Zetterlund.
Brossoit (Nedeljkovic) – Orlov, Klingberg, Ferraro, Muchamadullin, S. Dickinson, Desharnais – Graf, Celebrini, W. Smith – Gaudette, Sherwood, Eklund – Misa, Toffoli, Goodrow – Ostapchuk, Regenda, Kurashev.
Rozhodčí: South, Nicholson – Grillo, Flemington
Počet diváků: 18764
02:31 H. Fleury (Lambert, M. Barron)
07:51 Scheifele (Morrissey)
51:53 Connor (M. Barron, H. Fleury)
45:17 Dvorský (Berggren, Suter)
59:09 Holloway (Mailloux, Snuggerud)
Comrie (Hellebuyck) – DeMelo, Morrissey (A), Salomonsson, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – I. Rosén, J. Toews, Nyquist – Lambert, M. Barron, Koepke.
Binnington (Hofer) – Mailloux, Broberg, Parayko (A), Lindstein, Holl, C. Fowler – Snuggerud, R. Thomas (A), Holloway – Kyrou, Bučněvič, Neighbours (A) – Berggren, Dvorský, Suter – Sundqvist, Finley, Toropčenko.
Rozhodčí: Syvret, Blandina – Deschamps, Baker
Počet diváků: 14082