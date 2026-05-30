Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Carolina nedala Montrealu šanci, ve finále Stanley Cupu vyzve Vegas

Martin Korbáš
Aktualizujeme   7:00aktualizováno  7:27
Hokejisté Caroliny v pátek roznesli Montreal jasně 6:1 a završili tak svou hladkou jízdu dosavadním průběhem play off postupem 4:1 na zápasy. O Stanley Cup si zahrají proti týmu Vegas. Český gólman Canadiens Jakub Dobeš v rozhodující partii kryl 24 z 29 střel rozjetých Hurricanes.
Brankář Montrealu Jakub Dobeš inkasuje v pátém utkání série z hole Erica...

Brankář Montrealu Jakub Dobeš inkasuje v pátém utkání série z hole Erica Robinsona z Caroliny. | foto: AP

Útočník Caroliny Jackson Blake střílí v zápase proti Montrealu.
Útočník Caroliny Nikolaj Ehlers se raduje z vítězství proti Montrealu ve finále...
Brankář Montrealu Jakub Dobeš se ohlíží za pukem.
Hokejisté Caroliny pózují s trofejí pro vítěze Východní konference NHL.
5 fotografií

Po postupech 4:0 nad Ottawou a 4:0 na zápasy nad Philadelphií přejela suverénní Carolina ve finále Východní konference i talentem nabitý Montreal pro změnu 4:1 na zápasy. V letošních vyřazovacích bojích si tak svěřenci kouče Roda Brind’Amoura drží famózní bilanci 12 výher z 13 startů.

Pouze s jednou prohrou prošel v play off NHL tým do finále Stanley Cupu naposledy v roce 1983, na čtyři vítězné zápasy se v zámoří všechny série hrají až od roku 1987.

Jediný nezdar Hurricanes zažili v otevírací partii proti Montrealu, kdy po 11denní rekordně dlouhé pauze padli 2:6. Následně však navázali na skvělou formu z úvodních dvou kol a po výhrách 3:2PP, 3:2PP, 4:0 a naposledy jednoznačně 6:1 slaví postup.

Montreal, který v sérii držel ve hře hlavně skvěle chytající Jakub Dobeš, v pátém duelu inkasoval třikrát hned v zahajovací třetině. Poprvé se radoval v 10. minutě po dorážce na brankovišti Taylor Hall. V 16. minutě mířil přesně z pravého kruhu Logan Stankoven a o pouhých 40 vteřin později Eric Robinson proměnil samostatný únik střelou mezi betony Dobeše.

Ten ve druhé hrací části inkasoval další dva góly a celkově tak zápas zakončil s bilancí 24 zákroků proti 29 střelám. V 28. minutě jej z dorážky překonal Jackson Blake a v 39. minutě se za početní výhody z bezprostřední blízkosti brány prosadil bek Shayne Gostisbehere.

Montreal vzal nulu Frederiku Andersenovi, jenž si poradil s 23 z 24 střel, čestnou trefou Cole Caufielda z 51. minuty. Poslední slovo ale měli opět suverénní domácí hokejisté, když v 57. minutě do prázdné klece zpečetil výsledek Seth Jarvis.

Carolina si v klubové historii zahraje finále Stanley Cupu potřetí. V sezoně 2001/02 podlehla 1:4 na zápasy Detroitu, při druhé účasti se však již radovali. V sezoně 2005/06 porazili 4:3 na zápasy Edmonton, když v rozhodující sedmé partii vstřelil vítězný gól český obránce František Kaberle. Letos v kádru Hurricanes žádný Čech nefiguruje, ve finále proti Vegas tak bude Česko reprezentovat pouze centr Golden Knights Tomáš Hertl.

Výsledek

NHL
30. 5. 2026 2:00
Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes : Montreal Canadiens Montreal Canadiens 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Góly:
09:17 Hall (Stankoven, Blake)
15:12 Stankoven (Hall, Nikišin)
16:52 Robinson (W. Carrier)
27:19 Blake (Hall, Stankoven)
38:02 Gostisbehere (Jarvis, Ehlers)
56:19 Jarvis (Sebastian Aho, Svečnikov)
Góly:
50:50 Caufield (L. Hutson)
Sestavy:
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho (A), Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook, Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – K. Dach, Veleno, Z. Bolduc.

Rozhodčí: Rank, Hebert – Cherrey, Marquis

Počet diváků: 18931

Stav série: 4:1

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu
Švýcarsko vs. NorskoHokej - Semifinále - 30. 5. 2026:Švýcarsko vs. Norsko //www.idnes.cz/sport
30. 5. 15:20
  • 1.20
  • 7.49
  • 13.00
Kanada vs. FinskoHokej - Semifinále - 30. 5. 2026:Kanada vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
30. 5. 20:00
  • 1.99
  • 4.21
  • 3.28
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Carolina nedala Montrealu šanci, ve finále Stanley Cupu vyzve Vegas

Aktualizujeme
Brankář Montrealu Jakub Dobeš inkasuje v pátém utkání série z hole Erica...

