Po dvou shodných výhrách 3:2 po prodloužení ovládli rozjetí hokejisté Caroliny čtvrté pokračování finále Východní konference nad Montrealem jasně 4:0 a jsou krok od postupu do finále Stanley Cupu proti týmu Vegas.
Tým kouče Roda Brind’Amoura tak v dosavadním průběhu play off zvítězil už pojedenácté z dvanácti startů. Po hladkých postupech 4:0 nad Ottawou a Philadelphií přišel jediný nezdar v zahajovací partii proti Montrealu, když po 11 denní rekordně dlouhé pauze podlehli kanadskému soupeři 2:6.
Rychle se však dokázali vrátit do starých kolejí a dominantním týmovým výkonem nedávají oponentům šanci. Naposledy Hurricanes domácího soupeře přestříleli jasně 42:18. Od většího debaklu Montreal uchránil jen opět skvělý Jakub Dobeš. Poprvé se český gólman, jenž v týdnu oslavil své 25. narozeniny, blýskl už ve 3. minutě, kdy zlikvidoval samostatný únik Jacksona Blakea.
Střelu Sebastiana Aha z přesilové hry v 15. minutě již ale zkrotit nedokázal. Krátce na to kapitána Caroliny Jordana Staala našel na brankovišti obránce K’Andre Miller a bylo to o dva góly. V 18. minutě navíc ještě ujeli do brejku 2 na 1 přihrávající Jackson Blake a zakončující Logan Stankoven - 3:0 pro Hurricanes.
Slavnostního úvodu v Bell Centre se před 4. finále Východní konference zúčastnil bývalý slovenský gólman Jaroslav Halák. Fanoušci tak zavzpomínali na jeho skvělé výkony z play off 2010, na které letos navazuje pro změnu Čech Jakub Dobeš. pic.twitter.com/ATiRWjwRU8— Martin Korbas (@MKidnesNHL) May 28, 2026
Stav následně zůstal nezměněn až do samého závěru, kdy do prázdné klece domácích upravil skóre Andrej Svečnikov. Brankář hostů Frederik Andersen na své třetí čisté konto letošních vyřazovacích bojů potřeboval 18 zákroků.
Výsledek
14:59 Sebastian Aho (Ehlers, Gostisbehere)
16:07 Staal (K. Miller, Ehlers)
17:46 Stankoven (Blake, Gostisbehere)
58:06 Svečnikov (Chatfield)
Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson (A), L. Hutson, Struble, A. Carrier, Guhle – Slafkovský, Suzuki (C), Caufield – Děmidov, J. Evans, Newhook – Josh Anderson (A), Danault, Texier – K. Dach, Veleno, Z. Bolduc.
Andersen (Bussi) – Chatfield, Jaccob Slavin (A), S. Walker, K. Miller, Nikišin, Gostisbehere – Jarvis, Sebastian Aho, Svečnikov – Blake, Stankoven, Hall – Martinook (A), Staal (C), Ehlers – Robinson, Jankowski, W. Carrier.
Rozhodčí: Chris Rooney, Graham Skilliter – Devin Berg, Ryan Daisy
Počet diváků: 20962
Stav série: 1:3