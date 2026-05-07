S 21 zákroky proti 22 střelám domácích Vegas si Lukáš Dostál vysloužil pozici druhé hvězdy zápasu. Česká brankářská jednička byla navíc blízko první nule v play off, Golden Knights jej překonali kosmetickou úpravou skóre až v čase 59:54. Anaheim zvítězil 3:1 a oplatil tak soupeři stejnou měrou výsledek 1:3 z úvodní partie.
Skóre se poprvé měnilo až v 32. minutě, kdy Jeffrey Viel našel před bránou Vegas nekrytého Becketta Senneckeho. V 47. minutě vedli Ducks už o dvě branky poté, co Leo Carlsson byl na konci akce vytvořené zkušenou dvojicí Troy Terry - Chris Kreider.
V 57. minutě se při závěrečné snaze Vegas bez brankáře trefil do prázdné klece Jansen Harkins. Nulu na kontě domácích vymazal až pouhých šest vteřin před koncem řádné hrací doby kapitán Mark Stone, na vítězi zápasu to však již nic nezměnilo.
Tomáš Hertl (11:52, +/-: 0) tak odcházel do kabin zklamaný. Slavit naopak mohl brankář Dostál a z pozice fanouška zraněný Radko Gudas.
Výsledky
59:54 Stone (Eichel, Theodore)
31:23 Sennecke (Viel, Poehling)
46:36 Leo Carlsson (Terry, Kreider)
56:30 Harkins
Hart (Hill) – Theodore, McNabb, Andersson, Hanifin, Korczak, Hutton – Dorofejev, Eichel (A), Barbašov – Stone (C), Marner, Howden – Kolesar, W. Karlsson (A), Hertl – Sissons, Dowd, C. Smith.
Dostál (Husso) – Trouba, LaCombe (A), Carlson, Minťukov, Helleson, Hinds – Terry, Leo Carlsson (A), Kreider – Sennecke, Granlund, Killorn (A) – C. Gauthier, Poehling, R. Johnston – Harkins, Washe, Viel.
Rozhodčí: Sutherland, Luxmore – Tobias, Berg
Počet diváků: 18018
Stav série: 1:1
04:31 Doan (Benson)
13:26 McLeod (Benson, Doan)
23:32 Greenway (Samuelsson)
29:01 Byram (McLeod)
19:16 Suzuki (Slafkovský, Děmidov)
36:31 K. Dach (Z. Bolduc)
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson (A), Dahlin (C), Power, Byram, Timmins, Stanley – Tuch, T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Norris, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson (A), L. Hutson, Guhle, Dobson, A. Xhekaj – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – Z. Bolduc, K. Dach, Veleno.
Rozhodčí: Pierre Lambert, Wes McCauley – Scott Cherrey, Jesse Marquis
Počet diváků: 19070
Stav série: 1:0