Hokejisté Caroliny v pátek roznesli Montreal jasně 6:1 a završili tak svou hladkou jízdu dosavadním průběhem play off postupem 4:1 na zápasy. O Stanley Cup si zahrají proti týmu Vegas. Český gólman...

30. května 2026

Investice, cizinci v lize i mentální nastavení. Proč se Švýcaři už Čechů nebojí

Premium
Švýcarský útočník Kevin Fiala brzdí před českým brankářem Lukášem Dostálem na...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Napřáhl na levém kruhu a propálil Rona Tugnutta v brance Columbusu, jenž si možná povyjel až trochu moc. Psal se říjen roku 2000 a Reto von Arx právě zaznamenal v dresu Chicaga první švýcarský gól v...

30. května 2026

Rozhodčí trestali mírně, i tak přišla stopka. Švýcar Meier zmešká semifinále MS

Švýcar Timo Meier vede kotouč v zápase s Finskem.

Švýcarským hokejistům bude v sobotním semifinále mistrovství světa proti Norsku chybět útočník Timo Meier. Hvězda New Jersey dostala za faul kolenem na Švéda Oskara Sundqvista ve čtvrtečním...

29. května 2026  20:35

KOMENTÁŘ: Nevalné zprávy od ledu. Český hokej potřebuje větší odvahu i zanícenost

Premium
Zklamaný Dominik Kubalík po prohraném zápase s Kanadou.

Což o to, objevilo se pár nadějných záblesků. Vřelé díky patří především reprezentační osmnáctce a dvacítce za medaile a báječné zážitky z letošních šampionátů. Jinak ovšem český hokej v sezoně šířil...

29. května 2026

Helsinky a Riga uspěly s kandidaturou. Budou hostit hokejové MS 2030

Ježek Spiky, maskot hokejového MS 2021 v Rize.

Hokejové mistrovství světa v roce 2030 se bude hrát v Helsinkách a Rize. Rozhodl o tom kongres Mezinárodní hokejové federace v Curychu.

29. května 2026  17:14

Klidný přílet. Hokejisté účast ve čtvrtfinále berou za splněný cíl, Rulík míří na operaci

Český kouč Radim Rulík ze střídačky napjatě sleduje nevydařené čtvrtfinále s...

Pár náruživých sběratelů a překvapivě i skupinka školáků. Čeští hokejisté bez výraznější pozornosti přistáli po nevydařeném mistrovství světa zpět v Praze. „Chtěli jsme hrát o medaile, ale kvalita...

29. května 2026  17:01

Úleva pro Slovan, Čaloun přihlásil 2. ligu. Sponzory shání netradičně i brankář

Jan Čaloun, trenér hokejového Slovanu Ústí

Jen krajská liga pro Slovan? Ne! Epizodně extraligový a dlouhodobě prvoligový klub zůstane druholigový. Vedení ústeckého hokeje v čele s legendou Janem Čalounem přijalo nabídku svazu na uvolněné...

29. května 2026  16:55

Rusové uspěli s odvoláním. IIHF bude jejich start na světových akcích řešit jednotlivě

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) oznámila novinky ohledně účasti Ruska a Běloruska na reprezentačních turnajích. Zatímco Bělorusko se po zákazu za podíl na invazi na Ukrajině vrátí do...

29. května 2026  15:39

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

29. května 2026  15:15

Zapomeňte na fotbal, hlásí norský hrdina Steen. Média píší o historickém úspěchu

Radost norských hokejistů po senzačním postupu do semifinále mistrovství světa.

Teprve počtvrté v historii se dostali do play off, nikdy ale nedošli tak daleko. Norsko prožívá nezapomenutelný světový šampionát. Ve čtvrtek poprvé postoupilo mezi nejlepší čtyřku celého turnaje,...

29. května 2026  14:20

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Zbabělci! Vyřazení Švédové spílali sudím. Nikdy jsme na tom nebyli hůř, zní z médií

Švédskému útočníkovi Oskaru Sundqvistovi pomáhají po zranění z ledu spoluhráči...

Sotva přelezli základní skupinu, nakonec tak švédští hokejisté ještě museli na mistrovství světa pomalu brát zavděk až sedmou pozicí. Vyrovnáním druhého nejhoršího umístění Tre Kronor v poválečné...

29. května 2026  12:30

V Kladně hrál s Jágrem i Plekancem, teď Hlava tvrdí: Chci klub dostat na vrchol

Verva Litvínov - Rytíři Kladno, hokejová extraliga. Nicolas Hlava, autor dvou...

Z Kladna do Litvínova a zpátky. Hokejový útočník Nicolas Hlava byl hlavou u Rytířů už v uplynulé extraligové sezoně, tedy aspoň chvilku, návrat klapl až po ní. Zlákal ho i sportovní ředitel a...

29. května 2026  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.