Po dvou zápasech na ledě Buffala se série přesunula na led Montrealu a bouřlivá kulisa v aréně Bell Centre mimo jiné pokřiky často vyvolávala jméno svého nováčka v bráně: „Doby! Doby! Doby!“.
„Zahřeje vás to u srdce. Jsem opravdu hrdý, že můžu být Canadien a hrát za tento klub. Po sérii proti Tampě jsem nevěřil, co vše se ve městě dělo. Je to nekonečná zábava. Moc mě těší, že to fanoušci s námi tak prožívají,“ řekl ostravský rodák, jenž na konci května oslaví své 25. narozeniny.
Jakub Dobeš si takto užíval bouřlivé ovace publika. pic.twitter.com/jEL95bRA8z— Martin Korbas (@MKidnesNHL) May 11, 2026
Po úvodním nezdaru 2:4 Montreal převzal otěže v sérii a jasnými výhrami 5:1 a 6:2 se dostal do vedení. Ve třetí partii Jakub Dobeš pochytal 26 z 28 střel. Nenechal se rozhodit, přestože inkasoval už po 53 vteřinách od zahajovacího buly. Buffalo poslal do rychlého trháku Tage Thompson, ještě v prvním dějství ale srovnal Alex Newhook.
Ve druhé dvacetiminutovce si Canadiens pomohli početními výhodami. Fauly Sabres trestali Cole Caufield a Juraj Slafkovský. Prosadil se i člen čtvrté formace Zack Bolduc, za hosty skóre jen korigoval kapitán Rasmus Dahlin. Do třetího dějství tak Montreal nastupoval za vedení 4:2 a navíc jej ještě navýšili podruhé skórující Newhook a Kirby Dach.
Po předešlém výprasku 2:6, kdy po prví třetině a třech inkasovaných gólech Lukáš Dostál podruhé v letošním play off střídal, se hokejisté Anaheimu zvedli a těsnou výhrou 4:3 srovnali sérii proti Vegas na 2:2 na zápasy. Česká jednička u toho nemohla chybět a náladu si spravila 18 zákroky proti 21 pokusům soupeře.
Překonat jej dokázali jen Pavel Dorofejev, Brett Howden a krajan Tomáš Hertl (13:09. 1+0, +1, 1 střela), jenž v play off k dosavadním dvěma přihrávkám přidal první branku. Do listiny střelců se zkušený centr zapsal poprvé od 5. března, bez gólu byl posledních 29 zápasů.
U tří gólů Ducks asistoval útočník Cutter Gauthier. Bilanci 1+1 brali Alex Killorn a Beckett Sennecke. Za Vegas pro změnu tři přihrávky posbíral Mitch Marner, jenž s průběžnými 16 body (6+10) kraluje produktivitě vyřazovacích bojů.
Výsledky
08:42 Sennecke (Killorn, C. Gauthier)
15:23 Granlund (Viel)
37:58 Killorn (C. Gauthier, Sennecke)
43:42 I. Moore (C. Gauthier, Zellweger)
10:22 Dorofejev (Marner, Eichel)
24:04 Howden (W. Karlsson, Marner)
58:55 Hertl (Marner, Eichel)
Dostál (Husso) – LaCombe (A), Trouba, Minťukov, Carlson, Zellweger, I. Moore – Kreider, Leo Carlsson (A), Terry – Killorn (A), Granlund, Sennecke – McTavish, Poehling, C. Gauthier – Viel, Washe, R. Johnston.
Hart (Hill) – McNabb (A), Theodore, Hanifin, Andersson, Hutton, Coghlan – Barbašov, Eichel (A), Dorofejev – Howden, W. Karlsson (A), Marner – Saad, Hertl, Kolesar – C. Smith, Dowd, Sissons.
Rozhodčí: Charron, Dwyer – Mills, Murchison
Počet diváků: 16800
Stav série: 2:2
15:31 Newhook (J. Evans)
26:05 Caufield (L. Hutson, Děmidov)
30:43 Z. Bolduc (Veleno, A. Carrier)
32:17 Slafkovský (L. Hutson, Caufield)
48:45 K. Dach (Texier, Danault)
55:14 Newhook
00:53 T. Thompson (Dahlin)
34:46 Dahlin (T. Thompson, Doan)
Dobeš (J. Fowler) – Matheson (A), A. Carrier, L. Hutson, Dobson, A. Xhekaj, Guhle – Caufield, Suzuki (C), Slafkovský – Newhook, J. Evans, Děmidov – Texier, Danault, Josh Anderson (A) – Z. Bolduc, Veleno, K. Dach.
Lyon (Luukkonen) – Dahlin (C), Samuelsson, Power, Byram, Stanley, Timmins – Krebs, T. Thompson (A), Tuch (A) – Zucker, McLeod, Quinn – Benson, Norris, Doan – Greenway, Carrick, Malenstyn.
Rozhodčí: Rank, Rehman – Daisy, Berg
Počet diváků: 20962
Stav série: 2:1